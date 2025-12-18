«Как можно быть настолько невнимательными?!» Разбор эпичной серии пенальти Сафонова

Мало кто знает вратаря Сафонова так хорошо, как Алексей Антонюк. Пять с половиной лет сотрудничества — серьёзный стаж для игрока и тренера в футболе. Вот кого свежий катарский перформанс Матвея если и удивил, то совершенно точно не ошарашил. Ему истинные сафоновские возможности со времён «Краснодара» прекрасно известны. После его детального разбора и вам станет понятнее, как же Матвей это сделал.

— Шпаргалка на полотенце — это что-то новенькое во вратарском мире?

— На самом деле нет. Мы в «Сабахе» тоже использовали подобную практику. Был период, когда подсказки наклеивали на бутылки, но записи, рисунки на них были слишком заметны для посторонних глаз. И чисто технически изготавливать такую шпаргалку не очень удобно. Полотенце для этих целей подходит лучше — на него крепится белый тейп, на котором маркером пишутся рекомендации для вратарей. Иногда записки с подсказками вставляют в специальные кармашки на перчатках голкипера. С развитием технологий шпаргалки будут только совершенствоваться, чтобы никто и не узнал, была ли она вообще. А здесь всё было настолько очевидно, что возникает большой вопрос к футболистам «Фламенго»: как можно быть настолько невнимательными? Профессиональные футболисты должны видеть и реагировать на такие вещи. Уже после первых двух ударов и действий вратаря можно было понять, что «ПСЖ» хорошо подготовлен к серии.

Матвей Сафонов готовится к серии пенальти Фото: Кадры из видео

— По каким признакам?

— Было видно, что вратарь действует немножко заранее. Ещё за шаг до удара соперника Матвей делал хорошее заваливание корпуса и отталкивался от земли. Уже после двух первых сейвов у человека с критическим мышлением должны были закрасться сомнения: что-то чересчур легко всё получается у вратаря. Значит, что-то знает, понимает — следовательно, нужно пробить так, как никогда раньше не бил. Возможно, давление большого матча не позволило им адекватно оценить ситуацию. Наверное, в такие моменты и проявляется класс футболиста: топовый игрок и в стрессовой ситуации способен в последний момент изменить решение и поступить нестандартно. Заслуг Матвея это никак не уменьшает. Просто знать, что будет делать игрок — мало. Нужно ещё и правильные действия предпринять. Если чуть заранее начать движение, можешь просто не попасть в тайминг — слишком рано прыгнуть или, наоборот, запоздать с броском. Сафонов здесь очень качественно и чётко сработал.

— Насколько вообще велика роль этих подсказок?

— Есть две точки зрения на 11-метровые. Некоторые вратари категорически отказываются от подобных подготовок, будучи убеждёнными, что игрок в любой момент может поменять решение. Они больше доверяют своим внутренним ощущениям — что видят на поле, как в моменте чувствуют ситуацию. Иногда пытаются какие-то коммуникации с соперником провести — что-то сказать, посмотреть на реакцию и уже после этого принять решение. А кто-то из вратарей прямо скрупулёзно готовится к пенальти: просматривает видео, ищет закономерности в разбеге, постановке стопы, положении рук, корпуса, направлении взгляда. Я отношусь ко второй категории и склоняюсь к мнению, что к пенальти нужна подготовка и все эти нюансы очень важны и работают.

С тем же Матвеем была ситуация, когда эта подготовка себя оправдала. Перед матчем с ПАОКом мы обратили внимание на некую закономерность в разбеге футболиста: при ударах по центру он максимально агрессивно разгонялся. Когда в игре назначили пенальти, Сафонов сперва начал чуть-чуть подваливаться, но, увидев, что игрок увеличивает скорость разбега, остановился и отбил мяч практически по центру. «Краснодар» выиграл — 2:1. Справедливости ради, бывали и обратные примеры.

— Приведите.

— Перед игрой с «Зенитом» мы внимательно изучили манеру исполнения пенальти Дзюбы. В какой-то момент он начал делать такие же напрыжки, как игрок «Фламенго» перед третьим ударом вчера, и таким образом реализовал три-четыре пенальти. Вратарь летел в один угол, а Дзюба катил мяч в другой — немножко даже издевательски, совсем рядом с ним. Именно этого мы от Дзюбы и ждали. Тем более Матвей очень хорошо эти моменты чувствовал и часто на тренировках «Краснодара», когда ребята дурачились, переигрывал их. А Дзюба разогнался и шлёпнул со всей силы в угол — совсем не так, как мы рассчитывали! Матвей у него потом спросил: «Что случилось? Ты почему пробил так?» А Дзюба ответил: «С утра чего-то неважно себя чувствовал — решил вообще всё поменять». Бывает и так: готовишься неделю, две, высматриваешь какие-то закономерности, а человек не с той ноги встал и решил пробить по-другому. Вот в такие моменты вратари, которые полагаются в большей степени на интуицию, иногда бывают успешнее. Но мне кажется, в процентном отношении таких экспромтов гораздо меньше, чем стандартных заготовок. А такие серии 11-метровых всё чаще напоминают большие шахматные партии, где вратари — наконечники копья.

— Расшифруете?

— За видимой частью соперничества игроков скрывается противостояние тренеров-аналитиков двух команд. В первый заход Мурада Мусаева в «Краснодар» мы изучали не только пенальтистов, но и вратаря соперника: в какую сторону он лучше толкается, в каком углу у него больше отражений. Дополнительно анализировали удары своих игроков, понимая, что с противоположной стороны под нас тоже готовятся и пытаются мыслить так, как мыслим мы. Исходя из этого, давали рекомендации своим игрокам, куда, скорее всего, от них будут ждать удара.

— Работало?

— Поначалу наши советы принимались в штыки — ребята не хотели бить по указке, куда говорят. Говорили: в таком случае и вся ответственность за незабитый пенальти будет на вас. Но когда момент непринятия прошёл, такой подход их даже раскрепостил. Они стали достаточно раскованно выходить к «точке» и бить в заранее выбранные углы. Когда Мурад ушёл, эта тема утратила актуальность — не стало такого запроса от других главных тренеров. И в какой-то момент ко мне подошёл Классон и спросил: «Подскажи, куда мне лучше бить?» Я сильно удивился, потому что поначалу именно Виктор был одним из самых ярых противников такого подхода. Однако он сам убедился в его эффективности, когда начал бить по неудобным для себя углам, разводя вратарей и мячи в разные стороны. И у ребят возросло доверие к той работе, которую мы проделывали.

Вчерашняя игра показала, насколько скрупулезная работа была проделана аналитиками «ПСЖ» совместно с Матвеем. Сафонов чётко понимал, что делать. Результат мы видим — четыре отбитых пенальти. По случаю мне вспомнились слова Петера Чеха. Он как-то признался, что в 2012 году восемь часов готовился к серии пенальти перед финалом Лиги чемпионов — и затем взял два удара. Для меня это лишнее подтверждение тезиса, что такой подход работает. Всё-таки внутренние ощущения — это одно, а анализ фактов — нечто другое. Не знаю, можно ли это назвать математикой, однако это точно научный подход. В идеале голкипер должен быть подготовлен аналитически и при этом уметь прислушиваться к себе. Мы всегда вратарям говорили так: мы готовимся, но на поле решение всегда будет за тобой. Ты находишься напротив игрока, смотришь ему в глаза и видишь его разбег. И если внутренний голос или какие-то сигналы тебе подсказывают, что нужно поменять решение — действуй.

— Сауль не бил пенальти пять лет. Аналитики клубов так глубоко копают при подготовке?

— Я думаю, когда это финал и речь идёт о клубах, которые не пересекаются друг с другом постоянно, то да. Смотрят, начиная даже с юношеского футбола! Есть футболисты, которые на протяжении карьеры не меняют стиль пробития пенальти. И зачастую они бьют успешно. Конечно, случаются промахи, где-то вратари неплохо играют, но сам стиль не меняется с самого юного возраста. А есть ребята, которые меняют способ пробития кардинально. Если ты глубоко копаешь, то можешь понять, свойственно это игроку или нет. Предугадать действия такого соперника намного сложнее.

Сейв №1

— Я могу предположить, что усталость игроков соперника была очень высока. Сужу по тому, что практически все мячи летели достаточно близко от вратаря. Матвею не нужно было делать сверхброска, вытягиваться в струнку, чтобы их достать. Даже те удары, которые пришлись в сторону, шли на достаточно комфортной для него высоте. Наиболее сложными являются удары по земле или выше центра ворот. А мяч, летящий на средней высоте, очень удобен для выталкивания: не нужно ни глубоко подседать, ни вылетать вверх.

Если исключить, что Матвей заранее понимал, куда будет наноситься удар, у вратарей есть такая хитрость: они смотрят на расположение стопы бьющего. Куда смотрит носок опорной ноги, туда чаще всего и направляется мяч. Это физиологическая история — так просто удобнее бить и легче сопроводить мяч в нужном направлении. Если ты будешь прятать это действие, вероятность ошибки в ударе возрастает в разы. В первом и четвёртом случае ребята из «Фламенго» именно так и поставили ногу. Допускаю, что и этот нюанс Матвей успел в доли секунды заметить.

«ПСЖ» — «Фламенго». Сейв №1 Сафонова в послематчевой серии пенальти Фото: Кадр из трансляции

Сейв №2

— Не думаю, что Матвей споткнулся. С ПАОКом, если не ошибаюсь, у него было нечто подобное: он начал делать движение, максимально показывая телом, что идёт в другую сторону. Иногда в такой ситуации затормозить себя бывает крайне тяжело и приходится чуть заваливать корпус. Чтобы избежать падения и переложить вес тела в другую сторону, иной раз упираешься рукой в землю.

— А с ленточки он не раньше времени вышел?

— Крайне неоднозначный момент. Я много раз пробовал поймать на повторах мяч прямо на ноге бьющего. И мне показалось, что нога Матвея, которая оставалась на ленточке, какой-то частью пятки её всё-таки касалась.

Тут вот ещё о чём стоит сказать. В судействе постоянно что-то меняется. Взять, например, ситуацию, когда игрок делает напрыжку или сильно замедляет ход при разбеге. Когда мы с «Сочи» играли с «Зенитом», нам поставили два пенальти. При одном из ударов игрок практически остановился при разбеге. Судьи эти обманные действия никак не пресекают и каждый раз находят оправдание для бьющего: мол, он не остановился, а замедлил шаг. Ну извините, когда у тебя обе стопы полностью касаются земли, это и есть остановка. Даже секундной задержки достаточно, чтобы усложнить задачу вратарю, сбить его. Если вратарь центр тяжести куда-то перенёс, ему уже очень трудно вернуться обратно, если только он заранее это не делает, как в ситуации с Матвеем. Так вот, моё мнение: если игрок выбирает такой способ удара, то и вратарю было бы справедливо разрешить не привязываться к ленточке.

Когда же игрок разбегается без всех этих ложных пауз и просто бьёт, тогда и вратарь обязан находиться на линии, чтобы не сокращать расстояние и не менять угол обстрела. Тогда и судьям стало бы легче, и всем стало бы понятно, что можно делать, а чего делать нельзя. А сейчас получается, что вратарям продолжают максимально усложнять задачу, хотя и так ворота почти три на семь метров — бей куда хочешь, без помех.

«ПСЖ» — «Фламенго». Сейв №2 Сафонова в послематчевой серии пенальти Фото: Кадр из трансляции

Сейв №3

— Не соглашусь, что это откровенно плохой удар. Думаю, игрок специально бил по центру. Тут мы увидели классный психологический момент: после отбитого в середину удара вратарю очень сложно остаться на месте повторно. Я считаю, что второй удар был ближе к середине, а на два удара подряд по центру не каждая команда решится.

Убеждён, что Матвей именно этого и ждал. Он никуда не переносил центр тяжести и до последнего прямо стоял-стоял. Удар бразильцу удался — просто он был Сафоновым просчитан заранее.

«ПСЖ» — «Фламенго». Сейв №3 Сафонова в послематчевой серии пенальти Фото: Кадр из трансляции

Сейв №4

— В детском футболе, когда хотят спрятать удар, то есть выбранный угол, всеми силами пытаются показать свои намерения. Это выражается в направлении взгляда, угле разбега. И тут игрок «Фламенго» всем видом демонстрировал, что левой ногой будет бить в правый от Матвея угол. Сафонов на этот трюк не купился. В первом и четвёртом ударах стопа опорной ноги бьющего была расположена и направлена в тот угол, в который и был нанесён удар.

«ПСЖ» — «Фламенго». Сейв №4 Сафонова в послематчевой серии пенальти Фото: Кадр из трансляции

— Во Франции Матвей заметно прокачался в отражении пенальти?

— Я его помню очень успешным на 11-метровых ударах и в «Краснодаре». И в юношеских командах, и в «Краснодаре» во времена нашего сотрудничества, и после моего ухода, когда он работал с другими специалистами. У него есть потрясающее качество — он игровик до глубины души. Сафонов во всех микродуэлях и микроспорах всегда был очень активен и вовлечён. Желание выйти и победить у него проявлялось всегда и везде. Например, удар в перекладину. Для Матвея подобные челленджи всегда были больше, чем соревнованием. Чувствовалось это стремление победить, страсть и желание. Это уникальное качество, которое позволяло ему совершать мегасейвы. У нас с Матвеем было такое выражение «дотянуться до звезды» — когда не хочешь быть как все. У Сафонова бешеное желание выиграть проявлялось даже в мелких ситуациях.

— Французские СМИ пишут, что этот перформанс вряд ли кардинально отразится на статусе Сафонова. Ваше мнение?

— Будет печально, если так произойдёт. Моё мнение: этой игрой Матвей доказал, что способен играть большие встречи. Поздравляя Сафонова с этим успехом, я написал, что для меня его европейская карьера началась с этого матча — несмотря на игры и титулы прошлого сезона. Ему не хватало крещения такой вот встречей, от которой зависит всё. Единственный раз ему дали шанс против настоящего европейского гранда в матче с «Баварией». Даже в Кубке Франции он сыграл все кубковые матчи, а на финал поставили Доннарумму, лишив Матвея возможности выиграть трофей. Поэтому до сих пор не было абсолютного понимания, как он справится с давлением, ответственностью в решающем матче, из серии «всё или ничего». В среду Сафонов доказал, что полностью готов к большим встречам. Надеюсь, он продолжит выходить в старте «ПСЖ».

— Не кажется ли вам, что такими перформансами он ещё и подаёт сигнал другим российским вратарям, что можно и нужно стремиться в Европу и добиваться там успеха?

— 100% это так! Мне всегда было обидно и ревностно видеть, как много польских вратарей было востребовано в Европе. Щенсны, Кущак, Боруц, Дудек — и это я ещё далеко не всех назвал. Они играли в грандах и очень хороших клубах. Мне было непонятно, почему российские вратари там не играют. В своё время уезжали Харин, Дасаев, Овчинников, но большого списка всё равно не получается. Даже в более скромных чемпионатах и командах советских, а затем и российских вратарей было немного. Игра Сафонова показывает, что это — очень круто. И это сигнал для Европы: обратите внимание на российских вратарей — они могут взять четыре пенальти в послематчевой серии!