Нужно было уложиться в дедлайн, пока продажа арены была ещё возможна.

Легендарный «Сан-Сиро» всё же снесут. Как «Милан» и «Интер» провернули это сложное решение

У «Милана» и «Интера» появится новый стадион. Легендарный «Сан-Сиро» будет снесён, а миланские клубы возведут новую арену. В 2032 году в Италии пройдёт чемпионат Европы. Именно к этому сроку планируется постройка стадиона.

«Сан-Сиро» трижды реконструировали. Но «Милану» и «Интеру» было проще построить новый стадион, чем проводить четвёртое обновление

Разговоры о переезде «Милана» и «Интера» на новую арену велись очень давно. «Сан-Сиро» построен в 1926 году, а последняя глобальная реконструкция состоялась ещё в 1989-м (к ЧМ-1990, третья в истории). Тогда на нём построили третий ярус и новую крышу, вложив космические на тот момент $ 60 млн. Но сейчас стадион устарел и требует кардинальных обновлений. Клубы думали о сносе «Сан-Сиро» и постройке другого стадиона. Однако в 2019 году руководством команд и муниципалитетом Милана было принято решение о сохранении «Сан-Сиро». Клубам разрешили построить новый стадион в другом месте, а старый будет использоваться как музей и памятник.

Проблемы арен в итальянском футболе связаны с двумя историями. Первое – у большинства команд нет денег на возведение новых стадионов. Но самое главное – арены находятся на балансе местных властей. И связано это с прошлым Италии. После прихода к власти в 1922 году Бенито Муссолини в стране запустилась программа по возведению стадионов. Впервые в мире главным заказчиком спортивных объектов в большом масштабе оказалось государство. В итоге из 20 клубов Серии А 11 сейчас выступают на стадионах, построенных в 1920-е. А «Луиджи Феррарис» в Генуе и «Арена Гарибальди – Ромео Анконетани» в Пизе ещё старше (1911 и 1919 год соответственно).

«Милан» и «Интер» продолжили обсуждать будущее на «Сан-Сиро». Пока большинство топ-клубов глобально обновляют свои арены или переезжают на новые, миланцы терпели на старом стадионе. Для развития бренда, а также для привлечения болельщиков и инвестиций требовалось серьёзное решение. Проводить четвёртую реконструкцию «Сан-Сиро» оказалось невыгодно.

«Реконструировать «Сан-Сиро» нельзя. Нужно полностью переделать первый ярус, проделать серьёзные работы на третьем, башнях и крыше. Во-первых, это был бы уже совсем другой стадион. Во-вторых, есть проблемы с вместительностью и безопасностью. В-третьих, нужно было бы попросить болельщиков посещать другие стадионы во время работ, а это неудобно и для них, и для клубов», – отметил гендиректор «Интера» Алессандро Антонелли.

«Сан-Сиро» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Сентябрь 2025 года — исторический месяц для «Милана» и «Интера». Клубы договорились о выкупе «Сан-Сиро» и постройке на его месте нового стадиона

В сентябре 2025 года мэр Милана Джузеппе Сала сообщил важную новость: «Милан» и «Интер» договорились о покупке «Сан-Сиро» у города. «Если всё пойдёт хорошо, уже завтра мы вынесем на рассмотрение постановление о продаже «Сан-Сиро». Фактически мы достигли соглашения с клубами.

Стадион должен быть готов к 2031 году, иначе УЕФА не станет рассматривать Милан как город-организатор Евро-2032. Будет предложено постановление по проекту, затем, поскольку речь идёт о продаже столь важного объекта, вопрос будет передан на рассмотрение городского совета. Сначала пройдут комиссии и обсуждения, а затем уже будет принято решение – да или нет», – сказал он в эфире Rtl 102.5.

Джузеппе Маротта президент «Интера» «Я верю и надеюсь, что наши политики также понимают, что Милану нужен новый стадион. Мы хотели бы превратить эту потребность в преимущество для города. Если этого не произойдёт, мы должны восполнить потребность. С учётом того, что за последние 10 лет было построено 53 новых стадиона, а в Италии — только два, такая проблема возникает».

Ключевое решение городской совет Милана принял 30 сентября. Джанлука Ди Марцио сообщил, что власти одобрили продажу стадиона и прилегающих территорий «Милану» и «Интеру» за € 197 млн. 24 члена совета проголосовали «за», 20 – «против», двое не участвовали в голосовании. Сделку планировали завершить к 10 ноября: с этого дня второй ярус «Сан-Сиро» стал достаточно старым, чтобы претендовать на статус охраняемого объекта, имеющего историческое значение.

«Милан» и «Интер» сообщили, что планируют снести «Сан-Сиро» и построить новый стадион к 2031 году. «Милан» и «Интернационале» довольны решением городского совета о продаже стадиона «Сан-Сиро» и прилегающей к нему территории. Это исторический и решающий шаг для будущего клубов и города. Следующие этапы процесса приведут к созданию нового стадиона, соответствующего самым высоким международным стандартам, – сооружения мирового класса, призванного стать новым архитектурным символом Милана и страсти футбольных болельщиков по всему миру», – отмечалось в совместном заявлении клубов.

Дерби «Интер» — «Милан» на «Сан-Сиро» Фото: Claudio Villa/Getty Images

Последним крупным турниром для «Сан-Сиро» станет зимняя Олимпиада 2026 года в Милане. На арене состоится церемония открытия Игр.

В ноябре «Милан» и «Интер» официально объявили о подписании договора купли-продажи с муниципалитетом Милана на приобретение комплекса «Сан-Сиро». Клубы доверили архитектурным бюро Foster + Partners и Manica разработку проекта нового стадиона и генерального плана прилегающей территории.

Кстати, Manica участвовала в реконструкции «ВТБ Арены» в Москве (вместе с российским архитектурным бюро «СПИЧ»). А Foster + Partners – одно из ведущих в мире бюро в области архитектуры, урбанистики, инженерии и дизайна. Например, именно они спроектировали Apple Park в Купертино, аэропорты в Гонконге и Пекине, мост Тысячелетия в Лондоне, арену баскетбольного «Голден Стэйт Уорриорз» и план для комплекса стадиона «Уэмбли».

«ВТБ Арена» в Москве Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС

Первая информация про проект новой арены «Интера» и «Милана»

Клубы заключили договор с компаниями на создание проекта арены ещё в сентябре. Небольшое дополнительное давление на власти Милана в итоге сработало. А «Милан» и «Интер» рассказали о первых планах:

«Новый объект, входящий в проект городской регенерации площадью около 281 000 кв. м и ориентированный на инновации, будет вмещать 71 500 зрителей и предложит неповторимую атмосферу. Он включит два больших яруса с уклоном, рассчитанным на оптимальную видимость с любого места. Стадион также будет соответствовать высшим стандартам доступности, предоставляя специальные условия для всех болельщиков и секции с доступными ценами на билеты».

От нового стадиона выиграют не только «Интер» и «Милан». Город получил пешеходный район на 110 тыс. кв. м, 40% из которого – парковая зелёная зона. А парковку, которая сейчас занимает 27% общей площади, перенесут под землю.