«Я требовательный тренер!» Где сейчас легенда ЦСКА Кирилл Набабкин

Редкое интервью с бывшим защитником красно-синих и сборной России — о новом жизненном этапе и современном ЦСКА.

Кирилл Набабкин и действующим футболистом сторонился публичности и почти не давал интервью, а после ухода из ЦСКА окончательно выпал из информационного пространства. Но недавно «нашёлся» в неожиданной роли – помощника главного тренера юношеской сборной России.

Мы связались с Кириллом Анатольевичем и расспросили его о самых памятных моментах игровой карьеры, жизни после ухода из армейского клуба и современном ЦСКА.

Из футболистов в тренеры. Юношеская сборная России

– Многих удивила недавняя новость, что вы вошли в тренерский штаб сборной России U18. Как попали туда?

– Мне позвонил Андрей Евгеньевич Аксёнов, старший тренер юношеской сборной, и пригласил в свой штаб помощником. Я подумал и согласился, поехал на сборы.

– Для вас это разовая история или планируете продолжать работу со сборной?

– Не разовая, планирую и дальше работать с юношеской сборной.

– С Аксёновым были знакомы ещё с ЦСКА?

– Да, он долгое время работал с молодёжной командой ЦСКА. Часто пересекались.

– Уже разобрались, в чём особенность работы с подростками и юношами?

– В работе с юношами в некоторых моментах нужен другой подход, чем ко взрослым.

– И вам самому интересно в этом направлении развиваться? Нечасто сейчас бывшие футболисты идут с юношами работать.

– Надо же с чего-то начинать. Это определённый опыт в новой сфере, в другом качестве, приобретение тренерских навыков.

– Как проходит обучение на тренерскую лицензию?

– Всё хорошо. Обучение подошло к концу, сдаём портфолио. Должны получить лицензию.

– Чем вам интересно это направление?

– Я практически всю жизнь провёл в футболе. Игровая карьера подошла к концу — теперь хочется попробовать себя в новой роли. У кого-то есть бизнес, кто-то уходит в другие проекты, кому-то не хочется быть тренером. Мне же хочется остаться в футболе и дальше идти по этому пути.

– Уже ощутили, что тренерская работа – это ваше?

– Да, мне это нравится. Надеюсь, всё получится. Буду идти к этому, учиться и приобретать опыт.

– На поле вы эмоционально реагировали на разные эпизоды, заводили команду, проявляли лидерские качества. Тренер Набабкин — такой же требовательный?

– Думаю, в тренерской должности такое должно присутствовать. Требования должны быть всегда, в тренировках и играх – обязательно. Дисциплина должна быть, и взаимоуважение, и понимание игроков, что требует от них тренер. Думаю, я довольно требовательный тренер.

Штаб юношеской сборной России. Кирилл Набабкин — в центре Фото: РФС

– Есть ориентир в этой профессии?

– Среди иностранцев много великих тренеров, которые мне нравятся. Не знаю, как они работают в своих командах, могу судить только по результатам. Кого-то одного выделить затрудняюсь.

– А среди российских тренеров есть такие, на кого равняетесь?

– У нас много квалифицированных специалистов. От каждого из них можно получить определённый опыт. Выделять кого-то одного я бы не стал.

Жизнь после ухода из большого футбола и новый опыт игры в Медиалиге

– Сложно было перестроиться на послеигровую жизнь?

– При переходе из статуса футболиста в статус тренера нужно переключаться как можно быстрее. Должно быть понимание, что ты уже не футболист, и надо смотреть на всё тренерским взглядом – на футбол, игроков и тренировки.

– Как сохранять привычный ритм жизни после карьеры? Наверняка не хватало нагрузок первое время?

— Для меня это было несложно, так как я продолжаю тренироваться и играть в Медиалиге за «СКА-Ростов».

– Некоторые футболисты скептически относятся к медиафутболу. Что вас туда привело?

– Когда у меня закончился контракт с ЦСКА, позвонили тренеры «СКА-Ростов», спросили, чем планирую заниматься. Я как раз хотел пойти на обучение на тренерскую лицензию. Они предложили потренироваться и поиграть за команду. Мне идея понравилась. Вот так и попал в медиафутбол.

– У многих футболистов после завершения карьеры возникают проблемы с вложением денег. Как вы предпочитаете ими распоряжаться?

– Распоряжаюсь, как и все. Конечно, после профессионального футбола нет стабильности в плане заработка. Но ко всему адаптируешься. У меня всё нормально.

– Планируете продолжать играть в Медиалиге или же надеетесь на предложение от клуба РПЛ или Первой лиги?

– В качестве игрока на предложения из РПЛ или Первой лиги глупо надеяться, уже прошло достаточно много времени. В перспективе у меня тренерская деятельность.

Кирилл Набабкин в сборной России Фото: РФС

– Прельщает работа в медиаполе или на ТВ? Не просто так аккаунт в социальных сетях открыли для всех желающих?

– Аккаунт в соцсетях просто так открыл. Каких-то планов насчёт медиапроектов у меня пока нет.

Современный ЦСКА: уход Николича, чемпионские амбиции Челестини, финал карьеры Акинфеева, будущее Кисляка и Глебова

– За ЦСКА продолжаете следить?

– Конечно, слежу! Бываю на матчах. Интересно последить за своей командой, как она сейчас выступает. ЦСКА всегда претендует на первые места, независимо ни от чего. Сейчас они борются за чемпионство в РПЛ, и очень надеюсь, что идут правильным путём к поставленной цели.

– Что думаете о внезапном уходе Николича летом?

– Конечно, я был удивлён уходу Николича из ЦСКА. Но надо знать всю кухню изнутри.

– Что можете сказать о работе Фабио Челестини в ЦСКА?

– Фабио Челестини – хороший и грамотный специалист. При нём команда показывает неплохую игру и идёт в лидерах.

– На ваш взгляд, Фабио способен привести ЦСКА к долгожданному чемпионству?

– Конечно, да.

– Что нужно сделать нынешнему ЦСКА, чтобы прийти к долгожданному чемпионству?

– Нужно усиление. В принципе, в нём нуждается любая команда, чтобы бороться за высокие места. Должны быть большая конкуренция и квалифицированные игроки. На каких именно позициях? Это тренеру и руководству ЦСКА виднее.

– Какой совет вы бы дали нынешнему ЦСКА?

– Идти только вперёд и не отступать на пути к поставленной цели!

– Игорь Акинфеев в свои годы находится в отличной форме. Как думаете, сколько лет он ещё может поиграть за ЦСКА?

– Все знают Игоря (улыбается). Это больше чем легенда клуба, великий спортсмен! Думаю, сколько здоровье ему позволит, сколько будет желания, столько он и будет играть.

– Как ему столько лет удаётся оставаться на таком уровне?

– Игорь всегда профессионально подходит к тренировочному процессу, к играм, душой и сердцем переживает за клуб. У него, естественно, есть лидерские качества. Игорь понимает ответственность и в каждом матче старается быть лучшим и по максимуму помочь команде.

– Кто из молодых в ЦСКА импонирует?

– Кисляк и Глебов. Очень доволен ими. Ребята здорово себя проявляют — становятся лидерами ЦСКА и ведут команду за собой, забивают много и играют в сборной России. Думаю, у них хорошее и большое будущее!

– Вы тоже немного поиграли с ними в ЦСКА. Как бы охарактеризовали парней?

– Трудолюбивые, способные, боевые. Профессионально относятся к делу.

– Видите их в будущем в европейских топ-клубах?

– Думаю, да. Если будут расти, продолжать хорошо играть и тренироваться, перед ними откроется возможность уехать в Европу.

– Поддерживаете связь с бывшими одноклубниками?

– Да, конечно. Чаще всего общаюсь с Аланом Дзагоевым и Жорой Щенниковым.

Павел Мамаев, Алан Дзагоев и Кирилл Набабкин — на тренерских курсах Фото: РФС

– А с Цауней не оборвался контакт из‑за известных политических событий?

– Нет, конечно. Буквально на днях с ним переписывались. Постоянно общаемся, поддерживаем дружеские отношения, всегда на связи.

– Следит он за нынешним ЦСКА?

– Постоянно следит. Обсуждаем, как играет команда и идёт в турнирной таблице РПЛ.

Дзагоев – будущий тренер? Карьера Слуцкого в Китае. Болезнь Алдонина

– Как думаете, станет ли Алан Дзагоев в будущем тренером?

– Конечно – он может! У него большой опыт, очень хорошее понимание футбола. Я думаю, Дзагоев – будущий хороший тренер.

– Не помешают эмоциональность и импульсивность?

– Я думаю, абсолютно нет. Он будет требовательным тренером, как и нужно.

– Со Слуцким на связи?

– Бывает, что где-то пересекаемся и можем пообщаться.

– Леонид Викторович любил подколоть футболистов, а вы с ним ещё до ЦСКА вместе работали. Вам часто доставалось?

– У Леонида Викторовича хорошее чувство юмора, мне оно нравится. Он и сейчас может пошутить, подколоть. У нас вполне хорошее общение. Шуток у Леонида Викторовича было много.

– Что думаете о китайском векторе его карьеры?

– Почему бы не попробовать поработать в другой стране? Другая культура, менталитет, новый опыт — это же классно!

– Ждать нам ещё Леонида Викторовича в РПЛ?

– Я думаю, всё возможно. Однако сейчас он неплохо выступает со своей китайской командой.

– Как сейчас воспринимаете кричалку про «ухажёра для мамки»?

– Нормально и вполне позитивно к ней отношусь. Конечно, есть приколы насчёт этой кричалки.

Кирилл Набабкин в чемпионской раздевалке женского ЦСКА после финала Кубка России Фото: РФС

– Многие вас знают как любителя домашних животных. Сколько сейчас у вас собак?

– Сейчас — четыре, было больше.

– Успеваете следить за питомцами и совмещать обучение в РФС?

– Да, конечно, успеваю. По возможности стараюсь сам с ними гулять.

– Домашние животные помогают переключаться от личных проблем и рабочей рутины на позитивные эмоции?

– Собаки помогают отвлечься от всего, чуть-чуть развеяться. Играя с ними, от всего абстрагируешься.

– Как переживаете ситуацию со здоровьем Евгения Алдонина?

– Конечно, мы сильно переживаем за него. Я с Женей был в одной команде, очень хорошо с ним знаком. Хочу пожелать ему скорейшего выздоровления. Знаю и верю в то, что он сильный и сумеет всё преодолеть.

– Вы знали о его диагнозе?

– Узнал относительно недавно. Новость шокирующая и неприятная.

2011 год. Евгений Алдонин, Александр Цауня, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Алан Дзагоев и Сейду Думбия Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Былые годы в ЦСКА. Лучший гол в карьере. Самый принципиальный и сложный соперник. Fan ID

– Если резюмировать вашу карьеру, какие моменты были самыми яркими?

– В ЦСКА у меня было очень много позитивных, запоминающихся моментов и эмоций. Особенно в те годы, когда мы становились чемпионами России. Это самые главные вехи карьеры. Периодически вспоминаю их.

– Когда поднимали над головой Кубок России в 2023 году, осознавали, что этот трофей может стать для вас последним в футболке ЦСКА?

– Я об этом не задумывался.

– Против кого из европейских звёзд тяжелее всего игралось?

– Было много достойных соперников и игроков. Первый, кто приходит в голову – это Рибери. Он играл двумя ногами, имел очень хороший дриблинг, расшатывал из стороны в сторону. Никогда не знаешь, в какую сторону прокинет мяч, поэтому было очень тяжело действовать против него в отборе.

– Кто-то ещё удивлял своей игрой?

– Винисиус, когда мы играли с «Реалом», и Агуэро из «Манчестер Сити». Винисиус уже тогда был топ-футболистом. У Агуэро было чувство открывания, приёма мяча, резкость. Плюс он небольшого роста — очень тяжело к нему подобраться.

– Кого назовёте лучшим партнёром по команде?

– Конечно, Аланчик Дзага! Профессионал в плане футбола, харизматичный, ответственный, топовый игрок! С ним было очень легко находить футбольный язык на поле. И за его пределами тоже с ним было легко, комфортно и приятно общаться. Было и есть сейчас (смеётся).

– «Спартак» с давних времён является принципиальным соперником для ЦСКА. С кем ещё были ожесточённые зарубы?

– С «Зенитом». С Питером мы боролись за самые высокие места — конечно, это были принципиальные матчи.

Роман Зобнин и Кирилл Набабкин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– А в Европе на кого был особенный настрой?

– На «Манчестер Сити», на тот же «Реал». Когда выходишь против таких грандов, всегда хочется хорошо выглядеть и добиться положительного результата. Соперничая с такими командами, ты лучше понимаешь свой уровень и уровень своей команды.

– Насколько значимой для вас была поддержка активных болельщиков клуба в ключевых матчах чемпионата России, еврокубков?

– Поддержка болельщиков была очень значимой! Она придавала нам дополнительных сил. Когда видишь, сколько народа пришло поддержать команду, как все переживают, то и сам заряжаешься этой энергией и ещё больше хочешь выиграть.

– Не хватает этой атмосферы в эпоху Fan ID?

– Конечно, это большой минус, что нет наших болельщиков и фанатского сектора на стадионе. Не хватает такой поддержки, какая была раньше. Очень хочется видеть полные трибуны.

– Есть ли у вас самый запоминающийся гол или момент за всю карьеру?

– Свои голы могу по пальцам пересчитать (смеётся), поэтому все помню. Если выделять какой-то один, то пусть будет гол в ворота «Арсенала» в Лиге Европы. Очень приятно забить в европейском турнире, да ещё и такой классной команде!

Кирилл Набабкин после того самого гола «Арсеналу» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Если подвести итог, карьера удалась?

– Я не на 100% доволен. Что-то можно было сделать лучше и по-другому, но это уже личное.

– Если когда-нибудь позовут возглавить ЦСКА тренером, согласитесь?

– Если возникнет такой вариант – конечно!