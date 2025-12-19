«Наполи» прикончил шансы «Милана» на трофей. Топовое наказание от команды Конте!

Неаполитанцы забили по голу в каждом из таймов и вышли в финал Суперкубка Италии.

Четыре клуба Серии А претендовали на победу в Суперкубке Италии. Теперь их осталось трое. «Наполи» и «Милан» определили первого финалиста турнира, который проходит на территории Саудовской Аравии.

Действующий чемпион Италии подходил к матчу в плохом настроении. Команда Антонио Конте проиграла два раза подряд и не забила ни одного мяча. Сначала неаполитанцы неудачно съездили в гости к «Бенфике» (0:2) на встречу Лиги чемпионов, а затем уступили на выезде «Удинезе» (0:1) в Серии А.

«Милан» в двух последних матчах пропускал по два мяча. Но во встрече с «Торино» команда Массимилиано Аллегри оформила камбэк — превратила 0:2 в 3:2. А вот в матче с «Сассуоло» (2:2) потеряла очки. После 15 туров «Милан» занимает второе место в чемпионате Италии, а «Наполи» — третье.

Чемпион начал очень бодро — Элиф Элмас попал в створ уже на второй минуте. Правда, Мик Меньян спокойно забрал мяч в руки. Первый тайм получился в целом равным. «Милан» чуть чаще владел мячом (53% на 47%), но команды нанесли одинаковое количество ударов — по семь. Правда, и тем, и другим не хватало точности.

«Наполи» обыграл «Милан» Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

К примеру, Скотт Мактоминей запустил мяч мимо створа, а Адриен Рабьо пробил головой выше перекладины. Хороший шанс в начале матча был у Рубена Лофтус-Чика. Англичанин пытался проткнуть мяч мимо Вани Милинковича-Савича, однако голкипер «Наполи» не дал себя переиграть.

Концовка первого тайма — время гола «Наполи». Его спонсором выступили Расмус Хойлунд и Меньян. Первый прострелил в центр штрафной, а второй не добрался до мяча. В результате Давид Нерес спокойно пробил по пустым воротам — 1:0. Кстати, это первый гол бразильца в декабре. Давид отпраздновал его с Ромелу Лукаку, который в этом сезоне ещё не провёл ни одного матча из-за травмы.

На старте второй половины Меньян справился с дальним ударом Амира Ррахмани, однако через девять минут мяч во второй раз оказался в воротах французского голкипера. Хойлунд пробил с острого угла и попал в сетку рикошетом от дальней штанги — 2:0. Отличная контратака номинальных хозяев! Конте сразу показал команде, что нужно сохранять концентрацию.

В концовке Аллегри выпустил на поле Луку Модрича — ветеран вошёл в игру на 75-й минуте. Однако это не сказалось на результате. «Наполи» — в шаге от ещё одного трофея. В финале турнира команда Конте встретится либо с «Интером», либо с «Болоньей». А «Милан» теперь может сосредоточиться на встречах внутреннего чемпионата.