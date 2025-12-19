Убойный камбэк Николича, клуб АПЛ сенсационно пустил финнов в евровесну. Развязка ЛК!

Общий этап Лиги конференций, в отличие от старших по званию еврокубков, ограничивается шестью турами. Его результаты уже известны — не нужно ждать конца января. Подводим итоги как 6-го тура, так и всей стадии.

КуПС сделали всё, чтобы вы их запомнили. А кто вылетел?

Уже перед 6-м туром всех шансов на евровесну лишились сразу девять клубов. Из них между собой сыграли «Слован» и «Хеккен» (1:0), а также «Шэмрок Роверс» и «Хамрун Спартанс» (3:1). Исключительно ради рейтинга УЕФА киевское «Динамо» победило «Ноа» (2:0), а «Легия» — «Линкольн» (4:1). Кроме того, в компанию неудачников попали «Абердин» (0:3 со «Спартой»), «Шелбурн» (0:0 с «Целе» Иосифова), «Рапид» (1:1 со «Зриньски») и «Брейдаблик» (1:3 со «Страсбургом»).

А вот кто сумел подняться, так это КуПС! Причём противостоял ему домашний «Кристал Пэлас»! Да, англичане не выставили основу, тем не менее результат всё равно удивляет. В первом тайме забил Уче, причём весьма красиво: убрал ложным замахом защитника и внешней стороной стопы закрутил в дальний угол.

А вот с 50-й по 53-ю минуту КуПС ответил дуплетом! И первыми ударами в створ! Пажижек и Сиссе удивили клуб АПЛ и организовали сенсацию. Ей не помешало даже удаление Антви на 73-й минуте и последующий гол Девенни. А ведь у «Пэлас» хватало мотивации: только победа позволяла им пробиться напрямую в 1/8 финала. Так финны внезапно вытеснили из зоны плей-офф «Сигму», которая уступила «Леху» (1:2), и «Университатю» (2:3 с греческим АЕКом). К слову о последнем результате.

Дикий камбэк команды Николича отправил её в топ-8. Кто ещё оказался в плей-офф

Про «Страсбург» и «Спарту» уже упоминали. Также в 1/8 финала точно сыграют кипрский АЕК (1:0 со «Шкендией»), «Ракув» (1:0 с «Омонией»), «Райо Вальекано» (3:0 с «Дритой»), «Шахтёр» (0:0 с «Риекой») и «Майнц» (2:0 с «Самсунспором»).

Отдельного внимания заслуживает греческий АЕК. Команда Марко Николича «горела» 0:2 в домашнем матче к 60-й минуте. А в итоге ей оказалось мало даже ничьей! На 90+8-й и 90+15-й минутах Кутеса и Йович (тот самый из «Реала» с «Миланом») вырвали 3:2 — и третью строчку на общем этапе.

А вот кто занял квалификационные места с девятого по 24-е, помимо «Кристал Пэлас», «Леха», «Самсунспора», «Целе», «Риеки», «Дриты», «Омонии», «Ноа», «Зриньски», «Линкольна» и «Шкендии»: «Лозанна» и «Фиорентина» (1:0 в личной встрече), «АЗ Алкмар» и «Ягеллония» (0:0). Уже готовы к комментариям в духе «Что это вообще за команды?».