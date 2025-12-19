Топ-матч «Барсы», старт Кубка Африки, рубка за трофей у итальянцев. Главные игры выходных

У вас впереди интересные выходные. И вдогонку вечер понедельника. Откуда такая уверенность? Просто как может быть иначе с множеством топ-матчей? Осталось только выяснить, какой из них вы ждёте больше всего, и расставить их в порядке рейтинга. Он полностью зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Вильярреал» — «Барселона»: воскресенье, 21 декабря, 18:15
Интрига: соперничество лидеров Ла Лиги.
Да, именно лидеров — пока «Реал» третий, в виртуальный топ-2 вклинился «Вильярреал». По крайней мере если судить по потерянным очкам: у «подлодки» минус четыре по набранным, но на два сыгранных матча меньше. Шесть побед подряд у «Вильярреала», семь — у «Барселоны». Чьей-то суперсерии суждено прерваться. И далеко не факт, что каталонской, поскольку «Вильярреал» любит огорчать «Барсу»: 3:2 в мае 2025-го, 5:3 — в январе 2024-го. Команде Ханс-Дитера Флика предстоит тяжёлое испытание.
«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: воскресенье, 21 декабря, 19:30
Интрига: Эмери рвётся в лидеры АПЛ.
На старте сезона «Астон Вилла» натурально страдала и за пять туров собрала всего три очка. Кто б тогда мог представить её настолько мощный дальнейший взлёт. С 6-го по 16-й тур у бирмингемцев 11 побед и только одна потеря очков — 0:2 на «Энфилде». Абсолютно чемпионский темп привёл команду Унаи Эмери на третье место, причём «Арсенал» и «Манчестер Сити» располагаются на расстоянии трёх очков. Что нестабильному «МЮ» ловить против такого соперника? С двумя-то победами за семь туров. Не спешите с выводами, ведь Эмери уже уступал Рубену Амориму в прошлом сезоне (0:2).
«Реал» Мадрид — «Севилья»: суббота, 20 декабря, 23:00
Интрига: побьёт ли Мбаппе рекорд Криштиану Роналду?
У Мбаппе 58 голов за календарный год. Много? Безусловно. Но для «Реала» это всё равно не рекорд. 59 мячей настрелял Криштиану в 2013-м. У Килиана есть шанс и повторить, и превзойти показатель великого предшественника. Ну и заодно приподнять мадридцев в таблице, поскольку их спадом воспользовалась не только «Барселона» — «Вильярреал» сыграл на два матча меньше, но по потерянным очкам впереди. У «Севильи» аж пять поражений в последних восьми турах. Зато в последнем случились 4:0 с «Овьедо» — такой результат точно придаст уверенности перед выездом на «Сантьяго Бернабеу».
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: суббота, 20 декабря, 20:30
Интрига: Слот воспользуется домашней слабостью Франка?
Хуже «Тоттенхэма» в АПЛ по выступлениям дома только «Бёрнли», «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон». Две победы в восьми матчах — полнейшая катастрофа. Не сказать, что хорош сейчас и «Ливерпуль». Тем не менее дела у команды Арне Слота постепенно налаживаются — она не проигрывает пять раз кряду во всех турнирах. В начале сезона такая планка показалась бы смехотворной, но что поделать, таковы реалии. Салах уехал на Кубок Африки — возможно, это даст мерсисайдцам дополнительную свободу.
«Ньюкасл» — «Челси»: суббота, 20 декабря, 15:30
Интрига: традиционно тяжёлый выезд для лондонцев.
Да, «Ньюкасл» лишь на 12-м месте, что совсем не соответствует высоким амбициям клуба. Но при этом у него всего одно поражение в пяти недавних турах. Ещё он не проигрывает на «Сент-Джеймс Парк» вот уже в восьми матчах подряд во всех турнирах. К тому же «Челси» был там хуже «сорок» во всех четырёх последних выездах. С другой стороны, лондонцы преодолевают непростой период и выдали две победы кряду. Третья окончательно заставит поверить — кризис позади.
«Эвертон» — «Арсенал»: суббота, 20 декабря, 23:00
Интрига: «Арсенал» снова заставит понервничать?
Отрыва «Арсенала» в чемпионской гонке как ни бывало. Три потери очков в последних шести матчах — слишком много, особенно если оценивать прыть конкурентов. И то спасибо Йерсону Москере за автогол на 90+4-й минуте — так бы ещё и скатали ничью с бедолагами из «Вулверхэмптона». У «Эвертона» вот за аналогичный отрезок четыре победы. Дэвид Мойес когда-то тренировал Микеля Артету, причём под руководством шотландца испанец провёл больше всего матчей в карьере. Превзойдёт ли ученик учителя?
«РБ Лейпциг» — «Байер»: суббота, 20 декабря, 20:30
Интрига: разборка внутри топ-4 Бундеслиги.
«Бавария» недосягаема, это понятно. Тем не менее между остальными соискателями лигочемпионских мест борьба нешуточная. Второе и седьмое места разделяют всего пять очков, и внутри этой группы как раз находятся «Лейпциг» с «Байером». Их предстоящую дуэль украшает не только взаимная турнирная мотивация, но и голевая традиция: в четырёх последних личных встречах каждая (!) из команд забивала минимум два мяча! В январе была ничья 2:2, а ранее «Лейпциг» побеждал 3:2 и дважды уступал с аналогичным счётом. Почему бы им не устроить новый праздник?
«Ювентус» — «Рома»: суббота, 20 декабря, 22:45
Интрига: Спаллетти против ставшего для него родным клуба.
Понятно, что долгожданное чемпионство Лучано Спаллетти завоевал с «Наполи». Тем не менее именно «Рому» синьор тренировал гораздо больше остальных клубов, практически добив до показателя в 300 матчей за два захода (299). И самое любопытное, что он вполне успешно противостоит римлянам, ни разу не уступив им с 2005 года, когда ещё возглавлял «Удинезе» — тогда было 3:1. Дальше — дважды по 1:1 и 2:2 с «Интером», 0:0, 1:1, 1:0 и 2:1 с «Наполи». С «Ювентусом» Спаллетти тоже не проиграет? В случае победы «Юве» как раз вплотную подберётся к топ-4, где располагается «Рома».
«Наполи» — «Болонья»/«Интер»: понедельник, 22 декабря, 22:00
Интрига: кто заберёт Суперкубок Италии?
Да, понедельник — не выходной. Но как не включить в подборку финал Суперкубка Италии? Пока известен только один его участник — «Наполи» оказался сильнее «Милана» (2:0). Соперник неаполитанцев станет известен вечером пятницы — уже после выхода материала. В любом случае намечается топ-вывеска, так что вы вполне можете проголосовать за данный вариант авансом.
Марокко — Коморские острова: воскресенье, 21 декабря, 22:00
Интрига: матч открытия Кубка Африки.
Сборная Марокко лишь раз завоёвывала Кубок Африки, и то это случилось давненько — аж в 1976 году. Теперь она главный фаворит, ещё и в домашнем статусе. Хакими должен вот-вот восстановиться после травмы лодыжки. Хватает в заявке и других звёзд: Буну, Мазрауи, Амрабат, Бен-Сегир, Эн-Несири, Браим Диас. Получится ли у марокканцев удачно стартовать? Соперник для этого подходящий. Ждём яркого открытия турнира.