Топ-матч «Барсы», старт Кубка Африки, рубка за трофей у итальянцев. Главные игры выходных

А ещё шикарные вывески в АПЛ и погоня Мбаппе за рекордом.

У вас впереди интересные выходные. И вдогонку вечер понедельника. Откуда такая уверенность? Просто как может быть иначе с множеством топ-матчей? Осталось только выяснить, какой из них вы ждёте больше всего, и расставить их в порядке рейтинга. Он полностью зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.