«ЧМ в США станет лучшим в истории». Юра Мовсисян рад за «Краснодар» и в восторге от Месси

С нашего прошлого интервью с Юрой Мовсисяном прошёл почти год. За это время в футболе много чего произошло: «Краснодар» впервые стал чемпионом России, в «Спартаке» сменился главный тренер, Месси выиграл Кубок МЛС, а ЧМ-2026 в США стал ещё ближе. Мовсисян живёт в Лос-Анджелесе, поэтому ему есть что рассказать по всем этим темам.

«Помню разговоры о чемпионстве «Краснодара», у Галицкого был план»

— Как встретили чемпионство «Краснодара»?

— Я сразу написал пост в социальных сетях, поздравил клуб. Невероятно наблюдать, чего «Краснодар» достиг. Я помню эти разговоры о будущем чемпионстве ещё во времена, когда играл за клуб. У Сергея Галицкого был план, но на годы вперёд. И очень здорово видеть, что он и клуб достигли своих целей, осуществили мечты. «Краснодар» стал одним из лучших клубов в России.

Я очень счастлив как за Сергея Галицкого, так и за каждого футболиста команды. В том числе — за Сперцяна. Горжусь им и тем, чего Эдуард достиг. В прошлом сезоне он был одной из важнейших деталей чемпионской команды. Думаю, прямо сейчас он лучший футболист в РПЛ.

— Поздравляли Галицкого лично?

— Нет, я ограничился поздравлением в соцсетях. Лично поздравил Арама Фундукяна.

Юра Мовсисян в «Краснодаре» Фото: РИА Новости

— Велики шансы «Краснодара» защитить титул?

— Конечно. «Краснодар» должен идти от матча к матчу и побеждать, и я очень надеюсь, что у них получится. Сейчас это очень хорошая, сыгранная команда. Желаю им повторить достижение прошлого сезона.

— Ваш коллега по позиции Джон Кордоба недавно стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара».

— Его результативность говорит сама за себя. Мне очень нравится Кордоба — его стиль, поведение на поле. Он машина и прекрасный завершитель. Цифры, которые он показывает, обо всём говорят сами. Сейчас он лучший нападающий в чемпионате России.

— В отличие от «Краснодара», «Спартак» продолжает разочаровывать болельщиков.

— Я хочу смотреть в будущее. Думаю, с Романовым у «Спартака» зажглась новая искра, появилась новая позитивная энергия. Я смотрел последние игры, видел результаты и думаю, что «Спартак» движется в правильном направлении. И даже со Станковичем это было так. Честно говоря, я был большим поклонником Станковича-футболиста, и его тренерский стиль мне тоже нравится — он очень эмоциональный. Но теперь «Спартак» с новым тренером. И глядя на результаты, игру команды, предполагаю, что сейчас им нравится больше. Надеюсь, скоро «Спартак» станет таким, каким его все знают.

«У сборной Армении многое получалось, но мы играли против Португалии»

— Вы сказали про Сперцяна. Эдуард и сейчас проводит очень классный сезон.

— Думаю, люди недооценивают Сперцяна. Сейчас он лучший футболист в России, и никто не сможет меня переспорить. У него есть результативность, прекрасные матчи, а ещё Эдо очень стабилен.

— В сборной Армении он тоже лидер?

— Да, ровно такой же, как и для «Краснодара». Сперцян — лидер всегда, где бы он ни находился. Также Эдо не самая громкая личность, тихий человек, но на поле он говорит – и говорит громко. Он очень молод, но для национальной команды Армении — глыба и лидер. Очень хорошо, что в команде есть такой футболист.

— Сборная Армении не отобралась на чемпионат мира. Были ли шансы изначально?

— Группа сборной Армении в отборе была очень тяжёлой. Португалия — вторая или третья по силе сборная в мире, если не самая сильная. Не забывайте об этом. Венгрия и Ирландия — тоже очень хорошие команды. Хочу сказать одно: я действительно верю в нашего тренера. Ему нужно дать время, чтобы команда обрела правильную ментальность, изменила её. Думаю, он может это сделать. Это уже можно наблюдать на поле: игроки мотивированы, они верят в себя. Если Меликяну дадут время, вскоре увидим другую команду.

Знаю, что результаты у сборной не лучшие, но сейчас я не хочу фокусироваться на этом. У команды многое работало, однако, к сожалению, мы играли против Португалии. Тем не менее я как бывший футболист вижу, как много работает Меликян. И я очень оптимистичен насчёт будущего сборной Армении.

— Международные турниры расширяются — ждём Армению на следующем?

— Да, возможностей отобраться на тот же чемпионат мира стало больше. Но не забываем, что Армения играет в Европе, на сильнейшем футбольном континенте. Странам с других континентов легче отобраться на ЧМ, однако в Европе это никогда не будет просто. Очень рад за сборную Кюрасао, за Узбекистан и остальные маленькие в футбольном отношении страны, вышедшие на чемпионат мира. Я счастлив, что у них есть такая возможность, и думаю, что в недалёком будущем мы увидим и Армению на крупном международном соревновании. Однако это будет непросто.

«ЧМ-2026 в США станет лучшим в истории»

— Месси выиграл Кубок МЛС. В США, где вы живёте, этого ждали?

— Да! Я счастлив за Месси. С учётом того, чего он достиг за свою карьеру, сейчас наблюдать его здесь, в МЛС, невероятно. Очень здорово смотреть за тем, как он здесь играет и что делает на поле даже в своём возрасте. Люди думают, что МЛС — слабая лига, но это не так. Его игра здесь и победа «Интер Майами» — это прекрасно для местного и мирового футбола.

— Месси в МЛС похож на того Лионеля, которого мы все знаем?

— Месси одарён богом. Вещи, которые он вытворяет на поле, не может повторить ни один игрок в мире. Это фантастика, что мы являемся свидетелями его игры в Штатах и застали эру его противостояния с Роналду.

— В «Интере» сейчас наибольшая концентрация звёзд среди всех команд МЛС. В чём феномен этого клуба?

— Все хотят жить в Майами (смеётся)! Майами и Лос-Анджелес — лучшие места для жизни в Америке. Всегда солнечно, прекрасный океан. Думаю, для любого футболиста, особенно в конце карьеры, будет мечтой переехать сюда. Например, Марко Ройс играет в «Гэлакси». Это города, где ты можешь наслаждаться жизнью.

— После жеребьёвки звучали опасения, что чемпионат мира в США будет не самым интересным. Что скажете на это?

— Не думаю. Когда на турнире 48 команд, обязательно будет много групп, далеко не все из которых окажутся интересными. Но как только начнётся плей-офф, будет совсем иначе. Я очень рад, что США примут чемпионат мира по футболу — будет невероятная атмосфера! Америка очень развита, здесь прекрасные стадионы. Будет замечательно видеть весь мир, который приедет сюда, в Канаду и Мексику.

— Как Штаты готовятся к турниру?

— Ох, поверьте, США уже готовы (смеётся)! Уже давно. Это будет очень интересно.

— «Соккер» всё ещё не самый популярный вид спорта в США. Как местные жители ждут чемпионат мира?

— Все здесь очень этого ждут, все рады. После чемпионата мира по футболу Лос-Анджелес примет Олимпиаду, так что сейчас для людей в Америке наступает очень интересное время. Это будет впечатляюще.

— Может ли ЧМ в США стать одним из лучших по организации, атмосфере?

— Думаю, что он станет лучшим. С каждым новым чемпионатом мира страна-организатор учится на ошибках предыдущих турниров. Уверен, чемпионат мира в США станет лучшим и самым красивым, с прекрасными стадионами, видами и прочим.

— Много матчей планируете посетить?

— Вообще не планирую. Может, приеду на финал, если будет время.