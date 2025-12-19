«КАМАЗ» растаскивают, Евсеева ждут в РПЛ, «Родина» закупается у Галицкого. Главное в ФНЛ

Новый год уже близко, но клубам ФНЛ пока не до праздников. Костромской «Спартак» из Лиги PARI, например, уже начал зимние сборы. Другие команды тоже не сидят на месте – работают по трансферам и раскидывают ненужных футболистов. Всё главное за неделю – в дайджесте «Чемпионата».

Евсеев едет в Махачкалу?

Вадим Евсеев, закрывший любые вопросы результатами новороссийского клуба в осенней части сезона, может вернуться в РПЛ. На главного тренера «Черноморца» претендует махачкалинское «Динамо».

Генеральный директор махачкалинцев Шамиль Газизов ранее работал с Евсеевым в «Уфе», а под руководством действующего президента клуба Гаджи Гаджиева бывший защитник сборной России выступал в «Сатурне». Вероятно, такое окружение будет благоприятным для создания новых листочков с таблицей. Контракт главного тренера с «Черноморцем» действует до конца сезона-2025/2026.

«Правило лимитчика» могут убрать

В Первой лиге есть лимит на молодых игроков – у каждой команды на поле должен быть как минимум один футболист в возрасте до 21 года (их так и называют – «лимитчики»). Директор департамента проведения соревнований ФНЛ Василий Иванов в эфире «Матч Премьер» сказал, что эти ограничения могут снять: «Позиция лиги – «правило лимитчика» неэффективно и не даёт желательного результата».

Впрочем, дискуссии по отмене данного лимита идут в ФНЛ уже год. Ключевое решение в любом случае принимает РФС.

«Черноморец» подпишет нападающего «Локомотива»

Главный тренер новороссийской команды и легенда московского клуба Вадим Евсеев непроизвольно смотрит в сторону Черкизова словно подсолнух в сторону солнца. Автор победного гола в ворота сборной Уэльса попросил руководство «Черноморца» подписать в аренду форварда «Локомотива» Дмитрия Радиковского до конца сезона.

Дмитрий Радиковский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По данным журналиста Сергея Ильёва, стороны договорились о сделке, осталось решить вопрос с документами. Радиковский – воспитанник академии имени Юрия Коноплёва, в «Локо» перешёл в 2022-м, за основу не провёл ни минуты. Играл в аренде за белорусские команды – дзержинский «Арсенал» и «Витебск», где за 23 матча забил шесть голов и сделал три голевые передачи. На счету 20-летнего Радиковского один матч за молодёжную сборную России.

Лишний форвард точно не помешает «Черноморцу» – особенно на фоне слухов о возможном уходе лучшего бомбардира Саида Алиева.

«КАМАЗ» теряет лучших игроков

Команда из Набережных Челнов завершила первую часть сезона на пятом месте. При минимальных вложениях «КАМАЗ» играл настолько хорошо, что Ильдара Ахметзянова всё-таки позвали на повышение в «Оренбург».

Казалось, что после ухода главного тренера команда повалится вниз. Однако «КАМАЗ» попал в руки Антона Хазова – он оставил старые настройки, и футболисты здорово провели остаток года. Но теперь происходит неизбежное – лидеры уходят в клубы побогаче.

Капитан «КАМАЗа» Давид Хубаев перешёл в костромской «Спартак». По данным Сергея Ильёва, у игрока в контракте был пункт – может покинуть клуб в случае ухода Ахметзянова. Интересно, что костромичи не подписывают футболистов старше 26 лет. Но для 31-летнего Хубаева «Спартак» сделал исключение. На его счету 4+1 по «гол+пас» в 19 матчах сезона. Зарплата Хубаева вырастет в восемь раз.

Давид Хубаев и Даниил Моторин Фото: ФК «КАМАЗ»

Также «КАМАЗ» потерял Даниила Моторина (4+2 в 17 матчах) – «Рубин» воспользовался пунктом в арендном соглашении и вернул 21-летнего форварда. К отъезду из Набережных Челнов близок и 25-летний Руслан Апеков (8+1 в 18 матчах) – его ждут в московском «Торпедо».

«Родина» создаёт третью команду и массово скупает футболистов Галицкого

«Краснодар» отказался от идеи вернуть «двойку». А жаль, ведь именно в дублирующей команде обкатывался Матвей Сафонов, забравший для «ПСЖ» финал Межконтинентального кубка. Многие поклонники ФНЛ помнят вратаря сборной России по играм с «Тюменью», «Чертаново» и «Армавиром».

Теперь большая часть молодёжи «быков» перейдёт в «Родину», которая создаёт третью команду для участия в бронзовой зоне Второй лиги.

По данным Ивана Карпова, московский клуб подпишет Лазарева, Мацолу, Богданца и Соснихина. Пока под вопросом Голубков и Гуренко. Остаётся открытым вопрос, где теперь будет развивать молодых самый прогрессивный клуб страны.

«Шинник» может сменить прописку

В 2026 году ярославский «Шинник» окажется без домашней арены и может переехать в Рыбинск. Планируется, что одноимённый стадион уйдёт на реконструкцию. Временным домом станет арена «Сатурн» в Рыбинске, что в 85 километрах от самого Ярославля. Об этом рассказал глава города Дмитрий Рудаков.

В начале лета 2025 года в Министерстве спорта Ярославской области признали, что стадион «Шинник» находится в плачевном состоянии и нуждается в реконструкции. Губернатор Михаил Евраев заявил, что есть два варианта – реконструировать арену либо построить новую. Региональные власти склоняются ко второму, ведь реконструкция выйдет дороже.

Липовой не нужен «Арсеналу»

Тульский «Арсенал» с большой вероятностью расстанется с двумя футболистами – Данилом Липовым и Алексеем Бердниковым. Об этом сообщил Сергей Ильёв.

Липовой в осенней части сезона сыграл в 18 матчах и сделал всего одну голевую передачу – чаще всего выходил на поле со скамейки. Дмитрий Гунько больше не рассчитывает на экс-футболиста московского «Динамо», ведь в составе есть Резиуан Мирзов и Эдарлин Рейс (оба играют слева в атаке). За Липового поборются «Уфа» и «Сокол».

Данил Липовой в тульском «Арсенале» Фото: ФК «Арсенал»

29-летний Бердников перестал попадать в состав «Арсенала», хотя до этого за полтора года суммарно отыграл за туляков в 49 матчах во всех турнирах.

«Сочи» предлагает клубам Первой лиги Ломаева и Пасевича

В «лучшую лигу мира» могут уехать два футболиста «Сочи». Речь о вратаре Иване Ломаеве и полузащитнике Романе Пасевиче, сообщает Сергей Ильёв.

Ломаев уступил место в воротах «Сочи» 20-летнему Александру Дёгтеву. Найти новый клуб для голкипера непросто даже в Первой лиге, ведь сейчас на рынке есть свободные Егор Бабурин и Николай Сысуев.

Вероятно, в Первую лигу вернётся и Роман Пасевич, выступавший на протяжении двух лет за «Уфу». Белорус последние полгода провёл в чемпионате Словакии, выступая за «Муру» на правах аренды. «Сочи» готов расстаться с 26-летним полузащитником, чей контракт действует до лета 2026-го.

«Муром» возглавил помощник Пилипчука

Валентин Окорочков, работавший ассистентом в штабе Романа Пилипчука в «Челябинске», возглавил «Муром». Команда из Владимирской области вылетела в LEON-Вторую лигу Б под руководством Дениса Попова. Именно Окорочков будет возвращать величие, утраченное после ухода Евгения Перевертайло.

Окорочков играл за «Кубань», «Факел», «Балтику» и «Черноморец». В 2013-м завершил профессиональную карьеру и через два года стал тренером. Работал в системах «Краснодара» и «Чертаново», возглавлял «Химки-2». Последние полгода помогал Роману Пилипчуку в «Челябинске». Именно он наигрывал стандартные положения, с которых команда забила приличную часть голов в осенней части сезона Первой лиги.