Топовый турнир сборных посреди клубного сезона. Главное о Кубке Африки

21 декабря в Марокко стартует Кубок африканских наций — главный турнир континента. В первом матче местная сборная встретится с командой Коморских островов. Что ещё нужно знать об этом турнире?

Где пройдёт Кубок Африки

Кубок Африки — турнир, который проводят раз в два года. Первый розыгрыш состоялся в 1957 году. Нынешний турнир станет уже 35-м по счёту. С 2013-го его проводят в нечётные годы, чтобы избежать пересечения с чемпионатом мира.

Изначально турнир планировали организовать на территории Гвинеи. Такое решение приняли в 2019 году после того, как был изменён график проведения ближайших турниров. Однако в 2022-м Гвинею исключили из числа стран-хозяек турнира из-за отсутствия прогресса в подготовке. Далее состоялся новый процесс подачи заявок, и в сентябре 2023 года новым хозяином турнира объявили Марокко. Эта североафриканская страна также примет часть встреч чемпионата мира — 2030.

Игры Кубка Африки пройдут в шести городах на девяти стадионах. В Рабате распложены сразу четыре арены. Самый большой стадион турнира находится в Танжере — вмещает 75 600 зрителей. При этом первый матч турнира и финал проведут на стадионе имени принца Мулая Абдуллы в Рабате (68 700).

Стадион имени принца Мулая Абдуллы в Рабате Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Формат проведения Кубка Африки

Турнир проходит по той же схеме, что и чемпионат Европы. 24 лучшие команды континента разбиты на шесть групп — по четыре в каждой. В плей-офф гарантированно выходят по две лучшие сборные из каждого квартета. А ещё в 1/8 финала попадут четыре команды из шести, что заняли третьи места в группах. Если у сборных одинаковое количество очков в группе, то в первую очередь обращают внимание на личные встречи.

Ключевые даты:

групповой этап: 21-31 декабря 2025 года;

1/8 финала: 3-6 января 2026 года;

четвертьфиналы: 9 и 10 января;

полуфиналы: 14 января;

матч за третье место: 17 января;

финал: 18 января.

Кто сыграет в «группе смерти»?

Считается, что в этом квартете оказалась лучшая сборная предыдущего турнира. Кот-д’Ивуар попал в одну группу с Камеруном, Габоном и Мозамбиком. Лучшая команда Африки зарубилась с Габоном в квалификации к ЧМ-2026. В результате Кот-д’Ивуар опередил соперника всего лишь на одно очко. Сборную Камеруна по умолчанию включают в число главных фаворитов любого Кубка африканских наций. Команде Мозамбика придётся тяжело, и выход этой сборной в 1/8 финала можно будет считать большим сюрпризом.

Главные звёзды Кубка африканских наций

Первое место в списке самых дорогостоящих футболистов турнира по версии Transfermarkt занимает защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими (€ 80 млн). 27-летний футболист назначен капитаном сборной Марокко. В 2022 году он вместе с командой добрался до полуфинала чемпионата мира, а спустя два года взял бронзу Олимпийских игр. Футболист наверняка сделает всё, что в его силах, чтобы помочь национальной команде стать лучшей на африканском континенте.

Второе место в списке самых дорогих игроков делят нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен и вингер «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо. Каждого из них оценивают в € 75 млн. Первый представляет сборную Нигерии, второй — Камеруна. Обе команды пережили тотальное разочарование, поскольку пролетели мимо чемпионата мира (и те и другие уступили ДР Конго).

В десятку самых дорогостоящих футболистов турнира также входят:

Омар Мармуш (Египет, «Манчестер Сити») — € 65 млн;

Карлос Балеба (Камерун, «Брайтон») — € 60 млн;

Амад Диалло (Кот-д’Ивуар, «Манчестер Юнайтед») — € 50 млн;

Илиман Ндиайе (Сенегал, «Эвертон») — € 45 млн;

Николас Джексон (Сенегал, «Бавария») — € 45 млн;

Ян Диоманде (Кот-д’Ивуар, «РБ Лейпциг») — € 45 млн;

Усман Диоманде (Кот-д’Ивуар, «Спортинг») — € 45 млн.

Звёздный нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах не попал в топ-10, поскольку его оценивают в € 30 млн. Самый дорогой по версии Transfermarkt состав сейчас у сборной Марокко — € 434,45 млн. На втором месте располагается Сенегал — € 415,9 млн. В первую тройку также попала сборная Кот-д’Ивуара — € 341,3 млн. В топ-5 оказались Нигерия (€ 285,8 млн) и Камерун (€ 252,25 млн).

Кто раньше побеждал в турнире

В общей сложности турнир выигрывали 15 сборных. Успешнее других выступает Египет — семь чемпионских титулов (последний завоёван в 2010 году). Действующий победитель турнира — сборная Кот-д’Ивуара. Она обыграла в финале домашнего турнира Нигерию со счётом 2:1. Хозяева нынешнего Кубка Африки, марокканцы, завоевали свой единственный титул в далёком 1976 году.

Список сборных, побеждавших в Кубке Африки:

Египет — семь раз;

Камерун — пять раз;

Гана — четыре раза;

Нигерия и Кот-д’Ивуар — по три раза;

Алжир и ДР Конго — по два раза;

Тунис, Замбия, Сенегал, Марокко, Эфиопия, ЮАР, Судан и Конго — по одному разу.

Египет и Нигерия чаще других оказывались в медалях — по 16 раз. 14 раз в первую тройку попадала сборная Ганы, 11 — команда Кот-д’Ивуара, 10 — Камеруна.

Сборная Кот-д'Ивуара — победитель КАН-2023 Фото: Fareed Kotb/Getty Images

Кого считают фаворитами на этот раз

По мнению букмекеров, самые высокие шансы на успех у сборной Марокко. Поставить на победу этой команды можно с коэффициентом 3.50. 7.00 — коэффициент на победу сборных Алжира, Египта и Сенегала. Далее идут Нигерия (10.00), Кот-д’Ивуар (12.00), Тунис (12.00), Мали (12.00), Камерун (20.00). Самые скромные шансы на успех — у сборной Ботсваны (500.00).