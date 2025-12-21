Топовый турнир сборных посреди клубного сезона. Главное о Кубке Африки

21 декабря в Марокко стартует Кубок африканских наций — главный турнир континента. В первом матче местная сборная встретится с командой Коморских островов. Что ещё нужно знать об этом турнире?
Где пройдёт Кубок Африки
Кубок Африки — турнир, который проводят раз в два года. Первый розыгрыш состоялся в 1957 году. Нынешний турнир станет уже 35-м по счёту. С 2013-го его проводят в нечётные годы, чтобы избежать пересечения с чемпионатом мира.
Изначально турнир планировали организовать на территории Гвинеи. Такое решение приняли в 2019 году после того, как был изменён график проведения ближайших турниров. Однако в 2022-м Гвинею исключили из числа стран-хозяек турнира из-за отсутствия прогресса в подготовке. Далее состоялся новый процесс подачи заявок, и в сентябре 2023 года новым хозяином турнира объявили Марокко. Эта североафриканская страна также примет часть встреч чемпионата мира — 2030.
Игры Кубка Африки пройдут в шести городах на девяти стадионах. В Рабате распложены сразу четыре арены. Самый большой стадион турнира находится в Танжере — вмещает 75 600 зрителей. При этом первый матч турнира и финал проведут на стадионе имени принца Мулая Абдуллы в Рабате (68 700).
Стадион имени принца Мулая Абдуллы в Рабате
Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images
Формат проведения Кубка Африки
Турнир проходит по той же схеме, что и чемпионат Европы. 24 лучшие команды континента разбиты на шесть групп — по четыре в каждой. В плей-офф гарантированно выходят по две лучшие сборные из каждого квартета. А ещё в 1/8 финала попадут четыре команды из шести, что заняли третьи места в группах. Если у сборных одинаковое количество очков в группе, то в первую очередь обращают внимание на личные встречи.
Ключевые даты:
- групповой этап: 21-31 декабря 2025 года;
- 1/8 финала: 3-6 января 2026 года;
- четвертьфиналы: 9 и 10 января;
- полуфиналы: 14 января;
- матч за третье место: 17 января;
- финал: 18 января.
Кто сыграет в «группе смерти»?
Считается, что в этом квартете оказалась лучшая сборная предыдущего турнира. Кот-д’Ивуар попал в одну группу с Камеруном, Габоном и Мозамбиком. Лучшая команда Африки зарубилась с Габоном в квалификации к ЧМ-2026. В результате Кот-д’Ивуар опередил соперника всего лишь на одно очко. Сборную Камеруна по умолчанию включают в число главных фаворитов любого Кубка африканских наций. Команде Мозамбика придётся тяжело, и выход этой сборной в 1/8 финала можно будет считать большим сюрпризом.
Главные звёзды Кубка африканских наций
Первое место в списке самых дорогостоящих футболистов турнира по версии Transfermarkt занимает защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими (€ 80 млн). 27-летний футболист назначен капитаном сборной Марокко. В 2022 году он вместе с командой добрался до полуфинала чемпионата мира, а спустя два года взял бронзу Олимпийских игр. Футболист наверняка сделает всё, что в его силах, чтобы помочь национальной команде стать лучшей на африканском континенте.
Второе место в списке самых дорогих игроков делят нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен и вингер «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо. Каждого из них оценивают в € 75 млн. Первый представляет сборную Нигерии, второй — Камеруна. Обе команды пережили тотальное разочарование, поскольку пролетели мимо чемпионата мира (и те и другие уступили ДР Конго).
В десятку самых дорогостоящих футболистов турнира также входят:
- Омар Мармуш (Египет, «Манчестер Сити») — € 65 млн;
- Карлос Балеба (Камерун, «Брайтон») — € 60 млн;
- Амад Диалло (Кот-д’Ивуар, «Манчестер Юнайтед») — € 50 млн;
- Илиман Ндиайе (Сенегал, «Эвертон») — € 45 млн;
- Николас Джексон (Сенегал, «Бавария») — € 45 млн;
- Ян Диоманде (Кот-д’Ивуар, «РБ Лейпциг») — € 45 млн;
- Усман Диоманде (Кот-д’Ивуар, «Спортинг») — € 45 млн.
Звёздный нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах не попал в топ-10, поскольку его оценивают в € 30 млн. Самый дорогой по версии Transfermarkt состав сейчас у сборной Марокко — € 434,45 млн. На втором месте располагается Сенегал — € 415,9 млн. В первую тройку также попала сборная Кот-д’Ивуара — € 341,3 млн. В топ-5 оказались Нигерия (€ 285,8 млн) и Камерун (€ 252,25 млн).
Кто раньше побеждал в турнире
В общей сложности турнир выигрывали 15 сборных. Успешнее других выступает Египет — семь чемпионских титулов (последний завоёван в 2010 году). Действующий победитель турнира — сборная Кот-д’Ивуара. Она обыграла в финале домашнего турнира Нигерию со счётом 2:1. Хозяева нынешнего Кубка Африки, марокканцы, завоевали свой единственный титул в далёком 1976 году.
Список сборных, побеждавших в Кубке Африки:
- Египет — семь раз;
- Камерун — пять раз;
- Гана — четыре раза;
- Нигерия и Кот-д’Ивуар — по три раза;
- Алжир и ДР Конго — по два раза;
- Тунис, Замбия, Сенегал, Марокко, Эфиопия, ЮАР, Судан и Конго — по одному разу.
Египет и Нигерия чаще других оказывались в медалях — по 16 раз. 14 раз в первую тройку попадала сборная Ганы, 11 — команда Кот-д’Ивуара, 10 — Камеруна.
Сборная Кот-д'Ивуара — победитель КАН-2023
Фото: Fareed Kotb/Getty Images
Кого считают фаворитами на этот раз
По мнению букмекеров, самые высокие шансы на успех у сборной Марокко. Поставить на победу этой команды можно с коэффициентом 3.50. 7.00 — коэффициент на победу сборных Алжира, Египта и Сенегала. Далее идут Нигерия (10.00), Кот-д’Ивуар (12.00), Тунис (12.00), Мали (12.00), Камерун (20.00). Самые скромные шансы на успех — у сборной Ботсваны (500.00).