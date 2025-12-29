Бускетс, Альба, Хуммельс и другие — кто завершил карьеру в 2025 году

Скидки
Футболисты, завершившие карьеру в 2025 году: Серхио Бускетс, Жорди Альба, Матс Хуммельс, Пепе Рейна, Дрис Мертенс

Иван Бровар
Матс Хуммельс
Сразу несколько легенд.

Уходящий футбольный год примечателен не только спортивными достижениями, но и тем, что сразу несколько топов завершили профессиональную карьеру. Среди повесивших бутсы на гвоздь игроков есть настоящие легенды, в трофейной коллекции которых золотые медали чемпионатов мира и Евро, а также победы в Лиге чемпионов.

Из них можно собрать целую символическую сборную. Например, на позицию вратаря отлично подходит Пепе Рейна. Испанский голкипер и после 40 лет демонстрировал высокий уровень. Что уж говорить о его расцвете. Впрочем, синхронно карьеру завершили соотечественники вратаря Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Футбольная Германия проводила на заслуженную пенсию чемпиона мира 2014 года Матса Хуммельса. И это далеко не все игроки, оставившие футбол.

Кто ещё покончил с профессией спортсмена – смотрите в нашей подборке.

