Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Декабрь — традиционное время для подведения итогов года. На этот раз предлагаем вам определить главные футбольные события 2025 года. Рейтинг будет сформирован на основе ваших голосов. В списке 25 главных, на наш взгляд, моментов. Яркие победы, сюрпризы, скандалы. Не обошлось, правда, и без трагических событий.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Моменты распределяются в соответствии с голосами в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Первое чемпионство «Краснодара»
2025 год — исторический для «Краснодара». Проект Сергея Галицкого принёс желаемый результат. В какой-то момент показалось, что «Зенит» снова обойдёт всех на финише сезона, однако «Краснодар» удержал первую строчку и выиграл золотые медали. Снимки Галицкого с кубком за победу в РПЛ облетели все новостные агентства. «Краснодар» солидно провёл и вторую половину 2025 года, в результате чего ушёл на зимний перерыв лидером РПЛ. Нельзя исключать, что через несколько месяцев золотые медали снова уедут на юг России.
Шесть трофеев Сафонова за год и удивительная серия пенальти
В уходящем году вратарь сборной России Матвей Сафонов серьёзно пополнил коллекцию трофеев. Голкипер завоевал все трофеи на внутреннем уровне (Лига 1, Кубок Франции, Суперкубок страны). Помимо этого, «ПСЖ» добился успеха в Лиге чемпионов (впервые в истории), а затем выиграл ещё и Суперкубок УЕФА.
Сафонов долго не выходил на поле в сезоне-2025/2026, однако в концовке года получил шанс в связи с травмой основного голкипера Люка Шевалье. Россиянин блестяще проявил себя в финале Межконтинентального кубка. Его команда одолела «Фламенго» в серии пенальти, где россиянин был великолепен — Матвей отразил четыре (!) удара из пяти. И после матча вся команда подбрасывала его в воздух. Отличное завершение года для вратаря! Жаль только, что он сломал руку по ходу матча и выбыл из строя на несколько недель. Сколько трофеев будет у Сафонова в 2026-м?
«Балтика» — открытие первой части сезона в РПЛ
Очень успешный год для «Балтики». Команда не только вернулась в элитный дивизион российского футбола, но и прекрасно провела там первую часть сезона-2025/2026. Калининградцы сразу дали понять, что легко с ними не будет никому. Пятое место по итогам 18 туров, лучшая оборона в РПЛ (семь пропущенных мячей), всего одно поражение, 12 «сухих» матчей — хороший список достижений команды Андрея Талалаева. Главная интрига — сохранит ли «Балтика» весь свой состав на весеннюю часть чемпионата? Если да, то она наверняка ещё пошумит и попортит нервы другим клубам.
Первая в истории победа «ПСЖ» в ЛЧ
«ПСЖ» в течение долгого времени прочно ассоциировался с неудачами в Лиге чемпионов. Владельцы клуба регулярно вбухивали в него большие деньги, но это не приводило к успеху в главном турнире Европы. А победами во внутренних турнирах уже никого не удивишь. Однако в уходящем году всё изменилось. Луис Энрике — первый тренер, который привёл ПСЖ к успеху в Лиге чемпионов. Парижане с большим трудом пробились в топ-24 по итогам общего этапа, однако в плей-офф команду уже было не остановить. В финале французский клуб полностью доминировал и не оставил никаких шансов «Интеру» — 5:0. После такого даже хейтерам пришлось замолчать.
Смерть Никиты Симоняна
Никита Симонян — легендарная личность для отечественного футбола. Чемпион Олимпийских игр 1956 года, семикратный чемпион СССР (трижды — как тренер), лучший бомбардир в истории «Спартака» (160 голов), автор первого гола сборной СССР в истории чемпионатов мира (1958 год). Симонян в течение трёх недель был старейшим живущим олимпийским чемпионом. К сожалению, он скончался 23 ноября в возрасте 99 лет. Церемония прощания с Никитой Павловичем состоялась на домашнем стадионе «Спартака». Позднее его похоронили на Ваганьковском кладбище.
Первый за 17 лет трофей «Тоттенхэма»
Никаких больше шуток про отсутствие трофеев у «Тоттенхэма». В мае лондонская команда обыграла «Манчестер Юнайтед» (1:0) и стала победителем Лиги Европы. Исторический успех. Во-первых, «Тоттенхэм» завоевал первый трофей с 2008 года (тогда команда взяла Кубок английской лиги). Во-вторых, «шпоры» выиграли еврокубок впервые за 41 год.
Благодаря успеху в Лиге Европы команда получила путёвку в Лигу чемпионов, однако это не спасло главного тренера Ангелоса Постекоглу от увольнения. «Тоттенхэм» завершил сезон в АПЛ неподалеку от зоны вылета, в результате чего тренер ненадолго лишился работы. Спустя какое-то время у лондонцев была возможность взять ещё один трофей, однако команда упустила преимущество в два гола во встрече за Суперкубок УЕФА с «ПСЖ».
Смерть Диогу Жоты
В июле 2025 года весь футбольный мир шокировала новость о смерти Диогу Жоты. Футболист «Ливерпуля» скончался в результате дорожно-транспортного происшествия. На момент смерти ему было всего 28 лет. За несколько недель до этого португалец сыграл свадьбу со своей возлюбленной, а пара на тот момент воспитывала трёх детей. Сезон-2024/2025 можно назвать самым успешным в карьере Жоты. Он стал чемпионом Англии в составе «Ливерпуля», а также добился успеха в Лиге наций вместе со сборной Португалии…
Узбекистан, Кюрасао, Иордания и Кабо-Верде впервые отобрались на ЧМ
Увеличение количества участников финальной стадии чемпионата мира открыло новые возможности для тех, кто никогда не участвовал в ЧМ. В результате сразу четыре сборные впервые в истории отобрались на турнир. Цифра может стать ещё выше. Всё зависит от результатов европейских и межконтинентальных стыков.
Узбекистан и Иордания отобрались ещё в июне, Кабо-Верде сделало это в октябре, а Кюрасао — в ноябре. Скромная сборная с острова в Карибском море добилась успеха благодаря Дику Адвокату. Бывший тренер «Зенита» поспособствовал тому, что команда удивила футбольную общественность в квалификации ЧМ-2026.
Чемпионство Месси в МЛС
Лионелю Месси потребовалось два с небольшим года, чтобы завоевать главный трофей МЛС. Аргентинец провёл очень сильный сезон. Во-первых, стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, а затем оформил результативные действия в каждой встрече плей-офф. В финале «Интер Майами» встретился с «Ванкувер Уайткэпс» и справился с соперником (3:1) без голов Месси. Впрочем, аргентинец отдал два голевых паса. К слову, Месси и компания оставили без трофея Томаса Мюллера. Сейчас легендарный немец выступает за канадский клуб.
«Барселона» оставила «Реал» без трофеев
На этот раз дуэль «Реала» и «Барселоны» завершилась в пользу каталонского клуба. Сине-гранатовые солидно провели первый сезон под руководством Ханс-Дитера Флика. Они стали победителями Примеры, обладателями Кубка Испании и Суперкубка страны, а также добрались до полуфинала Лиги чемпионов. «Реал» же завершил год без единого трофея. По окончании прошлого сезона Карло Анчелотти покинул должность главного тренера мадридцев и отправился в сборную Бразилии. Его место занял Хаби Алонсо, который столкнулся с серьёзными трудностями. А «Барса» двигается вперёд с Фликом и снова лидирует в чемпионате Испании.
Победа «Челси» на клубном чемпионате мира
Прошедшим летом мы стали свидетелями нового турнира. 32 клуба со всех континентов разыграли трофей клубного чемпионата мира. Финал превратился в разборку двух европейских клубов — «ПСЖ» и «Челси». Казалось, что лучшая команда Европы завоюет ещё один трофей, но на деле всё получилось совсем иначе. Английская команда ударно провела первую половину и трижды огорчила соперника. Второй тайм, по сути, превратился в формальность. «Челси» — первый победитель клубного чемпионата мира в новом формате. Концовка финала запомнилась стычкой, в которой принял участие главный тренер парижан Луис Энрике. Не зря составы на финал объявлял легендарный Майкл Баффер.
Победа Португалии в Лиге наций
Прошедшим летом португальцы во второй раз в истории стали победителями Лиги наций. Плей-офф турнира получился крышесносным. Финал тоже не разочаровал. Испанцы и португальцы забили по два мяча, и всё решилось в серии пенальти. Там удача оказалась на стороне португальской сборной. Криштиану Роналду поднял над головой ещё один кубок. Правда, у этого события есть и грустный подтекст. Трофей Лиги наций — последний, который завоевал в своей жизни Диогу Жота.
Скандал с «Торпедо» и его последующим понижением в Первую лигу
Прошедшим летом российский футбол сотряс грандиозный скандал. «Торпедо» успешно провело сезон в Первой лиге и вернулось в элитный дивизион. Однако там московская команда не провела ни одного матча. Причина — громкий скандал, связанный с серьёзными обвинениями в нечестной игре. Некоторые представители «Торпедо» пытались организовать договорные матчи в Первой лиге. В результате КДК РФС исключил «Торпедо» из РПЛ и оштрафовал на 5 млн рублей. Генерального директора клуба Валерия Скородумова отстранили от футбольной деятельности на 10 лет, а совладельца Леонида Соболева — на пять. Впоследствии место «Торпедо» в РПЛ занял «Оренбург», который уже готовился к выступлению в Первой лиге.
«Золотой мяч» Дембеле
Представить такое несколько лет назад было просто нереально. Дембеле перешёл в «Барселону» за огромные деньги, однако не реализовал себя в каталонской команде. Мешали травмы, проблемы с дисциплиной, нестабильные выступления сине-гранатовых. В 2023-м «ПСЖ» вернул футболиста на родину. Второй сезон в составе парижан получился для игрока триумфальным. «ПСЖ» выиграл почти всё, что только можно, а Дембеле признали лучшим футболистом мира. Торжественная церемония в Париже, получение приза из рук легендарного Роналдиньо — этот вечер навсегда отпечатается в памяти Дембеле.
Первое чемпионство женского «Спартака»
Новая история женского «Спартака» ведёт отсчёт с 14 октября 2023 года. Именно тогда было объявлено о создании клуба. Красно-белым потребовалось всего два года, чтобы завоевать первый чемпионский титул. Для болельщиков команды приятно вдвойне, что это произошло по итогам матча с принципиальным соперником — ЦСКА. Футболистки «Спартака» отыгрались со счёта 0:2 и за тур до финиша стали недосягаемыми для красно-синих. Мужская команда красно-белых пока может лишь мечтать о таких результатах. Чемпион последних лет «Зенит» на этот раз финишировал только третьим.
Рекорды Дзюбы
В 2025 году Артём Дзюба вписал своё имя в историю российского футбола. 9 марта ветеран установил новый рекорд — стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Спустя девять дней Артём вышел на поле в составе сборной России. Он отметился голом во встрече с Гренадой (5:0) и стал единолично лучшим бомбардиром в истории национальной команды. К слову, Валерий Карпин вызвал Дзюбу в сборную впервые за долгое время. После этого Артёма больше не приглашали в сборную. Впрочем, начало 2025 года Дзюба запомнит на всю жизнь.
Финал отбора на ЧМ-2026 в Европе
Заключительный тур европейского отбора к ЧМ-2026 подарил нам немало интересных сюжетов. Шотландцы впервые за долгое время отобрались в финальную стадию после того, как обыграли дома Данию. Концовка встречи получилась крышесносной. До 78-й минуты на табло горели две единицы, а в концовке команды устроили настоящее шоу. Шотландцы забили два мяча в добавленное время и победили — 4:2. А началось всё, кстати, с удивительного гола Скотта Мактоминея ударом через себя.
Ирландцы, в свою очередь, оказались в стыках, хотя на них почти никто не ставил. В ноябре они прихлопнули Португалию (2:0) и Венгрию (3:2), Трой Пэрротт забил пять мячей в этих встречах. А норвежцы в заключительном туре отбора снова унизили Италию (4:1) и прошли квалификацию, не потеряв ни одного очка.
Уход Николича из ЦСКА после победы в Кубке и приход Челестини
ЦСКА прилично выступил в прошлом сезоне. Третье место в РПЛ и победа в Кубке страны — отличный результат для армейцев. Тем удивительнее, что Марко Николич освободил свой пост спустя всего сезон. Сербский тренер укатил в Грецию, а ему на замену пригласили Фабио Челестини. Экс-тренер «Базеля» с ходу добился успеха в России — стал обладателем Суперкубка страны. Армейцы завершили первую часть нынешнего сезона на четвёртом месте в таблице, несмотря на большие проблемы с нападающими. Если красно-синие хорошо поработают на трансферном рынке, то им по силам занять более высокое место по итогам сезона.
Возвращение Черчесова в РПЛ
Станислав Черчесов вернулся в РПЛ спустя 10 лет. «Ахмат» уволил Александра Сторожука после всего трёх туров со старта сезона и разменял его на тренера с более серьёзным опытом. Грозненцы очень сильно начали под руководством Черчесова — семь матчей без поражений в РПЛ. Правда, потом «Ахмат» забуксовал, но успешно закрыл 2025 год. Две домашние победы позволили команде завершить первую часть чемпионата на восьмой строчке. Интересно, спустя какое время Черчесов окажется в топ-клубе РПЛ?
Мировой рекорд «Ливерпуля» по тратам на трансферы за одно окно
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии, после чего подтвердил серьёзность намерений на трансферном рынке. Минувшим летом клуб потратил на новичков € 483 млн — новый мировой рекорд в футболе. К слову, «Ливерпуль» перекрыл достижение «Челси». В 2023 году лондонцы потратили на новичков € 464 млн. «Ливерпуль» заплатил € 144 млн за Александера Исака и € 125 млн за Флориана Вирца. Первый перешёл из «Ньюкасла», второй — из «Байера». Помимо этого, мерсисайдцы заплатили € 95 млн за Уго Экитике, € 46,9 млн за Милоша Керкеза, € 40 млн за Жереми Фримпонга, € 31 млн за Джованни Леони и € 1,78 млн за Армина Печи.
Уход Карпина из «Динамо»
В начале года Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». Удивило то, что он сделал это за несколько дней до рестарта РПЛ. Летом специалист заключил контракт с московским «Динамо». Многие сходились во мнении, что Карпин заслужил это повышение. Однако бело-голубые провалили первую часть сезона и расположились далеко за пределами первой пятёрки.
Разговоры о возможном уходе Карпина ходили в течение какого-то времени, но официальная новость всё равно удивила. Можно было предположить, что тренер уйдёт по окончании первой части сезона, однако он сделал это за несколько туров до паузы. Официальная причина — желание сосредоточиться на работе в сборной России. Новый год Карпин встретит в статусе тренера национальной команды, но без привязки к конкретному клубу.
«Небесная лига» для «Химок»
«Химки» завершили прошлый сезон на 12-й строчке в РПЛ. Таким образом, команда сохранила место в элитном дивизионе по спортивному принципу. Однако в мае клубу отказали в лицензии в связи с несоблюдением финансовых критериев. В ходе сезона футболисты команды оказались в центре скандала из-за бойкота тренировок – они протестовали против задержек зарплаты. Позднее команду покинул главный тренер Франк Артига, затем в клубе ввели внешнее управление. Спустя какое-то время клуб анонсировал процедуру банкротства. «Химки» отправились в «небесную лигу», а бывшие футболисты команды до сих пор ждут выплат.
Разговоры об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
Нынешний лимит на легионеров в РПЛ предполагает наличие 13 иностранцев в заявке. При этом каждый клуб может выпускать на поле не более восьми одновременно. Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв выступил с резонансным заявлением – за ужесточение лимита. По его словам, к 2028 году планируется, что каждая команда РПЛ сможет включать в заявку 10 иностранцев, но выпускать на поле – не более пяти. По мнению Дегтярёва, это повысит уровень российских футболистов и сбалансирует зарплаты. Однако пока в РПЛ работают по существующей формуле лимита.
Уход Станковича из «Спартака»
По окончании прошлого сезона боссы «Спартака» продлили контракт с Деяном Станковичем. В итоге серб не доработал в московском клубе даже до конца 2025 года. Деян часто срывался на судей, ругался с журналистами и вёл себя на бровке чересчур эмоционально. Постоянное давление в связи с большими тратами на рынке тоже негативно влияло на сербского тренера. В какой-то момент Деян просто психанул и откровенно сказал, что устал от всего и хочет домой к жене и дочке. Через пять дней после этого с сербом расторгли контракт. Любопытно, что он покинул «Спартак» после того, как команда одержала две победы подряд.
Дорогостоящие трансферы «Зенита» и «Спартака»
Прошедшим летом в РПЛ появились сразу два легионера, за каждого из которых заплатили больше € 20 млн. В «Зенит» переехал Жерсон (за него выложили € 25 млн), а в «Спартак» — Жедсон Фернандеш. Сумма его трансфера составила € 20,78 млн. Правда, она может вырасти за счёт бонусов.
Бразилец пока совсем не впечатляет. За первую часть сезона он забил всего два гола (по одному – в РПЛ и Кубке России). У Жедсона дела идут гораздо веселее. Португалец отличился уже пять раз и добавил к этому три результативные передачи. Интересно, что покажут эти легионеры в 2026 году?