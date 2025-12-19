Топ-события субботы: Джошуа — Пол, много футбола, «зелёное дерби» в КХЛ и УНИКС — «Зенит»

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 20 декабря в Матч-центре
- 🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 5:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА
- 🥊 6:00*: Джейк Пол — Энтони Джоуша
- 🎯 9:00: Биатлон, Кубок Содружества, этап 3, гонки преследования, 10 км, мужчины, и 7,5 км, женщины
- 🥇⛸ 13:00: Фигурное катание, чемпионат России
- 🎿 13:55: Лыжные гонки, Кубок России, этап 4, спринты, классический стиль, женщины и мужчины
- 🎯 14:15: Биатлон, Кубок мира, этап 3, гонки преследования, 10 км, женщины, и 12,5 км, мужчины
- 🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏀 15:00: УНИКС — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги
- ⚽️ 15:30: «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси», АПЛ, 17-й тур
- 🏒 17:00: «Локомотив» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 17:00: СКА — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏐 17:00: «Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка», Суперкубок, женщины, 1/2 финала
- ⚽️ 18:00: «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед», АПЛ, 17-й тур
- ⚽️ 18:15: «Леванте» — «Реал Сосьедад», Примера, 17-й тур
- 🏐 20:00: «Заречье-Одинцово» — «Локомотив» Калининград, Суперкубок, женщины, 1/2 финала
- ⚽️ 20:30: «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль», АПЛ, 17-й тур
- 🏒 20:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ
- ⚽️ 22:45: «Ювентус» — «Рома», Серия А, 16-й тур
- ⚽️ 23:00: «Эвертон» — «Арсенал», АПЛ, 17-й тур
- ⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Севилья», Примера, 17-й тур
- ⚽️ 23:00: «Вандея Фонтене» — «ПСЖ», Кубок Франции, 1/32 финала
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: чем закончится римейк финала Востока?
Весной эти команды встречались в финале конференции и «пантеры» не оставили никаких шансов прямолинейной команде Рода Бриндамора. Однако в регулярном чемпионате хоккей «ураганов» редко даёт сбои, и даже в конкурентном дивизионе «Каролина» идёт первой. «Флорида» в последних матчах вернулась в зону плей-офф, хотя её лидеры ещё не вернулись в строй.
🏀 5:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА
Интрига: Эдвардс найдёт способ остановить «Тандер»?
Поражение в полуфинале Кубка НБА лишь раззадорило «Оклахому», которая буквально вынесла «Клипперс» в следующем же матче (122:101). «Миннесота» крайне нестабильна в этом году, но Энтони Эдвардс и компания всегда могут удивить. Способны ли «волки» обыграть лидера Запада?
🥊 6:00*: Джейк Пол — Энтони Джоуша
*Время боя может измениться и будет уточнено
Интрига: самый странный бой года
Боксёрскую карьеру блогера Джейка Пола было принято критиковать: парень в расцвете сил избивал на ринге либо списанных звёзд ММА, либо престарелых ветеранов вроде Майка Тайсона. Единственный бой с действующим боксёром Джейк проиграл, но внезапно решил бросить себе куда более серьёзный вызов. Теперь Пол подерётся с Энтони Джошуа: олимпийский чемпион, экс-чемпион мира в профессионалах по трём версиям в тяжёлом весе и просто огромный нокаутёр попробует оборвать боксёрский путь блогера. Что мы увидим в ринге?
🎯 9:00: Биатлон, Кубок Содружества, этап 3, гонки преследования, 10 км, мужчины, и 7,5 км, женщины
Интрига: сохранит ли Латыпов победный настрой?
Эдуард Латыпов победил в спринте в рамках третьего этапа Кубка Содружества, не позволив соперникам себя обыграть. Россиянин был хорош как во время стрельбы, так и на лыжне. Самое время улучшить собственные позиции в общем зачёте и обогнать белоруса Антона Смольского в борьбе за победу. Латыпов имеет хорошие шансы, чтобы под конец календарного года всё же забрать статус лидера соревнований. Для этого нужен успех в пасьюте.
Золото необходимо и Ирине Казакевич, набравшей ход во второй половине декабря. Она также триумфально обыграла соперниц в спринте и может оформить золотой дубль в гонке преследования.
🥇⛸ 13:00: Фигурное катание, чемпионат России
Интрига: Петросян возьмёт третий титул подряд?
Третий соревновательный день станет решающим сразу в трёх дисциплинах: спортивных парах, танцоров и женщин. В танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин идут за пятым золотом чемпионата России в карьере. И вряд ли кто-то сможет им помешать. Второе место скорее всего достанется Василисе Кагановской и Максиму Некрасову. А вот бронза не так очевидна — пока ближе всех к ней петербуржцы Екатерина Миронова/Евгений Устенко.
В парном катании короткую программу выиграли действующие чемпионы – Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Но произвольную в текущем сезоне пара ни разу не и откатала чисто. Да и отрыв от идущих вторыми Александры Бойковой и Дмитрия Козловского составляет всего 1,5 балла. Так что основная борьба за титул состоится в произвольной программе.
В женском турнире буквально всех затмила главная прима — Аделия Петросян. Накануне чемпионата России фигуристка порадовала болельщиков новостью о восстановлении тройного акселя. И уже в Санкт-Петербурге она успешно его приземлила. Теперь ученице Тутберидзе остался всего один шаг до третьего титула подряд – хоть и конкуренции у неё будет солидная.
🎿 13:55: Лыжные гонки, Кубок России, этап 4, спринты, классический стиль, женщины и мужчины
Интрига: сможет ли кто-то вмешаться в борьбу Ардашева и Терентьева?
В Ижевске классическим спринтом стартует 4-й этап Кубка России. Соревнования пройдут по кругу 1,5 км. В прошлом сезоне спринт проходил по кругу протяжённостью 1,8 км, что вызвало недовольство спортсменов. Сейчас организаторы круг сократили, и зрители практически с одного места смогут увидеть борьбу всех сильнейших. В женском спринте фаворитом выглядит Анастасия Фалеева, но оправилась ли она от болезни, из-за которой пропустила этап в Чусовом? А в мужском спринте борьба ожидается между Сергеем Ардашевым и Александром Терентьевым. Сможет ли в неё вмешаться Александр Большунов или кто-то другой?
🎯 14:15: Биатлон, Кубок мира, этап 3, гонки преследования, 10 км, женщины, и 12,5 км, мужчины
Интрига: станет ли Жанмонно лидером Кубка мира?
Французская биатлонистка Лу Жанмонно борется за первый в своей карьере «Большой хрустальный глобус». После спринта в Анси она уступает одно очко шведке Анне Магнуссон. Последняя провалила начало третьего этапа и почти наверняка отдаст пальму первенства Лу в пасьюте. Но Жанмонно ещё нужно подтвердить свой статус на лыжне.
А что нас ждёт в мужской гонке преследования? Там по-прежнему отбивается от атак соперников норвежец Йохан-Олав Ботн. Главные конкуренты — итальянец Томмазо Джакомель и француз Эрик Перро — могут нивелировать преимущество и вплотную приблизиться к норвежцу. Но всё решится в контактной борьбе, которая во Французских Альпах будет интересной!
🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: забьёт ли Хмелевски бывшим?
Осенью «Ак Барс» в последний момент перехватил у «Авангарда» Сашу Хмелевски. Американский форвард перешёл на другую сторону «зелёного дерби» и после этого каждый раз огорчал свою бывшую команду — даже в том матче, который «барсы» проиграли. Совсем недавно «Ак Барс» забил «Салавату» шесть шайб, даже нахватав семь удалений за два периода. Состоится ли реванш?
🏀 15:00: УНИКС — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги
Интрига: питерцы исправятся за разгром?
«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань», тем самым впервые в сезоне одержал победу над клубом «большой четвёрки». На очереди у сине-бело-голубых выезд к сильнейшему УНИКСу, который в этой регулярке уступил лишь ЦСКА и «Парме». Питерцы проиграли казанцам с огромной разницей (77:104), настало время исправляться?
⚽️ 15:30: «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси», АПЛ, 17-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: прервёт ли «Челси» серию неудач в гостевых встречах с «Ньюкаслом»?
В последнее время поездки в гости к «Ньюкаслу» не приносят «Челси» позитивных эмоций. В трёх предыдущих гостевых встречах лондонский клуб потерпел три поражения и пропустил в общей сложности восемь мячей. К тому же в этом сезоне «Ньюкасл» не проигрывал на своём поле с 28 сентября. Правда, пока он занимает только 12-е место в таблице АПЛ, в то время как соперник располагается на четвёртой строчке. Оправдает ли «Челси» статус фаворита предстоящего матча?
🏒 17:00: «Локомотив» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: увидим ли мы повторение плей-оффной драмы?
Два года подряд мы видели крайне драматичные серии этих команд в плей-офф: с тренерскими увольнениями и овертаймом даже в седьмой игре. Теперь это ещё и противостояние канадских тренеров, ведь Игоря Никитина заменил Боб Хартли. Пусть у «Локомотива» не всё идёт гладко, но ключи к омскому клубу в Ярославле в последние годы как будто нашли.
🏒 17:00: СКА — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: Прервет ли «Спартак» серию поражений?
Красно-белые проиграли три матча подряд: если до перерыва в чемпионате у них страдала оборона, то в первом матче после возобновления сезона команда Алексея Жамнова не смогла забить «Динамо». А вот СКА в последних матчах сильно добавил: совпадение или нет, но это происходит во время отсутствия Игоря Ларионова из-за болезни. Еще одна интрига — поведение болельщиков, которое в этих матчах вызывало скандалы.
🏐 17:00: «Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка», Суперкубок, женщины, 1/2 финала
Интрига: успела ли восстановиться Мартинес?
«Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка» — две команды, которые испытывали сложности с составом в последних матчах чемпионата страны. У Казани в лазарете была основная связующая Полина Матвеева, к которой ещё и присоединилась главная атакующая мощь Казани – Брайелин Мартинес, получившая повреждение во время матча с «Протоном». Большую часть команды Александра Кашина и вовсе подкосил грипп. Поэтому в Суперкубке игра обеих команд во многом будет зависеть от того, успели ли восстановиться игроки до начала турнира и стоит ли нам ожидать той шикарной перестрелки Мартинес и Елизаветы Рубан, которая произошла в матче Кубка Победы. Тогда доминиканская доигровщица забила 25 мячей, Рубан выиграла на один мяч больше.
⚽️ 18:00: «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед», АПЛ, 17-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: продлит ли «Манчестер Сити» победную серию?
«Манчестер Сити» одержал шесть побед подряд во всех турнирах. В двух предыдущих матчах команда Хосепа Гвардиолы не пропустила ни одного мяча. Пока что «Сити» располагается на втором месте в таблице, но отставание от «Арсенала» составляет всего лишь два очка. А вот «Вест Хэм» находится в зоне вылета — на третьем с конца месте. В 16 турах команда набрала всего лишь 13 очков и пропустила уже 32 мяча. Лондонский клуб не обыгрывал «Ман Сити» на выезде с 2015 года. Похоже, гостям снова нечего ловить.
⚽️ 18:15: «Леванте» — «Реал Сосьедад», Примера, 17-й тур
Интрига: сколько времени получит Захарян в матче чемпионата Испании?
На этой неделе Арсен Захарян вышел в стартовом составе «Реала Сосьедад». Его команда добилась успеха в кубковой встрече с «Эльденсе» (2:1). Россиянин отыграл полтора тайма. Правда, обошёлся без результативных действий. Его команда располагается неподалёку от зоны вылета в Примере. Её серия поражений в турнире насчитывает уже три матча. «Леванте» в последнее время тоже не радует своих фанатов — шесть поражений в семи предыдущих встречах во всех турнирах. В результате команда оказалась на последней строчке в таблице чемпионата Испании.
🏐 20:00: «Заречье-Одинцово» — «Локомотив» Калининград, Суперкубок, женщины, 1/2 финала
Интрига: атака «Локо» против блока «Заречья»?
В матче «Локомотива» и «Заречья-Одинцово» мы увидим дуэль двух самых результативных игроков чемпионата России. Лучшему снайперу Суперлиги – диагональной Киси Насименто – будет противостоять «монстр-блок» лиги в лице Юлии Бровкиной. В чемпионате страны игра этих двух команд стала самой фееричной в первом круге регулярки, а победитель определился только на тай-брейке. Тогда бразильянка набила 44 очка, но это не спасло железнодорожниц от поражения. Потому что и блокирующая подмосковной команды показала фантастические цифры для «центров», выиграв 21 мяч. Посмотрим, чья же игра в полуфинале Суперкубка останется такой же яркой и поможет команде пройти в «золотой» финал.
⚽️ 20:30: «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль», АПЛ, 17-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: кто победит в битве команд-участников Лиги чемпионов?
«Ливерпуль» одержал две победы подряд во всех турнирах и не пропустил в этих встречах ни одного мяча. В прошлом матче Мохамед Салах появился на поле и отметился голевой передачей в игре с «Брайтоном» (2:0). А вот для «Тоттенхэма» прошлый матч сложился ужасно. Команда проиграла на выезде «Ноттингем Форест» (0:3). Сейчас действующий чемпион Англии занимает седьмое место в таблице, а действующий победитель Лиги Европы — 11-е. Прошлый матч с участием команд в Лондоне завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Но перед этим «Ливерпуль» разгромил соперника в столице Великобритании (6:3). Как будет на этот раз?
🏒 20:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: прервёт ли Овечкин безголевую серию?
Овечкин забивает, «Вашингтон» побеждает. Эта корреляция хорошо показала себя: когда великий снайпер набрал отличную форму после медленного старта сезона, то «Кэпиталс» взлетели в топ Востока после довольно неровного старта. Однако сейчас «столичные» после трёх поражений обыграли кризисный «Торонто». «Детройт» в последних играх выглядит довольно уверенно: команду тащат за собой игроки первых звеньев и бригада большинства.
⚽️ 22:45: «Ювентус» — «Рома», Серия А, 16-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: обыграет ли Лучано Спаллетти бывшую команду?
Лучано Спаллетти против «бывшей». «Ювентус» находится на пятом месте в таблице, а «Рома» — на четвёртом. Между ними четыре очка. Туринский клуб одержал четыре победы в пяти предыдущих встречах. В трёх из них отыграл «на ноль». «Рома» справилась с «Комо» (1:0) в прошлом туре, но перед этим проиграла в Серии А два раза подряд. В последнее время очные матчи «Ювентуса» и «Ромы» не определяют победителя. В трёх прошлых встречах соперники трижды сыграли вничью.
⚽️ 23:00: «Эвертон» — «Арсенал», АПЛ, 17-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: сохранит ли «Арсенал» первое место в таблице АПЛ?
«Арсенал» по-прежнему возглавляет таблицу АПЛ, но его отрыв от ближайшего преследователя составляет всего лишь два очка. А вот «Эвертон» находится на девятом месте. В прошлом туре клуб из Ливерпуля проиграл в Лондоне «Челси» (0:2). «Арсенал», в свою очередь, с большим трудом справился с «Вулверхэмптоном» (2:1), забив победный гол на четвёртой добавленной минуте. В последних пяти гостевых матчах с «Эвертоном» «Арсенал» одержал всего лишь одну победу.
⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Севилья», Примера, 17-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: как «Реал» проведёт заключительный матч в 2025 году?
В последнее время «Реал» побеждает с большим трудом. Сначала команда Хаби Алонсо одолела «Алавес» (2:1) в Ла Лиге, а затем справилась с «Талаверой» (3:2) в Кубке Испании. Соперников нельзя причислить к топ-клубам, однако у «Реала» возникли определённые сложности. Столичная команда по-прежнему занимает второе место в таблице чемпионата, а её отставание от «Барселоны» составляет четыре очка. «Севилья», в свою очередь, оказалась на девятой строчке. На этой неделе команда вылетела из Кубка, но несколькими днями ранее разгромила «Овьедо» (4:0). «Реал» обыграл «Севилью» три раза подряд. Будет ли четвёртая победа?
⚽️ 23:00: «Вандея Фонтене» — «ПСЖ», Кубок Франции, 1/32 финала
Интрига: как «ПСЖ» сыграет без Сафонова?
На этой неделе «ПСЖ» стал победителем Межконтинентального кубка. Французский клуб обыграл бразильский «Фламенго», а российский вратарь Матвей Сафонов прекрасно проявил себя в серии пенальти. Голкипер по праву стал главным героем встречи. Правда, Матвей сломал руку и выбыл из строя на несколько недель. Впереди у «ПСЖ» заключительный матч в году — поездка в гости к «Фонтене». Парижане должны легко проходить в следующий раунд турнира. Или скромный соперник преподнесёт сенсацию?