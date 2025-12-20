Скидки
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ, зима-2026: что будет с Лусиано Гонду в Зените, куда может уйти, что говорит Семак, статистика, переговоры с ЦСКА

Что ждёт недавнего лидера «Зенита»? Гонду хочет не только ЦСКА, но есть сложности
Дмитрий Зимин
Что ждёт недавнего лидера «Зенита»?
Лусиано совсем закис. Однако уйти будет непросто.

Лучший бомбардир «Зенита» в прошлом сезоне (10 голов) точно не может чувствовать себя комфортно. Ведь первая часть нынешнего у Лусиано Гонду не получилась совсем. 14 выходов в МИР РПЛ (но всего один в стартовом составе) и ноль голов. Для сравнения: к зимней паузе прошлого сезона у него было шесть голов при 12 выходах. А весной он поддерживал собственную эффективность, несмотря на то что стал играть меньше.

Что случилось дальше — вопрос риторический. Едва ли конкретный ответ есть и у самого игрока, и у Сергея Семака. Лусиано просто пропал — и из состава (не будем же всерьёз рассуждать о 5-10 минутах, которые он периодически получал), и с табло стадионов. Не воспользовался шансами, сел на скамейку и проиграл конкуренцию. Ведь в какой-то момент дошло до того, что основным форвардом команды стал Луис Энрике. Что говорит о многом.

И сейчас главный вопрос — что с 24-летним аргентинцем будет дальше?

Лусиано Гонду Подробнее

Но давайте по порядку. Почему Лусиано не играл?

Гонду, вероятно, изначально не рассматривался Семаком как первая опция. Это мы увидели по стартовому составу на матч 1-го тура с «Ростовом», когда на поле с первых минут появился Матео Кассьерра. Его гол позволил сравнять счёт в матче, а уже после этого победу принёс Мостовой. Аргентинец получил 11 минут. Едва ли достаточное время, чтобы убедить тренерский штаб хоть в чём-то.

Лусиано Гонду

Лусиано Гонду

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Кассьерра вышел в основе и на следующий матч с «Рубином». Но тренерский штаб явно не устраивало, как складывалась игра, несмотря на то что колумбиец забил. В перерыве его поменяли как раз на Лусиано. А «Зенит» получил два гола и сыграл вничью. Видимо, это стало разочаровывающим фактором. Семак продолжал верить в Матео, а Гонду и Соболев поочерёдно выходили на замену. При этом в Кубке приоритет был отдан россиянину (наверняка ввиду в том числе страны рождения), и в тот период он закрепился как вторая опция.

Чемпионат разгонялся, а ситуация не менялась. Разве что становилось хуже — если в начале сезона аргентинец мог получать 20-30 минут, то к 10-му туру даже выходить на замену он стал на пять-семь минут. Семак периодически заявлял, что Гонду не до конца готов и ещё набирает форму. Но к концу сентября тренер дал более расширенный ответ, который прозвучал убедительно.

Сергей Семак
Сергей Семак
главный тренер «Зенита»

«Смотрите, за все матчи, которые мы сыграли в этом сезоне — и в чемпионате, и в Кубке, — скажу навскидку, Кассьерра и Соболев провели где-то по 500 минут. Лусиано — где-то 400, всего на 100 минут меньше. При этом до сегодняшнего тура Кассьерра забил шесть мячей, Соболев — четыре плюс две передачи. У Лусиано — один мяч и одна передача. Конечно, на сегодняшний день он уступает. Завтра добавит — будет он больше играть. Это конкуренция, к сожалению».

Действительно, конкуренция. Правда, как таковой возможности проявить себя у аргентинца не было. Казалось, она может появиться после травмы Кассьерры, который вылетел в середине октября. Но нет: Семак сначала попробовал в качестве альтернативы Соболева, а потом и вовсе придумал сочетание без чистой «девятки». Да, Гонду получал время в Кубке и даже оформил там 2+1 за восемь матчей. Однако все понимают — этот турнир не показатель для тренерского штаба.

Теперь Гонду уйдёт?

Metaratings сообщал, что клуб готов рассматривать предложения по аргентинцу. Наши источники подтверждают это. Но офферы должны соответствовать интересам петербуржцев. И едва ли «Зенит» продаст футболиста, который пусть и мало играет, за сумму меньшую, чем полтора года назад была потрачена. А это, по разным оценкам, около € 12 млн.

Что мы имеем сейчас? По нашей информации, ЦСКА продолжает разговор с петербуржцами о трансфере. Но здесь всё упирается в два момента: готовы ли москвичи заплатить желаемое и поднимется ли рука у Константина Зырянова утвердить трансфер в клуб-конкурент. Беседы ведутся ещё с лета. И далеко они, судя по всему, не продвинулись. Других явных желающих внутри РПЛ забрать к себе игрока по трансферу нет. Аренда же вице-чемпионам не особо интересна.

Сергей Семак и Лусиано Гонду

Сергей Семак и Лусиано Гонду

Фото: fc-zenit.ru

При этом есть запросы и из-за рубежа. Не так давно Герман Ткаченко, помогавший с трансфером в Россию, заявил, что у «Зенита» есть два оффера — из Аргентины и из Мексики. Но позже появился апдейт: «Ривер Плейт» хотел забрать нападающего в аренду с правом выкупа. Этот сценарий «Зениту» не подходит. По Мексике новой информации не было.

Так или иначе, сам Гонду хочет играть. А быть третьей опцией без явных шансов и на фоне слухов о покупке нового нападающего у него едва ли есть желание.

