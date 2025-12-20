Что ждёт недавнего лидера «Зенита»? Гонду хочет не только ЦСКА, но есть сложности

Лучший бомбардир «Зенита» в прошлом сезоне (10 голов) точно не может чувствовать себя комфортно. Ведь первая часть нынешнего у Лусиано Гонду не получилась совсем. 14 выходов в МИР РПЛ (но всего один в стартовом составе) и ноль голов. Для сравнения: к зимней паузе прошлого сезона у него было шесть голов при 12 выходах. А весной он поддерживал собственную эффективность, несмотря на то что стал играть меньше.

Что случилось дальше — вопрос риторический. Едва ли конкретный ответ есть и у самого игрока, и у Сергея Семака. Лусиано просто пропал — и из состава (не будем же всерьёз рассуждать о 5-10 минутах, которые он периодически получал), и с табло стадионов. Не воспользовался шансами, сел на скамейку и проиграл конкуренцию. Ведь в какой-то момент дошло до того, что основным форвардом команды стал Луис Энрике. Что говорит о многом.

И сейчас главный вопрос — что с 24-летним аргентинцем будет дальше?

Но давайте по порядку. Почему Лусиано не играл?

Гонду, вероятно, изначально не рассматривался Семаком как первая опция. Это мы увидели по стартовому составу на матч 1-го тура с «Ростовом», когда на поле с первых минут появился Матео Кассьерра. Его гол позволил сравнять счёт в матче, а уже после этого победу принёс Мостовой. Аргентинец получил 11 минут. Едва ли достаточное время, чтобы убедить тренерский штаб хоть в чём-то.

Лусиано Гонду Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Кассьерра вышел в основе и на следующий матч с «Рубином». Но тренерский штаб явно не устраивало, как складывалась игра, несмотря на то что колумбиец забил. В перерыве его поменяли как раз на Лусиано. А «Зенит» получил два гола и сыграл вничью. Видимо, это стало разочаровывающим фактором. Семак продолжал верить в Матео, а Гонду и Соболев поочерёдно выходили на замену. При этом в Кубке приоритет был отдан россиянину (наверняка ввиду в том числе страны рождения), и в тот период он закрепился как вторая опция.

Чемпионат разгонялся, а ситуация не менялась. Разве что становилось хуже — если в начале сезона аргентинец мог получать 20-30 минут, то к 10-му туру даже выходить на замену он стал на пять-семь минут. Семак периодически заявлял, что Гонду не до конца готов и ещё набирает форму. Но к концу сентября тренер дал более расширенный ответ, который прозвучал убедительно.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Смотрите, за все матчи, которые мы сыграли в этом сезоне — и в чемпионате, и в Кубке, — скажу навскидку, Кассьерра и Соболев провели где-то по 500 минут. Лусиано — где-то 400, всего на 100 минут меньше. При этом до сегодняшнего тура Кассьерра забил шесть мячей, Соболев — четыре плюс две передачи. У Лусиано — один мяч и одна передача. Конечно, на сегодняшний день он уступает. Завтра добавит — будет он больше играть. Это конкуренция, к сожалению».

Действительно, конкуренция. Правда, как таковой возможности проявить себя у аргентинца не было. Казалось, она может появиться после травмы Кассьерры, который вылетел в середине октября. Но нет: Семак сначала попробовал в качестве альтернативы Соболева, а потом и вовсе придумал сочетание без чистой «девятки». Да, Гонду получал время в Кубке и даже оформил там 2+1 за восемь матчей. Однако все понимают — этот турнир не показатель для тренерского штаба.

Теперь Гонду уйдёт?

Metaratings сообщал, что клуб готов рассматривать предложения по аргентинцу. Наши источники подтверждают это. Но офферы должны соответствовать интересам петербуржцев. И едва ли «Зенит» продаст футболиста, который пусть и мало играет, за сумму меньшую, чем полтора года назад была потрачена. А это, по разным оценкам, около € 12 млн.

Что мы имеем сейчас? По нашей информации, ЦСКА продолжает разговор с петербуржцами о трансфере. Но здесь всё упирается в два момента: готовы ли москвичи заплатить желаемое и поднимется ли рука у Константина Зырянова утвердить трансфер в клуб-конкурент. Беседы ведутся ещё с лета. И далеко они, судя по всему, не продвинулись. Других явных желающих внутри РПЛ забрать к себе игрока по трансферу нет. Аренда же вице-чемпионам не особо интересна.

Сергей Семак и Лусиано Гонду Фото: fc-zenit.ru

При этом есть запросы и из-за рубежа. Не так давно Герман Ткаченко, помогавший с трансфером в Россию, заявил, что у «Зенита» есть два оффера — из Аргентины и из Мексики. Но позже появился апдейт: «Ривер Плейт» хотел забрать нападающего в аренду с правом выкупа. Этот сценарий «Зениту» не подходит. По Мексике новой информации не было.

Так или иначе, сам Гонду хочет играть. А быть третьей опцией без явных шансов и на фоне слухов о покупке нового нападающего у него едва ли есть желание.