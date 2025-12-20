Какие звёзды пропустят Кубок Африки? Под вопросом даже лучший игрок континента!

Кубок Африки 2025 года стартует 21 декабря в Марокко. Нас ждёт целый месяц интересного футбола! Финал турнира состоится уже 18 января 2026-го. Участие в континентальном чемпионате примут большинство топовых игроков. Однако по разным причинам до Кубка Африки доедут не все. Собрали для вас главных звёзд, которых мы не увидим на поле.

Андре Онана, Венсан Абубакар, Андре Замбо Ангисса и Эрик Шупо-Мотинг (Камерун)

Андре Онана, Венсан Абубакар, Андре Замбо Ангисса и Эрик Шупо-Мотинг Фото: Getty Images

Сборная Камеруна в очередной раз дарит нам радость и веселье. И всё из-за президента национальной футбольной федерации Самуэля Это’О. В декабре у команды появилось сразу две заявки на Кубок Африки. И если в музыке, как правило, это показатель успешности трека, то в данном случае — индикатор скандала. В заявку тренера Давида Пагу не вошли сразу три звезды: вратарь Андре Онана и нападающие Эрик Шупо-Мотинг и Венсан Абубакар. Но весь сюрреализм в том, что Пагу… не возглавлял сборную Камеруна.

Параллельно свой состав представил реальный тренер камерунцев Марк Брис. Он включил в заявку и Онана, и Шупо-Мотинга, и Абубакара. Однако именно Пагу, а не Брис повезёт Камерун на турнир. У Марка был заключён контракт до осени 2026 года, официально он не был уволен. Но тут в дело вмешался Это’О, у которого плохие отношения с бельгийским специалистом. Именно он самолично назначил Пагу тренером.

Самуэль Это’О Фото: Marco Luzzani/Getty Images

В итоге три важных игрока пропустят Кубок Африки. А The Sun — спорный источник, но тем не менее — сообщил любопытные подробности отсутствия капитана сборной Абубакара. По данным источника, Это’О исключил Венсана из команды, чтобы тот не побил его рекорд по голам за сборную! Хотя сейчас у 33-летнего Абубакара всего 45 мячей, а у Самуэля — 56. Сумасшествие от экс-звезды «Барселоны», «Челси», «Интера» и «Анжи», если это правда.

У полузащитника «Наполи» Андре Замбо Ангисса менее драматичная причина отсутствия. В ноябре он получил травму двуглавой мышцы левого бедра именно в сборной Камеруна. La Gazzetta dello Sport тогда сообщила, что игрок пропустит три-четыре месяца. Поэтому Андре логично остался вне заявки на турнир.

Йоан Висса (ДР Конго)

Йоан Висса Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

29-летняя звезда сборной ДР Конго пропустит Кубок Африки. Во всём виновата травма колена, полученная Висса ещё в «Брентфорде». После этого Йоан перешёл в «Ньюкасл», но не появлялся на поле вплоть до 6 декабря — едва ли он успел набрать лучшую форму. Поэтому тренер конголезцев Себастьен Дезабр не вызвал форварда в сборную. Хотя если бы Висса был в оптимальных кондициях, то 100% помог бы Тео Бонгонда в атаке.

Мохаммед Кудус и Антуан Семеньо (Гана)

Мохаммед Кудус и Антуан Семеньо Фото: Getty Images

Если бы Кудус и Семеньо сыграли на Кубке Африки, то стали бы украшением турнира. Однако Гана сенсационно пролетела мимо турнира. Как так вышло? Команда умудрилась занять последнее (!), четвёртое место в отборочной группе с Анголой, Суданом и Нигером. Ганцы не одержали ни одной победы, набрав всего три очка в шести турах.

Хаким Зиеш (Марокко)

Хаким Зиеш Фото: Alex Caparros/Getty Images

В последний раз Зиеш сыграл за сборную Марокко в сентябре 2024 года. После этого Хаким отсутствует в заявке команды. Если учитывать звёздность состава марокканцев, 32-летний вингер — не самая большая потеря. Хотя опыт Зиеша мог бы помочь команде.

В последний год Хаким чаще появлялся в новостях по нефутбольным причинам. В декабре 2024-го он раскритиковал «Галатасарай», хотя выступал тогда за клуб, а в начале 2025 года уехал в катарский «Аль-Духаиль». Однако и оттуда умчал уже спустя шесть месяцев. До конца октября Зиеш оставался без клуба, а сейчас выступает за марокканский «Видад». Но набрать форму к Кубку Африки Хаким не успел.

Виктор Бонифасе и Келечи Ихеаначо (Нигерия)

Виктор Бонифасе и Келечи Ихеаначо Фото: Getty Images

Сборная Нигерии ничего не потеряет от отсутствия в заявке Бонифасе и Ихеаначо. При здоровом Викторе Осимхене этим форвардам светила только удобная скамейка. Они даже не пригодились тренеру нигерийцев Эрику Шеллю в статусе запасных. Бонифасе летом 2025 года перешёл из «Байера» в «Вердер». И до сих пор не забил за бременцев ни одного мяча в 11 встречах.

Ихеаначо же пропускает Кубок Африки из-за недавней травмы. С конца октября по конец ноября Келечи не выходил на поле из-за повреждения подколенного сухожилия. Форвард «Селтика» восстановился, но пока провёл только 35 минут в матче Кубка шотландской лиги с «Сент-Мирреном». Конечно, этого маловато для попадания в сборную.

Уилфрид Синго и Николя Пепе (Кот-д’Ивуар)

Уилфрид Синго и Николя Пепе Фото: Getty Images

Уилфрид Синго — основной защитник «Галатасарая», да и в сборной почти всегда выходил в старте. Беда с ивуарийцем приключилась ещё в начале октября. Тогда Синго растянул мышцы бедра в матче 8-го тура чемпионата Турции с «Бешикташем». Уилфрид пропустил почти месяц, вернулся на поле и провёл две игры. А затем произошёл рецидив во встрече с «Ганчлербирлиги» в конце ноября. С того момента Синго отсутствовал из-за травмы и не попал в заявку Кот-д’Ивуара на Кубок Африки.

Также за ивуарийцев на турнире не сыграет Николя Пепе. Вместе со сборной он взял Кубок Африки — 2023. Однако защищать титул вингер «Вильярреала» не поедет. Ещё в августе Пепе признали лучшим игроком чемпионата Испании. Но за короткий срок он растерял форму, а в новостях стал появляться только по скандальным причинам.

Сначала в СМИ появилась информация о романе Николя с актрисой фильмов категории «18+». А позже Пепе дал скандальное интервью, в котором заявил, что «Марокко не выигрывало Кубок Африки с 1818 года». Футболист подвергся большому хейту и расистским оскорблениям. В итоге тренер Кот-д’Ивуара Эмерс Фаэ не включил Николя в состав на турнир. Он объяснил, что были учтены «многие факторы как на поле, так и за его пределами».

Бонус: Ашраф Хакими (Марокко)

Ашраф Хакими Фото: Alex Livesey/Getty Images

Хакими — одна из главных звёзд Кубка Африки наряду с Мохамедом Салахом и Виктором Осимхеном. Но участие марокканца в домашнем турнире находится под огромным вопросом. В начале ноября Ашраф получил травму в матче Лиги чемпионов с «Баварией». В концовке первого тайма вингер мюнхенцев Луис Диас грубо подкатился под Хакими, после чего у защитника нога вывернулась почти на 180 градусов.

Хотя повреждение выглядело очень жутко, в итоге врачи «ПСЖ» диагностировали вывих и растяжение лодыжки. Хакими пропустил все прошедшие встречи парижан. А на получение награды лучшему игроку Африки — 2025 буквально выкатился на специальном велосипеде. Однако Ашраф попал в заявку Марокко на Кубок.

Ашраф Хакими Фото: Abu Adem Muhammed/Getty Images

«У него всё хорошо. Он делает, что должен. Ашраф — трудолюбивый. Хакими хочет быть в команде с первого матча, поэтому усердно работал после травмы, не останавливаясь. Верен себе и в отличном настроении. Это наш лидер, наш капитан, лучший футболист Африки, поэтому надеемся, что он будет с нами с первой встречи», — отметил тренер марокканцев Валид Реграги.

Хакими активно готовится к игре за сборную. Однако не факт, что защитник наберёт форму к турниру и поможет Марокко. Поэтому пока относим Ашрафа к списку отсутствующих. Но надеемся, что он всё же сыграет на Кубке Африки.