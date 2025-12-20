Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Тоттенхэм — Ливерпуль, АПЛ, 20 декабря 2025: как Роман Павлюченко играл против Ливерпуля, голы, почему не перешёл туда, статистика

«О покере Аршавина говорили, а о моих голах — нет». Павлюченко тоже кромсал «Ливерпуль»
Александр Ершов Георгий Илющенко
,
Павлюченко тоже кромсал «Ливерпуль»
Комментарии
И даже мог перейти туда! Роман вспомнил, как всё было.

Начиная с 2010 года каждое 21 апреля соцсети наводняют публикации-напоминания с одинаковым содержанием: «В этот день ровно X лет назад Андрей Аршавин отгрузил «Ливерпулю» покер на «Энфилде». Событие, несомненно, великое. Особенно для не избалованного подобными успехами российского болельщика. Тем не менее из-за него в тени остаётся другой герой АПЛ и сборной России — Роман Павлюченко.

Да, мерсисайдцам экс-спартаковец забил меньше экс-зенитовца. Однако в плане результата те от Павлюченко пострадали даже больше — не в одном матче, зато с разницей всего в 12 дней. Сегодня «Ливерпуль» как раз зарубится с «Тоттенхэмом», за который Роман выступал, — самое время вспомнить всё вместе с непосредственным участником событий.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поначалу у Павлюченко дела в Англии не складывались. Он как раз не хотел туда ехать

Порой хочется закрыть глаза, отвлечься от современных невзгод и хотя бы на миг вновь очутиться в 2008-м. Курс доллара и прочие неспортивные вещи упоминать не будем — для этого есть другие сайты. Однако именно российский спорт тогда был на дичайшем подъёме: первое с 1993-го хоккейное золото ЧМ, победная Евролига баскетбольного ЦСКА, трофеи ЛЧ мужского волейбольного «Динамо-Таттрансгаза» и женской гандбольной «Звезды», победный для Марии Шараповой Australian Open. Случился пусть и косвенный, но успех в фигурном катании — Евгений Плющенко помог Диме Билану взять Евровидение.

Футбол же вообще поразил больше других видов — уж где-где, а там триумфов совсем не ждали. Кубок и Суперкубок УЕФА «Зенита», бронза сборной на Евро. Шестое место Аршавина в голосовании за «Золотой мяч». Тогда ещё не придумали знаменитый возглас «Все на Никольскую!» Если бы он существовал, впору было бы там поселиться с палаткой.

Сборная России празднует победу над Нидерландами на Евро-2008

Сборная России празднует победу над Нидерландами на Евро-2008

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

После столь грандиозных достижений российские футболисты ожидаемо привлекли повышенное внимание сильных европейских клубов. Однако летом 2008-го прописку из звёзд сменил только Павлюченко. Причём, что забавно, Роман сильно сомневался, стоит ли ему уходить из «Спартака» в «Тоттенхэм».

Тот же Аршавин, например, рвался в Европу и заранее пусть не идеально, но выучил английский язык. Однако «Зенит» отпустил его из «золотой клетки» только зимой 2009-го, и то в последние мгновения трансферного окна — не хотел терять вожака перед дебютом в ЛЧ. Даже при том, что взял другого атакующего технаря, Данни.

У Павлюченко же ситуация была противоположная. «Я два или даже три раза отказывал, понимаешь? — признавался Роман в подкасте на YouTube-канале Smol Talk. — Меня в Англию зовут, а я отказываюсь. Ну а что, у меня в «Спартаке» хорошая зарплата, меня всё устраивает, меня болельщики любят, я играю, забиваю, всё хорошо. А тут в Англию сразу, блин. Это англичане, язык ты не знаешь, менталитет, переезд, уже и ребёнок маленький. Как? Зачем мне это надо?»

Роман Павлюченко Подробнее

«Тоттенхэм» тогда тренировал Хуанде Рамос. Испанец как раз взял со «шпорами» первый за девять лет титул — Кубок лиги. Но при этом потерял Димитара Бербатова и Робби Кина: первый отправился в «МЮ», второй — в «Ливерпуль». Тренер видел в россиянине идеальную альтернативу и лично уговорил его на переход, пообещав достойное количество игрового времени. € 17,4 млн — на тот момент наиболее дорогая продажа для РПЛ.

Увы, всё пошло не по плану. Трансфер состоялся в конце августа. С сентября по середину октября Павлюченко играл в каждом туре. Вот только незадача: отсутствие результативных действий за 242 минуты в АПЛ у Романа (забил только «Ньюкаслу» в Кубке лиги), ни одной победы и последнее место в таблице у «Тоттенхэма». Ведран Чорлука, Лука Модрич, Аарон Леннон — звёзды тоже не особо тащили.

Рамоса заменили на Гарри Реднаппа. Игра «Тоттенхэма» при прямолинейном англичанине свалилась на множество навесов-забросов. Как раз так Павлюченко и забил дебютный гол в Премьер-лиге: Леннон подал, Роман замкнул, «Тоттенхэм» победил «Болтон» (2:0).

Те самые матчи с «Ливерпулем» — первый звёздный час Павлюченко в Англии

4:4 в дерби Северного Лондона — безумно круто. Павлюченко играл, да не поучаствовал в куражном обмене голами.

Тут про другие северолондонские дерби — когда Роман пересекался с Аршавиным:
«Рома ушёл «убитым», я — счастливым». Помните битвы Аршавина и Павлюченко в дерби Лондона?
«Рома ушёл «убитым», я — счастливым». Помните битвы Аршавина и Павлюченко в дерби Лондона?

А далее 1 ноября состоялся матч, который и побудил нас к написанию этого текста. «Тоттенхэм» с 20-го места принимал «Ливерпуля» со второго. В первом тайме Роман со скамейки наблюдал за тем, как Дирк Кюйт (он же Кейт, Куйт, Кьяут, Куйт и так далее) установил минимальную разницу. И тут после перерыва вместо центрального полузащитника Джейми О'Хары Реднапп рискнул и выпустил СуперПава.

Джейми Каррагер оформил при угловом самострел. До конца основного времени счёт оставался ничейным, пока на 90+1-й минуте Дэвид Бентли (помните его по «Ростову»?) не решился на дальний удар. Пепе Рейна отразил мяч в сторону, а Даррен Бент подсуетился и прострелил. Павлюченко только этого и ждал, опередив Даниэля Аггера. К победному замыканию прилагалось радостное скольжение по газону на коленях.

Так болельщики «Ливерпуля», вероятно, «прокляли» россиянина во второй раз. Повод для первого появился в 2007-м, когда сборная Англии приняла от СуперПава дубль в «Лужниках».

Роман Павлюченко в «Тоттенхэме»

Роман Павлюченко в «Тоттенхэме»

Фото: Sean Dempsey/Getty Images

Уже 12 ноября этим же соперникам предстояло встретиться в Кубке лиги. И Роман не то что повторил — даже перевыполнил планку! Да, вышли полурезервные составы — турнир всегда считался для топ-клубов не самым приоритетным. У «Ливерпуля», например, забытые сейчас персонажи вроде Давида Н'Гога, Набиля Эль-Зхара, Дамьена Плесси и Филиппа Дегена. Зато компанию им составили легенды — тот же Аггер, Сами Хююпя, Райан Бабел и монструозный Фернандо Торрес. Все они «насладились» дублем Павлюченко.

В первом тайме Фрейзер Кэмпбелл прострелил от лицевой в район 11-метровой — Роман бильярдно подправил в ворота и приложил палец к губам. Так стало 1:0. Во втором же тайме россиянин легко улизнул от Андреа Доссены и с близкого расстояния конвертировал рикошет в гол, добив соперника. Есть дубль с общими 4:2! И три мяча «Ливерпулю» за 12 дней.

ФК Тоттенхэм Хотспур Подробнее
ФК Ливерпуль Подробнее

Мы попросили Павлюченко вспомнить те два матча. Он не отказал

Теперь слово Роману.

«Тот «Ливерпуль» был очень серьёзным по составу: капитан Джеррард, в атаке Торрес. Без разницы, впереди матч АПЛ или Кубка — стояла задача забить. Мой гол «Фулхэму» или «Сандерленду» сейчас не вспомнят, а вот «Ливерпулю» или «Челси» — да. Для меня те матчи стали проверкой.

Помню, мне не удавалось забить «Ливерпулю» в гостях, а вот домашние игры я проводил хорошо. Те матчи были праздником для всей команды и болельщиков. Было ли трудно? Конечно. Но у нас в «Тоттенхэме» тоже набралась хорошая команда. Реднаппу даже не надо было объяснять, как с ними играть. Все всё прекрасно понимали. Установка одна — пожелать удачи.

Мы часто встречались с Аршавиным после матчей, но голы «Ливерпулю» не обсуждали. Да, в прессе писали о них. Покер Андрюхи везде показывали, говорили о нём, а о моих голах не рассказывали. Покер в одном матче — круче, чем мои три гола за две игры (смеётся). Вот другое дело, если бы я сделал хет-трик.

Любимый гол «Ливерпулю»? Наверное, тот, который я забил в добавленное время (2:1 в АПЛ. — Прим. «Чемпионата»). Он принёс больше эмоций, чем два мяча в Кубке лиги. Хотя Кубки в Англии ценятся, но, как и у нас, играют там смешанные составы. Отношение к ним другое. Забить в АПЛ было важнее».

Торрес в «Ливерпуле» и «Челси» — два совсем разных нападающих:
Вирц до сих пор без голов и ассистов в АПЛ. Но некоторые звёзды стартовали гораздо хуже
Вирц до сих пор без голов и ассистов в АПЛ. Но некоторые звёзды стартовали гораздо хуже

В декабре 2008-го Роман на вопрос, с каких пор он стал забивать в Кубках, иронично отвечал — потому что попался «Ливерпуль». Но в целом нападающий в сезоне-2008/2009 действительно стал кубковым королём. В Кубке Англии положил дубль «Уигану» (3:1) и вскрыл «МЮ», но во втором случае «Тоттенхэм» уступил (1:2). В Кубке лиги он тоже забивал в каждой стадии вплоть до финала, где «шпор» вновь тормознул «Юнайтед» — только уже в серии пенальти. И всё же он наравне с Карлосом Тевесом забрал звание лучшего бомбардира турнира.

Павлюченко мог и сам перейти в «Ливерпуль». И даже хотел этого

14 голов за 2172 минуты в дебютном сезоне — вполне добротный показатель. Заладились у россиянина и отношения с местными. Он зачастую праздновал голы со случайными болельщиками. А на фанатском сайте «Тоттенхэма» даже устраивали голосование за лучшую кричалку про Романа. Среди вариантов нашлось вот такое: «Он пришёл к нам из «Спартака» Москва, чтобы забивать за нас — евреев, евреев (прозвище клуба. — Прим. «Чемпионата»). Лучший русский со времён «Смирнова». Ну кто вообще такой Бербатов? Девятый номер «шпор» приехал аж из Москвы».

Роман Павлюченко

Роман Павлюченко

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Вот только Реднапп Романа всё равно не слишком котировал. В сезоне-2009/2010 игровое время нападающего сократилось до 1230 минут — и даже так он настрелял 10 голов. Перед зимним трансферным окном 2010 года ходили слухи о возможном переходе россиянина как раз в «Ливерпуль». Павлюченко подтвердил нам их правдивость и рассказал, что был не прочь поиграть за мерсисайдцев. Однако босс «шпор» Дэниел Леви обнулил сделку.

«В тот момент я уже хотел уходить из «Тоттенхэма», в голове сидели такие мысли. Когда поступило предложение от «Ливерпуля», конечно, хотел туда пойти. Но речь шла об аренде, да и Леви мне на первой встрече сразу сказал: «Ром, забудь о «Ливерпуле». В Англии я тебя никуда продам». Я сразу понял, что шансов перейти в «Ливерпуль» у меня нет. Понимал, что в английский клуб меня не продадут и не отпустят в аренду. Президент клуба сразу определил рамки — либо оставайся в «Тоттенхэме», либо уезжай из Англии играть в другое место. Так он мне и сказал.

С Робби Кином, который в своё время переходил в «Ливерпуль» из «Тоттенхэма», такой вариант не обсуждал. Но я расстроился, когда он вернулся в «Тоттенхэм», потому что это мой прямой конкурент, а их и так было много (смеётся). Это тоже были счастливые совместные дни в команде, потому что Кин — звезда мирового уровня, человек-бомбардир. Вместе с ним мы играли и забивали. А когда он пришёл, я злился: «Куда ты прёшь? Здесь есть я».

Трансфер Кина, кстати, остался загадкой:
«Я бы назвал поведение «Ливерпуля» позорным». Самый странный трансфер клуба в XXI веке
«Я бы назвал поведение «Ливерпуля» позорным». Самый странный трансфер клуба в XXI веке

Сезон-2010/2011 проходил для Романа уже плодотворнее — 2220 минут и 14 голов. В том числе дубль «Твенте» и банка «Интеру» в ЛЧ. Но вот следующий — уже нет. Павлюченко прилип к скамейке и в первой половине сезона отбегал скромные 789 минут, отличившись четыре раза. Впереди маячил Евро-2012 — нужно было искать практику, чтобы не остаться за бортом важнейшего турнира. Интерес «Локомотива» оказался своевременным.

Спустя годы Павлюченко жалел, что решился на столь раннее возвращение в РПЛ.

Но 42 гола за околотоповый европейский клуб — всё равно крутой показатель. С другой стороны, как знать, перейди Павлюченко в «Ливерпуль», вдруг он задержался бы в Англии ещё на несколько лет?

Вспомнили про Павлюченко — вспомним и о Набабкине:
«Я требовательный тренер!» Где сейчас легенда ЦСКА Кирилл Набабкин
Эксклюзив
«Я требовательный тренер!» Где сейчас легенда ЦСКА Кирилл Набабкин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android