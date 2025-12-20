«О покере Аршавина говорили, а о моих голах — нет». Павлюченко тоже кромсал «Ливерпуль»

И даже мог перейти туда! Роман вспомнил, как всё было.

Начиная с 2010 года каждое 21 апреля соцсети наводняют публикации-напоминания с одинаковым содержанием: «В этот день ровно X лет назад Андрей Аршавин отгрузил «Ливерпулю» покер на «Энфилде». Событие, несомненно, великое. Особенно для не избалованного подобными успехами российского болельщика. Тем не менее из-за него в тени остаётся другой герой АПЛ и сборной России — Роман Павлюченко.

Да, мерсисайдцам экс-спартаковец забил меньше экс-зенитовца. Однако в плане результата те от Павлюченко пострадали даже больше — не в одном матче, зато с разницей всего в 12 дней. Сегодня «Ливерпуль» как раз зарубится с «Тоттенхэмом», за который Роман выступал, — самое время вспомнить всё вместе с непосредственным участником событий.

Поначалу у Павлюченко дела в Англии не складывались. Он как раз не хотел туда ехать

Порой хочется закрыть глаза, отвлечься от современных невзгод и хотя бы на миг вновь очутиться в 2008-м. Курс доллара и прочие неспортивные вещи упоминать не будем — для этого есть другие сайты. Однако именно российский спорт тогда был на дичайшем подъёме: первое с 1993-го хоккейное золото ЧМ, победная Евролига баскетбольного ЦСКА, трофеи ЛЧ мужского волейбольного «Динамо-Таттрансгаза» и женской гандбольной «Звезды», победный для Марии Шараповой Australian Open. Случился пусть и косвенный, но успех в фигурном катании — Евгений Плющенко помог Диме Билану взять Евровидение.

Футбол же вообще поразил больше других видов — уж где-где, а там триумфов совсем не ждали. Кубок и Суперкубок УЕФА «Зенита», бронза сборной на Евро. Шестое место Аршавина в голосовании за «Золотой мяч». Тогда ещё не придумали знаменитый возглас «Все на Никольскую!» Если бы он существовал, впору было бы там поселиться с палаткой.

Сборная России празднует победу над Нидерландами на Евро-2008 Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

После столь грандиозных достижений российские футболисты ожидаемо привлекли повышенное внимание сильных европейских клубов. Однако летом 2008-го прописку из звёзд сменил только Павлюченко. Причём, что забавно, Роман сильно сомневался, стоит ли ему уходить из «Спартака» в «Тоттенхэм».

Тот же Аршавин, например, рвался в Европу и заранее пусть не идеально, но выучил английский язык. Однако «Зенит» отпустил его из «золотой клетки» только зимой 2009-го, и то в последние мгновения трансферного окна — не хотел терять вожака перед дебютом в ЛЧ. Даже при том, что взял другого атакующего технаря, Данни.

У Павлюченко же ситуация была противоположная. «Я два или даже три раза отказывал, понимаешь? — признавался Роман в подкасте на YouTube-канале Smol Talk. — Меня в Англию зовут, а я отказываюсь. Ну а что, у меня в «Спартаке» хорошая зарплата, меня всё устраивает, меня болельщики любят, я играю, забиваю, всё хорошо. А тут в Англию сразу, блин. Это англичане, язык ты не знаешь, менталитет, переезд, уже и ребёнок маленький. Как? Зачем мне это надо?»

«Тоттенхэм» тогда тренировал Хуанде Рамос. Испанец как раз взял со «шпорами» первый за девять лет титул — Кубок лиги. Но при этом потерял Димитара Бербатова и Робби Кина: первый отправился в «МЮ», второй — в «Ливерпуль». Тренер видел в россиянине идеальную альтернативу и лично уговорил его на переход, пообещав достойное количество игрового времени. € 17,4 млн — на тот момент наиболее дорогая продажа для РПЛ.

Увы, всё пошло не по плану. Трансфер состоялся в конце августа. С сентября по середину октября Павлюченко играл в каждом туре. Вот только незадача: отсутствие результативных действий за 242 минуты в АПЛ у Романа (забил только «Ньюкаслу» в Кубке лиги), ни одной победы и последнее место в таблице у «Тоттенхэма». Ведран Чорлука, Лука Модрич, Аарон Леннон — звёзды тоже не особо тащили.

Рамоса заменили на Гарри Реднаппа. Игра «Тоттенхэма» при прямолинейном англичанине свалилась на множество навесов-забросов. Как раз так Павлюченко и забил дебютный гол в Премьер-лиге: Леннон подал, Роман замкнул, «Тоттенхэм» победил «Болтон» (2:0).

Те самые матчи с «Ливерпулем» — первый звёздный час Павлюченко в Англии

4:4 в дерби Северного Лондона — безумно круто. Павлюченко играл, да не поучаствовал в куражном обмене голами.

А далее 1 ноября состоялся матч, который и побудил нас к написанию этого текста. «Тоттенхэм» с 20-го места принимал «Ливерпуля» со второго. В первом тайме Роман со скамейки наблюдал за тем, как Дирк Кюйт (он же Кейт, Куйт, Кьяут, Куйт и так далее) установил минимальную разницу. И тут после перерыва вместо центрального полузащитника Джейми О'Хары Реднапп рискнул и выпустил СуперПава.

Джейми Каррагер оформил при угловом самострел. До конца основного времени счёт оставался ничейным, пока на 90+1-й минуте Дэвид Бентли (помните его по «Ростову»?) не решился на дальний удар. Пепе Рейна отразил мяч в сторону, а Даррен Бент подсуетился и прострелил. Павлюченко только этого и ждал, опередив Даниэля Аггера. К победному замыканию прилагалось радостное скольжение по газону на коленях.

Так болельщики «Ливерпуля», вероятно, «прокляли» россиянина во второй раз. Повод для первого появился в 2007-м, когда сборная Англии приняла от СуперПава дубль в «Лужниках».

Роман Павлюченко в «Тоттенхэме» Фото: Sean Dempsey/Getty Images

Уже 12 ноября этим же соперникам предстояло встретиться в Кубке лиги. И Роман не то что повторил — даже перевыполнил планку! Да, вышли полурезервные составы — турнир всегда считался для топ-клубов не самым приоритетным. У «Ливерпуля», например, забытые сейчас персонажи вроде Давида Н'Гога, Набиля Эль-Зхара, Дамьена Плесси и Филиппа Дегена. Зато компанию им составили легенды — тот же Аггер, Сами Хююпя, Райан Бабел и монструозный Фернандо Торрес. Все они «насладились» дублем Павлюченко.

В первом тайме Фрейзер Кэмпбелл прострелил от лицевой в район 11-метровой — Роман бильярдно подправил в ворота и приложил палец к губам. Так стало 1:0. Во втором же тайме россиянин легко улизнул от Андреа Доссены и с близкого расстояния конвертировал рикошет в гол, добив соперника. Есть дубль с общими 4:2! И три мяча «Ливерпулю» за 12 дней.

Мы попросили Павлюченко вспомнить те два матча. Он не отказал

Теперь слово Роману.

«Тот «Ливерпуль» был очень серьёзным по составу: капитан Джеррард, в атаке Торрес. Без разницы, впереди матч АПЛ или Кубка — стояла задача забить. Мой гол «Фулхэму» или «Сандерленду» сейчас не вспомнят, а вот «Ливерпулю» или «Челси» — да. Для меня те матчи стали проверкой.

Помню, мне не удавалось забить «Ливерпулю» в гостях, а вот домашние игры я проводил хорошо. Те матчи были праздником для всей команды и болельщиков. Было ли трудно? Конечно. Но у нас в «Тоттенхэме» тоже набралась хорошая команда. Реднаппу даже не надо было объяснять, как с ними играть. Все всё прекрасно понимали. Установка одна — пожелать удачи.

Мы часто встречались с Аршавиным после матчей, но голы «Ливерпулю» не обсуждали. Да, в прессе писали о них. Покер Андрюхи везде показывали, говорили о нём, а о моих голах не рассказывали. Покер в одном матче — круче, чем мои три гола за две игры (смеётся). Вот другое дело, если бы я сделал хет-трик.

Любимый гол «Ливерпулю»? Наверное, тот, который я забил в добавленное время (2:1 в АПЛ. — Прим. «Чемпионата»). Он принёс больше эмоций, чем два мяча в Кубке лиги. Хотя Кубки в Англии ценятся, но, как и у нас, играют там смешанные составы. Отношение к ним другое. Забить в АПЛ было важнее».

В декабре 2008-го Роман на вопрос, с каких пор он стал забивать в Кубках, иронично отвечал — потому что попался «Ливерпуль». Но в целом нападающий в сезоне-2008/2009 действительно стал кубковым королём. В Кубке Англии положил дубль «Уигану» (3:1) и вскрыл «МЮ», но во втором случае «Тоттенхэм» уступил (1:2). В Кубке лиги он тоже забивал в каждой стадии вплоть до финала, где «шпор» вновь тормознул «Юнайтед» — только уже в серии пенальти. И всё же он наравне с Карлосом Тевесом забрал звание лучшего бомбардира турнира.

Павлюченко мог и сам перейти в «Ливерпуль». И даже хотел этого

14 голов за 2172 минуты в дебютном сезоне — вполне добротный показатель. Заладились у россиянина и отношения с местными. Он зачастую праздновал голы со случайными болельщиками. А на фанатском сайте «Тоттенхэма» даже устраивали голосование за лучшую кричалку про Романа. Среди вариантов нашлось вот такое: «Он пришёл к нам из «Спартака» Москва, чтобы забивать за нас — евреев, евреев (прозвище клуба. — Прим. «Чемпионата»). Лучший русский со времён «Смирнова». Ну кто вообще такой Бербатов? Девятый номер «шпор» приехал аж из Москвы».

Роман Павлюченко Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Вот только Реднапп Романа всё равно не слишком котировал. В сезоне-2009/2010 игровое время нападающего сократилось до 1230 минут — и даже так он настрелял 10 голов. Перед зимним трансферным окном 2010 года ходили слухи о возможном переходе россиянина как раз в «Ливерпуль». Павлюченко подтвердил нам их правдивость и рассказал, что был не прочь поиграть за мерсисайдцев. Однако босс «шпор» Дэниел Леви обнулил сделку.

«В тот момент я уже хотел уходить из «Тоттенхэма», в голове сидели такие мысли. Когда поступило предложение от «Ливерпуля», конечно, хотел туда пойти. Но речь шла об аренде, да и Леви мне на первой встрече сразу сказал: «Ром, забудь о «Ливерпуле». В Англии я тебя никуда продам». Я сразу понял, что шансов перейти в «Ливерпуль» у меня нет. Понимал, что в английский клуб меня не продадут и не отпустят в аренду. Президент клуба сразу определил рамки — либо оставайся в «Тоттенхэме», либо уезжай из Англии играть в другое место. Так он мне и сказал.

С Робби Кином, который в своё время переходил в «Ливерпуль» из «Тоттенхэма», такой вариант не обсуждал. Но я расстроился, когда он вернулся в «Тоттенхэм», потому что это мой прямой конкурент, а их и так было много (смеётся). Это тоже были счастливые совместные дни в команде, потому что Кин — звезда мирового уровня, человек-бомбардир. Вместе с ним мы играли и забивали. А когда он пришёл, я злился: «Куда ты прёшь? Здесь есть я».

Сезон-2010/2011 проходил для Романа уже плодотворнее — 2220 минут и 14 голов. В том числе дубль «Твенте» и банка «Интеру» в ЛЧ. Но вот следующий — уже нет. Павлюченко прилип к скамейке и в первой половине сезона отбегал скромные 789 минут, отличившись четыре раза. Впереди маячил Евро-2012 — нужно было искать практику, чтобы не остаться за бортом важнейшего турнира. Интерес «Локомотива» оказался своевременным.

Спустя годы Павлюченко жалел, что решился на столь раннее возвращение в РПЛ.

Но 42 гола за околотоповый европейский клуб — всё равно крутой показатель. С другой стороны, как знать, перейди Павлюченко в «Ливерпуль», вдруг он задержался бы в Англии ещё на несколько лет?