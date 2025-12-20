Как же «Интер» паршиво бил пенальти! Драматичный исход полуфинала Суперкубка Италии

«Болонья» тоже исполняла 11-метровые совсем не идеально, но хватило и этого!

«Наполи» прошёл «Милан» и ждал соперника по финалу Суперкубка Италии. Им вполне ожидаемо мог стать «Интер». И обязательно взял бы своё, воспользуйся ошибками «Болоньи» в серии пенальти. Однако миланцы умудрились отстреляться ещё хуже.

«Будем биться, раз уж мы здесь. Нам и «Милану» сделали подарок в виде участия в этом мини-турнире. Хотя, на мой взгляд, в Суперкубке должны быть только «Наполи» и «Болонья», — заявил перед матчем Кристиан Киву. Ротацией он увеличил шансы соперника: с первых минут вышли не только Бастони, Димарко, Зелиньски, Мхитарян, Барелла и Тюрам, но и Мартинес (который вратарь), де Врей, Биссекк, Энрике и Бонни.

Винченцо Итальяно же удивил появлением на необычном для него левом фланге Бернардески — попробуй вытеснить справа монструозного Орсолини. Из непривычных героев для старта туда также попали разве что Равалья и Хольм, и малая ротация предвещала проблемы для «Интера».

А тот взял и забил на второй минуте! Бастони закинул с левого фланга в район дальней штанги, Тюрам классно пробил с лёта — вынимайте. Тут же Бонни не реализовал выход один на один, но там в любом случае был офсайд.

Постепенно, впрочем, «Болонья» отодвинула игру от своих ворот. К примеру, за первый тайм заработала пять угловых — против двух у миланцев. А в его середине железобетонный момент упустил Бернардески — после классной передачи назад от Хольма Федерико из убойной позиции стрельнул прямо в Мартинеса.

На 40-й минуте опытного экс-ювентини из-за травмы заменили на Роу. Зато к тому моменту счёт уже стал ничейным! Биссекк пытался дотянуться до мяча головой в собственной штрафной, однако неуклюже подыграл себе рукой. Орсолини пальнул по центру и исполнил казнь. Перед перерывом Лукуми едва не срезал мяч в собственные ворота после удара Димарко — пронесло, отдыхать отправились при 1:1.

Игра рукой Биссекка Фото: Кадр из трансляции

«Интер» такой расклад не устраивал, и он обрушил на «Болонью» множество атак. Равалья справился с непростыми попытками Димарко и накрутившего Миранду Энрике. Бонни же практически заработал пенальти: вслед за проникающей передачей Мхитаряна выставил ногу и рухнул от движения Хеггема. Сперва судья указал на «точку», но затем оценил повтор и решил — француз сам искал контакт, поощрять его за это не стоит.

Контакт Бонни и Хеггема Фото: Кадр из трансляции

Фраттези, Диуф и, главное, Лаутаро — Киву сделал тройную замену, чтобы всё-таки добить «Болонью». Одновременный выход Фергюсона, Фаббьяна и самого Иммобиле — суровый ответ Итальяно.

Миланцы стали давить ещё сильнее — к мячу неплохо прикладывались Лаутаро, Димарко, Зелиньски и де Врей. Во втором тайме «Интер» выглядел заметно предпочтительнее: с владением в 67% и соотношением ударов 9:3. При этом в добавленное время супершанс не использовал Фаббьян — его нейтрализовал могучий прыжок Мартинеса.

Командам пришлось бить пенальти — овертаймов в Суперкубке не предусмотрено. И как же паршиво исполнял их «Интер»! Равалья потащил слабые удары Бастони с Бонни. Но они хотя бы попали. В отличие от Бареллы. «Болонье» хватило трёх точных подходов, чтобы протиснуться в финал. Ведь Моро и Миранда тоже ошиблись. С удачей у Итальяно полнейший порядок.