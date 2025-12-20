Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 21 декабря 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: «Вильярреал» — «Барса», дерби ЦСКА — «Динамо» в КХЛ и волейбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 21 декабря 2025 года
Яркое 21 декабря: Овечкин в НХЛ, «Астон Вилла» — «МЮ», старт Кубка Африки, «Монако» Головина в Кубке Франции, ЧР по фигурке и баскетбол!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 21 декабря в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 1:00: «Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дюрант и Шенгюн возьмут реванш?

«Денвер» в этом сезоне уже обыгрывал «Хьюстон» дважды. Последний очный матч между командами получился незабываемым — овертайм, трипл-даблы от Йокича и Шенгюна и яркая концовка. Пока у «Рокетс» никак не получается сломить «Наггетс». Может быть, настало время Дюранта и компании?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Легендарный Йокич!
Йокич установил невероятный рекорд НБА. И он простоит очень долго!
Йокич установил невероятный рекорд НБА. И он простоит очень долго!

🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Питтсбург» серию поражений?

«Пингвины» начинали сезон довольно неплохо, но декабрь для них складывается катастрофическим образом – подопечные Дэна Мьюза потерпели семь поражений и выпали из зоны плей-офф. Кубковую восьмёрку на Востоке замыкает «Монреаль», который чередует хорошие результаты с плохими – делает ли это «Канадиенс» фаворитами?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
«Монреаль» вернул одного из лидеров команды во время плей-офф-2021:
«Лос-Анджелес» совершил обмен с «Монреалем», вернув Дано в «Канадиенс»

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Тампа» вернётся в зону плей-офф?

«Молнии» потеряли место в восьмёрке сильнейших команд Востока, потерпев три поражения подряд. Но для команды Джона Купера ничего критичного не произошло, ведь плотность в таблице невероятно высокая – от второго места «Лайтнинг» отделяют всего три очка. Победа над лидерами конференции очень сильно поможет «Тампе» – однако её ещё нужно добыть.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Лидер «Тампы» идёт на рекорд России?
Кучеров станет лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ? Объясняем, что для этого нужно
Кучеров станет лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ? Объясняем, что для этого нужно

🏀 6:30: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто проявит себя в дерби?

Клубы находятся на разных полюсах таблицы. «Лейкерс» шикарно себя чувствуют в чемпионате, занимая четвёртое место, «Клипперс» — в ужасной форме и 13-е в Западной конференции. «Парусники» проиграли пять матчей кряду, удастся ли им удивить «озёрников»?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Леброн пошёл против тренера:
«Почему бы и нет?» Леброн Джеймс пошёл против указаний тренера. И даже не скрывает этого
«Почему бы и нет?» Леброн Джеймс пошёл против указаний тренера. И даже не скрывает этого

🎯 9:00: Биатлон, Кубок Содружества, этап 3, масс-старты, 15 км, мужчины и 12,5 км, женщины

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Масс-старт 15 км
21 декабря 2025, воскресенье. 09:00 МСК
Не началось
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Женщины. Масс-старт 12.5 км
21 декабря 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Не началось

Интрига: доминирование Смольского продолжится?

Белорусский биатлонист Антон Смольский накануне здорово пробежал гонку преследования, не допустив ни одной ошибки, тогда как его российские визави ошибались по два-три раза. Этот факт позволяет ему с оптимизмом смотреть на грядущий масс-старт в Чайковском. Там он будет основным претендентом на золото. Оформит ли Антон «золотой» дубль под занавес 2025 года?

Состоится масс-старт и у женщин. Здесь очевидного лидера нет, ведь спринт на третьем этапе КС выиграла Ирина Казакевич, а пасьют — Кристина Резцова. Однако главная сенсация соревнований — 21-летняя Инна Терещенко — продолжает конкурировать с лидерами сезона, цепляя одну награду за другой на взрослом уровне. Продолжится ли праздник на её улице? Узнаем уже сегодня!

Статистика Кубка Содружества по биатлону
Смольский победил, несмотря на мороз!
«Снег был слишком холодный». Смольский прокомментировал победу на Кубке Содружества

🎿 10:00: Лыжные гонки, Кубок России, этап 4, классический стиль, 15 км, женщины и 20 км, мужчины

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 4, Ижевск, Россия
Женщины. 15 км. Классический стиль
21 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 4, Ижевск, Россия
Мужчины. 20 км. Классический стиль
21 декабря 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Большунов одержать первую победу?

Кажется, сейчас любая гонка с участием Александра Большунова на Кубке России превращается в самое обсуждаемое медийное событие независимо от результатов. В Ижевске Большунов стал четвёртым в спринте, однако обсуждался не результат, а его заминка на старте, когда он не услышал звук стартового пистолета. Но ровно до тех пор, пока трёхкратный олимпийский чемпион спустя несколько минут после финиша в резкой форме не отказался от интервью телеканалу «Матч ТВ». И вновь — тема для обсуждения. Однако лыжи — это спорт. И главная интрига — сможет ли Большунов при бешеной поддержке болельщиков одержать первую победу в нынешнем сезоне? В женской гонке главная интрига — сможет ли Алина Пеклецова выиграть очередную разделку.

Статистика Кубка России по лыжным гонкам
Что случилось в спринте в Ижевске?
Вот это да! Большунов «проспал» стартовый сигнал в финале спринта
Вот это да! Большунов «проспал» стартовый сигнал в финале спринта

🏀 13:00: ЦСКА — МБА-МАИ, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: армейцы продлят свою серию?

МБА-МАИ шикарно себя ощущает в матчах с командами вне топ-4, но с грандами возникают проблемы. Ещё ни одного представителя «большой четвёрки» подопечные Карасёва не обыграли в этом сезоне. ЦСКА очень стабилен и не знает поражений на протяжении пяти игр кряду. Чем закончится московское дерби в Единой лиге ВТБ?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Чем закончился матч недели в Единой лиге?
«Зенит» показал зубы, а УНИКС — характер. Казанцев невозможно сломить дома
«Зенит» показал зубы, а УНИКС — характер. Казанцев невозможно сломить дома

🎯🎦 14:15: Биатлон, Кубок мира, этап 3, масс-старты, 12,5 км, женщины и 15 км, мужчины

📺 Гонки с бесплатной видеотрансляцией

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 12.5 км Масс-старт
21 декабря 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Не началось
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 15 км Масс-старт
21 декабря 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Не началось

Интрига: смогут ли французы попасть на подиум в обеих гонках?

В родном Анси французы отлично выступают и в женских, и в мужских гонках. В пасьюте в топ-4 оказались Лу Жанмонно, Жулия Симон, Эмильен Жаклен и Эрик Перро. Все четверо находятся в прекрасной форме, но получится ли у них проявить себя в масс-старте? Женщинам серьёзный бой дадут итальянки, а мужчинам — норвежцы со шведами.

Статистика Кубка мира по биатлону
Жанмонно уверенно забрала жёлтую майку лидера:
На Кубке мира по биатлону сменился лидер! Лу Жанмонно красиво вернула себе жёлтую майку
На Кубке мира по биатлону сменился лидер! Лу Жанмонно красиво вернула себе жёлтую майку

🥇⛸️ 15:00: Фигурное катание, чемпионат России

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Не началось

Интрига: выиграет ли Гуменник первый ЧР в карьере?

Мужские разборки оставили на сладкое по ходу текущего чемпионата России — им предстоит закрывать соревнования в последний день, прямо накануне показательных выступлений. Пока что ближе всех к титулу — наша олимпийская надежда Пётр Гуменник. Ученик Вероники Дайнеко практически справился со сложнейшим контентом и набрал гроссмейстерские 103,77 балла.

Правда, так просто победу Гуменнику никто не отдаст. Евгений Семененко отстал от Петра всего на три балла. Да и в мужской одиночке случается, что люди из первых разминок умудряются добраться по пьедестала по итогу соревнований. Такое вот оно – наше мужское одиночное катание.

Статистика чемпионата России — 2025
Тактика Гуменника поможет ему взять первый титул ЧР?
Петросян «расчехлила» своё оружие для победы на ОИ. Гуменник не отстаёт и выбирает тактику
Петросян «расчехлила» своё оружие для победы на ОИ. Гуменник не отстаёт и выбирает тактику

🏒 15:30: ЦСКА — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли ЦСКА сравнять счёт в сезонной серии?

В начале сентября армейцы одержали убедительную победу над бело-голубыми, но в октябре и ноябре с минимальным преимуществом сильнее были динамовцы. Впервые на это дерби в качестве главного тренера команду выведет Вячеслав Козлов. Сможет ли он сразу же одержать победу или Игорь Никитин переиграет менее опытного коллегу?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Оба клуба связывает одна личность:
Легенда «Динамо» вернулся в клуб тренером. В ЦСКА он помог построить династию
Легенда «Динамо» вернулся в клуб тренером. В ЦСКА он помог построить династию

⚽️ 16:45: «Осер» — «Монако», Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции . 1/32 финала
21 декабря 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Осер
Осер
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Головина пройдёт дальше в Кубке?

«Монако» штормит в Лиге 1 (девятое место после 16 туров). Возможно, дела сложатся лучше в Кубке Франции? В 1/32 финала команда Себастьена Поконьоли сыграет с «Осером». Соперник монегасков занимает 16-е место в Лиге 1 и одержал всего три победы в сезоне. Если и сейчас «Монако» уступит, то появятся большие вопросы по поводу будущего тренера.

Статистика Кубка Франции
Острый комментарий от Александра:
Головин: Тчуамени? Мне он никогда не нравился, вообще не мог отдать пас. В «Реале» так же

⚽️ 18:15: «Вильярреал» — «Барселона», Примера, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» едет в гости к главной сенсации сезона в Испании

«Барселона» лидирует в Примере, на четыре очка опережая «Реал». Однако по потерянным очкам второе место занимают не мадридцы, а «Вильярреал». Команда Марселино выдала серию из шести побед и забралась в топ-3 чемпионата Испании. А теперь «Вильярреал» примет «Барсу» у себя дома. Каталонцы также выдали серию из семи побед. Но вполне вероятно, что она прервётся именно в Вильярреале.

Турнирная таблица Примеры
Педри — будущая легенда «Барсы»?
Педри побил рекорд Месси в «Барселоне»
Истории
Педри побил рекорд Месси в «Барселоне»

🏐 19:00: «Зенит» Санкт-Петербург — «Локомотив» Новосибирск, мужская Суперлига, 14-й тур

Суперлига — предварительный этап (м) . 14-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив
Новосибирск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: последняя проверка перед Суперкубком

И для тех, и для других матч — генеральная репетиция Суперкубка, к которому команды подходят с игровыми проблемами. «Зенит» пытается подвести Владислава Бабкевича к хорошей форме после травмы. Пока что без белоруса и даже когда он на площадке, но не в оптимальных кондициях, у команды Владимира Алекно не получается. Поражение в Новом Уренгое — яркий тому пример. «Локомотив» и вовсе вынужден перестраиваться по ходу сезона из-за потери Сэма Деру. Кто покажет лучшую готовность к борьбе за последний трофей года?

Турнирная таблица мужской Суперлиги
Владимир Алекно разнёс свою команду после поражения в прошлом туре:
«Противно смотреть на вас». Поражение петербургского «Зенита» и другие итоги 13-го тура
«Противно смотреть на вас». Поражение петербургского «Зенита» и другие итоги 13-го тура

⚽️ 19:30: «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Эмери обыграет и «МЮ»?

«Астон Вилла» впечатляет. Команда Уная Эмери одержала 10 побед в 11 встречах АПЛ и поднялась на третье место. Отставание от лидирующего «Арсенала» — всего три очка. Бирмингемцы замахнутся на борьбу за титул? В следующем туре «Астон Вилла» примет дома «Манчестер Юнайтед». Манкунианцев уже который год штормит. Стабильности в игре и результатах нет. Трудно предсказать итог матча. Но тем интереснее смотреть за встречей болельщикам!

Турнирная таблица АПЛ
Монстры!
«Астон Вилла» выдала лучшую победную серию за 111 лет
Истории
«Астон Вилла» выдала лучшую победную серию за 111 лет

⚽️ 19:30: «Хайденхайм» — «Бавария», Бундеслига, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Германия — Бундеслига . 15-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ещё одна победа для «Баварии» в Бундеслиге?

«Бавария» за 14 туров Бундеслиги одержала 12 побед и дважды сыграла вничью. Особенно эпичной вышла последняя встреча: до 87-й минуты мюнхенцы уступали дома аутсайдеру – «Майнцу». Но Гарри Кейн спас «Баварию» от первого поражения в чемпионате Германии в нынешнем сезоне. А теперь команда Венсана Компани едет в гости к 17-й команде лиги – «Хайденхайму». Исправит ли «Бавария» свои ошибки, чтобы снова не потерять очки с клубом со дна таблицы?

Турнирная таблица Бундеслиги
Карл — топ!
Игрок «Баварии» стал самым молодым футболистом в истории ЛЧ с голами в трёх матчах подряд
Истории
Игрок «Баварии» стал самым молодым футболистом в истории ЛЧ с голами в трёх матчах подряд

🏒 21:00: «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как сложится ответный матч?

Спустя сутки после встречи на льду «столичных» команды сойдутся снова, но уже в Детройте. Повторится ли результат первого матча и в Городе Моторов или же другая команда сможет взять реванш? Важности добавляет положение соперников в таблице – команды борются за верхние места на Востоке.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Овечкину покорится уникальный рекорд?
Овечкин может побить ещё один эпохальный рекорд! И его уже никто не догонит
Овечкин может побить ещё один эпохальный рекорд! И его уже никто не догонит

⚽️ 22:00: Марокко — Коморские острова, Кубок африканских наций, группа А, 1-й тур

Кубок африканских наций . Группа A. 1-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Марокко
Не начался
Коморские острова
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Марокко начнёт домашний Кубок Африки с победы?

В Марокко стартует Кубок африканских наций. В первом матче турнира хозяева сыграют с Коморскими островами. Марокко – фаворит Кубка Африки и сборная с самым крутым составом. Больших проблем у команды Валида Реграги с соперником не должно возникнуть. Да и открыть домашний турнир хочется красиво.

Турнирная таблица Кубка африканских наций
Кто из наших легионеров сыграет на Кубке Африки?
Все футболисты РПЛ на Кубке Африки. Есть ли у кого-то из этой семёрки шансы на победу?
Все футболисты РПЛ на Кубке Африки. Есть ли у кого-то из этой семёрки шансы на победу?
