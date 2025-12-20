Топ-события воскресенья: «Вильярреал» — «Барса», дерби ЦСКА — «Динамо» в КХЛ и волейбол

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 21 декабря в Матч-центре
- 🏀 1:00: «Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 6:30: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА
- 🎯 9:00: Биатлон, Кубок Содружества, этап 3, масс-старты, 15 км, мужчины и 12,5 км, женщины
- 🎿 10:00: Лыжные гонки, Кубок России, этап 4, классический стиль, 15 км, женщины и 20 км, мужчины
- 🏀 13:00: ЦСКА — МБА-МАИ, регулярный чемпионат Единой лиги
- 🎯🎦 14:15: Биатлон, Кубок мира, этап 3, масс-старты, 12,5 км, женщины и 15 км, мужчины
- 🥇⛸️ 15:00: Фигурное катание, чемпионат России
- 🏒 15:30: ЦСКА — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 16:45: «Осер» — «Монако», Кубок Франции, 1/32 финала
- ⚽️ 18:15: «Вильярреал» — «Барселона», Примера, 17-й тур
- 🏐 19:00: «Зенит» Санкт-Петербург — «Локомотив» Новосибирск, мужская Суперлига, 14-й тур
- ⚽️ 19:30: «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 17-й тур
- ⚽️ 19:30: «Хайденхайм» — «Бавария», Бундеслига, 15-й тур
- 🏒 21:00: «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ
- ⚽️ 22:00: Марокко — Коморские острова, Кубок африканских наций, группа А, 1-й тур
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🏀 1:00: «Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: Дюрант и Шенгюн возьмут реванш?
«Денвер» в этом сезоне уже обыгрывал «Хьюстон» дважды. Последний очный матч между командами получился незабываемым — овертайм, трипл-даблы от Йокича и Шенгюна и яркая концовка. Пока у «Рокетс» никак не получается сломить «Наггетс». Может быть, настало время Дюранта и компании?
🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: прервёт ли «Питтсбург» серию поражений?
«Пингвины» начинали сезон довольно неплохо, но декабрь для них складывается катастрофическим образом – подопечные Дэна Мьюза потерпели семь поражений и выпали из зоны плей-офф. Кубковую восьмёрку на Востоке замыкает «Монреаль», который чередует хорошие результаты с плохими – делает ли это «Канадиенс» фаворитами?
🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: «Тампа» вернётся в зону плей-офф?
«Молнии» потеряли место в восьмёрке сильнейших команд Востока, потерпев три поражения подряд. Но для команды Джона Купера ничего критичного не произошло, ведь плотность в таблице невероятно высокая – от второго места «Лайтнинг» отделяют всего три очка. Победа над лидерами конференции очень сильно поможет «Тампе» – однако её ещё нужно добыть.
🏀 6:30: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: кто проявит себя в дерби?
Клубы находятся на разных полюсах таблицы. «Лейкерс» шикарно себя чувствуют в чемпионате, занимая четвёртое место, «Клипперс» — в ужасной форме и 13-е в Западной конференции. «Парусники» проиграли пять матчей кряду, удастся ли им удивить «озёрников»?
🎯 9:00: Биатлон, Кубок Содружества, этап 3, масс-старты, 15 км, мужчины и 12,5 км, женщины
Интрига: доминирование Смольского продолжится?
Белорусский биатлонист Антон Смольский накануне здорово пробежал гонку преследования, не допустив ни одной ошибки, тогда как его российские визави ошибались по два-три раза. Этот факт позволяет ему с оптимизмом смотреть на грядущий масс-старт в Чайковском. Там он будет основным претендентом на золото. Оформит ли Антон «золотой» дубль под занавес 2025 года?
Состоится масс-старт и у женщин. Здесь очевидного лидера нет, ведь спринт на третьем этапе КС выиграла Ирина Казакевич, а пасьют — Кристина Резцова. Однако главная сенсация соревнований — 21-летняя Инна Терещенко — продолжает конкурировать с лидерами сезона, цепляя одну награду за другой на взрослом уровне. Продолжится ли праздник на её улице? Узнаем уже сегодня!
🎿 10:00: Лыжные гонки, Кубок России, этап 4, классический стиль, 15 км, женщины и 20 км, мужчины
Интрига: сможет ли Большунов одержать первую победу?
Кажется, сейчас любая гонка с участием Александра Большунова на Кубке России превращается в самое обсуждаемое медийное событие независимо от результатов. В Ижевске Большунов стал четвёртым в спринте, однако обсуждался не результат, а его заминка на старте, когда он не услышал звук стартового пистолета. Но ровно до тех пор, пока трёхкратный олимпийский чемпион спустя несколько минут после финиша в резкой форме не отказался от интервью телеканалу «Матч ТВ». И вновь — тема для обсуждения. Однако лыжи — это спорт. И главная интрига — сможет ли Большунов при бешеной поддержке болельщиков одержать первую победу в нынешнем сезоне? В женской гонке главная интрига — сможет ли Алина Пеклецова выиграть очередную разделку.
🏀 13:00: ЦСКА — МБА-МАИ, регулярный чемпионат Единой лиги
Интрига: армейцы продлят свою серию?
МБА-МАИ шикарно себя ощущает в матчах с командами вне топ-4, но с грандами возникают проблемы. Ещё ни одного представителя «большой четвёрки» подопечные Карасёва не обыграли в этом сезоне. ЦСКА очень стабилен и не знает поражений на протяжении пяти игр кряду. Чем закончится московское дерби в Единой лиге ВТБ?
🎯🎦 14:15: Биатлон, Кубок мира, этап 3, масс-старты, 12,5 км, женщины и 15 км, мужчины
📺 Гонки с бесплатной видеотрансляцией
Интрига: смогут ли французы попасть на подиум в обеих гонках?
В родном Анси французы отлично выступают и в женских, и в мужских гонках. В пасьюте в топ-4 оказались Лу Жанмонно, Жулия Симон, Эмильен Жаклен и Эрик Перро. Все четверо находятся в прекрасной форме, но получится ли у них проявить себя в масс-старте? Женщинам серьёзный бой дадут итальянки, а мужчинам — норвежцы со шведами.
🥇⛸️ 15:00: Фигурное катание, чемпионат России
Интрига: выиграет ли Гуменник первый ЧР в карьере?
Мужские разборки оставили на сладкое по ходу текущего чемпионата России — им предстоит закрывать соревнования в последний день, прямо накануне показательных выступлений. Пока что ближе всех к титулу — наша олимпийская надежда Пётр Гуменник. Ученик Вероники Дайнеко практически справился со сложнейшим контентом и набрал гроссмейстерские 103,77 балла.
Правда, так просто победу Гуменнику никто не отдаст. Евгений Семененко отстал от Петра всего на три балла. Да и в мужской одиночке случается, что люди из первых разминок умудряются добраться по пьедестала по итогу соревнований. Такое вот оно – наше мужское одиночное катание.
🏒 15:30: ЦСКА — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: сможет ли ЦСКА сравнять счёт в сезонной серии?
В начале сентября армейцы одержали убедительную победу над бело-голубыми, но в октябре и ноябре с минимальным преимуществом сильнее были динамовцы. Впервые на это дерби в качестве главного тренера команду выведет Вячеслав Козлов. Сможет ли он сразу же одержать победу или Игорь Никитин переиграет менее опытного коллегу?
⚽️ 16:45: «Осер» — «Монако», Кубок Франции, 1/32 финала
Интрига: команда Головина пройдёт дальше в Кубке?
«Монако» штормит в Лиге 1 (девятое место после 16 туров). Возможно, дела сложатся лучше в Кубке Франции? В 1/32 финала команда Себастьена Поконьоли сыграет с «Осером». Соперник монегасков занимает 16-е место в Лиге 1 и одержал всего три победы в сезоне. Если и сейчас «Монако» уступит, то появятся большие вопросы по поводу будущего тренера.
⚽️ 18:15: «Вильярреал» — «Барселона», Примера, 17-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Барса» едет в гости к главной сенсации сезона в Испании
«Барселона» лидирует в Примере, на четыре очка опережая «Реал». Однако по потерянным очкам второе место занимают не мадридцы, а «Вильярреал». Команда Марселино выдала серию из шести побед и забралась в топ-3 чемпионата Испании. А теперь «Вильярреал» примет «Барсу» у себя дома. Каталонцы также выдали серию из семи побед. Но вполне вероятно, что она прервётся именно в Вильярреале.
🏐 19:00: «Зенит» Санкт-Петербург — «Локомотив» Новосибирск, мужская Суперлига, 14-й тур
Интрига: последняя проверка перед Суперкубком
И для тех, и для других матч — генеральная репетиция Суперкубка, к которому команды подходят с игровыми проблемами. «Зенит» пытается подвести Владислава Бабкевича к хорошей форме после травмы. Пока что без белоруса и даже когда он на площадке, но не в оптимальных кондициях, у команды Владимира Алекно не получается. Поражение в Новом Уренгое — яркий тому пример. «Локомотив» и вовсе вынужден перестраиваться по ходу сезона из-за потери Сэма Деру. Кто покажет лучшую готовность к борьбе за последний трофей года?
⚽️ 19:30: «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 17-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: Эмери обыграет и «МЮ»?
«Астон Вилла» впечатляет. Команда Уная Эмери одержала 10 побед в 11 встречах АПЛ и поднялась на третье место. Отставание от лидирующего «Арсенала» — всего три очка. Бирмингемцы замахнутся на борьбу за титул? В следующем туре «Астон Вилла» примет дома «Манчестер Юнайтед». Манкунианцев уже который год штормит. Стабильности в игре и результатах нет. Трудно предсказать итог матча. Но тем интереснее смотреть за встречей болельщикам!
⚽️ 19:30: «Хайденхайм» — «Бавария», Бундеслига, 15-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: ещё одна победа для «Баварии» в Бундеслиге?
«Бавария» за 14 туров Бундеслиги одержала 12 побед и дважды сыграла вничью. Особенно эпичной вышла последняя встреча: до 87-й минуты мюнхенцы уступали дома аутсайдеру – «Майнцу». Но Гарри Кейн спас «Баварию» от первого поражения в чемпионате Германии в нынешнем сезоне. А теперь команда Венсана Компани едет в гости к 17-й команде лиги – «Хайденхайму». Исправит ли «Бавария» свои ошибки, чтобы снова не потерять очки с клубом со дна таблицы?
🏒 21:00: «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: как сложится ответный матч?
Спустя сутки после встречи на льду «столичных» команды сойдутся снова, но уже в Детройте. Повторится ли результат первого матча и в Городе Моторов или же другая команда сможет взять реванш? Важности добавляет положение соперников в таблице – команды борются за верхние места на Востоке.
⚽️ 22:00: Марокко — Коморские острова, Кубок африканских наций, группа А, 1-й тур
Интрига: Марокко начнёт домашний Кубок Африки с победы?
В Марокко стартует Кубок африканских наций. В первом матче турнира хозяева сыграют с Коморскими островами. Марокко – фаворит Кубка Африки и сборная с самым крутым составом. Больших проблем у команды Валида Реграги с соперником не должно возникнуть. Да и открыть домашний турнир хочется красиво.