Топ-события воскресенья: «Вильярреал» — «Барса», дерби ЦСКА — «Динамо» в КХЛ и волейбол

Яркое 21 декабря: Овечкин в НХЛ, «Астон Вилла» — «МЮ», старт Кубка Африки, «Монако» Головина в Кубке Франции, ЧР по фигурке и баскетбол!

🏀 1:00: «Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 21 декабря 2025, воскресенье. 01:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Хьюстон Рокетс Хьюстон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Дюрант и Шенгюн возьмут реванш?

«Денвер» в этом сезоне уже обыгрывал «Хьюстон» дважды. Последний очный матч между командами получился незабываемым — овертайм, трипл-даблы от Йокича и Шенгюна и яркая концовка. Пока у «Рокетс» никак не получается сломить «Наггетс». Может быть, настало время Дюранта и компании?

🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 21 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК Монреаль Канадиенс Монреаль Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Питтсбург» серию поражений?

«Пингвины» начинали сезон довольно неплохо, но декабрь для них складывается катастрофическим образом – подопечные Дэна Мьюза потерпели семь поражений и выпали из зоны плей-офф. Кубковую восьмёрку на Востоке замыкает «Монреаль», который чередует хорошие результаты с плохими – делает ли это «Канадиенс» фаворитами?

«Монреаль» вернул одного из лидеров команды во время плей-офф-2021: «Лос-Анджелес» совершил обмен с «Монреалем», вернув Дано в «Канадиенс»

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 21 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Тампа» вернётся в зону плей-офф?

«Молнии» потеряли место в восьмёрке сильнейших команд Востока, потерпев три поражения подряд. Но для команды Джона Купера ничего критичного не произошло, ведь плотность в таблице невероятно высокая – от второго места «Лайтнинг» отделяют всего три очка. Победа над лидерами конференции очень сильно поможет «Тампе» – однако её ещё нужно добыть.

🏀 6:30: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто проявит себя в дерби?

Клубы находятся на разных полюсах таблицы. «Лейкерс» шикарно себя чувствуют в чемпионате, занимая четвёртое место, «Клипперс» — в ужасной форме и 13-е в Западной конференции. «Парусники» проиграли пять матчей кряду, удастся ли им удивить «озёрников»?

🎯 9:00: Биатлон, Кубок Содружества, этап 3, масс-старты, 15 км, мужчины и 12,5 км, женщины

Интрига: доминирование Смольского продолжится?

Белорусский биатлонист Антон Смольский накануне здорово пробежал гонку преследования, не допустив ни одной ошибки, тогда как его российские визави ошибались по два-три раза. Этот факт позволяет ему с оптимизмом смотреть на грядущий масс-старт в Чайковском. Там он будет основным претендентом на золото. Оформит ли Антон «золотой» дубль под занавес 2025 года?

Состоится масс-старт и у женщин. Здесь очевидного лидера нет, ведь спринт на третьем этапе КС выиграла Ирина Казакевич, а пасьют — Кристина Резцова. Однако главная сенсация соревнований — 21-летняя Инна Терещенко — продолжает конкурировать с лидерами сезона, цепляя одну награду за другой на взрослом уровне. Продолжится ли праздник на её улице? Узнаем уже сегодня!

Смольский победил, несмотря на мороз! «Снег был слишком холодный». Смольский прокомментировал победу на Кубке Содружества

🎿 10:00: Лыжные гонки, Кубок России, этап 4, классический стиль, 15 км, женщины и 20 км, мужчины

Интрига: сможет ли Большунов одержать первую победу?

Кажется, сейчас любая гонка с участием Александра Большунова на Кубке России превращается в самое обсуждаемое медийное событие независимо от результатов. В Ижевске Большунов стал четвёртым в спринте, однако обсуждался не результат, а его заминка на старте, когда он не услышал звук стартового пистолета. Но ровно до тех пор, пока трёхкратный олимпийский чемпион спустя несколько минут после финиша в резкой форме не отказался от интервью телеканалу «Матч ТВ». И вновь — тема для обсуждения. Однако лыжи — это спорт. И главная интрига — сможет ли Большунов при бешеной поддержке болельщиков одержать первую победу в нынешнем сезоне? В женской гонке главная интрига — сможет ли Алина Пеклецова выиграть очередную разделку.

🏀 13:00: ЦСКА — МБА-МАИ, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 21 декабря 2025, воскресенье. 13:00 МСК ЦСКА Москва Не начался МБА-МАИ Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: армейцы продлят свою серию?

МБА-МАИ шикарно себя ощущает в матчах с командами вне топ-4, но с грандами возникают проблемы. Ещё ни одного представителя «большой четвёрки» подопечные Карасёва не обыграли в этом сезоне. ЦСКА очень стабилен и не знает поражений на протяжении пяти игр кряду. Чем закончится московское дерби в Единой лиге ВТБ?

🎯🎦 14:15: Биатлон, Кубок мира, этап 3, масс-старты, 12,5 км, женщины и 15 км, мужчины

📺 Гонки с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: смогут ли французы попасть на подиум в обеих гонках?

В родном Анси французы отлично выступают и в женских, и в мужских гонках. В пасьюте в топ-4 оказались Лу Жанмонно, Жулия Симон, Эмильен Жаклен и Эрик Перро. Все четверо находятся в прекрасной форме, но получится ли у них проявить себя в масс-старте? Женщинам серьёзный бой дадут итальянки, а мужчинам — норвежцы со шведами.

🥇⛸️ 15:00: Фигурное катание, чемпионат России

Интрига: выиграет ли Гуменник первый ЧР в карьере?

Мужские разборки оставили на сладкое по ходу текущего чемпионата России — им предстоит закрывать соревнования в последний день, прямо накануне показательных выступлений. Пока что ближе всех к титулу — наша олимпийская надежда Пётр Гуменник. Ученик Вероники Дайнеко практически справился со сложнейшим контентом и набрал гроссмейстерские 103,77 балла.

Правда, так просто победу Гуменнику никто не отдаст. Евгений Семененко отстал от Петра всего на три балла. Да и в мужской одиночке случается, что люди из первых разминок умудряются добраться по пьедестала по итогу соревнований. Такое вот оно – наше мужское одиночное катание.

🏒 15:30: ЦСКА — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 декабря 2025, воскресенье. 15:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли ЦСКА сравнять счёт в сезонной серии?

В начале сентября армейцы одержали убедительную победу над бело-голубыми, но в октябре и ноябре с минимальным преимуществом сильнее были динамовцы. Впервые на это дерби в качестве главного тренера команду выведет Вячеслав Козлов. Сможет ли он сразу же одержать победу или Игорь Никитин переиграет менее опытного коллегу?

⚽️ 16:45: «Осер» — «Монако», Кубок Франции, 1/32 финала

Интрига: команда Головина пройдёт дальше в Кубке?

«Монако» штормит в Лиге 1 (девятое место после 16 туров). Возможно, дела сложатся лучше в Кубке Франции? В 1/32 финала команда Себастьена Поконьоли сыграет с «Осером». Соперник монегасков занимает 16-е место в Лиге 1 и одержал всего три победы в сезоне. Если и сейчас «Монако» уступит, то появятся большие вопросы по поводу будущего тренера.

⚽️ 18:15: «Вильярреал» — «Барселона», Примера, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» едет в гости к главной сенсации сезона в Испании

«Барселона» лидирует в Примере, на четыре очка опережая «Реал». Однако по потерянным очкам второе место занимают не мадридцы, а «Вильярреал». Команда Марселино выдала серию из шести побед и забралась в топ-3 чемпионата Испании. А теперь «Вильярреал» примет «Барсу» у себя дома. Каталонцы также выдали серию из семи побед. Но вполне вероятно, что она прервётся именно в Вильярреале.

🏐 19:00: «Зенит» Санкт-Петербург — «Локомотив» Новосибирск, мужская Суперлига, 14-й тур

Интрига: последняя проверка перед Суперкубком

И для тех, и для других матч — генеральная репетиция Суперкубка, к которому команды подходят с игровыми проблемами. «Зенит» пытается подвести Владислава Бабкевича к хорошей форме после травмы. Пока что без белоруса и даже когда он на площадке, но не в оптимальных кондициях, у команды Владимира Алекно не получается. Поражение в Новом Уренгое — яркий тому пример. «Локомотив» и вовсе вынужден перестраиваться по ходу сезона из-за потери Сэма Деру. Кто покажет лучшую готовность к борьбе за последний трофей года?

⚽️ 19:30: «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Эмери обыграет и «МЮ»?

«Астон Вилла» впечатляет. Команда Уная Эмери одержала 10 побед в 11 встречах АПЛ и поднялась на третье место. Отставание от лидирующего «Арсенала» — всего три очка. Бирмингемцы замахнутся на борьбу за титул? В следующем туре «Астон Вилла» примет дома «Манчестер Юнайтед». Манкунианцев уже который год штормит. Стабильности в игре и результатах нет. Трудно предсказать итог матча. Но тем интереснее смотреть за встречей болельщикам!

⚽️ 19:30: «Хайденхайм» — «Бавария», Бундеслига, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ещё одна победа для «Баварии» в Бундеслиге?

«Бавария» за 14 туров Бундеслиги одержала 12 побед и дважды сыграла вничью. Особенно эпичной вышла последняя встреча: до 87-й минуты мюнхенцы уступали дома аутсайдеру – «Майнцу». Но Гарри Кейн спас «Баварию» от первого поражения в чемпионате Германии в нынешнем сезоне. А теперь команда Венсана Компани едет в гости к 17-й команде лиги – «Хайденхайму». Исправит ли «Бавария» свои ошибки, чтобы снова не потерять очки с клубом со дна таблицы?

🏒 21:00: «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 21 декабря 2025, воскресенье. 21:00 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как сложится ответный матч?

Спустя сутки после встречи на льду «столичных» команды сойдутся снова, но уже в Детройте. Повторится ли результат первого матча и в Городе Моторов или же другая команда сможет взять реванш? Важности добавляет положение соперников в таблице – команды борются за верхние места на Востоке.

⚽️ 22:00: Марокко — Коморские острова, Кубок африканских наций, группа А, 1-й тур

Интрига: Марокко начнёт домашний Кубок Африки с победы?

В Марокко стартует Кубок африканских наций. В первом матче турнира хозяева сыграют с Коморскими островами. Марокко – фаворит Кубка Африки и сборная с самым крутым составом. Больших проблем у команды Валида Реграги с соперником не должно возникнуть. Да и открыть домашний турнир хочется красиво.