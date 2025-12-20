Скидки
Футбол Статьи

Рекорд Артёма Дзюбы по голам за сборную России могут переписать на Александра Кержакова, подробности, 20 декабря 2025

Нельзя переписывать рекорд Дзюбы по голам в сборной России на Кержакова
Дмитрий Зимин
Рекорд Артёма Дзюбы по голам за сборную России
Ничем хорошим это не закончится. Почему — в колонке Дмитрия Зимина.

Тусклый период межсезонья не мог быть вечным. И громкая история расшевелила эту тишину. В субботу ей поделился Иван Карпов. Инсайдер сообщил: ФИФА рассмотрела обращение по поводу гола Александра Кержакова в далёком 2005 году в товарищеском матче с Германией (эту историю месяц назад разглядел комментатор Роман Нагучев). Тогда, в 2005-м, в официальном протоколе мяч записали на Андрея Аршавина. Если сейчас пересмотреть повторы, то они скорее подтверждают: последнее касание было за Кержаковым. Следовательно, у нападающего 31 мяч в футболке национальной команды. И Артём Дзюба, который в марте побил рекорд по голам за сборную за всю историю, снова не лучший бомбардир в её истории.

Важно: всё это ещё не официально. Несмотря на сообщение от ФИФА, итоговое решение не за ними. В РФС же ссылаются на юридические обстоятельства. Вот заявление директора по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям Кирилла Терёшина.

Кирилл Терёшин
Кирилл Терёшин
директор по мероприятиям РФС

«Рады за Александра — продолжает подтверждать высокий класс, даже завершив карьеру. А если серьёзно, то представители Александра Кержакова действительно обращались за разъяснением в ФИФА и получили ответ, что, поскольку организатором товарищеского матча являлся Немецкий футбольный союз, а вся действующая статистика матча отражена в протоколе, то туда необходимо вносить изменения. Юридически теперь необходимо связываться с Немецким футбольным союзом. Если поступит официальное обращение, РФС окажет содействие».

То есть для признания рекорда необходимо провести ряд процедур. Будут ли они запущены и как пройдут – до сих пор неясно. Однако вокруг истории уже много шума. Сразу после новости фан-аккаунт Дзюбы в «Телеграме» вспомнил про другой матч. В рамках отбора на Евро-2008 Россия играла с Эстонией. Тогда был похожий момент: Кержаков направил мяч в ворота, но в последний момент его коснулся Быстров. Гол записали на счёт Александра. И администраторы задаются вопросом: почему бы не пересмотреть и этот эпизод?

Тут же появился и сам Быстров. Он заявил: мяч уже пересёк линию, когда было касание. Правда, вряд ли в ФИФА (если туда поступит запрос) будут ориентироваться на воспоминания Владимира. Скорее выскажут независимое мнение, которое не обязательно подтвердит слова Быстрова. В публичное поле вышел и Валерий Карпин. Что ещё делать главному тренеру сборной в конце декабря? В своём телеграм-канале он написал, что теперь ему придётся следить и за Кержаковым. Только он не понимает где. А Аршавин предложил и вовсе вызвать бывшего партнёра по «Зениту» в сборную. И правда, почему бы и нет?

Понятно, что в межсезонье надо о чём-то говорить. Особенно в момент, когда даже топ-клубы молчат. В том числе на рынке. И сюжет с противостоянием двух наших классных нападающих – хорошая тема. Уж точно лучше, чем какой-то негатив. Однако пересмотры чего бы то ни было спустя кучу лет выглядит неважной идеей. Да, она классная для медиа, но не лучшая для истории.

Артём Дзюба в начале года стал лучшим. И это признали все: от Кержакова и РФС до самых деятельных любителей статистики. И пересматривать этот рекорд спустя время дико странно. Так можно дойти до того, чтобы высчитывать голы и передачи со времён Советского Союза. И переписать вообще всю историю. А это никогда не приводило к хорошему итогу.

Самым правильным решением со стороны РФС будет красиво обыграть этот сюжет, однако ни в коем случае не менять официальные данные. Можно устроить дружескую встречу команд Кержакова и Дзюбы. Или что-то подобное. Но для ФИФА и собственной истории Артём должен остаться лучшим.

Ведь он этого и правда заслуживает.

