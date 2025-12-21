Скидки
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Вильярреал — Барселона, 17-й тур, чемпионат Испании: как играет Вильярреал: статистика, лидеры, разбор, состав, 21 декабря 2025

В Испании будет новый «чемпион среди людей»! «Барсе» и «Реалу» стоит беспокоиться?
Дмитрий Бажанов
Превью матча «Вильярреал» — «Барселона»
Комментарии
«Вильярреал» провалился в ЛЧ, но разрывает Ла Лигу! По потерянным очкам уступают только «Барселоне».

«Вильярреал» – пожалуй, самая парадоксальная команда в топ-5 европейских лигах. В шести матчах Лиги чемпионов она набрала всего одно очко и делит последнее место в таблице с «Кайратом». Несколько дней назад «Вильярреал» вылетел из Кубка Испании – уступили сантандерскому «Расингу», выступающему в Сегунде. При этом в Ла Лиге команда Марселино царит!

В 15 встречах «Вильярреал» набрал 35 очков. Это отличный результат! Прямо сейчас команда идёт на третьем месте. Выше – только «Реал» и «Барселона». При этом «Вильярреал» провёл на два матча меньше. Так что если добавить «потерянные» очки, он поднимется в таблице на второе место. Выше будет только «Барселона», с которой «Вильярреалу» как раз играть в ближайшем туре.

Таблица чемпионата Испании

Разумеется, те самые «потерянные» очки ещё нужно набрать. Нет никаких гарантий, что «Вильярреал» это обязательно сделает. Однако в любом случае прыть, с которой команда Марселино мчит по испанской таблице, поражает. Да, «субмарине» не хватает сил на несколько турниров. Из Кубка вылетели, из Лиги чемпионов – очевидно, тоже. Но не отметить выступление «Вильярреала» в Ла Лиге нельзя. Оно слишком сильно впечатляет!

Перед началом сезона команда потеряла двух ключевых игроков. В «Атлетико» за € 42 млн уехал полузащитник Алекс Баэна. Эта продажа стала самой дорогой в истории «Вильярреала». Плюс в «Кристал Пэлас» отправился Йереми Пино. Даже Лига чемпионов не удержала его в родном клубе. € 30 млн – и Пино поехал в АПЛ. И в Лигу конференций, где также выступает «Пэлас».

Ещё из «Вильярреала» ушёл нападающий Тьерно Барри. Он провёл хороший сезон в Испании, забил 11 мячей. Француз не был незаменимым, но продавать его во что бы то ни стало точно не собирались. Однако когда «Эвертон» предложил € 30 млн, «Вильярреал» отправил Барри в Англию первым же рейсом. Тьерно был полезен, но не продать его за такие деньги было нельзя.

Йереми Пино в «Кристал Пэлас» / Тьерно Барри в «Эвертоне»

Йереми Пино в «Кристал Пэлас» / Тьерно Барри в «Эвертоне»

Фото: Getty Images

«Вильярреал» много заработал – и принялся активно инвестировать. Ушедших необходимо было заменить. Летом испанский клуб потратил космические по своим меркам деньги – € 102 млн. В частности, провернули самую дорогую покупку в истории – за € 31 млн из «Лиона» приехал Жорж Микаутадзе. Также взяли одну из звёзд молодёжной сборной Испании – Альберто Молейро (€ 16 млн), выкупили у «Интера» Тейджона Бьюкенена (€ 9 млн).

А ещё укрепили оборону: подписали из «Челси» Ренату Вейгу, который вторую часть прошлого сезона провёл в «Ювентусе». Причём изначально португальца хотел выкупить «Юве». Однако не получилось договориться с «Челси» по деньгам. А «Вильярреал» договорился. Цена вопроса – € 24,5 млн. Это третий по дороговизне трансфер в истории клуба.

Жорж Микаутадзе и Ренату Вейга

Жорж Микаутадзе и Ренату Вейга

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Самое главное – с дорогими новичками «Вильярреал» попал! Вейга – главный защитник. Молейро взял на себя бо́льшую часть полномочий ушедшего Баэны – ведёт игру, даёт динамику. Ещё и забивает много – уже шесть мячей. Микаутадзе положил чуть меньше (пять), но он очень вариативен. В атаке Жорж даёт намного больше разнообразия, чем проданный в «Эвертон» Барри. Микаутадзе не так силён на втором этаже, однако внизу он превосходит француза во всём.

Это было ожидаемо:
Лучший грузинский футболист в Европе прямо сейчас. Нет, это не Хвича
Лучший грузинский футболист в Европе прямо сейчас. Нет, это не Хвича

Плюс, если говорить об атаке, отличный отрезок выдал ветеран и один из главных символов «Вильярреала» последних лет – Жерар Морено. К большому сожалению, его мучат травмы. В прошлом сезоне, к примеру, он сыграл в Ла Лиге всего 17 матчей. Полсезона лечился и ещё полсезона пытался набрать форму.

Морено и в нынешнем сезоне начал играть только с 9-го тура. И к началу декабря опять сломался. Но пока был здоров, выдал серию из четырёх встреч с голами. Как только Морено выходит на поле, атакующий IQ «Вильярреала» кратно возрастает. Жерар виртуозно пользуется двумя ключевыми футбольными инструментами – временем и пространством. Он силён и как бомбардир, и как ассистент.

Жерар Морено в «Вильярреале»

Жерар Морено в «Вильярреале»

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Очень жаль, что его так часто подводит здоровье. Наблюдать за его игрой – чистое удовольствие. И, конечно, для «Вильярреала» здоровый, пребывающий в хорошей форме Морено – это гарантированно плюс Х голов. Жерар либо забьёт их сам, либо поможет забить партнёрам.

Ещё один важный ветеран – Дани Парехо. Он перешёл в «Вильярреал» в 2020-м и с тех пор рулил центром поля вплоть до нынешнего сезона. Сейчас Парехо уже 36. Он по-прежнему выходит на поле, однако чаще – на замену. Ему уже физически трудно давать объём, как прежде. Футбольный интеллект никуда не делся. Но в современном футболе даже самым интеллектуальным полузащитникам нужно бегать, причём немало. И с этим у Парехо тяжело.

«Вильярреал» жёстко обломали:
Протест футболистов Ла Лиги сработал. Матч «Барсы» в США правда навредил бы турниру?
Протест футболистов Ла Лиги сработал. Матч «Барсы» в США правда навредил бы турниру?

Марселино пришлось изменить центр поля. Там больше нет такого тонкого игрока, как Парехо. Зато там сильно прибавилось мощи. Санти Комесанья, Пап Гейе и Томас Парти, которого летом взяли на правах свободного агента, – теперь эти люди выходят в середине. Выходят не все сразу. Как правило, «Вильярреал» играет по схеме 4-4-2. Соответственно, в центре поля играют два футболиста. И Марселино выбирает разные сочетания в зависимости от соперника и уровня готовности своих футболистов.

Парти и Гейе – бешеные атлеты. Гейе – более оборонительный. А Парти – настоящий бизон, который, помимо прочего, может ещё и таскать мяч в атаку. Комесанья тоже силён физически. Однако у него ещё и очень неплохой пас. По умению вести игру и дирижировать ей он ближе всего к Парехо. Комесанья делает это хуже Парехо, но точно лучше Парти и Гейе.

Санти Комесанья и Дани Парехо в «Вильярреале»

Санти Комесанья и Дани Парехо в «Вильярреале»

Фото: Getty Images

К слову, против «Барселоны», вероятнее всего, Комесанья и Парехо выйдут вместе. Парти травмирован, Гейе уехал на Кубок Африки. Защитник Хуан Фойт, у которого есть опыт игры в центре поля, тоже может пропустить встречу из-за травмы. Ну а даже если Фойт будет готов, он наверняка понадобится на основной позиции – в обороне.

Вот и остаются только Комесанья да Парехо. Они вышли в старте против «Хетафе» две недели назад и сыграли хорошо. «Вильярреал» победил – 2:0. Но дело в том, что в этом матче мяч был у «Вильярреала». Не нужно было много обороняться. Против «Барселоны» будет иначе. Там обороняться придётся много. И если Комесанья способен давать объём, то у Парехо с этим проблемы. Так что в середине поля «Вильярреал» может быть очень уязвим.

Где «Вильярреал» может ловить «Барселону», так это в быстрых переходах. У Марселино очень скоростные фланги и моторное, подвижное нападение. По краям – шустрые Молейро и Бьюкенен. Шустрые – но разные. У Молейро, пускай он номинально и располагается на фланге, ярко выраженные наклонности плеймейкера. Испанец регулярно сваливается в середину, разбрасывает мячи у чужой штрафной и всегда готов пробить.

Тейджон Бьюкенен и Николя Пепе

Тейджон Бьюкенен и Николя Пепе

Фото: Getty Images

Бьюкенен намного более прямолинейный. Именно «прямо»-линейный – это самая частая траектория его движения. Он несётся по флангу так, будто его спустили с цепи. Главный хайлайт такого свойства канадец выдал в матче с «Эспаньолом»: у защитника Хосе Салинаса была большая фора, однако Бьюкенен за несколько секунд её отыграл, добежал до чужой штрафной и помог забить Молейро.

Ещё есть Николя Пепе. После провала в «Арсенале» и странствий между «Ниццей» и «Трабзонспором» ивуариец, который уже казался списанным, в «Вильярреале» неожиданно нашёл себя. Он не слишком результативен (5+8 в 50 матчах), однако его скорость и левую ногу Марселино использует очень неплохо. Пепе может быть полезен, даже когда не совершает результативных действий. Он способен бежать и обыгрывать, он вынимает силы из защитников команды-соперника. Это полезное качество. И против «Барсы» оно точно пригодится.

К большому сожалению, из-за травмы не сыграет Морено. Но есть Микаутадзе и обладатель трофея Сарры (лучший бомбардир Ла Лиги среди испанцев) прошлого сезона – Айосе Перес. Оба – очень подвижные и юркие. Оба любят и умеют уходить в глубину и хороши в подыгрыше. Вероятно, против «Барселоны» в атаке с первых минут выйдут именно Микаутадзе с Пересом.

Зацепило не только «Вильярреал»:
Из топ-лиг Европы «смыло» 136 игроков! Какие чемпионаты пострадали из-за Кубка Африки
Из топ-лиг Европы «смыло» 136 игроков! Какие чемпионаты пострадали из-за Кубка Африки

Марселино уже очень давно тренирует, но ни разу за всю карьеру не забирался в топ-3 Ла Лиги. Были четвёртые места с «Вильярреалом» и «Валенсией». А вот топ-3 – ни разу.

«Вильярреал» последний раз пробился в топ-3 Ла Лиги в сезоне-2007/2008. Это была прекрасная команда Мануэля Пеллегрини. Перед началом сезона продали Диего Форлана в «Атлетико», в Аргентину вернулся Хуан Роман Рикельме. Однако «Вильярреал» справился и без них. Маркос Сенна, молодые Санти Касорла и Диего Годин, ветеран Робер Пирес, Нихат Кахведжи, Хоан Капдевила, Джузеппе Росси, вратарь Диего Лопес – какая была команда! Выше неё финишировал только мадридский «Реал».

Марселино Тораль

Марселино Тораль

Фото: Fran Santiago/Getty Images

Кажется, пришло время «Вильярреалу» наконец вернуться, а Марселино — впервые попасть в топ-3 испанского чемпионата. Подвинуть с первых двух мест «Барселону» и «Реал» будет крайне сложно. Но даже если «Вильярреал» финиширует сразу вслед за ними, это будет огромный успех. Команда Марселино станет чемпионом Испании среди земных людей! Разве это не почётно?

Комментарии
