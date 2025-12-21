Защитник для «Барсы», гонка топов АПЛ и камбэк Канте! Трансферные слухи недели в Европе

До открытия зимнего трансферного окна остаётся всего пара недель! Самое время начать внимательнее следить за новостями о потенциальных сделках. Что самого интересного выдали европейские СМИ и инсайдеры за прошедшую неделю? Изучаем.

Пока что главный трансфер зимы, который УЖЕ состоялся? Официально 41-летний Тьяго Силва подписал контракт с «Порту»

Гехи вместо Ливерпуля отправится в Манчестер?

Марк Гехи Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Капитан «Кристал Пэлас» Марк Гехи мог оказаться в «Ливерпуле» на финише летнего трансферного окна. Но тренер лондонцев Оливер Гласнер поставил ультиматум: если клуб продаст защитника, то он подаст в отставку. Поэтому «Кристал Пэлас» сохранил Гехи на последний год по контракту. Однако гранды АПЛ не забывают об игроке сборной Англии.

По информации The Times, «Манчестер Сити» рассматривает 25-летнего игрока как один из основных вариантов для усиления обороны. Клуб из Манчестера уже давно следит за прогрессом Марка и готов к трансферу. В «Кристал Пэлас» же не исключают возможную продажу защитника уже зимой, чтобы избежать его ухода бесплатно. «Ливерпуль» также продолжает следить за Гехи. Как и мюнхенская «Бавария».

«Барселона» нашла бэкапа Кунде

Юлиан Рюэрсон Фото: Pau Barrena/Getty Images

У «Барселоны» на правом фланге защиты есть безальтернативный Жюль Кунде. Да, фактически замена французу есть, но это точно будет просадка в классе. Поэтому руководство каталонцев ищет сменщика для Жюля.

Журналист Sky Sport Germany Патрик Бергер сообщает, что «Барса» интересуется защитником дортмундской «Боруссии» Юлианом Рюэрсоном. Каталонцы уже провели первые переговоры с представителями 28-летнего норвежца. Однако конкретных договорённостей между сторонами пока нет. Transfermarkt оценивает игрока в € 20 млн, а его контракт с «Боруссией» рассчитан до лета 2028 года. Так что каталонцам всё равно придётся заплатить не самую маленькую сумму за переход.

Канте может вернуться из Саудовской Аравии в АПЛ!

Н’Голо Канте Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

В Саудовской Аравии мы не пристально следим за Н’Голо Канте. Однако скоро чемпион мира – 2018 может вернуться в наш фокус внимания! По информации L’Équipe, вероятен переход Канте в клубы АПЛ или французской Лиги 1. «Аль-Иттихад» работает над продлением контракта Н’Голо ещё на один год, но вариант с Англией или Францией тоже вероятен. Саудовцы не сильно хотят расставаться с Канте, тем более в разгар сезона. Напомним, 34-летний полузащитник выступал в Англии за «Челси» и «Лестер». А во Франции играл в «Булони» и «Кане».

У «Барселоны» готова замена для капитана Араухо?

ПАУ ТОРРЕС Фото: Michael Regan/Getty Images

Рональд Араухо испытывает психологические проблемы из-за неудачных игр. Особенно сильно по уругвайцу ударил провал в матче Лиги чемпионов с «Челси». Тогда защитник удалился ещё в первом тайме, после чего попросил у «Барсы» паузу на восстановление. Араухо даже слетал в Израиль за получением «духовной помощи».

Пока что новостей о возможном расставании каталонцев с Рональдом нет. Клуб ценит уругвайца, однако думает об усилении состава. По данным ESPN, «Барса» проявляет интерес к защитнику «Астон Виллы» Пау Торресу. 28-летний испанец рассмотрит вариант с возвращением на родину, если каталонцы предпримут серьёзные шаги для его подписания. В «Барсе» ищут на продолжительный период защитника, который мог бы играть в паре с Пау Кубарси. Ждём пару Пау-Пау у Ханс-Дитера Флика?

Топ-клубы АПЛ бьются за самый ценный лот зимы

Антуан Семеньо Фото: Dan Istitene/Getty Images

Вингер «Борнмута» Антуан Семеньо – главная цель для нескольких топ-клубов АПЛ на зиму. Фабрицио Романо сообщает, что «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на этой неделе связались с клубом и представителями игрока на тему возможного перехода в январе.

А The Telegraph отмечает, что «МЮ» приложит все усилия для покупки Семеньо. Манкунианцы рассчитывают использовать неопределённость в будущем главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы в качестве аргумента в свою пользу. Также в гонке за ганцем находятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Напомним, с января 2026 года сумма отступных в контракте Семеньо с «Борнмутом» начнёт составлять £ 65 млн (€ 74,1 млн). Именно этим и планируют воспользоваться клубы-интересанты для покупки Антуана.

Форвард «Боруссии» хочет покинуть Дортмунд из-за… девушки-рэпера

Карим Адейеми и его девушка Лоредана Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Одна из главных звёзд дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми хочет уйти из клуба. Bild сообщает, что главная причина – его девушка. По данным источника, 30-летней девушке-рэперу Лоредане надоело жить в Дортмунде, поэтому она попросила Адейеми сменить команду. Лоредана хочет жить в крупном европейском городе. Карим уже сменил агента, чтобы найти себе новый клуб.

В ноябре Фабрицио Романо сообщал, что 23-летний футболист рассматривает вариант перехода в европейский топ-клуб летом 2026 года. Однако в такой ситуации не исключено, что Адейеми переедет в новую команду уже в январе.

«МЮ» и «Ньюкасл» нашли усиление в «Аль-Хиляле»

РУБЕН НЕВЕШ Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Полузащитник Рубен Невеш с 2017 по 2023 год выступал в АПЛ за «Вулверхэмптон». А затем португалец переехал в «Аль-Хиляль». Но теперь Рубен планирует возвращение в Англию. The Times сообщает, что 28-летний игрок отказался продлевать контракт с «Аль-Хилялем». Поэтому саудовцы планируют продажу португальца в январе. На Рубена претендуют три клуба АПЛ: «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Потенциальная сумма трансфера составит € 20,5 млн. Небольшая сумма за футболиста сборной Португалии.

«Нового Дель Пьеро» ждут в Англии?

Кенан Йылдыз Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Кенан Йылдыз – главный актив и звезда «Ювентуса». Однако туринцы в последние сезоны остаются без побед в чемпионате Италии и далеки от решающих стадий Лиги чемпионов. Поэтому турок может рассмотреть вариант с переездом в АПЛ. По данным журналиста Бена Джейкобса, трансфер Йылдыза хочет осуществить «Манчестер Юнайтед». Англичане готовы предложить € 100 млн за форварда!

Да, сам «МЮ» вообще не попал в еврокубки в нынешнем сезоне. Однако следующий год команда Рубена Аморима вполне способна начать даже в ЛЧ. Так что сделка не выглядит фантастической. Отметим, что ранее немецкий Bild сообщал об интересе «Ливерпуля» к Йылдызу. Он рассматривается как первый выбор в случае ухода Мохамеда Салаха.

За Горецку поспорят «Атлетико», «Наполи» и «Ювентус»

Ветеран «Баварии», скорее всего, покинет Мюнхен по окончании контракта летом 2026 года. Леону при этом всего 30 лет, однако за немецкого гегемона он провёл восемь лет – забил 46 голов, сделал 48 ассистов и вышел на поле 286 раз. Горецка играет в команде всю меньшую и меньшую роль, а потому спрос на его услуги неустанно растёт. По информации AS, сразу три клуба уровня Лиги чемпионов хотели бы видеть немца у себя.

Однако надо помнить, что Леона последние два года всё чаще и чаще связывают с уходом из клуба. А по факту он остаётся. В нынешнем сезоне так вообще играет практически всегда (то в основе, то выходя на замену) и как будто переживает вторую молодость. А вдруг продлит контракт с «Баварией» и никуда не уйдёт? Этот вариант нельзя сбрасывать со счетов.

Одной строкой

talkSPORT: Бруну Фернандеш может покинуть «МЮ» летом 2026 года. В его контракте есть пункт, по которому иностранные клубы смогут приобрести его за £ 57 млн (€ 64,9 млн). «Бавария» следит за ситуацией.

Фабрицио Романо: нападающий «Вест Хэма» Никлас Фюллькруг близок к переходу в «Милан». Итальянцы арендуют игрока с правом выкупа примерно за € 10 млн.

La Gazzetta dello Sport: «Марсель» и «Ювентус» рассматривают обмен Пьер-Эмиля Хёйбьерга на Мануэля Локателли.

Mundo Deportivo: «Барселона» рассматривает покупку двух центральных защитников: Алессандро Бастони («Интер») и Йошко Гвардиола («Манчестер Сити»).

Footmercato: защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано и мадридский «Реал» достигли договорённости по подписанию контракта летом 2026 года.

Деотшанкюль Юпамекано Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images