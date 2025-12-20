Невероятный темп Холанда в АПЛ! Обошёл по голам Роналду и идёт за «вечным» рекордом Ширера

А ещё Эрлинг может побить своё же достижение по мячам за один сезон.

Важное событие в АПЛ. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 17-го тура с «Вест Хэмом» (3:0). За 114 встреч в чемпионате Англии норвежец забил уже 104 мяча. И благодаря дублю в прошедшей игре он обогнал по голам в лиге самого Криштиану Роналду! При этом Холанду потребовалось на 140 матчей меньше, чтобы достичь этой отметки.

Эрлинг в среднем забивает 0,9 мяча за одну игру в АПЛ. Это лучший показатель в истории лиги с большим отрывом. Второе место с 0,68 гола за встречу занимает Тьерри Анри (экс-«Арсенал»). А у лучшего бомбардира в истории АПЛ Алана Ширера куда менее скромный показатель – 0,59. Роналду также не идёт ни в какое сравнение с Холандом (0,44).

Однако очень важно упомянуть, что Криштиану выступал за «Манчестер Юнайтед» на позиции левого вингера. Холанд – центрфорвард и основная голевая машина Хосепа Гвардиолы. А у «МЮ» эпохи Роналду забитые мячи равномернее делились между Криштиану, Уэйном Руни и Карлосом Тевесом/Нани/любым другим игроком фланга.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ В «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» Фото: Naomi Baker/Getty Images

В нынешнем сезоне Холанд забил уже 19 мячей в 17 встречах. Он опережает свой средний график (более одного гола за матч). При этом форвард «Манчестер Сити» забил всего один мяч с пенальти. Норвежец клепает монструозную статистику даже без относительно «простых» голов. У Холанда уже есть две «Золотые бутсы» АПЛ в сезонах-2022/2023 и 2023/2024. А в чемпионате-2022/2023 он и вовсе установил рекорд по количеству голов за сезон (36). Но если Эрлинг сохранит нынешний темп, то способен даже превзойти это достижение!

А что насчёт рекорда Ширера? У Алана есть повод беспокоиться. Сейчас разница между экс-игроком «Ньюкасла» и Холандом составляет 156 мячей. Однако Ширер сыграл на 327 встреч больше. Эрлинг же проводит в АПЛ только четвёртый сезон. И норвежцу всего 25 лет. Если он продолжит забивать в темпе 0,9 мяча за игру (получается, при 38 матчах АПЛ это 34 гола в среднем за сезон), то к концу чемпионата-2029/2030 может побить рекорд Ширера! На тот момент Холанду будет всего 29 лет. Поэтому он способен не только обогнать Алана, но и улететь далеко с новым достижением.

АЛАН ШИРЕР В «НЬЮКАСЛЕ» / ЭРЛИНГ ХОЛАНД В «МАНЧЕСТЕР СИТИ» Фото: Getty Images

Любопытно, что Холанд способен переписать не только многолетний рекорд Ширера в АПЛ. Он уверенно стремится и за достижением Криштиану Роналду в сборных (143 гола за Португалию против 55 у Холанда за Норвегию). А сейчас он обогнал легендарного португальца в чемпионате Англии. И пока нет предпосылок, что хоть-то остановит эту норвежскую машину!