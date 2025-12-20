«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» выдали убойный матч. Давно в АПЛ не было столько грубости

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» – вывеска, от которой было много ожиданий. Самое результативное противостояние в истории АПЛ (206 голов). Однако сначала что-то пошло не так. Первый тайм получился весьма вялым. До перерыва не было ни одного по-настоящему опасного момента.

Единственное яркое событие в первые 45 минут – удаление Симонса, который влетел шипами в икроножную мышцу ван Дейку и порвал ему гетры. При этом не было даже попытки сыграть в мяч от полузащитника «Тоттенхэма». Изначально главный судья ограничился жёлтой, но потом включился VAR и после просмотра видео показал прямую красную. Защитник «Ливерпуля» словно притягивает такие эпизоды. В этом же сезоне похожим образом удалился вингер «Ньюкасла» Гордон.

Фол Симонса Фото: Кадр из трансляции

За последние 25 встреч между этими командами в АПЛ у «Тоттенхэма» набралось лишь две победы. А тут случилось удаление уже на 31-й минуте, поэтому было ощущение, что и на этот раз получится без шансов для лондонцев. Правда, «Ливерпулю» нужно было прибавлять в атаке, так что в перерыве вместо защитника Брэдли вышел нападающий Исак. Традиционно на правый фланг обороны опустился Собослаи.

На 56-й минуте случился важный эпизод. Вирц отдал свой первый ассист в АПЛ, а отличился как раз вышедший на замену Исак. Причём когда мяч летел в ворота, под нападающего подкатился ван де Вен, который «зажевал» голеностоп соперника. В результате швед покидал поле, хромая и опираясь на двух врачей. Форвард отыграл в матче лишь 10 минут. Незадолго до гола ещё и в колено получил от Бентанкура.

Александер Исак забивает первый гол Фото: Marc Atkins/Getty Images

Александер Исак получил травму Фото: Catherine Ivill — AMA/Getty Images

Вскоре «Ливерпуль» забил снова – у гостей отличился и второй форвард тоже. Экитике подтолкнул в воздухе Ромеро и ударом головой положил мяч идеально в девятку. Казалось, что на этом результат сделан и «Тоттенхэму» особо не на что рассчитывать. Однако это было не так. Ещё между голами гостей мяч прилетел в перекладину «Ливерпуля» после рикошета от Керкеза. А на 83-й минуте Ришарлисон забил после того, как мяч заметался по штрафной, а бразилец первым успел к рикошету.

Концовка встречи превратилась в настоящую разборку. Грубости было столько, что в какой-то момент у Фримпонга губы оказались в крови – отмахнулся Ришарлисон. Пришлось ещё и нидерландца вынужденно заменить. Собослаи за пятую жёлтую в сезоне заработал дисквалификацию на один матч (хотя там всего лишь «Вулверхэмптон» дома). Ну а у «Тоттенхэма» удалился ещё и Ромеро, получивший вторую жёлтую за то, что немного отмахнулся ногой от Конате, когда в игре была пауза.

Удаление Кристиана Ромеро Фото: Catherine Ivill — AMA/Getty Images

В результате «Тоттенхэм» потерял не только очки, но и нескольких футболистов. «Ливерпуль» же сравнялся с «Челси», который идёт на четвёртом месте. Ну а к судейству, судя по всему, будет много вопросов с обеих сторон.