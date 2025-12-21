Готовится главный трансфер зимы в РПЛ! Кому выгоднее обмен Дивеева — ЦСКА или «Зениту»?

ЦСКА провёл классную первую часть сезона. Всего минус четыре очка от лидера — такой прыти мало кто ждал. Ещё больше промежуточный результат армейцев впечатляет на фоне их проблем с форвардами. Тамерлан Мусаев, Алеррандро и Артём Шуманский на троих в Мир РПЛ забили три гола. Меньше чем один Матвей Кисляк (четыре). Было ясно, что зимой клуб не прочь усилить атаку. Но не ценой же потери Игоря Дивеева?

Вчера взорвалась инсайдерская бомба. Знакомые с ситуацией источники рассказали «Чемпионату», что ЦСКА и «Зенит» готовы обменяться Дивеевым и Лусиано Гонду с доплатой петербуржцев. Оба футболиста согласны на такую сделку. Агент защитника Олег Ерёмин опровергать новость не стал.

Делать полноценные выводы можно будет только с учётом суммы, которая отправится в Москву вместе с Гонду. Одно дело, если это € 1-2 млн, совсем другое — если € 4-5 млн. И всё же интересно прикинуть — а какой клуб больше выиграет от обмена чисто по-футбольному?

Плюсы для «Зенита»

Первый и самый очевидный — российский паспорт Дивеева, ещё и на дефицитной позиции. Легионером среди центральных защитников «Зенита» не считается только Нуралы Алип. И то на поле, а не в заявке. С Игорем в составе Сергей Семак сможет задействовать впереди больше иностранцев, что явно не способствует увеличению игрового времени для Александра Соболева.

Можно будет, во-первых, временно позабыть о покупке россиянина на правый край обороны, раз Арсен Адамов тренерским штабом по-прежнему не котируется. Во-вторых, вместо Гонду подписать другого южноамериканца.

Ну и в целом центрального защитника-паспортиста сильнее Дивеева сейчас не найти. А скоро лимит на легионеров, судя по активным стараниям министра спорта Михаила Дегтярёва, должен вновь ужесточиться.

Второй плюс — Дивеев крайне хорош в борьбе на втором этаже и на стандартах. Семь голов за последние 42 матча РПЛ — это сильно. В нынешнем сезоне у Игоря 80% успешных верховых единоборств. Для сравнения, у Нино — 70%, у Алипа — 62%, у Страхини Эраковича — 63%, у Ваньи Дркушича — 66%. Разница очевидна.

Стоит учесть и возможное расставание «Зенита» с кем-либо из его действующих защитников. Про возвращение в Бразилию Нино пишут уже давно. Эраковича отправляют то в «Бешикташ», то в ПАОК.

Третий плюс — опыт Дивеева. Игорю всего 26 лет — для центрального защитника это вообще не возраст. При этом у него уже 160 встреч на уровне Премьер-Лиги. ESPN недавно писал, что «Зенит» торгуется с «Крузейро» за 21-летнего Джонатана Жезуса. Гарантий, заиграет ли он в России, никаких. Никто не удивится, если тот в случае перехода станет новым Ренаном. С Игорем рисков гораздо меньше. По крайней мере, если он здоров. Об этом — как раз далее.

Минусы для «Зенита»

Первый — травматичность Дивеева. К 26 годам он из-за повреждений пропустил суммарно 533 дня. Очень большой срок. Причём, если верить Марко Николичу, проблемы со здоровьем у защитника не ситуативные, а постоянные. Вот что тренер говорил в апреле этого года, когда Игорь не сыграл с «Крыльями»: «У Дивеева небольшое хроническое повреждение в районе ахилла. Ему бывает тяжело восстановиться после двух-трёх игр. Серьёзных травм нет, но при таком графике это мешает».

Чтобы ослабить давление на больное сухожилие, Игорь даже вырезал на бутсе ту часть, которая прикрывала зону выше пятки. Часто ли вы видели подобное? Есть сомнения. Правда, стоит учитывать, что Игорь — пятый по количеству сыгранных минут в РПЛ у ЦСКА в этом сезоне. И третий — в предыдущем.

Второй минус — проблемы с выбором позиции. В сезоне-2025/2026 пять ошибок Дивеева привели к голам (за 1908 минут). На скриншотах ниже показано, как в недавнем матче с «Краснодаром» Игорь упустил Джона Кордобу. Что же с защитниками «Зенита»? У Нино подобных оплошностей набралось две (1602 минуты), у Дркушича — четыре (1366 минут), у Эраковича — одна (1344 минуты), у Алипа — две (1387 минут).

Третий минус — тяжеловесность Дивеева. Конкретно в ней нет ничего плохого. Просто главный защитник «Зенита» на данный момент — Нино, а у него схожий типаж с Игорем. Эракович, Дркушич и Алип дополняли бразильца резвостью, а Дивеев станет его дублировать. Они оба хороши в подстраховке и не стремятся вперёд, однако испытывают сложности с быстроногими соперниками. Роль подмены не устроит ни того, ни другого, а их связка будет уязвима. Либо Семаку придётся опускать линию обороны. К тому же Игорь далеко не всегда умело развивает атаки.

Ни в плюсах, ни в минусах для петербуржцев не было ни слова про Гонду. Просто его роль сейчас совсем незначительна. 298 минут в РПЛ — смех. При том что травмы аргентинец не получал.

Плюсы для ЦСКА

Первый пункт тут повторяет один из предыдущих про Дивеева. Лусиано адаптирован к РПЛ, а это имеет большое значение. Да, сейчас у него 0 результативных действий, но попробуй забить при таких временных крохах. В прошлом сезоне Семак доверил ему в чемпионате 1414 минут, и аргентинец отплатил 10 голами. В том числе победным в ворота ЦСКА в сентябре 2024-го (1:0). Собственно, кто тогда стал лучшим бомбардиром «Зенита»? Правильно, Гонду.

В ЦСКА и близко нет такой конкуренции впереди, как у петербуржцев. Лусиано будет купаться в игровом времени. Даже если у него не сразу станет всё получаться, ведь кредит доверия к Мусаеву и Алеррандро уже значительно потрачен. Последний приезжал в Россию в статусе лучшего бомбардира бразильской Серии А. Здесь его талант не раскрывается. Гонду же доказал, что умеет забивать не только на родине.

Второй плюс — Лусиано подходит футболу Фабио Челестини стилистически. Аргентинец любит прессинговать, искать свободное пространство и убегать за спины, избавляться от опеки внутри штрафной. Кинжальные выпады армейцев с ним приобретут остриё, которого так не хватало. В «Зените» он перестал часто получать передачи под рывки. В ЦСКА с этим должно быть попроще.

Вот как начинались атаки, когда Лусиано реализовывал выходы один на один во встречах с «Рубином» и «Ахматом». В обоих случаях он рванул со своей половины поля.

Третий плюс — планы на заработок. Глупо отрицать, ЦСКА хотел бы получить за Дивеева солидную прибыль. Далеко не факт, что в дальнейшем Игоря удалось бы выгодно отпустить. В том числе по причине его травматичности. Сейчас он в прайме, а грядущее ужесточение лимита на легионеров только прибавляет ему ценник.

Гонду же всего 24. Если он заиграет в ЦСКА, есть неиллюзорный шанс продать его как минимум за те же € 12 млн, сколько в своё время и выложил «Зенит». А за обмен армейцы ещё и получат доплату.

Минусы для ЦСКА

Первый — чисто имиджевый. Дивеева вряд ли можно назвать легендой ЦСКА. Тем не менее он уже давно прочно ассоциируется с клубом и входит в топ-50 армейцев по сыгранным за них матчам (203). Даже с учётом советских времён. У Понтуса Вернблума 224 выхода, у Вагнера Лава — 259, у Кирилла Набабкина — 324. 26-летний Дивеев вполне мог бы обогнать их всех. На одного потенциального рекордсмена меньше.

Второй минус — точно ли найти стоящего центрального защитника легче, чем забивного нападающего? Летом, потеряв Виллиана Рошу, ЦСКА обжёгся на покупке Жоао Виктора — он и близко не показывает то же качество, что предшественник. Не станет ли вынужденное расставание с Дивеевым выстрелом в собственную ногу?

Попрощавшись с Игорем, армейцы временно зависнут лишь с Виктором, а также с Матвеем Лукиным и Джамалутдином Абдулкадыровым в обороне. Лучше ли это, чем остаться с Алеррандро и Мусаевым в атаке? Ах да, ещё вернули из аренды Илью Агапова, который не заиграл даже в «Акроне».

Ещё один минус — описывая преимущества Гонду, мы опирались на предыдущий сезон. Гарантий, что аргентинец страдает от нехватки практики исключительно из-за недоверия тренерского штаба «Зенита», нет. Хватало случаев, когда иностранный футболист неплохо начинал в России, а затем ему становилось скучно и он чах. Дивеев уже даёт ЦСКА качество. Не факт, что Гонду тоже его принесёт. Даже при всех его плюсах.

