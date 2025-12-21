Драма Мбаппе с рекордом по голам за год! Догнал Роналду, а обойти не дали судьи

«Реал» накопил уйму долгов перед болельщиками: за упущенное лидерство в Ла Лиге и серию с двумя победами в восьми матчах во всех турнирах — в том числе с двумя домашними поражениями кряду, от «Сельты» (0:2) и «Манчестер Сити» (1:2). Теперь на «Сантьяго Бернабеу» пожаловала «Севилья», и мадридцам снова пришлось помучиться.

Из-за обилия травм и дисквалификаций у «Реала» левый край обороны закрывал Фран, правый — Асенсио. А Беллингем с Гюлером снова сыграли в связке, хотя ранее должного результата она не приносила. У кого из этой четвёрки возник первый голевой шанс? У Франа! Родриго спродюссировал для него выход один на один, да Влаходимос вовремя выдвинулся из ворот и устранил угрозу.

Правда, до этого Хёйсен сделал подарок Ромеро и устроил «привоз», самостоятельно исправившись за него. Да и дальше «Севилья» как следует напрягала мадридцев. Тот же Ромеро с передачи Санчеса выбегал на дуэль с Куртуа и перекинул его. Однако не попал в створ. С трибун в этот момент раздался дичайший свист — зрители на «Сантьяго Бернабеу» не оценили пассивность любимцев.

«Севилья» спокойно разрезала чужую оборону, пользуясь большим расстоянием между линиями. Тчуамени часто опускался назад, поэтому опорную зону караулили Гюлер с Беллингемом. И соперники их легко проходили. Прессинг у «Реала» тоже не работал. С игры создавали мало. И всё-таки в конце первого тайма выручил стандарт: Родриго навесил в центр штрафной, а Джуд вколотил головой. Не зря посмотреть на него прилетел брат Джоб из дортмундской «Боруссии».

Во втором тайме со всех позиций — удобных и не очень — стал пристреливаться Мбаппе. Всё ради потенциального рекорда: Криштиану в 2013 году забил за «Реал» 59 голов, а у Килиана их было 58. Однажды после стандарта он угодил в штангу, а вот вскрыть ворота никак не получалось.

Главное для мадридцев — что не пропускали они сами, поскольку божил Куртуа. Ромеро раз за разом точечными рывками на грани офсайда оставлял Рюдигера с Хёйсеном в дураках, однако бельгиец стоял намертво. Проверял его плотным ударом и Санчес.

К 68-й минуте по ожидаемым голам набирался практически паритет: 1,32 xG на 1,21 xG. А потом Маркан грубо подкатился под Беллингема и получил вторую жёлтую. Его могли удалить ещё перед голом Джуда — за пожарный фол на Родриго. Но в итоге красную просто отсрочили.

Удаление Маркана Фото: Denis Doyle/Getty Images

После этого уже можно было выдохнуть. И сделать всё для успеха Мбаппе. Килиан не пожадничал и ассистировал Родриго. Первым касанием бразилец подкинул мяч, вторым — красиво стрельнул с лёта. Влаходимос богически перевёл мяч в перекладину. А потом случилась ответная любезность: Родриго заработал пенальти для Мбаппе. Тот не промахнулся и празднованием SIUUUUU передал Кришу привет. Что символично, сегодня французу исполнилось 27 лет! Отличный подарок самому себе на день рождения.

Более того, Беллингем тоже рухнул в чужой штрафной. Но именно Джуд инициировал контакт с Осо, так что просмотр судьёй VAR расставил всё по местам – никакого пенальти. Мбаппе же в самом финале смазал опасный штрафной, хотя это мог быть и 11-метровый. Однако всё решили считаные сантиметры. И, может, поэтому у голевого рекорда пока двоевластие.

А у «Реала» — минус одно очко от «Барселоны», которой завтра бодаться с «Вильярреалом».