«Что он делает в «Наполи»? Это игрок для «МЮ». Мактоминей разрывает второй сезон подряд!

Скотт Мактоминей находился в системе «Манчестер Юнайтед» с пяти лет. Шотландец прошёл все команды академии и оказался в основном составе в 2017 году. На протяжении семи лет Скотт выступал за «МЮ». Однако полузащитнику не удалось стать для клуба новым Полом Скоулзом. Мактоминея в итоге отдали в «Наполи» летом 2024-го. И вот тут история получила неожиданный сюжет! Рассказываем, как хавбек стал лучшим футболистом Серии А — 2024/2025 и лидером «Наполи» Антонио Конте.

Мактоминей оказался в Неаполе на финише трансферного окна в конце августа 2024 года. «МЮ» получил за воспитанника € 30 млн, и тогда эта сделка выглядела для клуба успешной. Но уже совсем скоро Скотт заставил «бывших» расстраиваться из-за потери. Главный тренер «Наполи» Антонио Конте пошёл на важный шаг ради Мактоминея. Он отказался от схемы с тройкой центральных защитников и начал играть по системе 4-3-3 (переходящей в 3-5-2 без мяча и 4-2-2-2 при позиционном нападении). Тренер сделал это не ради игравшего тогда за «Наполи» Хвичи Кварацхелии, а именно ради Мактоминея!

Важный штрих для футбола Конте – два нападающих. И пару с Ромелу Лукаку чаще всего составлял именно Скотт – Хвича играл «форварда в обороне», а в нападении уходил на левый фланг. Умение грамотно вбегать в чужую штрафную, открывания и физическая мощь уже несколько лет прослеживались в действиях шотландца. Но в «МЮ» всё равно не видели в Мактоминее игрока основы, а у тренера он сразу стал любимчиком.

Антонио Конте главный тренер «Наполи» «Эта идея пришла мне в голову, потому что в последний день трансферного окна мы получили Мактоминея и Гилмора, а также вернули в состав Фолоруншо. В полузащите появилось много сильных футболистов, и нам нужно было извлечь из этого максимум пользы. Мы уже начали работать над этим [новой схемой] на прошлой неделе против «Кальяри», чередуя схемы. 3-4-2-1 работала, но я также сосредоточился на этой тактике. Она подходит команде, игроки могут играть в ней. Скажем так, я был немного обеспокоен нашей защитой при таком подходе, но мы справились».

В зависимости от схемы Мактоминей играл «восьмёрку» или «десятку» и даже становился вторым форвардом в позиционных атаках. Скотт руководил игрой «Наполи», регулируя прессинг. Единственное, чем он не занимался – разрушением. Хотя в «Манчестер Юнайтед» шотландец действовал именно как опорный полузащитник.

Конте разглядел в Скотте те качества, которые не замечали в родном клубе. Мактоминей идеально атакует из глубины, хотя и не делает каких-либо сумасшедших вещей с мячом. Но главное – эффективность. А при большом интеллекте с этим проблем не возникает. Повлияли на формирование Скотта и его кумиры. «В детстве я рос, наблюдая за такими игроками, как Зинедин Зидан и Уэйн Руни. Я очень внимательно следил за ними и старался подражать на футбольном поле. Просто хотел быть похожим на них и иметь характеристики, которые помогли бы соответствовать их игре», – отмечал сам шотландец.

Скотт Мактоминей Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

В прошлом сезоне Серии А Мактоминей забил 12 мячей и вошёл в топ-10 бомбардиров лиги. Ранее ему не удавалось отличаться больше семи раз за год. А ещё он оформил четыре ассиста: столько же результативных пасов у него было за восемь сезонов в «МЮ», где он провёл 178 матчей. Скотт стал самым бьющим игроком «Наполи», нанося в среднем один удар за матч (для сравнения: у Лукаку было 0,7). Но и в обороне шотландец не забывал работать: он вошёл в топ-5 команды по отборам и перехватам.

Самое главное – «Наполи» стал чемпионом Италии! Мактоминея же признали лучшим игроком сезона Серии А. После победного матча 38-го тура с «Кальяри» (2:0) Скотт расплакался на газоне стадиона «Диего Армандо Марадона». Он впервые стал чемпионом в первый же год после ухода из родного «МЮ».

Скотт Мактоминей полузащитник «Наполи» «У меня нет слов, это невероятно. Жертвы, на которые пошёл каждый игрок этой команды, просто поражают. Люди заслужили это — они были с нами с первого дня. Для меня оказаться здесь и пережить всё это — как сон. Я даже забыл о голе, потому что происходило столько всего. Мы были сосредоточены, но, конечно, тревога и напряжение присутствовали. Сейчас нужно насладиться этим моментом вместе с нашими болельщиками. В следующем сезоне мы должны вернуться с той же энергией и ни в коем случае не сбавлять темп».

Конте также хвалил лучшего футболиста Серии А: «Мактоминей сейчас намного сильнее, чем на момент перехода. Он и сам чувствует, что теперь более разносторонний, больше знает. Также Скотт сейчас приближается к такому возрасту, когда становится понятен дальнейший путь. Он всегда был где-то в середине, никогда не был на первых ролях в «Манчестер Юнайтед», здесь же именно это мы ему и дали. Благодаря работе он стал намного сильнее».

А уже летом в интервью BBC Мактоминей рассказывал о трудностях, с которыми столкнулся в Италии. И не забыл отметить болельщиков «Наполи»: «Люди в Неаполе невероятные, они полны энтузиазма, и, куда бы вы ни пошли, везде кто-то говорит: «Вперёд, «Наполи»!» Они хотят поговорить с вами, и это вдохновляет каждый раз, когда вы выходите на поле, потому что им не всё равно.

Скотт Мактоминей с трофеем Серии А Фото: SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images

Я всегда жил очень близко к маме и мог приехать, когда хотел. А сейчас нахожусь в 2500 км от неё, поэтому не могу просто съездить домой. Но в жизни иногда приходится выходить из зоны комфорта, и я всегда гордился собой благодаря этому. Я бы никогда не хотел оставаться в зоне комфорта, и, если могу уехать куда угодно, закрепиться и добиться успеха, почему бы и нет?»

Летом 2025 года в «Наполи» пришёл Кевин Де Брёйне. А в нападение добавился экс-партнёр Мактоминея по «МЮ» Расмус Хойлунд. Но на роли полузащитника эти трансферы никак не сказались. Скотт всё также остаётся ключевым игроком системы Конте. Хотя тренер «Наполи» в последнее время часто использует расстановку с тремя центральными защитниками. Из-за этого Мактоминей сейчас исполняет роль бокс-ту-бокса в системе 3-4-3. Результативность игрока и влияние на атаку ожидаемо упали (два гола и два ассиста за 14 туров). Хотя в прошлом сезоне к концу декабря у шотландца также было всего три забитых мяча и две голевые передачи. Ещё есть время наверстать.

Важно, что Мактоминей показывает классные статистические показатели. Он занимает первое место в «Наполи» по xG (ожидаемые голы, 3,4), второе – по ударам в створ (1,0 за 90 минут) и перехватам (11), а также входит в топ-5 по отборам (13), проходам в финальную треть (16) и выигранным единоборствам (15). Цифры наглядно показывают: Скотт крут на обеих половинах поля и мегаполезен для Неаполя. А легенды «МЮ» сокрушаются, как же клуб упустил такого футболиста.

Петер Шмейхель экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» «Что Мактоминей делает в «Наполи»? Он игрок для «Манчестер Юнайтед». Проблема была в его универсальности, ведь есть футболисты, способные играть только на одной позиции. Тренеры не строили команду вокруг него. Им нужны были игроки чисто одной позиции. Он постоянно становился жертвой этого».

В недавнем интервью CBS Sports Golazo Мактоминей также обсудил с ведущей историю про тенденцию, когда футболист уходит из «МЮ» и становится лидером в новой команде. Он не считает, что после трансфера из Манчестера в «Наполи» глобально стал сильнее. И не обвиняет ни в чём родную команду: «Слишком легко оправдаться, сказав: «О, они ушли из «Юнайтед», и теперь у них всё хорошо». В последний свой год я играл хорошо, мы выиграли трофей [Кубок Англии]. Что касается меня, я думаю, что слишком легко оправдываться тем, что это «Манчестер Юнайтед».

Всякий раз они делали для меня всё. Они помогали мне с питанием, с тренировками, тактически, независимо от того, кто был тренером. Всё делается, чтобы ты добился успеха. А миф, что футболисты уходят из «МЮ» и становятся лучше, сводится к уверенности. Если ты уезжаешь, играешь в каждом матче, забиваешь и люди начинают говорить об этом, ты чувствуешь себя хорошо и хочешь продолжать в том же духе».

В ноябре 2025-го Мактоминей добился ещё одного исторического достижения. Вместе со сборной Шотландии он отобрался на ЧМ-2026 – первый для команды с 1998 года! В решающем матче с Данией (4:2) Скотт открыл счёт на третьей минуте, нанеся шикарный удар через себя. И поставил мировой рекорд! Мактоминей взлетел на высоту 2,53 м: это лучший результат в истории за время измерений. И, пожалуй, самый красивый (и какой важный) гол в карьере футболиста.

Скотт Мактоминей вместе со сборной Шотландии отобрался на ЧМ-2026 Фото: Andrew Milligan/PA Images via Getty Images

«Думаю, я посмотрел повтор более 500 раз. Нисколько не шучу. У меня до сих пор мурашки по коже, когда об этом думаю. Я очень люблю что-нибудь внушать себе и чувствовать это в автобусе перед играми. А потом ещё Эндрю Робертсон перед матчем с Данией сказал мне, на каком уровне мы находимся. И что именно здесь большие игроки показывают себя во всей красе. И я подумал об этом и решил, почему не могу быть одним из них?» – рассказал позже о голе Мактоминей.

Сегодня, 22 декабря, Скотт может выиграть четвёртый трофей в карьере и второй – с «Наполи». А топовый Мактоминей – большой бонус для Неаполя в матче с «Болоньей».

*в тексте использованы статистические данные портала FbRef.