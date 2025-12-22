«Что он делает в «Наполи»? Это игрок для «МЮ». Мактоминей разрывает второй сезон подряд!

Скотт Мактоминей находился в системе «Манчестер Юнайтед» с пяти лет. Шотландец прошёл все команды академии и оказался в основном составе в 2017 году. На протяжении семи лет Скотт выступал за «МЮ». Однако полузащитнику не удалось стать для клуба новым Полом Скоулзом. Мактоминея в итоге отдали в «Наполи» летом 2024-го. И вот тут история получила неожиданный сюжет! Рассказываем, как хавбек стал лучшим футболистом Серии А — 2024/2025 и лидером «Наполи» Антонио Конте.
Мактоминей оказался в Неаполе на финише трансферного окна в конце августа 2024 года. «МЮ» получил за воспитанника € 30 млн, и тогда эта сделка выглядела для клуба успешной. Но уже совсем скоро Скотт заставил «бывших» расстраиваться из-за потери. Главный тренер «Наполи» Антонио Конте пошёл на важный шаг ради Мактоминея. Он отказался от схемы с тройкой центральных защитников и начал играть по системе 4-3-3 (переходящей в 3-5-2 без мяча и 4-2-2-2 при позиционном нападении). Тренер сделал это не ради игравшего тогда за «Наполи» Хвичи Кварацхелии, а именно ради Мактоминея!
Важный штрих для футбола Конте – два нападающих. И пару с Ромелу Лукаку чаще всего составлял именно Скотт – Хвича играл «форварда в обороне», а в нападении уходил на левый фланг. Умение грамотно вбегать в чужую штрафную, открывания и физическая мощь уже несколько лет прослеживались в действиях шотландца. Но в «МЮ» всё равно не видели в Мактоминее игрока основы, а у тренера он сразу стал любимчиком.
«Эта идея пришла мне в голову, потому что в последний день трансферного окна мы получили Мактоминея и Гилмора, а также вернули в состав Фолоруншо. В полузащите появилось много сильных футболистов, и нам нужно было извлечь из этого максимум пользы. Мы уже начали работать над этим [новой схемой] на прошлой неделе против «Кальяри», чередуя схемы. 3-4-2-1 работала, но я также сосредоточился на этой тактике. Она подходит команде, игроки могут играть в ней. Скажем так, я был немного обеспокоен нашей защитой при таком подходе, но мы справились».
В зависимости от схемы Мактоминей играл «восьмёрку» или «десятку» и даже становился вторым форвардом в позиционных атаках. Скотт руководил игрой «Наполи», регулируя прессинг. Единственное, чем он не занимался – разрушением. Хотя в «Манчестер Юнайтед» шотландец действовал именно как опорный полузащитник.
Конте разглядел в Скотте те качества, которые не замечали в родном клубе. Мактоминей идеально атакует из глубины, хотя и не делает каких-либо сумасшедших вещей с мячом. Но главное – эффективность. А при большом интеллекте с этим проблем не возникает. Повлияли на формирование Скотта и его кумиры. «В детстве я рос, наблюдая за такими игроками, как Зинедин Зидан и Уэйн Руни. Я очень внимательно следил за ними и старался подражать на футбольном поле. Просто хотел быть похожим на них и иметь характеристики, которые помогли бы соответствовать их игре», – отмечал сам шотландец.
Скотт Мактоминей
Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images
В прошлом сезоне Серии А Мактоминей забил 12 мячей и вошёл в топ-10 бомбардиров лиги. Ранее ему не удавалось отличаться больше семи раз за год. А ещё он оформил четыре ассиста: столько же результативных пасов у него было за восемь сезонов в «МЮ», где он провёл 178 матчей. Скотт стал самым бьющим игроком «Наполи», нанося в среднем один удар за матч (для сравнения: у Лукаку было 0,7). Но и в обороне шотландец не забывал работать: он вошёл в топ-5 команды по отборам и перехватам.
Самое главное – «Наполи» стал чемпионом Италии! Мактоминея же признали лучшим игроком сезона Серии А. После победного матча 38-го тура с «Кальяри» (2:0) Скотт расплакался на газоне стадиона «Диего Армандо Марадона». Он впервые стал чемпионом в первый же год после ухода из родного «МЮ».
«У меня нет слов, это невероятно. Жертвы, на которые пошёл каждый игрок этой команды, просто поражают. Люди заслужили это — они были с нами с первого дня. Для меня оказаться здесь и пережить всё это — как сон. Я даже забыл о голе, потому что происходило столько всего. Мы были сосредоточены, но, конечно, тревога и напряжение присутствовали. Сейчас нужно насладиться этим моментом вместе с нашими болельщиками. В следующем сезоне мы должны вернуться с той же энергией и ни в коем случае не сбавлять темп».
Конте также хвалил лучшего футболиста Серии А: «Мактоминей сейчас намного сильнее, чем на момент перехода. Он и сам чувствует, что теперь более разносторонний, больше знает. Также Скотт сейчас приближается к такому возрасту, когда становится понятен дальнейший путь. Он всегда был где-то в середине, никогда не был на первых ролях в «Манчестер Юнайтед», здесь же именно это мы ему и дали. Благодаря работе он стал намного сильнее».
А уже летом в интервью BBC Мактоминей рассказывал о трудностях, с которыми столкнулся в Италии. И не забыл отметить болельщиков «Наполи»: «Люди в Неаполе невероятные, они полны энтузиазма, и, куда бы вы ни пошли, везде кто-то говорит: «Вперёд, «Наполи»!» Они хотят поговорить с вами, и это вдохновляет каждый раз, когда вы выходите на поле, потому что им не всё равно.
Скотт Мактоминей с трофеем Серии А
Фото: SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images
Я всегда жил очень близко к маме и мог приехать, когда хотел. А сейчас нахожусь в 2500 км от неё, поэтому не могу просто съездить домой. Но в жизни иногда приходится выходить из зоны комфорта, и я всегда гордился собой благодаря этому. Я бы никогда не хотел оставаться в зоне комфорта, и, если могу уехать куда угодно, закрепиться и добиться успеха, почему бы и нет?»
Летом 2025 года в «Наполи» пришёл Кевин Де Брёйне. А в нападение добавился экс-партнёр Мактоминея по «МЮ» Расмус Хойлунд. Но на роли полузащитника эти трансферы никак не сказались. Скотт всё также остаётся ключевым игроком системы Конте. Хотя тренер «Наполи» в последнее время часто использует расстановку с тремя центральными защитниками. Из-за этого Мактоминей сейчас исполняет роль бокс-ту-бокса в системе 3-4-3. Результативность игрока и влияние на атаку ожидаемо упали (два гола и два ассиста за 14 туров). Хотя в прошлом сезоне к концу декабря у шотландца также было всего три забитых мяча и две голевые передачи. Ещё есть время наверстать.
Важно, что Мактоминей показывает классные статистические показатели. Он занимает первое место в «Наполи» по xG (ожидаемые голы, 3,4), второе – по ударам в створ (1,0 за 90 минут) и перехватам (11), а также входит в топ-5 по отборам (13), проходам в финальную треть (16) и выигранным единоборствам (15). Цифры наглядно показывают: Скотт крут на обеих половинах поля и мегаполезен для Неаполя. А легенды «МЮ» сокрушаются, как же клуб упустил такого футболиста.
«Что Мактоминей делает в «Наполи»? Он игрок для «Манчестер Юнайтед». Проблема была в его универсальности, ведь есть футболисты, способные играть только на одной позиции. Тренеры не строили команду вокруг него. Им нужны были игроки чисто одной позиции. Он постоянно становился жертвой этого».
В недавнем интервью CBS Sports Golazo Мактоминей также обсудил с ведущей историю про тенденцию, когда футболист уходит из «МЮ» и становится лидером в новой команде. Он не считает, что после трансфера из Манчестера в «Наполи» глобально стал сильнее. И не обвиняет ни в чём родную команду: «Слишком легко оправдаться, сказав: «О, они ушли из «Юнайтед», и теперь у них всё хорошо». В последний свой год я играл хорошо, мы выиграли трофей [Кубок Англии]. Что касается меня, я думаю, что слишком легко оправдываться тем, что это «Манчестер Юнайтед».
Всякий раз они делали для меня всё. Они помогали мне с питанием, с тренировками, тактически, независимо от того, кто был тренером. Всё делается, чтобы ты добился успеха. А миф, что футболисты уходят из «МЮ» и становятся лучше, сводится к уверенности. Если ты уезжаешь, играешь в каждом матче, забиваешь и люди начинают говорить об этом, ты чувствуешь себя хорошо и хочешь продолжать в том же духе».
В ноябре 2025-го Мактоминей добился ещё одного исторического достижения. Вместе со сборной Шотландии он отобрался на ЧМ-2026 – первый для команды с 1998 года! В решающем матче с Данией (4:2) Скотт открыл счёт на третьей минуте, нанеся шикарный удар через себя. И поставил мировой рекорд! Мактоминей взлетел на высоту 2,53 м: это лучший результат в истории за время измерений. И, пожалуй, самый красивый (и какой важный) гол в карьере футболиста.
Скотт Мактоминей вместе со сборной Шотландии отобрался на ЧМ-2026
Фото: Andrew Milligan/PA Images via Getty Images
«Думаю, я посмотрел повтор более 500 раз. Нисколько не шучу. У меня до сих пор мурашки по коже, когда об этом думаю. Я очень люблю что-нибудь внушать себе и чувствовать это в автобусе перед играми. А потом ещё Эндрю Робертсон перед матчем с Данией сказал мне, на каком уровне мы находимся. И что именно здесь большие игроки показывают себя во всей красе. И я подумал об этом и решил, почему не могу быть одним из них?» – рассказал позже о голе Мактоминей.
Сегодня, 22 декабря, Скотт может выиграть четвёртый трофей в карьере и второй – с «Наполи». А топовый Мактоминей – большой бонус для Неаполя в матче с «Болоньей».
*в тексте использованы статистические данные портала FbRef.