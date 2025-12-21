Топ-события понедельника: финал Суперкубка Италии, «Нэшвилл» — «Рейнджерс» в НХЛ и НБА

Начинаем неделю со спорта: «Бруклин» с Дёминым против «Торонто» и «Миннесота» — «Милуоки» в баскетболе, Кубок Африки по футболу, а ещё КХЛ!

🏀 2:00: «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: время Дёмина показать себя?

«Бруклин» с Егором Дёминым в составе находится в хорошей форме. Даже несмотря на некоторые поражения, «Нетс» показывает неплохой баскетбол, если учитывать тот факт, что клуб выступает с огромным количеством молодых талантов. «Торонто» после феноменального старта в сезоне немного сдал позиции. Удастся ли «сетям» удивить «хищников»?

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Питтсбург» прервёт серию поражений?

«Питтсбург» в декабре очень плох – команда проиграла восемь матчей подряд, а два из них – самым невероятным образом, отдав в третьем периоде преимущество в 3+ шайбы «Сан-Хосе» и «Юте». У «Монреаля» подобных проблем нет, но Иван Демидов несколько сбавил в результативности и уже три встречи не может забить. Серия будет прервана?

19 лет «Питтсбург» не проигрывал восемь матчей подряд: «Питтсбург» проиграл восемь матчей подряд впервые с 2006 года

🏒 3:00: «Нэшвилл Предаторз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Рейнджерс» выиграют третий матч подряд?

«Рейнджерс» в нынешнем сезоне плохи дома, но при этом хороши на выезде – только благодаря этому команда Салливана балансирует около зоны плей-офф. Артемий Панарин в этом сезоне играет пока что не особо стабильно, но в последней встрече оформил дубль и забил победный буллит. Ждать свершений от Хлебушка и в этом матче?

🏀 3:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: победа над лидером дала «волкам» преимущество?

«Миннесота» в последнем матче одолела лидера Западной конференции «Оклахому». «Тандер» потерпели всего лишь третье поражение в сезоне, поэтому можно сказать, что «волки» совершили сенсацию. Осталось закрепить результат? На очереди игра с «Милуоки», страдающим от отсутствия Адетокунбо. Время «Тимбервулвз» проявить себя.

🏒 17:00: «Металлург» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: «Нефтехимик» прервёт серию поражений?

В последних трёх матчах «Нефтехимик» уступил в основное время, проиграв «Авангарду», «Торпедо» и «Ак Барсу». И во встрече с «Металлургом» нижнекамцы являются аутсайдерами, однако в сезонной серии подопечные Гришина ведут. Первое звено магнитогорцев вновь собрано в боевом составе, сколько шайб они забросят?

🏆 ⚽️ 22:00: «Наполи» — «Болонья», Суперкубок Италии, финал

Интрига: кто возьмёт трофей?

Лучшая команда Серии А и победитель Кубка Италии разыграют Суперкубок страны. Кстати, матч пройдёт в Саудовской Аравии. В полуфинале «Наполи» наказал «Милан» (2:0), а «Болонья» одолела «Интер» в серии пенальти. Соперники не так давно встречались друг с другом в Серии А, и тогда действующий чемпион уступил красно-синим (0:2) на выезде. Возьмёт ли команда Антонио Конте реванш? Или трофей уедет к «Болонье»?

🎦 ⚽️ 23:00: Египет — Зимбабве, Кубок африканских наций, группа B, 1-й тур

Интрига: прервёт ли Египет серию без побед на Кубке Африки?

Сборная Египта чаще других брала золото Кубка Африки — семь раз. Правда, последний трофей команда завоевала в 2010 году. На прошлом турнире египтяне с большим трудом вышли из группы, но в плей-офф проиграли в первом же раунде — уступили ДР Конго в серии пенальти. Что касается сборной Зимбабве, то она в шестой раз примет участие в главном континентальном турнире. В пяти предыдущих случаях команда ни разу не выходила из группы. Любопытно, что на прошлом Кубке Африки сборная Египта не одержала ни одной победы, поскольку все три матча на групповом этапе завершились вничью.