Карьера Чалова в Греции — сплошные мучения. Пора возвращаться домой?

Пугающий факт: за полтора года в Греции Фёдор Чалов забил меньше, чем Магомед Оздоев. У первого восемь мячей, у второго – девять. И нет, опорный полузащитник не переквалифицировался в центрфорварда. А в недавнем прошлом главного нападающего России не перевели в защиту. Просто у Чалова совсем не идёт в ПАОКе, в отличие от соотечественника.

Летом 2024-го трансфер россиянина стал самым дорогим для клуба в тот регистрационный период – € 3 млн. И одновременно Чалов вошёл в топ-3 самых дорогих нападающих лиги. Однако вместо большого количества голов и статуса лидера наступили сплошные мучения. Причём, похоже, взаимные.

И если прошлый сезон можно списать на адаптацию (3+3 в 20 играх чемпионата Греции и 2+1 – в девяти встречах Лиги Европы), то в нынешнем у Фёдора всего один гол в 10 матчах местной Суперлиги. И тот – с пенальти. При этом у форварда всего четыре выхода в стартовом составе и шесть – на замену. Ещё четыре раза он просто просидел в запасе. Логичный вопрос: может, пора уходить?

Тем более на это вовсю намекают. В греческих медиа уже, кажется, смирились с тем, что у Чалова в клубе нет будущего. Журналист Костас Петротас сообщил, что принципиальное решение принято: зимой Фёдора постараются продать из-за разочарования его игрой и формой. А потом случилось выступление Шандора Варги, якобы агента игрока, который обвинил во всём тренера ПАОКа. Объяснять ситуацию пришлось самому Чалову. Футболист опроверг, что Шандор представляет его интересы. Но не то, что зимой с ним хотят попрощаться. И едва ли после всех этих цитат, которые разошлись и в Греции, репутация Фёдора и отношение к нему улучшились — несмотря на все опровержения.

Веса ситуации добавляют и слухи об интересе к нападающему со стороны ЦСКА и «Зенита». Однако реакция на первый вариант последовала незамедлительно: «ПАОК не ведёт переговоры с ЦСКА по переходу Фёдора Чалова», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы греков Sport24.

Что же до второго, то, по информации Ивана Карпова, «Зенит» предложил обменять Чалова на сербского защитника Страхиню Эраковича. И на эту информации в клубе тоже отреагировали: «Это неправда, что ПАОК предложил «Зениту» обменять Чалова на Эраковича», — сообщили в пресс-службе греческой команды корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Рэзван Луческу Фото: Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images

Так что оставим пока слухи в стороне. И вернёмся к игроку. Посыл с обвинениями в сторону главного тренера в принципе выглядит странно и не особо логично. Рэзван Луческу работает с ПАОКом с 2021 года. Вряд ли игрока купили без его ведома. И в прошлом сезоне специалист давал россиянину много шансов. Продолжает давать и в нынешнем. Но у Фёдора не идёт.

Вообще, форвард мог уйти ещё летом. «Кайсериспор» общался с греками по поводу аренды. Однако до официального предложения дело не дошло. А Чалов наверняка рассчитывал, что в новом сезоне многое будет по-другому. Но не стало: Фёдор не забивает, по делу проигрывает конкуренцию Георгиосу Якумакису и, очевидно, давно потерял уверенность. А где её лучше всего приобретать? Конечно же, в чемпионате, где тебе всё знакомо. Так что возвращение в Россию не выглядит совсем уж фантастическим.

Кто-то точно скажет: зачем тогда уезжал? Кто-то начнёт иронизировать или стебаться. Однако очевидно одно: в 27 лет и в сложившейся ситуации возвращение в Россию вряд ли так уж сильно ударит по настроению игрока. Фёдор хотел в Европу. Он поехал и попробовал. Вот только одного желания порой мало. Нужно попасть в команду, которая тебе будет подходить. К тренеру, которая не только в тебя поверит, но и поможет раскрыться. Вероятность ошибки при выборе есть всегда. Чалов, похоже, её совершил. И чем быстрее он это признает, тем лучше для него.

Да, можно ещё напрячь своих европейских агентов и попросить найти клуб в других лигах, в той же Турции. Однако а) трансфер не будет бесплатным; б) кто захочет платить за нападающего, у которого восемь голов за полтора года? Следовательно, ему будут рады только в том месте, где его хорошо знают. И это Россия.

Ещё летом Роман Бабаев заявил, что в шуточной форме достиг договорённости с Чаловым, и если тот вернётся в Россию, то только в ЦСКА. При этом очевидный вопрос: а точно ли нападающий в своём нынешнем состоянии поможет армейцам или тому же «Зениту»? Для этого у игрока как минимум могли бы быть зимние сборы, чтобы привыкнуть к стилю новой команды и вернуть себе уверенность. Но, судя по комментариям из ПАОКа, Фёдора если и стоит ждать в России уже весной, то не сильно.

При этом в самом по себе возвращении точно нет ничего плохого. Может, это и есть тот самый шаг, та самая перезагрузка, которая необходима, чтобы начать новый этап карьеры? Ведь контрактом с ЦСКА или «Зенитом» Чалов не привязывает себя к РПЛ до конца карьеры. Окно возможностей для Фёдора ещё может открыться. Ведь 27 лет не самый критический возраст для того, чтобы окончательно закрывать для себя окно в Европу.