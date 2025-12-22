Шумное возвращение легенды в Европу! Чем Тьяго Силва так хорош даже в 41

Тьяго Силва всё ещё в деле. Опытный защитник (в сентябре исполнился 41 год) вернулся в Европу. Бразилец заключил контракт с «Порту» до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на год. В приглашении футболиста были заинтересованы президент португальского клуба Андре Виллаш-Боаш и главный тренер Франческо Фариоли.

Силва не играл в Европе с лета 2024 года. Тогда он покинул «Челси» и вернулся на родину — во «Флуминенсе». Кстати, именно в эту команду Тьяго ушёл из московского «Динамо» в 2006 году. Сначала была аренда, а затем бразильский клуб окончательно выкупил права на игрока за € 2 млн.

Казалось, что «Флуминенсе» станет последним клубом в карьере защитника. К тому моменту Тьяго стал чемпионом Италии с «Миланом», многократным чемпионом Франции с «ПСЖ», победителем Лиги чемпионов с «Челси», победителем Кубка Америки со сборной Бразилии. Было ощущение, что Силва отыграет годик-другой во «Флуминенсе», после чего объявит о завершении карьеры.

В сезоне-2024 защитник регулярно выходил в стартовом составе «Флуминенсе». Правда, он пропустил шесть матчей из-за травмы. Неудивительно, что такому опытному игроку сразу доверили капитанскую повязку. В прошедшем сезоне ситуация не поменялась. В итоге у Силвы накопилось почти 4000 игровых минут. Да, он пропускал какие-то матчи из-за травм, а периодически ему давали отдых, но такие показатели для игрока, которому за 40, всё равно впечатляют.

Тьяго Силва в составе «Флуминенсе» Фото: Wagner Meier/Getty Images

Прошлым летом Силва сыграл немаловажную роль в том, что «Флуминенсе» добрался до полуфинала клубного чемпионата мира. «Силва очень важен. Он участвовал в нескольких чемпионатах мира и долгое время играл в крупнейших клубах Европы. Это очень важный футболист для «Флуминенсе». У него богатый опыт — это как тренер на поле. Он руководит товарищами по команде в тактическом плане и может многое подсказать, когда речь идёт о наших сложных соперниках, ведь он уже играл с ними раньше. Думаю, он всё ещё может поехать на чемпионат мира в 2026 году. Это настоящий монстр на поле», — говорил летом 2025-го главный тренер «Флуминенсе» Ренато Гаушо.

В середине декабря Силва расторг контракт с «Флуминенсе». Он сделал это за полгода до истечения договора. Решение могло показаться неожиданным, однако оно не стало сюрпризом для клуба. В руководстве «Флу» знали о желании Тьяго вернуться в Европу. Он говорил об этом ещё с сентября. «Флуминенсе» предпринял попытку сохранить защитника, используя в качестве аргументов выступление в Кубке Либертадорес и возможность поехать на чемпионат мира. Однако эти доводы не возымели успеха.

Бразильское издание Globo сообщает, что Силва очень тосковал по семье. Его жена и дети живут в Лондоне, а старший сын Исаго подписал первый профессиональный контракт с «Челси». Несмотря на очевидные трудности, Силва сохранял профессионализм до последнего дня.

Кроме того, перед возвращением в Бразилию защитник согласился на значительное сокращение зарплаты. Боссы «Флуминенсе» провели встречу с игроком за день до расторжения контракта. Они предприняли последнюю попытку повлиять на мнение игрока, но тот остался непреклонен.

ESPN утверждал, что главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри был готов пригласить Силву в итальянский клуб. Легенда «Челси» Джон Терри призывал лондонскую команду вернуть бразильца, однако в итоге Тьяго перебрался в «Порту». Это второе пришествие игрока в португальский клуб. Первое состоялось 20 лет назад. Силва провёл полгода во второй команде «Порту», а затем укатил в московское «Динамо».

«Силва — бесценный подарок для тренера Фариоли, — сказано в статье португальского издания A Bola. — В 41 год он обладает богатым опытом и большим количеством сыгранных матчей. Фариоли вряд ли мог желать лучшего. Биография этого футболиста говорит сама за себя. Тренер «Порту» хотел защитника с опытом, и руководство клуба предоставило ему такого игрока. Желание бразильца быть поближе к семье, которая живёт в Англии, стало значительным фактором в пользу переезда в Европу».

Силва мечтает о поездке на чемпионат мира 2026 года. «Анчелотти знает, что может на меня рассчитывать. Я готов к вызову», — говорил защитник. Сейчас он занимает пятое место в истории национальной команды по количеству матчей. Силва ездил вместе со сборной Бразилии на четыре предыдущих чемпионата мира. Если его игра в составе «Порту» окажется убедительной и ему удастся завоевать доверие Карло Анчелотти, то Тьяго добьется исторического результата. Он станет самым возрастным футболистом, который когда-либо представлял Бразилию на турнире ФИФА.

Сейчас первое место удерживает Дани Алвес. На ЧМ-2022 в Катаре ему было 39 лет. Силва может превзойти это достижение, если поедет на турнир в Северную Америку. К слову, Тьяго не играл за национальную команду с того самого чемпионата мира в Катаре.

Тьяго Силва на ЧМ-2022 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Минувшим летом издание The Athletic опубликовало статью, посвященную Силве. Там автор назвал сильной стороной защитника способность контролировать эмоции. Тьяго сохраняет спокойствие и играет с высоким уровнем концентрации на протяжении всех 90 минут. Он обладает серьёзными лидерскими качествами, а молодые футболисты прислушиваются к нему. Особенно запомнилась эмоциональная речь игрока перед матчем с «Интером» на клубном чемпионате мира.

«Не ждите окончания игры, чтобы сказать, что вы могли бы сделать, но не сделали, — говорил Силва. — Мой отчим — человек, благодаря которому я стал Тьяго Силвой. Он был болен, и я не знал, насколько серьёзна эта болезнь. Его госпитализировали, а я вернулся в Париж, где начал предсезонную подготовку. После одного из первых матчей сезона мне позвонила жена и сказала: «Твой отец умер». Что я пытаюсь этим сказать? Я не навестил его в больнице, потому что думал, что с ним всё в порядке. Не откладывайте на потом то, что можно сделать сегодня, только потому, что нет времени. Ловите момент, наслаждайтесь им, но наслаждайтесь ответственно».

Кстати, во «Флуминенсе» Тьяго давали на тренировках чуть больше свободы, чтобы он был полностью готов к матчам. Опыт Силвы наверняка пригодится «Порту», который лидирует в чемпионате Португалии. В памяти ещё свеж пример Пепе — легендарный португалец играл за клуб на высоком уровне до 41 года и сгонял в таком возрасте на Евро. Осталось только выяснить, получится ли у Силвы убедить Анчелотти взять его на ближайший чемпионат мира.