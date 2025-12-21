«Барса» терпела в главном матче тура. А потом соперник сделал ей шикарный подарок

У «Барселоны» было семь побед кряду в Ла Лиге. У «Вильярреала» — внезапно шесть. В 17-м туре какой-то из этих серий суждено было прерваться. Как выяснилось, не устояла вильярреаловская. Спасибо в том числе глупому удалению.

У обеих команд хватало проблем с составом — до конца 2025 года выдержали далеко не все. Кристенсен и Араухо, Педри, Гави и Ольмо вне игры у «Барсы». Поэтому в основу впервые за долгое время вернулся де Йонг. У «Вильярреала» же только за последний месяц выбыли Фойт, Кардона, Моуриньо, Парти и Морено.

«Подлодка», пусть и мало владела мячом (кто бы мог подумать), стала кинжально таранить каталонцев с первых же минут. Особенно ей удалась контратака, которую сконструировал и сам же завершил Пепе: Молейро рванул по левому краю и забросил в район дальней штанги, где экс-игрок «Арсенала» промахом заруинил убойный момент.

Ну а первый же удар «Барсы» сразу же стал голевым. Просто он случился с пенальти: Комесанья купился на обманное движение Рафиньи и выставил бедро. Сам же пострадавший на 12-й минуте чётко исполнил. Чуть позже он заодно издали сотряс перекладину.

Однако и ответ «Вильярреала» не заставил себя ждать. Помог ему в этом Кунде, срезав мяч в собственные ворота после прострела Кардоны. Каталонцев выручил офсайд. Ещё Бьюкенен красиво, с отскоком от газона, заряжал с лёта — немного подвела точность. Пепе выбегал один на один с Гарсией — и пальнул в перекладину. Впрочем, Николя всё равно залез в офсайд.

Мартин и Кубарси терялись под могучим давлением. Их то и дело выручал играющий в опорной зоне Эрик Гарсия. Бальде вообще «привёз» расстрел в упор от Бьюкенена — реакция не подвела Жоана Гарсию, а Кубарси подстраховал выносом от ленточки.

А в конце первого тайма Вейга неожиданно устроил нечто странное, прыгнув в грубый подкат сзади в голеностоп Ямалю — шипами правой бутсы вперёд. Судья Рохас тут же достал красную. Мог ли он смягчить наказание и показать жёлтую? Возможно. Но в любом случае так подставлять команду, как сделал Ренату, надо уметь. Особенно когда она претендует на многое. Хорошо хоть, Ламин не получил травму.

Даже с учётом пенальти по ожидаемым голам у соперников был паритет — 1,21 xG на 1,24 xG. С количественной разницей на поле, само собой, шансы отыграться у «Вильярреала» резко уменьшились. Он по-прежнему старался показывать контригру, тем не менее впереди уже мало что клеилось.

«Барса» спокойно катала мяч, нанося выстрел за выстрелом. Взаимоопасня игра превратилась в одностороннюю. Новая пробоина «подлодки» была вопросом времени и состоялась на 63-й минуте. Затяжная осада с кучей ударов и отскоков увенчалась передачей де Йонга и казнью от Ямаля.

Ламин Ямаль Фото: Ivan Terron/Europa Press via Getty Images

С интригой окончательно стало покончено? Нет! Получив второй гол, «Вильярреал» взбодрился. Марин вслед за закидушкой Парехи со стандарта бил в ближний угол буквально с пары метров. Как Гарсия ухитрился спасти, без понятия. А потом вратарь ещё и нейтрализовал выход один на один Микаутадзе. Настоящая каталонская стена.

Счёт больше не менялся. «Барселона» откинула от себя конкурента — теперь «Вильярреал» отстаёт на 11 очков при двух матчах в запасе. Отрыв от «Реала» вновь стал четырёхочковым — каталонцы отправляются на паузу в прекрасном настроении.