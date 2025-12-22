«С Галицким спорили о пенальти». Самый первый вратарь «Краснодара»

На прошлой неделе футбольный мир восхищался перформансом воспитанника «Краснодара» Сафонова в финале Межконтинентального кубка. А вы когда-нибудь задумывались, кто был первым вратарём «Краснодара»? Самым первым. Мы нашли его. Знакомьтесь: Дмитрий Климов. Именно он защищал ворота «быков» в историческом матче с «Никой» из Красного Сулина в апреле 2008-го, остался основным до конца сезона во Второй лиге, а спустя годы поучаствовал в становлении Матвея Сафонова как тренер.

Три захода Дмитрия Климова в «Краснодар»



2008-2009 — вратарь «Краснодара»

2012-2013 — тренер вратарей академии «Краснодара» 2013-2015 — тренер вратарей первой команды

2024-2025 — старший тренер академии «Краснодара»

«Иногда Мотя бывал немножко вредноватым»

— Могли себе представить 17 лет назад, что воспитанник «Краснодара» будет поднимать чашу Лиги чемпионов, Межконтинентальный кубок?

— Игроком ни о чём подобном даже не задумывался. Став тренером и поработав со многими перспективными ребятами в «Краснодаре», я не сомневался, что многие из них заявят о себе как минимум на уровне РПЛ.

— Удивлены перформансом Сафонова в Межконтинентальном кубке?

— Вообще не удивлён. Он и 10 лет назад отличался хорошей реакцией и психологической уверенностью, часто отбивал 11-метровые. Это одна из сильнейших его сторон с юности.

— Большую роль, по-вашему, сыграли подсказки на полотенце?

— Думаю, существенную. Такие вещи всегда очень тщательно анализируются. Наверняка и в «ПСЖ» всё это проговаривалось и тренировалось. Подсказки на 100% помогли Матвею. Но в любом случае решение на поле принимает вратарь. Исполнение от его мастерства зависит.

— Понимаете по-вратарски, как можно тащить мячи с переломом руки?

— Переломы разные бывают, а на эмоциях, адреналине в моменте часто не чувствуешь боли. Допускаю, что Сафонов доиграл, даже не подозревая о травме. Но это обстоятельство также говорит о его характере, мотивации, смелости. Видно, очень Моте хотелось сыграть эту серию — и всё поймать.

— В какой период вы пересеклись в системе «Краснодара»?

— Плотно сотрудничали в 2012-2013 годах. В 2014-2015-м я уже совмещал работу в основной команде и академии — тогда ещё в «Краснодаре» не было такого количества тренеров вратарей, как сейчас.

— Каким был Матвей в подростковом возрасте?

— Он не только человек умный, но и футболист такой же. Для вратаря это важнейший момент. Сафонов всегда интересовался, что, почему и для чего мы делаем на тренировке. На всё имел своё мнение. Иногда даже бывал немножко вредноватым, однако это даже хорошо. Он не механически выполнял команды, а пытался вникнуть в суть каждого упражнения. Уже в юности его отличали высокая ответственность и крепкая психика. Он смелый игровик. Ему всегда хотелось играть, участвовать в соревнованиях — быть в центре событий.

— Были такие, кто по юношам котировался выше Сафонова?

— Я работал почти со всеми вратарями краснодарской академии — начиная с 1995 года рождения и заканчивая 2002-м, сейчас немного застал 2003-2004-й. Никаких рейтингов мы не составляли, но у нас во всех группах были перспективные ребята — лучшие по своим возрастам в России. Если не ошибаюсь, кроме 2000 года, у нас все команды были представлены вратарями в сборных — Мотя, Ещенко, Мухин. На каком-то этапе и руководство, тренерский штаб первой команды стали больше доверять своим воспитанникам. Как результат заиграли Денис Адамов, Мотя, теперь вот Стас Агкацев.

— В юном Сафонове угадывался в будущем классный вратарь?

— Конечно. К 15-16 годам Мотя уже повзрослел и немножко заматерел. Если не ошибаюсь, уже в 17 или 18 лет он дебютировал в первой команде. По этим ребятам — Сафонову, Адамову, Латышонку — уже тогда было видно, что они вырастут в сильных вратарей.

— То, что Сафонов рос и тренировался в родном городе, сыграло какую-то роль в его становлении?

— А мальчишки всё равно все находились в академии. Местные ребята только на выходные могли уходить домой. В этом смысле они были примерно в равных условиях. Не думаю, что «домашний» фактор на что-то влиял.

2017 год, «Краснодар» — «Амкар». Первый матч Сафонова за основу «быков» Фото: ФК «Краснодар»

«Акинфеев — великий спортсмен, но лучший в РПЛ сейчас Агкацев»

— Агкацев достойно заменил Сафонова в «Краснодаре»?

— Да, супер, очень хорошо и уверенно. Синдром второго сезона его вообще не коснулся — спокойно, надёжно играет, выручает команду и держит самый высокий уровень. По тому, как Стас подменял Мотю в основе, играл за вторую команду, не было сомнений, что не подведёт. Ему даже адаптация в основе не потребовалась: встал в ворота — и заиграл.

— Он реально лучший сейчас в РПЛ?

— Так его же официально признали лучшим вратарём прошлого сезона. Понятно, что у нас есть Игорь Акинфеев, великий спортсмен для России, который всегда держит уровень. Но на данный момент я бы поставил его после Стаса. В чемпионстве «Краснодара» заслуга Агкацева огромна — он спасал в решающих играх, приносил результат себе и команде. Думаю, на данный момент он лучший в стране.

— В целом вратарская бригада «Краснодара» укомплектована оптимально?

— Думаю, да. С этого сезона они взяли Корякина, который постоянно играет в Кубке, и играет хорошо. Плюс есть Даниил Голиков, местный воспитанник очень приличного уровня. У него тоже большое будущее — нужно только попасть в струю и начать играть. Ребята все молодые — для бригады это только плюс.

— Отсутствие взрослого дядьки — не проблема?

— Вообще не проблема. Тем более у Стаса уже есть приличный опыт. А взрослых дядек им заменит тренерский штаб — всё, что надо, расскажут и покажут.

— Топ-3 вратарей «Краснодара» в истории составите?

— Я ко всем ребятам отношусь очень хорошо. Поэтому давайте без троек. Были перспективные вратари и в старших возрастах. В РПЛ у них не получилось, однако они всё равно играют на неплохом уровне: Денис Кавлинов — в Казахстане, Всеволод Ермаков в Армении много лет выступал, Стас Антипин — в «Енисее». Понятно, что по спортивным результатам Мотя всех чуть-чуть перегоняет. Но те же Адамов, Латышонок, Агкацев — на заметных ролях в РПЛ, Кокарев в «Химках» достойно выглядел. Лукьянов и Бориско до 12 лет занимались в базовой школе «Краснодара» — до академии. Оба потом в «Кубань» ушли. Краснодарских вратарей у нас много, и не только из системы клуба.

— Бориско — открытие сезона?

— Для меня — нет. Я долго работал в Первой лиге, и Максим всё время был на виду. Очень серьёзный вратарь. Одно время в «Балтике» Женя Латышонок играл больше, однако Бориско дождался шанса и теперь подтверждает свой уровень.

— Как вам со стороны видится конкуренция «краснодарских» в «Зените» — Адамова и Латышонка?

— Они вышли из одной команды «Краснодара» — 1998 года рождения. Кто-то любит конкуренцию, кто-то — нет. Всё зависит от конкретного человека. Адамову она точно пошла на пользу: осенний отрезок сезона он провёл очень сильно. Как на это отреагирует Женя, посмотрим. По своему уровню оба могли бы играть в любой команде РПЛ. К сожалению, место в воротах «Зенита» только одно. В таком клубе конкуренция всегда высочайшая.

— Как бы вы объяснили феномен краснодарской вратарской школы?

— Мы практически нигде не видим фамилий тренеров, которые с ребятами занимались на протяжении многих лет. Я хотел бы отметить работу своих коллег — Игоря Фильченко, Олега Белякова, Станислава Иваненко. Сербский специалист Момер Чирич длительное время был у нас старшим специалистом. Считаю его одним из лучших тренеров по вратарям. Михаил Савченко сейчас уже в первой команде трудится. Все эти люди внесли огромный вклад в становление краснодарских вратарей — не просто так многие из них так рано начали играть на высоком уровне.

Андрей Дикань, Дмитрий Климов, Андрей Синицын, Момер Чирич и Денис Кавлинов Фото: из личного архива Дмитрия Климова

— В «Краснодаре» существует единая методика подготовки голкиперов?

— Как раз с Чиричем в 2013-2014-м годах была разработана единая методика, по которой работали все тренеры. Мы не ориентировались ни на какие топ-клубы — сами составили программу, исходя из собственных знаний и представлений о том, что нужно вратарю в определённый возрастной период.

«Первые сборы проводили в родном посёлке Галицкого»

— А теперь расскажите, как вы стали первым вратарём «Краснодара».

— Я играл за «Мордовию» в Первой лиге. В начале 2008 года позвонил агент и сказал, что в Краснодаре создаётся новая команда с очень амбициозным хозяином. «Краснодар» рано собирался на подготовительный период — прямо после Нового года. Другие команды раньше 12-го числа из отпуска не выходили. Я и подумал: всё равно нужно форму набирать — поеду, посмотрю, что за клуб. Сборы провели в Лазаревском.

— Это же родной посёлок Галицкого?

— Да-да. Мы жили в пансионате «Бирюза». Поле — рядом с морем. На просмотр съехалось огромное количество ребят. Тренером был Владимир Семёнович Волчек, а с вратарями работал как раз Игорь Анатольевич Фильченко, с которым мы потом встретились в академии «Краснодара». Мне всё в команде понравилось. Тренеры сказали, что во мне заинтересованы. Единственное, не сразу договорились по зарплате. Мне даже пришлось уехать, но потом из клуба набрали, и мы этот вопрос решили.

— Какие зарплаты были во второлиговом «Краснодаре» при долларе по 23,5 рубля?

— До 100 тысяч рублей. В то время во всех командах Второй лиги с задачами зарплаты были плюс-минус одинаковыми.

— Первый матч с «Никой» из Красного Сулина чем запомнился?

— Играли почему-то в Таганроге. Много атаковали, но не забили, а в конце чуть не пропустили сами. Мне удалось выручить команду в опасной ситуации. Сыграли 0:0 и не особо довольны остались.

Первый матч в истории «Краснодара» Фото: ФК «Краснодар»

— Каким был 40-летний Галицкий?

— Я думаю, что он особо не изменился — был таким же энергичным, идейным, амбициозным, каким мы знаем его сейчас. На ранние утренние тренировки Сергей Николаевич не приезжал, а вечерние практически не пропускал. Он всегда был близок к команде — мог подойти, что-то спросить, посоветовать. В этом смысле едва ли что-то поменялось.

— Часто спорил с игроками, тренерами на футбольные темы?

— Не скажу, что мы прямо часто общались, когда я был игроком. С тренерами он чаще спорил — в этом я и сам позже убедился (улыбается). Галицкий такой человек, который ни в чём не любит проигрывать, и в том числе в спорах. Переубедить его крайне сложно.

— О чём спорил с вратарями: гадать или реагировать на удар при пенальти?

— Эта вся история с нас и началась. В какой-то момент Сергей Николаевич решил, что вратарь на 11-метровых должен полагаться на реакцию. На эту тему были дискуссии. Нам говорилось, что нужно делать упор на реакцию, хотя на деле это совсем не просто. Мы думали, как можно ещё лучше развить и натренировать реакцию, внедряли какие-то упражнения. Кстати, минимум один пенальти в Межконтинентальном кубке Мотя точно потащил на реакции. 10 лет назад он так на первенстве России два удара взял.

— Галицкий уже в 2008 году верил, что достигнет в футболе вершин?

— Не знаю, насколько верил, однако всё для этого делал. Клубная база уже в 2008 году была на самом высоком уровне — думаю, у половины команд РПЛ и сегодня таких нет. Поля шикарные были, тренажёрные залы, медицинский блок. Только стадиона не было — на «Труде» играли, но ничего страшного. Я думаю, руководители клуба и сами тогда только учились работе в футболе, как выстраивать отношения с игроками, тренерами. Сейчас, думаю, они в этом поднаторели и вникли во все нюансы.

«Резко и рано завершил карьеру»

— Как прошёл первый сезон «Краснодара»?

— Хорошо. Команда была молодая. Мне было 25 лет, старше — всего три-четыре человека. Мы заняли третье место. Кто-то из ребят впоследствии дошёл до Премьер-Лиги. Правда, именно с «Краснодаром» — по-моему, только Вова Татарчук.

— Почему вы не задержались в клубе в первый заход?

— В 2008 году я играл постоянно. В 2009-м стал играть меньше — пришлось уйти за практикой. Был в «Оренбурге», потом — в «Факеле». Из-за неприятной полосы травм пришлось резко и рано закончить с футболом — в 27 лет.

— Это что же за травмы такие были?

— Коксартроз — проблемы с тазобедренным суставом. Со временем сустав менять нужно будет. Неприятная травма, несовместимая с профессиональным футболом.

— Обидно, что до Премьер-Лиги не добрались?

— Совсем нет. Из-за того, что рано закончил играть, прошёл хороший тренерский путь. Вратарь-то я был — ничего особенного. Нормальный. Надеюсь, тренер из меня вышел лучше, чем футболист (смеётся). Поэтому ни о чём не жалею.

— Впоследствии вы ещё дважды приходили и покидали «Краснодар». Почему уходили?

— Пришлось. Это внутренние дела, о которых рассказать не могу. В любом случае я считаю «Краснодар» своим путеводителем и даже родным клубом. Помимо большого количества классных вратарей, из «Краснодара» вышло много тренеров. Самый яркий пример — Мурад Олегович Мусаев.

Тренерская комната «Краснодара» в середине 2010-х. Мурад Мусаев, Евгений Калешин — ещё начинающие специалисты Фото: Из личного архива Климова

— Каким он был 10 лет назад?

— Он адекватный и простой человек в общении, а как тренер — очень умный. Хорошо понимает, что делает.

— Но горяч?

— Горячий — у поля. И максимально требовательный — к футболистам и самому себе. Тренер таким и должен быть. У нас с ним конфликтов никогда не возникало.

— Где вы теперь?

— В практике пауза. Месяц поработал в медийном «Амкале» по приглашению Виталия Николаевича Панова. Сейчас учусь на футбольный менеджмент в академии РФС. Может быть, в дальнейшем и поменяю профессию.

— Тем первым созывом «Краснодара» собираетесь?

— У нас дружная команда была. До сих пор есть чат человек на 30: бывшие игроки, тренеры. Переписываемся, общаемся. А в 2021 году встретились: поиграли между собой на академии, сходили на футбол, а потом, как положено, был банкет.

— Галицкого нет в чате?

— Нет, и, к сожалению, тогда он тоже не смог к нам присоединиться — был в отъезде, на лечении. От руководства приходил Владимир Леонидович Хашиг. Собрались водители, доктора первого состава. Всё прошло очень душевно.

Чемпионство «Краснодара» восприняли и как своё тоже?

— В прошлом сезоне я несколько раз замещал Михаила Савченко на тренировках первой команды, когда он отлучался на обучение. Однако как своё я это чемпионство не могу ощущать. Всё-таки близко с командой не работал. Но за весь «Краснодар» я рад и горд. Они давно этого заслужили и могли ещё раньше становиться чемпионами.