Ни у кого из клубов топ-лиг нет такого хода! 10-я победа Эмери подряд — теперь пал «МЮ»

В это воскресенье прошла лишь одна встреча в чемпионате Англии. «Манчестер Юнайтед» приехал в гости к «Астон Вилле», которая выиграла шесть последних туров АПЛ. Получилось так, что победная серия команды Унаи Эмери продолжилась.

Началось с нескольких небольших моментов «Виллы», а потом хозяева получили верный шанс отличиться. Роджерс попал в штангу с нескольких метров. Удивительно, что такой момент упустил человек с лучшей реализацией в чемпионате. Правда, это было ещё только начало.

Затем «МЮ» отодвинул игру от своих ворот и стал создавать не меньше соперника. Например, Шешко упустил выход один на один. Мяч заблокировал вратарь «Виллы» Эмилиано Мартинес, который прошедшим летом едва не перешёл как раз в «МЮ». Казалось, что тайм так и завершится без голов, но на 45-й минуте Макгинн забросил мяч на Роджерса, тот его принял весьма неуклюже, однако всё-таки нашёл возможность пробить по воротам, едва войдя в штрафную. Получился идеальный удар в дальнюю девятку.

Первый гол Моргана Роджерса Фото: Кадр из трансляции

Правда, местные фанаты не так долго радовались. Уже через три минуты отличился Кунья. Началось с того, что хозяева разыгрывали мяч от ворот низом и Кэш обрезался прямо у своей штрафной. В результате бразилец вышел один на один с вратарём и забил с острого угла.

В перерыве «МЮ» пришлось вынужденно заменить Бруну Фернандеша, который получил повреждение. Причём вместо португальца вышел Лисандро Мартинес. Центральный защитник занял позицию в центре поля, хотя со времён «Аякса» не играл там. Каземиро не мог принять участия во встрече из-за перебора жёлтых, а Майну травмирован. «МЮ» не устраивал счёт, но забивать нужно было с парой опорных Мартинес – Угарте, которые хороши в разрушении, а не в созидании.

«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

Забить у гостей больше не получилось, а вот «Вилла» смогла. Причём Роджерс выдал чисто Control C – Control V. Практически скопировал свой же собственный гол, оформив дубль. Гости попробовали спасти хотя бы ничью, и при таком счёте это казалось вполне реальной задачей. Однако состав «МЮ» уже будто не позволял это сделать. Мало того, что поле покинул капитан, так ещё пришлось выпускать 18-летних Ши Лэйси и Джека Флетчера (сына Даррена Флетчера). И вряд ли они останутся сильно рады такому старту во взрослой карьере. При этом из-за отъезда Мазрауи, Амада и Мбемо на Кубок Африки у Аморима в целом весьма ограниченная обойма.

«МЮ» остался на седьмой строчке, а «Вилла» – на третьей. Всего в трёх очках от лидирующего «Арсенала».