Гол-шедевр через себя в первом же матче турнира! Марокко разрывает на Кубке Африки. Видео

Стартовал турнир, приносящий боль европейским клубам со звёздными африканцами в составе. Осимхен, Мбемо, Мармуш, Гирасси и другие топы отправились на Кубок континента, который завершится 18 января. В матче открытия хозяйка соревнований, сборная Марокко, испытала команду Коморских островов. Силы были уж слишком неравными. И всё же аутсайдер долго держался. Да и разгрома ему удалось избежать.

Впрочем, геройство Комор отошло на второй план. Просто нечто грандиозное выдал Эль-Кааби.

Коморы всего лишь раз за всю историю выходили из группы на континентальном первенстве, а в рейтинге ФИФА занимают 108-е место — рядом с Ливаном и Вьетнамом. Звёзд в её составе нет — совсем не случай Марокко. Хакими приехал на турнир недолеченным и остался на лавке, зато в основе появились Буну, Мазрауи, Агер, Сайбари, Софьян Амрабат и Браим.

Как раз последний заработал пенальти на 10-й минуте за снос от Мохамеда. Тем не менее Рахими из катарского «Аль-Айна» не переиграл вратаря Пандора с «точки»! Тот в стиле Акинфеева прыгнул вправо и отразил мяч коленом. Сюрприз-сюрприз!

Марокканцы давили и постоянно забрасывали в штрафную. Однако вместе с тем из-за травмы быстро потеряли капитана — Сес принял толчок в спину от Саида, ещё немного побегал и на 19-й минуте со слезами на глазах всё же отправился отдыхать.

Коморские острова неистово отбивались и вгрызались в единоборства, практически не помышляя о контригре. И грех их за это винить. Стратегия не подводила, ведь первый тайм оказался безголевым. Браим едва не принёс новый 11-метровый, но подыграл себе рукой.

Да и острых моментов, помимо пенальти, Марокко сопернику не подвозило: за всю первую половину с игры фаворит наработал лишь на жалкие 0,09 xG. И ещё на 0,07 xG — с прочих стандартов. 79% владения не помогали.

В дебюте второй половины с подачи Салах-Эддина вполне мог в падении забивать Эль-Айнауи — не хватило точности. Коморы дисциплинированно защищались. И всё-таки дрогнули на 55-й минуте. Амрабат нашёл на правом краю штрафной Мазрауи, а тот потолкался с Бура и прострелил в центр. Диас откликнулся и поразил левый угол.

Вскоре у Комор родился первый шанс отличиться, однако Буну вовремя сократил угол и помешал Саиду. Продолжал тащить и Пандор, нейтрализовав и попытку Мазрауи, и добивание Амрабата. А коморский М'Чангама решился на плотный дальний выстрел и едва не застал врасплох Буну.

Но всё это меркнет на фоне великолепия поднявшегося с лавки Эль-Кааби. Нападающий «Олимпиакоса» на 74-й минуте увидел закидушку Салах-Эддина и взмыл вверх, сильным ударом в падении через себя прошив ближний угол! Каков Шедевр! Да, именно с большой буквы. Без понятия, что должны сделать конкуренты Айюба, чтобы тому не дали приз за лучший гол турнира.

Марокко гналось за разгромом. Устроить его не получилось, и всё равно зрители вряд ли ушли со стадиона разочарованными. Спасибо Эль-Кааби. В группе также сыграют Замбия и Мали — во встрече с ними марокканцам должно быть ещё сложнее.