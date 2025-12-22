Три клуба АПЛ уходят в отрыв, «Юве» приближается к топам. Главное в еврофутболе

Под конец календарного года зажгли сразу несколько бомбардиров, побив (или повторив) рекорды. А некоторые клубы поразили неожиданными результатами — что, впрочем, уже классика для европейских выходных. Подробности — в традиционном дайджесте.

Англия: камбэк «Челси», гол Исака и пас Вирца, Холанд обогнал Роналду

«Вулверхэмптон» до сих пор остаётся без побед в чемпионате (единственным в топ-5 лигах) — проиграл «Брентфорду» (0:2). «Брайтон» и «Сандерленд» помогли болельщикам уснуть (0:0), «Борнмут» и «Бёрнли» тоже сыграли вничью (1:1). Об остальных матчах (кроме «Фулхэма» с «Ноттингем Форест», они играют сегодня) – чуть подробнее ниже.

Ник Вольтемаде Фото: George Wood/Getty Images

Казалось, в первом тайме Вольтемаде единолично прикончил «Челси» дублем — лондонцы вообще не создали голевых моментов. Но после перерыва игра поменялась: Джеймс забил прямым ударом со штрафного, а на 66-й Педро обработал мяч после длинной передачи Санчеса и сравнял. Слишком простой гол. «Челси» всё ещё в кризисе: у них одна победа в последних пяти турах АПЛ. Однако уйти в гостях с «Ньюкаслом» с 0:2 – это круто.

Эрлинг Холанд Фото: Molly Darlington/Getty Images

«Сити» буднично разделался с «Вест Хэмом» — на «Этихаде» снова сиял Холанд. Норвежец оформил дубль и обошёл Криштиану Роналду по количеству голов в АПЛ — Эрлинг отметился в чемпионате 104 голами, хватило 114 матчей. У Роналду 103 гола за 236 матчей. Кроме того, норвежец отметился голевой передачей на Рейндерса. Фоден с Шерки тоже неплохо себя проявляли в атаке и регулярно обостряли. Пеп после матча хвалил команду, но сказал, что нынешнего темпа недостаточно, чтобы обойти «Арсенал».

«Ливерпуль» не без труда одолел обескровленный «Тоттенхэм». На 33-й минуте Симонса удалили за грубый фол, а на 90+4-й Ромеро получил вторую жёлтую. В общем, это была скорее бойня, чем футбол (1,07 xG у хозяев и 0,66 – у гостей). Что до футбола, то на 56-й мерсисайдцы всё же открыли счёт — постаралась печально известная связка Исак – Вирц, которую весь сезон критикуют за отсутствие результативности. Своим обрезом им помог Ромеро. Позже победный забил Экитике. Ришарлисон вышел на замену, успел забить, толкнуть в шею того же Экитике и разбить губу Фримпонгу. Но не спасти «Тоттенхэм».

Болельщики «Ливерпуля» могли бы порадоваться победе, но результат омрачила травма Исака. По информации Давида Орнштейна (авторитетнее не бывает), там перелом: Александер пропустит несколько месяцев.

ФК «Арсенал» Фото: Matt McNulty/Getty Images

«Арсенал» всё же не отдал первое место. С минимальным счётом обыграл «Эвертон» благодаря голу с пенальти Дьёкереша. Пропустив, Пикфорд сильно разозлился на Тимбера и даже показал ему средний палец. Это был самый дерзкий эпизод от хозяев. «Арсенал» же доехал до минимальной победы: и моменты создавал, и мяч сопернику не отдавал, перекатывая его на своей половине поля. Главное – три очка.

«Лидс» в этом месяце стал одним из главных ньюсмейкеров АПЛ: отобрал очки у «Ливерпуля», обыграл «Челси», а теперь выбил из еврокубковой зоны привлекательный «Пэлас». Причём команда Фарке действительно играла мощнее соперника (нанесла аж 19 ударов по воротам), повезло и с реализацией. Отдельно благодарят Калверт-Льюина, оформившего дубль. Он забивает уже пять (!) матчей подряд, семь голов в АПЛ. А ведь его уже будто бы списали.

Фарке, кстати, тоже долгое время отправляли в отставку, но «Лидс» выбрался из зоны вылета и гасит топов — кажется, к тренеру были слишком жестоки.

Теперь у «Астон Виллы» 10 побед подряд — впервые с 1914 года. Амбассадором трёх очков на «Олд Траффорд» стал Морган Роджерс, оформивший дубль. Причём хозяева забили на 45-й минуте, но и ответный от Куньи успели пропустить до перерыва! Однако Роджерс во втором тайме забил снова – и тоже обводящим ударом в дальний угол! А вот «МЮ» мало того, что проиграл, так ещё и лишился железного Фернандеша: португалец получил травму в конце первого тайма.

Интересно, как Аморим справится без хавбека в ближайших матчах. Вторую половину игры с «Виллой» манкунианцы завалили, не сумев организовать серьёзный навал в концовке.

Испания: Мбаппе повторил за Роналду, Ямаль отомстил «Вильярреалу»

«Валенсия» в очередной раз играет вничью — уже с «Мальоркой» (1:1). «Реал Сосьедад» без главного тренера поделил очки с «Леванте» (1:1). Захарян вышел на поле на 70-й минуте, но ничем не запомнился. «Эльче» разгромил «Райо Вальекано» (4:0), равно как и «Бетис» поиздевался над «Хетафе» (4:0). Антони отметился голевой передачей.

Мбаппе забил с пенальти и сравнялся с Криштиану Роналду по количеству голов за календарный год в «Реале» (59 мячей). Даже отпраздновал в стиле португальца! Однако по качеству игры вопросы остаются: кризисная «Севилья» могла несколько раз наказывать хозяев за невнимательную игру в обороне, Куртуа вновь приходилось тащить. Но есть позитивная новость: Родриго наконец-то проснулся. Заработал пенальти, а в конце матча чуть не забил шедевральный мяч. У Винисиуса в этой игре так не получилось.

ФК «Атлетико» Фото: Judit Cartiel/Getty Images

«Атлетико» вообще не заметил «Жирону». Забили «старички» Коке и Гризманн, а Галлахер отметился первым мячом в сезоне. По слухам, англичанина хотят продать в январе, так что такая активность от Конора вполне ожидаема. После победы «Атлетико» отстаёт от «Барсы» на девять очков — на пресс-конференции Симеоне отмечал, что даже 100% усилий недостаточно, чтобы бороться за чемпионство в Испании.

«Вильярреал» устроил настоящую охоту на Ямаля: весь матч испанцу доставалось по ногам, а на 39-й Ренату Вейга жёстко подкатился под вингера. Судья мгновенно показал защитнику красную, а сам Ламин ответил голом на 62-й. Хотя «Вильярреал» даже в меньшинстве был хорош! Если бы не великолепная игра Жоана Гарсии (у него пять сейвов), гости могли бы и упустить победу. Хотя в концовке уже хозяева выносили мяч из пустых ворот после прекрасной комбинации, которую завершал Рашфорд.

Италия: Спаллетти обыграл бывший клуб, «Фиорентина» наконец-то победила

В Серии А было намного тише, чем обычно. Во многом из-за Суперкубка Италии («Наполи», «Милан», «Интер» и «Болонья» тур пропускали из-за мини-турнира на четверых). Однако без интересных матчей не обошлось: «Кальяри» с «Пизой» устроили голевую перестрелку (2:2), «Лацио» не смог обыграть «Кремонезе» (0:0), «Торино» расправился с «Сассуоло» (1:0), «Аталанта» обыграла «Дженоа» (1:0).

«Ювентус» — «Рома» Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

«Рома» провела бо́льшую часть матча в полусонном состоянии и пропустила два мяча к 70-й минуте: у туринцев постарались Консейсау и Опенда. Вскоре Бальданци оказался расторопнее на добивании и вернул римлянам надежду на спасение. В конце гости создали несколько моментов, но Ди Грегорио уверенно спасал. Наверное, «Рома» рано заговорила о борьбе за чемпионство. А «Юве» потихоньку подбирается к лидерам (правда, даже «Рома» его ещё опережает, пусть и на одно очко).

ФК «Фиорентина» Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Это случилось! «Фиорентина» одержала первую победу в Серии А в нынешнем сезоне. «Удинезе» ранее успел обыграть «Наполи», «Аталанту», «Интер», но был разгромлен командой с последнего места. Отчасти всё из-за удаления вратаря гостей на первых минутах: Окойе сбил Кина за пределами штрафной и отправился отдыхать. Вышедший на замену Сава пропустил пять мячей — «фиалки» справились даже без поддержки активных болельщиков, которые первые 20 минут бойкотировали игру из-за плохих результатов.

Германия: безумие от «Вольфсбурга» с «Фрайбургом», у Кейна 100 очков по системе «гол+пас»

«Гамбург» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1), «Штутгарт» и «Хоффенхайм» мячей не забили (0:0). Ещё несколько команд тоже сыграли 0:0 — за всех отдувались «Вольфсбург» и «Фрайбург», но об этом ниже.

15-й тур Бундеслиги открылся матчем двух «Боруссий». Дортмундцы весьма обыденно победили, а Байер вновь отметился голом после 90-й минуты. Будничный результат разбавил Адейеми, устроивший скандал на ровном месте: Карим расстроился из-за замены на 60-й и хотел сразу убежать в раздевалку, однако немца вовремя остановили. По информации Bild, форвард хочет уйти из команды: его жене не нравится в Дортмунде.

ФК «Байер» Фото: Maryam Majd/Getty Images

Матчи этих команд традиционно радуют результативностью: в последних четырех играх забивали минимум четыре мяча. На прошедших выходных не изменили традиции: Шлагер открыл счёт мощным ударом в ближний угол, но за 10 минут леверкузенцы вышли вперёд. Второй тайм держал в напряжении до самого конца, у «Лейпцига» было несколько шансов спастись, пока на 90+7-й минуте Калбрет не реализовал выход один на один.

Команды обезумели – семь мячей на двоих! Главным героем стал 20-летний немецкий нападающий Дженан Пейчинович, забивший три мяча. Это его первые голы в сезоне Бундеслиги. Кроме того, Дженан стал самым юным автором хет-трика со времён Томаса Мюллера — тот забивал ещё в 2010 году.

Гарри Кейн празднует гол Фото: Leonhard Simon/Getty Images

«Бавария» любит страдать в матчах с аутсайдерами — недавно потеряла очки с «Майнцем» с последнего места. Но с «Хайденхаймом» случилась лёгкая прогулка: Урбиг не подвёл и оставил ворота «сухими», а форварды мюнхенцев вонзили четыре мяча. Последний забил Кейн — теперь у него 100 очков по системе «гол+пас» в Бундеслиге! Хватило 78 матчей.

