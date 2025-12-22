Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЮАР — Ангола. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Футбол, обзор матчей чемпионатов Европы 20-21 декабря: АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Реал, Арсенал, Барселона, Бавария, МЮ

Три клуба АПЛ уходят в отрыв, «Юве» приближается к топам. Главное в еврофутболе
Артём Никулин
Главное в еврофутболе 20-21 декабря
Комментарии
Холанд, Кейн и Мбаппе заканчивают 2025-й с голевыми рекордами!

Под конец календарного года зажгли сразу несколько бомбардиров, побив (или повторив) рекорды. А некоторые клубы поразили неожиданными результатами — что, впрочем, уже классика для европейских выходных. Подробности — в традиционном дайджесте.

Англия: камбэк «Челси», гол Исака и пас Вирца, Холанд обогнал Роналду

«Вулверхэмптон» до сих пор остаётся без побед в чемпионате (единственным в топ-5 лигах) — проиграл «Брентфорду» (0:2). «Брайтон» и «Сандерленд» помогли болельщикам уснуть (0:0), «Борнмут» и «Бёрнли» тоже сыграли вничью (1:1). Об остальных матчах (кроме «Фулхэма» с «Ноттингем Форест», они играют сегодня) – чуть подробнее ниже.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон
1:0 Вольтемаде – 4'     2:0 Вольтемаде – 20'     2:1 Джеймс – 49'     2:2 Педро – 66'    
Ник Вольтемаде

Ник Вольтемаде

Фото: George Wood/Getty Images

Казалось, в первом тайме Вольтемаде единолично прикончил «Челси» дублем — лондонцы вообще не создали голевых моментов. Но после перерыва игра поменялась: Джеймс забил прямым ударом со штрафного, а на 66-й Педро обработал мяч после длинной передачи Санчеса и сравнял. Слишком простой гол. «Челси» всё ещё в кризисе: у них одна победа в последних пяти турах АПЛ. Однако уйти в гостях с «Ньюкаслом» с 0:2 – это круто.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Холанд – 5'     2:0 Рейндерс – 38'     3:0 Холанд – 69'    
Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд

Фото: Molly Darlington/Getty Images

«Сити» буднично разделался с «Вест Хэмом» — на «Этихаде» снова сиял Холанд. Норвежец оформил дубль и обошёл Криштиану Роналду по количеству голов в АПЛ — Эрлинг отметился в чемпионате 104 голами, хватило 114 матчей. У Роналду 103 гола за 236 матчей. Кроме того, норвежец отметился голевой передачей на Рейндерса. Фоден с Шерки тоже неплохо себя проявляли в атаке и регулярно обостряли. Пеп после матча хвалил команду, но сказал, что нынешнего темпа недостаточно, чтобы обойти «Арсенал».

Зверь:
Невероятный темп Холанда в АПЛ! Обошёл по голам Роналду и идёт за «вечным» рекордом Ширера
Невероятный темп Холанда в АПЛ! Обошёл по голам Роналду и идёт за «вечным» рекордом Ширера
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Исак – 56'     0:2 Экитике – 66'     1:2 Ришарлисон – 83'    
Удаления: Симонс – 33', Ромеро – 90+3' / нет

«Ливерпуль» не без труда одолел обескровленный «Тоттенхэм». На 33-й минуте Симонса удалили за грубый фол, а на 90+4-й Ромеро получил вторую жёлтую. В общем, это была скорее бойня, чем футбол (1,07 xG у хозяев и 0,66 – у гостей). Что до футбола, то на 56-й мерсисайдцы всё же открыли счёт — постаралась печально известная связка Исак – Вирц, которую весь сезон критикуют за отсутствие результативности. Своим обрезом им помог Ромеро. Позже победный забил Экитике. Ришарлисон вышел на замену, успел забить, толкнуть в шею того же Экитике и разбить губу Фримпонгу. Но не спасти «Тоттенхэм».

Болельщики «Ливерпуля» могли бы порадоваться победе, но результат омрачила травма Исака. По информации Давида Орнштейна (авторитетнее не бывает), там перелом: Александер пропустит несколько месяцев.

Очень жаль шведа:
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» выдали убойный матч. Давно в АПЛ не было столько грубости
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» выдали убойный матч. Давно в АПЛ не было столько грубости
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Дьёкереш – 27'    
ФК «Арсенал»

ФК «Арсенал»

Фото: Matt McNulty/Getty Images

«Арсенал» всё же не отдал первое место. С минимальным счётом обыграл «Эвертон» благодаря голу с пенальти Дьёкереша. Пропустив, Пикфорд сильно разозлился на Тимбера и даже показал ему средний палец. Это был самый дерзкий эпизод от хозяев. «Арсенал» же доехал до минимальной победы: и моменты создавал, и мяч сопернику не отдавал, перекатывая его на своей половине поля. Главное – три очка.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
4 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Калверт-Льюин – 38'     2:0 Калверт-Льюин – 45+4'     3:0 Ампаду – 60'     3:1 Девенни – 90+2'     4:1 Стах – 90+11'    

«Лидс» в этом месяце стал одним из главных ньюсмейкеров АПЛ: отобрал очки у «Ливерпуля», обыграл «Челси», а теперь выбил из еврокубковой зоны привлекательный «Пэлас». Причём команда Фарке действительно играла мощнее соперника (нанесла аж 19 ударов по воротам), повезло и с реализацией. Отдельно благодарят Калверт-Льюина, оформившего дубль. Он забивает уже пять (!) матчей подряд, семь голов в АПЛ. А ведь его уже будто бы списали.

Фарке, кстати, тоже долгое время отправляли в отставку, но «Лидс» выбрался из зоны вылета и гасит топов — кажется, к тренеру были слишком жестоки.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Роджерс – 45'     1:1 Кунья – 45+3'     2:1 Роджерс – 57'    

Теперь у «Астон Виллы» 10 побед подряд — впервые с 1914 года. Амбассадором трёх очков на «Олд Траффорд» стал Морган Роджерс, оформивший дубль. Причём хозяева забили на 45-й минуте, но и ответный от Куньи успели пропустить до перерыва! Однако Роджерс во втором тайме забил снова – и тоже обводящим ударом в дальний угол! А вот «МЮ» мало того, что проиграл, так ещё и лишился железного Фернандеша: португалец получил травму в конце первого тайма.

Интересно, как Аморим справится без хавбека в ближайших матчах. Вторую половину игры с «Виллой» манкунианцы завалили, не сумев организовать серьёзный навал в концовке.

Что за зверь Эмери!
Ни у кого из клубов топ-лиг нет такого хода! 10-я победа Эмери подряд — теперь пал «МЮ»
Ни у кого из клубов топ-лиг нет такого хода! 10-я победа Эмери подряд — теперь пал «МЮ»
«Вилла» повторит подвиг «Лестера»? Таблица чемпионата Англии

Испания: Мбаппе повторил за Роналду, Ямаль отомстил «Вильярреалу»

«Валенсия» в очередной раз играет вничью — уже с «Мальоркой» (1:1). «Реал Сосьедад» без главного тренера поделил очки с «Леванте» (1:1). Захарян вышел на поле на 70-й минуте, но ничем не запомнился. «Эльче» разгромил «Райо Вальекано» (4:0), равно как и «Бетис» поиздевался над «Хетафе» (4:0). Антони отметился голевой передачей.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Беллингем – 38'     2:0 Мбаппе – 86'    
Удаления: нет / Маркан – 68'

Мбаппе забил с пенальти и сравнялся с Криштиану Роналду по количеству голов за календарный год в «Реале» (59 мячей). Даже отпраздновал в стиле португальца! Однако по качеству игры вопросы остаются: кризисная «Севилья» могла несколько раз наказывать хозяев за невнимательную игру в обороне, Куртуа вновь приходилось тащить. Но есть позитивная новость: Родриго наконец-то проснулся. Заработал пенальти, а в конце матча чуть не забил шедевральный мяч. У Винисиуса в этой игре так не получилось.

Поздравляем француза! Хотя и тут ему не повезло:
Драма Мбаппе с рекордом по голам за год! Догнал Роналду, а обойти не дали судьи
Драма Мбаппе с рекордом по голам за год! Догнал Роналду, а обойти не дали судьи
Испания — Примера . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 3
Атлетико М
Мадрид
0:1 Коке – 13'     0:2 Галлахер – 38'     0:3 Гризманн – 90+2'    
ФК «Атлетико»

ФК «Атлетико»

Фото: Judit Cartiel/Getty Images

«Атлетико» вообще не заметил «Жирону». Забили «старички» Коке и Гризманн, а Галлахер отметился первым мячом в сезоне. По слухам, англичанина хотят продать в январе, так что такая активность от Конора вполне ожидаема. После победы «Атлетико» отстаёт от «Барсы» на девять очков — на пресс-конференции Симеоне отмечал, что даже 100% усилий недостаточно, чтобы бороться за чемпионство в Испании.

Испания — Примера . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Рафинья – 12'     0:2 Ямаль – 63'    
Удаления: Вейга – 39' / нет

«Вильярреал» устроил настоящую охоту на Ямаля: весь матч испанцу доставалось по ногам, а на 39-й Ренату Вейга жёстко подкатился под вингера. Судья мгновенно показал защитнику красную, а сам Ламин ответил голом на 62-й. Хотя «Вильярреал» даже в меньшинстве был хорош! Если бы не великолепная игра Жоана Гарсии (у него пять сейвов), гости могли бы и упустить победу. Хотя в концовке уже хозяева выносили мяч из пустых ворот после прекрасной комбинации, которую завершал Рашфорд.

Подробности:
«Барселона» терпела в главном матче тура. А потом соперник сделал ей шикарный подарок
«Барселона» терпела в главном матче тура. А потом соперник сделал ей шикарный подарок
«Барселона» заканчивает год первой. Таблица чемпионата Испании

Италия: Спаллетти обыграл бывший клуб, «Фиорентина» наконец-то победила

В Серии А было намного тише, чем обычно. Во многом из-за Суперкубка Италии («Наполи», «Милан», «Интер» и «Болонья» тур пропускали из-за мини-турнира на четверых). Однако без интересных матчей не обошлось: «Кальяри» с «Пизой» устроили голевую перестрелку (2:2), «Лацио» не смог обыграть «Кремонезе» (0:0), «Торино» расправился с «Сассуоло» (1:0), «Аталанта» обыграла «Дженоа» (1:0).

Италия — Серия А . 16-й тур
20 декабря 2025, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 1
Рома
Рим
1:0 Консейсау – 44'     2:0 Опенда – 70'     2:1 Бальданци – 75'    
«Ювентус» — «Рома»

«Ювентус» — «Рома»

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

«Рома» провела бо́льшую часть матча в полусонном состоянии и пропустила два мяча к 70-й минуте: у туринцев постарались Консейсау и Опенда. Вскоре Бальданци оказался расторопнее на добивании и вернул римлянам надежду на спасение. В конце гости создали несколько моментов, но Ди Грегорио уверенно спасал. Наверное, «Рома» рано заговорила о борьбе за чемпионство. А «Юве» потихоньку подбирается к лидерам (правда, даже «Рома» его ещё опережает, пусть и на одно очко).

Италия — Серия А . 16-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
5 : 1
Удинезе
Удине
1:0 Мандрагора – 21'     2:0 Гудмундссон – 42'     3:0 Ндур – 45+5'     4:0 Кин – 56'     4:1 Соле – 66'     5:1 Кин – 69'    
Удаления: нет / Окойе – 8'
ФК «Фиорентина»

ФК «Фиорентина»

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Это случилось! «Фиорентина» одержала первую победу в Серии А в нынешнем сезоне. «Удинезе» ранее успел обыграть «Наполи», «Аталанту», «Интер», но был разгромлен командой с последнего места. Отчасти всё из-за удаления вратаря гостей на первых минутах: Окойе сбил Кина за пределами штрафной и отправился отдыхать. Вышедший на замену Сава пропустил пять мячей — «фиалки» справились даже без поддержки активных болельщиков, которые первые 20 минут бойкотировали игру из-за плохих результатов.

«Интер» с матчем в запасе может оторваться от римлян на шесть очков. Таблица чемпионата Италии

Германия: безумие от «Вольфсбурга» с «Фрайбургом», у Кейна 100 очков по системе «гол+пас»

«Гамбург» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1), «Штутгарт» и «Хоффенхайм» мячей не забили (0:0). Ещё несколько команд тоже сыграли 0:0 — за всех отдувались «Вольфсбург» и «Фрайбург», но об этом ниже.

Германия — Бундеслига . 15-й тур
19 декабря 2025, пятница. 22:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Брандт – 10'     2:0 Байер – 90+7'    

15-й тур Бундеслиги открылся матчем двух «Боруссий». Дортмундцы весьма обыденно победили, а Байер вновь отметился голом после 90-й минуты. Будничный результат разбавил Адейеми, устроивший скандал на ровном месте: Карим расстроился из-за замены на 60-й и хотел сразу убежать в раздевалку, однако немца вовремя остановили. По информации Bild, форвард хочет уйти из команды: его жене не нравится в Дортмунде.

Германия — Бундеслига . 15-й тур
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
1 : 3
Байер
Леверкузен
1:0 Шлагер – 35'     1:1 Терье – 40'     1:2 Шик – 44'     1:3 Калбрет – 90+7'    
ФК «Байер»

ФК «Байер»

Фото: Maryam Majd/Getty Images

Матчи этих команд традиционно радуют результативностью: в последних четырех играх забивали минимум четыре мяча. На прошедших выходных не изменили традиции: Шлагер открыл счёт мощным ударом в ближний угол, но за 10 минут леверкузенцы вышли вперёд. Второй тайм держал в напряжении до самого конца, у «Лейпцига» было несколько шансов спастись, пока на 90+7-й минуте Калбрет не реализовал выход один на один.

Германия — Бундеслига . 15-й тур
20 декабря 2025, суббота. 17:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
3 : 4
Фрайбург
Фрайбург
0:1 Трой – 5'     1:1 Пейчинович – 13'     2:1 Пейчинович – 49'     2:2 Грифо – 56'     3:2 Пейчинович – 69'     3:3 Селт – 71'     3:4 Шерхант – 78'    

Команды обезумели – семь мячей на двоих! Главным героем стал 20-летний немецкий нападающий Дженан Пейчинович, забивший три мяча. Это его первые голы в сезоне Бундеслиги. Кроме того, Дженан стал самым юным автором хет-трика со времён Томаса Мюллера — тот забивал ещё в 2010 году.

Германия — Бундеслига . 15-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
0 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Станишич – 15'     0:2 Олисе – 32'     0:3 Диас – 86'     0:4 Кейн – 90+2'    
Гарри Кейн празднует гол

Гарри Кейн празднует гол

Фото: Leonhard Simon/Getty Images

«Бавария» любит страдать в матчах с аутсайдерами — недавно потеряла очки с «Майнцем» с последнего места. Но с «Хайденхаймом» случилась лёгкая прогулка: Урбиг не подвёл и оставил ворота «сухими», а форварды мюнхенцев вонзили четыре мяча. Последний забил Кейн — теперь у него 100 очков по системе «гол+пас» в Бундеслиге! Хватило 78 матчей.

«Айнтрахт» со своими результатами всё ещё верит в еврокубки. Таблица чемпионата Германии

Одной строкой

  • На выходных прошла 1/32 финала Кубка Франции. «ПСЖ» с 19-летним вратарём Ренато Марином разгромил «Фонтене» (4:0): забили Дембеле, Дуэ и Рамуш.
  • «Монако» с трудом одолел «Осёр» (2:1). На 28-й минуте Головин въехал в ногу соперника в штрафной и «привёз» пенальти. Диуссе его реализовал, но, к счастью для Александра, Биерет оформил дубль и спас команду.
  • «Марсель» поиздевался над скромным клубом «Бурк-ан-Бресс» (6:0). До 59-й минуты вёл со скромным счётом 1:0, а потом активизировался и вонзил ещё пять мячей. Среди авторов голов — Гринвуд и Обамеянг.
  • В Греции ПАОК обыграл «Панатинаикос» (2:0), однако из-за поражения в предыдущем туре команда на третьем месте в чемпионате. Оздоев провёл на поле все 90 минут, а Чалов появился на 76-й.
  • В Бельгии сыграли два топ-матча. «Брюгге» обыграл «Гент» (2:1), «Андерлехт» спасся с 0:2 во встрече с «Антверпеном» — один из мячей на счету Торгана Азара. Но лидирует в чемпионате «Юнион», победивший «Зюлте-Варегем» (2:0).
  • «Галатасарай» разгромил «Касымпашу» (3:0) и укрепился на первом месте в чемпионате Турции. Очередной гол на счету Икарди, который тащит в отсутствие Осимхена.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android