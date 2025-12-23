Скидки
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ, зима-2025, обмен Зенита и ЦСКА: Дивеев и Гонду, примеры из прошлого: Зобнин и Зотов, Кержаков и Семшов

Обмены в духе Дивеев — Гонду редко бывают удачными. «Зениту» и ЦСКА ли об этом не знать
Дмитрий Зимин
Самые заметные трансферные размены в РПЛ
Вспоминаем самые заметные трансферные размены в нашем чемпионате: от Кержакова на Семшова в 2010-м до Пруцева на Самошникова минувшим летом.

«Зенит» и ЦСКА готовят большой обмен игроками. По информации «Чемпионата», сделка, по итогам которой Игорь Дивеев переедет в Петербург, а Лусиано Гонду — в Москву, близка к завершению. Финализировать историю как можно быстрее, судя по всему, хотят все стороны. Но важный момент: юридически обменов в футболе как таковых нет, всё будет оформлено как два отдельных трансфера (фактически это они и есть). ЦСКА переведёт определённую сумму в «Зенит», а Питер отправит обратно на € 3-4 млн (данные «Чемпионата») больше.

Так что формально это как раз таки можно назвать именно обменом. Хотя это не тот случай, когда два клуба просто меняются игроками, как в хоккее. Подобный сюжет «Зенит» уже апробировал во время трансфера Луиса Энрике. По задумке «Ботафого» должен был получить Артура и Вендела, а взамен отдать нынешнего флангового полузащитника. При этом деньги всё равно переводились отдельно за каждого. Так что обмен был на словах, но официально всё документируется иначе. Поэтому «Ботафого» и оставлял для себя рычаг, чтобы иметь возможность выйти из сделки. А потом так и сделал. Поэтому мы всё ещё и видим Вендела в Петербурге.

Формат подобных обменов не новый для российского футбола. Вот главные из них и то, к чему они привели.

Июль 2016 года, Роман Зобнин — в «Спартак», Александр Зотов — в «Динамо»

Роман Зобнин в «Спартаке»/Александр Зотов в «Динамо»

Роман Зобнин в «Спартаке»/Александр Зотов в «Динамо»

Фото: «Чемпионат»

В 2016-м «Динамо» вылетело из РПЛ. И, естественно, нашлось не так уж много героев, кто хотел спускаться в ФНЛ вместе с командой. Роман Зобнин не оказался среди них: он попросил трансфер в другой клуб. И тут появился «Спартак», который оказался готов заплатить за переход молодого футболиста требуемые € 3 млн. Игрока в команде хотел видеть лично Дмитрий Аленичев, так что пазл складывался идеально.

Однако и динамовцам требовалась замена одного из своих молодых игроков. И она нашлась как раз в «Спартаке». Неплохой сезон за команду провёл Александр Зотов, до этого метавшийся в основном по арендам. Но в клубе посчитали Зобнина более приоритетной опцией. И на Зотова уже всерьёз не рассчитывали.

При этом динамовцы не платили за новичка. Скорее, сюжет был таким: «Спартак» убедил Зотова подписать контракт с «Динамо», а в ответ бело-голубые не мешали переходу Зобнина. Сложилось у каждого по-разному: Роман стал чемпионом России, капитаном красно-белых и до сих пор играет за спартаковцев. А Александр отыграл в «Динамо» два сезона, потом уехал в Красноярск, а в последние годы выступает за «Рубин».

Август 2025 года, Илья Самошников — в «Спартак», Данил Пруцев — в «Локомотив»

Данил Пруцев в «Локомотиве»/Илья Самошников в «Спартаке»

Данил Пруцев в «Локомотиве»/Илья Самошников в «Спартаке»

Фото: «Чемпионат»

Деян Станкович долго упрашивал руководство «Спартака» купить игрока на фланг обороны. И летом это случилось — получили суперуниверсала Илью Самошникова, который способен сыграть с любого края и в любой роли. Казалось, это финализирует конструкцию, которую задумал сербский тренер. Однако на практике всё пошло совсем не по плану. Роль основного игрока в «Локо» Илья поменял на скамейку в «Спартаке». В РПЛ совсем всё плохо: тайм с «Сочи», девять минут – с «Оренбургом», болезнь и запас. Всего два выхода в турнире после перехода. Явно не на это рассчитывал футболист.

Сделку нельзя назвать равнозначным обменом. «Спартак» заплатил около € 4 млн за Самошникова, а Данила Пруцева отдал в «Локо» в аренду без права выкупа. Хотя для красно-белых это предсказуемый сюжет: Станкович не особо верил в полузащитника и со старта сезона и держал его на скамейке. Слишком большая конкуренция в центре поля. Зато в него поверил Михаил Галактионов. В «Локо» Пруцев стал основным, частью «ромба» в центре поля. И, естественно, вскоре начались спекуляции о возможном выкупе. Хотя перед уходом Пруцев продлил контракт с красно-белыми.

Сейчас всё на паузе. «Спартак» явно ждёт нового тренера, который должен решить, нужен ли ему Пруцев. А были ли какие-то дополнительные договорённости во время этого обмена, мы не знаем.

Январь 2010 года: Александр Кержаков — в «Зенит», Игорь Семшов — в «Динамо»

Александр Кержаков в «Зените»/Игорь Семшов в «Динамо»

Александр Кержаков в «Зените»/Игорь Семшов в «Динамо»

Фото: «Чемпионат»

К концу 2009 года стало понятно: подписание «Зенитом» Игоря Семшова себя не оправдывает. Полузащитник не смог полноценно интегрироваться в команду и скучал по «Динамо», где прошли его лучшие годы карьеры. В Москве же в этот же период играл Александр Кержаков, который хотел вернуться в Петербург. Поэтому клубы начали переговоры: изначально динамовцы настаивали на обмене с доплатой со стороны «Зенита». Однако Питер отказывался.

И едва ли эти переходы были возможны друг без друга. Кержаков подписал трёхлетний контракт с «Зенитом», а сумма трансфера составила около € 4 млн. Сумма, заплаченная за Семшова, в прессе не мелькала. Хотя, по данным Transfermarkt, составила € 4,7 млн.

В итоге Семшов поиграл в «Динамо» ещё три года, а потом закончил в «Крыльях Советов». Кержакову повезло больше: его карьера в Питере продлилась семь лет, за исключением короткой аренды в «Цюрихе». И закончил с футболом он в родном клубе.

Лето 2021 года: Наир Тикнизян и Константин Марадишвили — в «Локомотив», Максим Мухин — в ЦСКА

Максим Мухин в ЦСКА/Наир Тикнизян в «Локомотиве»/Константин Марадишвили в «Локомотиве»

Максим Мухин в ЦСКА/Наир Тикнизян в «Локомотиве»/Константин Марадишвили в «Локомотиве»

Фото: «Чемпионат»

Летом 2021 года «Локомотив» и ЦСКА устроили самый масштабный обмен в истории РПЛ. Хотя такое слово здесь тоже не совсем корректно. В «Локо» не смогли договориться по новому контракту со своей главной молодой звездой того периода — Максимом Мухиным. Об этом узнали в ЦСКА и прислали предложение в € 170 тыс. (сумма была прописана в соглашении как выкупная). Игрок его принял. А попытки Ральфа Рангника отыграть историю назад провалились.

Тогда «Локомотив» решил показать зубы и забрал у ЦСКА их талантов — Константина Марадишвили и Наира Тикнизяна — суммарно за € 12 млн. Рангник был доволен: называл это топ-трансферами, на которых клуб впоследствии точно заработает. Но даже великие ошибаются.

В 2025 году «Црвена Звезда» заплатила за Тикнизяна € 2 млн. За четыре года он подешевел в 2,5 раза. На Марадишвили и вовсе не удалось заработать, этим летом он ушёл в качестве свободного агента в «Акрон». И пока мало играет даже там.

Июль 2016 года: Алексей Ионов — в ЦСКА, Кирилл Панченко — в «Динамо»

Кирилл Панченко в «Динамо»/Алексей Ионов в ЦСКА

Кирилл Панченко в «Динамо»/Алексей Ионов в ЦСКА

Фото: «Чемпионат»

«Динамо» после вылета в ФНЛ нуждалось в мотивированных и злых игроках. Поэтому оно и обратилось в ЦСКА с запросом по Кириллу Панченко, который проигрывал конкуренцию Сейду Думбия и Ахмеду Мусе. Но клуб не очень хотел отпускать его просто так. Поэтому стороны придумали формат аренды — в «Динамо» поехал Панченко, а в ЦСКА — Алексей Ионов, который не хотел опускаться в ФНЛ. У клубов имелось необязательное право выкупа.

В итоге Кирилл сразу стал одним из лидеров «Динамо», много забивал (стал лучшим бомбардиром сезона в ФНЛ с 24 голами) и помог вернуться москвичам в РПЛ. Вскоре динамовский клуб уведомил ЦСКА, что выкупает форварда. У Ионова же всё было не так хорошо. В конкурентной среде он не смог проявить себя сполна, несмотря на то что получал доверие от тренера. И клуб решил вингера не выкупать.

В «Динамо» Алексей не вернулся и перешёл в «Ростов». Кирилл же провёл в «Динамо» три сезона, а завершил карьеру в 2024 году в «Химках».

Февраль 2018 года: Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин — в «Зенит», Кристиан Нобоа — в «Рубин»

Кристиан Нобоа в «Рубине»/Магомед Оздоев в «Зените»/Эльмир Набиуллин в «Зените»

Кристиан Нобоа в «Рубине»/Магомед Оздоев в «Зените»/Эльмир Набиуллин в «Зените»

Фото: «Чемпионат»

Зимой 2018-го Роберто Манчини решил, что Кристиан Нобоа ему не нужен. Не подходил под схему и идеи. Поэтому попросил руководство избавиться от эквадорца. Желанием игрока было вернуться в «Рубин» к Курбану Бердыеву. Казань же намеревалась расстаться с Магомедом Оздоевым, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. К тому же на игрока был спрос.

В итоге в «Зените» решили, что готовы потратиться, но заблокировали идею с продажей Нобоа. Поэтому Магомед перешёл в «Зенит», а Кристиан поехал в Казань на правах полугодовой аренды. А бонусом петербуржцам достался Эльмир Набиуллин.

Эксперты считали: после Бердыева футболисты вряд ли заиграют у Манчини. С защитником так и случилось — через полтора года «Зенит» отдал Набиуллина в «Сочи». С Оздоевым вышло наоборот: ему удалось стать лидером уже при Сергее Семаке и выиграть четыре чемпионских титула. Потом началось европейское путешествие, сейчас Магомед выступает за ПАОК. Нобоа же через полгода вернулся в Петербург, где провёл ещё один сезон. А потом поехал поднимать «Сочи», завершив карьеру в 2024-м в родном «Эмелеке».

