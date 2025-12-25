Талалаев и Луис Энрике любят «дедовский» метод просмотра матчей. Станет ли он массовым?

Российских болельщиков едва ли удивляет картина, когда они видят кого-то из главных тренеров не на скамейке, а на трибуне. Только за первую часть сезона там на месяц поселился экс-коуч «Спартака» Деян Станкович. При этом сама команда отреагировала адекватно: три победы, одна ничья и одно поражение. Люди даже начали шутить, что Деяну стоит остаться наверху. Но он в итоге не остался. И вообще клуб покинул.
Деян Станкович на трибуне
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Ещё один пример – Андрей Талалаев. Он, кстати, тоже получил дисквалификацию, пропустил победный матч с «Крыльями» и будет отсутствовать на встречах с «Зенитом» и «Ростовом». Однако для него, кажется, просмотр с трибуны не наказание, а привилегия. Ведь Андрей Викторович уходит наверх не только во время санкций, но и в их отсутствие. Впервые об этом публично заговорили ещё в 2022-м, когда Талалаев в качестве главного тренера «Ахмата» смотрел с трибуны матч с «Химками». Потом он практиковал это уже в подмосковном клубе. В нынешнем сезоне – тоже пара случаев: в 5-м туре Кубка России с «Акроном» он с первых минут оказался наверху, а спустился вниз только во втором тайме. Так же было и с «Торпедо». У бровки процессами рулил его сын.
Как объясняет это сам Талалаев?
Простым и очевидным тезисом: сверху лучше видно. Но не только. Например, несколько раз он отмечал, что иногда предпочитает не мешать футболистам. Посыл такой: если ты уже хорошо поработал с командой, то не особо нужен ей во время встречи. Вот что Талалаев говорил в 2022 году.
«То, что я смотрел матч с трибуны, легко объяснить: у меня тут есть фартовое место. Когда команда сбалансированна, знает, что делать, ей лучше не мешать. На первых порах тренер должен быть рядом и подсказывать. А когда команда играет хорошо – вы же сами видели первый тайм. Абсолютное преимущество. К сожалению, мы его отдаём очень легко, поэтому пришлось спуститься».
Спустя год нарратив сохранился. Хоть тогда Талалаев уже работал с «Химками»: «Нет прямой зависимости качества игры от моего присутствия на бровке. В матче с «Енисеем» работа с бровки помешала футболистам в конце игры, поэтому я ушёл на трибуну. Нужно было разобраться, что нам предложит «Уфа». Я не рассмотрел какого‑то секрета у соперника, поэтому спустился вниз на поле. Аналитики остались на трибуне и сообщали нам об изменениях в игре».
Вообще, даже сам Андрей признаёт – в его методе нет чего-то новаторского. И вспоминал, почему и как пришёл к такому. Например, когда он играл в молодёжной сборной, Борис Игнатьев отправлял футболистов со скамейки на трибуну, чтобы они смотрели, как соперник и их партнёры двигаются без мяча. При Невио Скале в «Спартаке» опыт удалось закрепить: вместе они ездили просматривать игроков и всегда брали билеты по центру трибуны, чтобы с одной стороны был полный обзор, с другой – фокус на конкретном футболисте. А ещё сверху можно увидеть не только действия с мячом, но и как футболист читает игру и предугадывает направления движения.
Да, можно посадить наверх аналитика, который будет тебя информировать. Однако очевидный момент: куда конкретнее вывод делается, если анализируешь то, что посмотрел сам.
А кто делает так в остальном мире?
Самый известный пример последнего времени – главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. В этом сезоне в матче с «Лансом» он смотрел первый тайм с трибуны, а на второй спустился к полю. В своём объяснении испанец вспомнил тренеров по регби. Его тяга к изучению опыта из других видов спорта хорошо известна. Но едва ли кто-то думал, что всё зайдёт настолько далеко.
«Уже некоторое время наблюдаю за тренерами по регби, которые анализируют матчи с совершенно другой точки зрения. Мне нравится возможность стремиться к улучшению себя. Я следил за первым таймом с трибуны — и это великолепно. Это другое. Я могу всё контролировать. Это интересный вариант, который я собираюсь использовать в будущем. После такого можно иначе выступить перед игроками в перерыве, потому что вы точно видели, кто хорошо сыграл. У тебя много прямой информации. Это отличный вариант для встреч, где вы уверены, что имеете качественное преимущество над соперником. Вы теряете возможность взаимодействовать с игроками, но получаете возможность видеть всё поле, каждого игрока, каждое действие».
Сайт Tacticsjournal отмечает, что рано или поздно просмотр матчей с трибун можно усовершенствовать. Например, «Брайтон» использует технологию Coachwhisperer, которая позволяет Фабиану Хюрцелеру и его штабу общаться с игроками во время тренировок через жилет с небольшим динамиком, который носят игроки. Это позволяет тренерам говорить с боковой линии, а не кричать через всё поле. Такая технология уже используется в НФЛ, когда динамик устанавливается в шлемы игроков. Возможно ли такую технологию перенести на футбольные матчи – пока вопрос.
Главный тренер Аргентины Лионель Скалони говорил, что сам раньше смотрел матчи с трибуны. Теперь это делает аналитик. Однако для его штаба это всё равно важно.
«У нас есть специалисты наверху, которые анализируют происходящее на поле. Это важно. Когда был в «Севилье», то сам занимался этим. Я смотрел матчи сверху, но это может вводить в заблуждение. Ведь игрок на поле видит картину иначе. С высоты всё кажется таким простым, однако, когда ты разговариваешь с игроком, он скажет: «Ты увидел не так, как было на самом деле». Нужно учитывать контекст, но в целом такой просмотр действительно помогает».
Талалаев и Энрике не новаторы. Так делал Бесков и продолжают аналитики
Бывший тренер сборной СССР и «Спартака» Константин Бесков ещё 50 лет назад смотрел игру с трибуны. Что интересно, когда надо было сделать замену, он просто подзывал к себе помощников и давал указания.
«Садился на трибуну, потому что с неё гораздо лучше виден рисунок игры. Я должен был всегда чувствовать настроение зрителей. Слушал их реплики, советы, и, не скрою, чем-то их оценки были полезны. Считал, что мы должны выдавать зрелище для тех, кто пришёл на стадион. Если мы даже побеждали, но не показывали красивой и зрелищной игры, то я был недоволен. Если играем – то для зрителей».
Интересно, что такую практику Константин Иванович использовал до конца тренерской карьеры, даже в 1995 году, уже работая с «Динамо».
А вот мнение футбольного тренера и тактического автора «Чемпионата» Антона Михашенка:
«Не думаю, что просмотр матчей с трибуны главным тренером станет мировой тенденцией. Это частные случаи, в футболе всегда отыскиваются какие-то новые грани – типа длинных аутов. Ведь наблюдения с трибуны, можно сказать, дедовский метод, его использовали давно. Это же касалось тренировок. Такой формат позволяет видеть картинку более цельно. Ты наблюдаешь за всем полем, а не только видишь то, что происходит у крайнего защитника, который располагается рядом. В некоторых чемпионатах тренерские скамейки вообще на уровне поля и глаз. Как на «Сан-Сиро». Что не очень удобно.
Но футбол — это ещё и про лидерство. И наличие главного тренера рядом с командой важно именно с энергетической точки зрения. Нужно демонстрировать спокойствие, уверенность во время матча, особенно в сложные моменты. «ПСЖ» может себе позволить отпускать Энрике на трибуну, потому что превосходит всех в чемпионате Франции: критических и сложных моментов в матчах не так много. Не уверен, что в АПЛ Луис Энрике позволил бы себе наблюдать за матчами сверху. Хотя некоторым тренерам, возможно, и полезно смотреть за игрой сверху и быть подальше от команды, как в случае с Деяном Станковичем, который распространяет отрицательную энергию на игроков. И в итоге больше вредит, чем помогает. Так что это индивидуальная история. Не думаю, что в финале Лиги чемпионов или чемпионата мира какой-то из главных тренеров будет смотреть за игрой сверху.
Что касается членов штаба, то, конечно, даже у команд из третьих лиг есть либо аналитик, либо кто-то другой, кто следит за игрой сверху. Опять же, для того, чтобы видеть полную картинку и делиться этой информацией. Она используется. Но не факт, что идея реализуется так, как её видит аналитик. Потому что после того, как он показал это главному тренеру, тот проходит этап рефлексии. И он может увидеть момент совсем иначе».