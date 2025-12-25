Талалаев и Луис Энрике любят «дедовский» метод просмотра матчей. Станет ли он массовым?

И зачем вообще в 2025-м наблюдать за игрой своей команды с трибуны, а не от бровки?

Российских болельщиков едва ли удивляет картина, когда они видят кого-то из главных тренеров не на скамейке, а на трибуне. Только за первую часть сезона там на месяц поселился экс-коуч «Спартака» Деян Станкович. При этом сама команда отреагировала адекватно: три победы, одна ничья и одно поражение. Люди даже начали шутить, что Деяну стоит остаться наверху. Но он в итоге не остался. И вообще клуб покинул.

Деян Станкович на трибуне Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один пример – Андрей Талалаев. Он, кстати, тоже получил дисквалификацию, пропустил победный матч с «Крыльями» и будет отсутствовать на встречах с «Зенитом» и «Ростовом». Однако для него, кажется, просмотр с трибуны не наказание, а привилегия. Ведь Андрей Викторович уходит наверх не только во время санкций, но и в их отсутствие. Впервые об этом публично заговорили ещё в 2022-м, когда Талалаев в качестве главного тренера «Ахмата» смотрел с трибуны матч с «Химками». Потом он практиковал это уже в подмосковном клубе. В нынешнем сезоне – тоже пара случаев: в 5-м туре Кубка России с «Акроном» он с первых минут оказался наверху, а спустился вниз только во втором тайме. Так же было и с «Торпедо». У бровки процессами рулил его сын.

Как объясняет это сам Талалаев?

Простым и очевидным тезисом: сверху лучше видно. Но не только. Например, несколько раз он отмечал, что иногда предпочитает не мешать футболистам. Посыл такой: если ты уже хорошо поработал с командой, то не особо нужен ей во время встречи. Вот что Талалаев говорил в 2022 году.

Андрей Талалаев экс главный тренер «Ахмата» и главный тренер «Балтики» «То, что я смотрел матч с трибуны, легко объяснить: у меня тут есть фартовое место. Когда команда сбалансированна, знает, что делать, ей лучше не мешать. На первых порах тренер должен быть рядом и подсказывать. А когда команда играет хорошо – вы же сами видели первый тайм. Абсолютное преимущество. К сожалению, мы его отдаём очень легко, поэтому пришлось спуститься».

Спустя год нарратив сохранился. Хоть тогда Талалаев уже работал с «Химками»: «Нет прямой зависимости качества игры от моего присутствия на бровке. В матче с «Енисеем» работа с бровки помешала футболистам в конце игры, поэтому я ушёл на трибуну. Нужно было разобраться, что нам предложит «Уфа». Я не рассмотрел какого‑то секрета у соперника, поэтому спустился вниз на поле. Аналитики остались на трибуне и сообщали нам об изменениях в игре».

Вообще, даже сам Андрей признаёт – в его методе нет чего-то новаторского. И вспоминал, почему и как пришёл к такому. Например, когда он играл в молодёжной сборной, Борис Игнатьев отправлял футболистов со скамейки на трибуну, чтобы они смотрели, как соперник и их партнёры двигаются без мяча. При Невио Скале в «Спартаке» опыт удалось закрепить: вместе они ездили просматривать игроков и всегда брали билеты по центру трибуны, чтобы с одной стороны был полный обзор, с другой – фокус на конкретном футболисте. А ещё сверху можно увидеть не только действия с мячом, но и как футболист читает игру и предугадывает направления движения.

Да, можно посадить наверх аналитика, который будет тебя информировать. Однако очевидный момент: куда конкретнее вывод делается, если анализируешь то, что посмотрел сам.

А кто делает так в остальном мире?

Самый известный пример последнего времени – главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. В этом сезоне в матче с «Лансом» он смотрел первый тайм с трибуны, а на второй спустился к полю. В своём объяснении испанец вспомнил тренеров по регби. Его тяга к изучению опыта из других видов спорта хорошо известна. Но едва ли кто-то думал, что всё зайдёт настолько далеко.

Луис Энрике главный тренер «ПСЖ» «Уже некоторое время наблюдаю за тренерами по регби, которые анализируют матчи с совершенно другой точки зрения. Мне нравится возможность стремиться к улучшению себя. Я следил за первым таймом с трибуны — и это великолепно. Это другое. Я могу всё контролировать. Это интересный вариант, который я собираюсь использовать в будущем. После такого можно иначе выступить перед игроками в перерыве, потому что вы точно видели, кто хорошо сыграл. У тебя много прямой информации. Это отличный вариант для встреч, где вы уверены, что имеете качественное преимущество над соперником. Вы теряете возможность взаимодействовать с игроками, но получаете возможность видеть всё поле, каждого игрока, каждое действие».

Сайт Tacticsjournal отмечает, что рано или поздно просмотр матчей с трибун можно усовершенствовать. Например, «Брайтон» использует технологию Coachwhisperer, которая позволяет Фабиану Хюрцелеру и его штабу общаться с игроками во время тренировок через жилет с небольшим динамиком, который носят игроки. Это позволяет тренерам говорить с боковой линии, а не кричать через всё поле. Такая технология уже используется в НФЛ, когда динамик устанавливается в шлемы игроков. Возможно ли такую технологию перенести на футбольные матчи – пока вопрос.

Главный тренер Аргентины Лионель Скалони говорил, что сам раньше смотрел матчи с трибуны. Теперь это делает аналитик. Однако для его штаба это всё равно важно.

Лионель Скалони главный тренер сборной Аргентины «У нас есть специалисты наверху, которые анализируют происходящее на поле. Это важно. Когда был в «Севилье», то сам занимался этим. Я смотрел матчи сверху, но это может вводить в заблуждение. Ведь игрок на поле видит картину иначе. С высоты всё кажется таким простым, однако, когда ты разговариваешь с игроком, он скажет: «Ты увидел не так, как было на самом деле». Нужно учитывать контекст, но в целом такой просмотр действительно помогает».

Талалаев и Энрике не новаторы. Так делал Бесков и продолжают аналитики

Бывший тренер сборной СССР и «Спартака» Константин Бесков ещё 50 лет назад смотрел игру с трибуны. Что интересно, когда надо было сделать замену, он просто подзывал к себе помощников и давал указания.

Константин Бесков бывший главный тренер сборной СССР и «Спартака» «Садился на трибуну, потому что с неё гораздо лучше виден рисунок игры. Я должен был всегда чувствовать настроение зрителей. Слушал их реплики, советы, и, не скрою, чем-то их оценки были полезны. Считал, что мы должны выдавать зрелище для тех, кто пришёл на стадион. Если мы даже побеждали, но не показывали красивой и зрелищной игры, то я был недоволен. Если играем – то для зрителей».

Интересно, что такую практику Константин Иванович использовал до конца тренерской карьеры, даже в 1995 году, уже работая с «Динамо».

А вот мнение футбольного тренера и тактического автора «Чемпионата» Антона Михашенка:

«Не думаю, что просмотр матчей с трибуны главным тренером станет мировой тенденцией. Это частные случаи, в футболе всегда отыскиваются какие-то новые грани – типа длинных аутов. Ведь наблюдения с трибуны, можно сказать, дедовский метод, его использовали давно. Это же касалось тренировок. Такой формат позволяет видеть картинку более цельно. Ты наблюдаешь за всем полем, а не только видишь то, что происходит у крайнего защитника, который располагается рядом. В некоторых чемпионатах тренерские скамейки вообще на уровне поля и глаз. Как на «Сан-Сиро». Что не очень удобно.

Но футбол — это ещё и про лидерство. И наличие главного тренера рядом с командой важно именно с энергетической точки зрения. Нужно демонстрировать спокойствие, уверенность во время матча, особенно в сложные моменты. «ПСЖ» может себе позволить отпускать Энрике на трибуну, потому что превосходит всех в чемпионате Франции: критических и сложных моментов в матчах не так много. Не уверен, что в АПЛ Луис Энрике позволил бы себе наблюдать за матчами сверху. Хотя некоторым тренерам, возможно, и полезно смотреть за игрой сверху и быть подальше от команды, как в случае с Деяном Станковичем, который распространяет отрицательную энергию на игроков. И в итоге больше вредит, чем помогает. Так что это индивидуальная история. Не думаю, что в финале Лиги чемпионов или чемпионата мира какой-то из главных тренеров будет смотреть за игрой сверху.

Что касается членов штаба, то, конечно, даже у команд из третьих лиг есть либо аналитик, либо кто-то другой, кто следит за игрой сверху. Опять же, для того, чтобы видеть полную картинку и делиться этой информацией. Она используется. Но не факт, что идея реализуется так, как её видит аналитик. Потому что после того, как он показал это главному тренеру, тот проходит этап рефлексии. И он может увидеть момент совсем иначе».