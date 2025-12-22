Горячее 23 декабря: «Арсенал» — «Кристал Пэлас» в футболе, «Зенит» — «Игокеа» в баскетболе и «Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» в хоккее!

Топ-матчи вторника: Кубок Африки, «Северсталь» против ЦСКА и «Уорриорз» — «Орландо» в НБА

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Кучеров вернётся в топ-10 бомбардиров КХЛ?

Никита Кучеров пропустил предпоследний матч из-за травмы, а в предыдущем решение по участию принималось по итогам раскатки. За это короткое время Никита успел растерять позиции в гонке бомбардиров – сейчас россиянин располагается на 12-й строчке. «Тампа» сейчас находится в уязвимом положении, маячит вылет из восьмёрки, смогут ли «молнии» по итогам встречи с «Сент-Луисом» там остаться?

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Карри и компания проснутся?

«Голден Стэйт» отлично смотрелся на старте регулярки, но затем команда начала сдавать позиции. В дело вмешались травмы Карри и Батлера. Без лидеров «воины» не могли соперничать на таком плотном по результатам Западе. Сейчас все звёзды в строю, поэтому настало время подниматься выше в таблице. Проверка с неуступчивым «Орландо» — к месту.

🎦 ⚽️ 18:00: Сенегал — Ботсвана, Кубок африканских наций, группа D, 1-й тур

Интрига: лёгкие очки для Сенегала?

Сенегал — один из фаворитов Кубка Африки. Поэтому групповой этап команда должна проскочить без проблем. В 1-м туре сенегальцы сыграют с Ботсваной. Не самый сложный соперник. По этой причине от команда Папа Тиава ждут трёх набранных очков.

🏒 19:30: «Динамо» Минск — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: минское «Динамо» заберётся на первую строчку на Западе?

Минское «Динамо» прямо сейчас идёт на второй строчке Западной конференции, отставая от «Локомотива» лишь на одно очко. При определённых условиях белорусская команда завтра может возглавить Запад, но для этого надо побеждать самим, а также ждать осечки от конкурента. Однако москвичи в последних встречах тоже хороши, в двух из последних трёх игр подопечные Козлова сыграли «на ноль». Нас ждёт упорный матч?

🏒 19:30: «Северсталь» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: «Северсталь» одержит над ЦСКА первую победу в основное время в сезоне?

«Северсталь» и ЦСКА уже четыре раза встречались друг с другом. Преимущество пока на стороне армейцев, которые выиграли три матча в основное время и один раз уступили в овертайме. Команда Никитина восемь встреч подряд набирает очки, получится зацепиться и в Череповце?

🏀 19:30: «Зенит» — «Игокеа», WINLINE Basket Cup 2025, группа B

Интрига: гости навяжут борьбу?

«Зенит» уже побеждал «Игокеа» в Лакташи, теперь команды сыграют в Санкт-Петербурге. В прошлый раз Трент Фрейзер своей точной «трёшкой» на последних секундах принёс победу сине-бело-голубым. Дома не будет проблем и наш гранд уверенно заберёт матч?

🎦 ⚽️ 20:30: Нигерия — Танзания, Кубок африканских наций, группа С, 1-й тур

Интрига: Нигерия начнёт турнир с победы?

Нигерия планируют зайти далеко на Кубке Африки. В команде играет одна из главных звёзд турнира — Виктор Осимхен. Да и партнёры у него приличные. Задача-минимум — полуфинал. А уж группу надо пройти без потерь. Поэтому на встречу с Танзанией нигерийцы обязаны выйти только с победным настроем.

⚽️ 23:00: «Арсенал» — «Кристал Пэлас», Кубок английской лиги, 1/4 финала

Интрига: «Арсенал» окажется в полуфинале Кубка лиги?

«Арсенал» лидирует в АПЛ, а также бьётся и за другие трофеи. В Кубке лиги команда Микеля Артеты добралась уже до четвертьфинала. На этой стадии «Арсенал» ждёт домашний матч с «Кристал Пэлас». Команда Оливера Гласнера классно начала сезон, но в последних играх забуксовала. Поэтому хозяева — огромные фавориты предстоящей встречи. Однако этим ещё нужно воспользоваться.