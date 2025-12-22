«В «Спартаке» я был беспокойным из-за судей». Станкович — в «Црвене» и хочет Маркиньоса

Скучали по Деяну Станковичу? Экс-тренер «Спартака» недолго находился без работы. «Црвена Звезда» объявила о его возвращении в клуб. Станкович – воспитанник белградцев, выступал за команду в статусе игрока, а затем работал главным тренером с 2019 по 2022 год. Теперь же ему предстоит исправить проблемы, возникшие у клуба в первой половине сезона.

Возглавить «Црвену Звезду» Станковичу «помог» Риера

«Црвена Звезда» несколько дней назад уволила Владана Милоевича. Забавно, что в 2019 году Станкович также пришёл в клуб после него. Под руководством Милоевича белградцы после 20 туров набрали 45 очков и идут лишь на втором месте. Отставание от «Партизана» – одно очко. Если учитывать, что «Црвена Звезда» выиграла восемь последних чемпионатов Сербии, нынешнее положение не устраивает (мягко говоря) ни руководство, ни болельщиков. Команда привыкла брать золото с огромным запасом. Хотя в Лиге Европы всё неплохо: до сих пор сражается за прямой выход в плей-офф за два тура до финиша.

Владан Милоевич Фото: Fabio Poco/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Станкович же после увольнения из «Спартака» отдыхал с 11 ноября. А его полный тёзка – журналист Mozzart Sport Деян Станкович – отмечал, что не ждёт камбэка тренера на родину: «Я думаю, что самый вероятный вариант, что он продолжит карьеру где-то в Италии. Как я уже сказал, его очень любят в Италии, у него уже есть опыт работы. Потому что, по сути, в Сербии нет клуба, который Станкович мог бы возглавить. Единственный вариант — это «Црвена Звезда», в которой, скорее всего, новым тренером станет Альберт Риера».

Для Станковича же всё сложилось очень удачно. Риера в итоге остался в словенской «Целе», продлив контракт до 2028 года. И уже 9 декабря полетели первые новости: Sportklub сообщил, что руководство «Црвены Звезды» думает о приглашении Деяна. Больших проблем в переговорах не было, и стороны быстро пришли к заключению сделки. О предложении тренер даже не думал. Об этом Станкович рассказал сам на первой пресс-конференции в клубе, состоявшейся сегодня.

Деян Станкович главный тренер «Црвены Звезды» «Приятно снова быть дома. Как коллега и как экс-игрок «Црвены Звезды» я хотел бы поблагодарить Владана Милоевича за всё, что он сделал для этого клуба, для болельщиков… Он принёс много хорошего, много радости. Теперь, когда у меня есть шесть-семь лет опыта, я знаю больше. Я договорился [с руководством] за одну минуту и даже не думал [принимать или нет предложение]».

Что ещё сказал Станкович? Снова вспомнил о российских судьях и исключил покупку футболиста «Спартака»

На первой встрече с журналистами Станкович сразу обозначил амбиции. Задача – бороться за все титулы: «Нельзя выбирать один трофей, одно соревнование. Я здесь, чтобы отвечать на все запросы, у нас сильная команда. Да, был небольшой спад, но ребята начали тренироваться ещё в июне. Бывает, что в ноябре-декабре немного пропадёт мотивация, но мы это исправим».

Конечно, не обошлось без вопросов о России и «Спартаке». Деян высказался о периоде работы в РПЛ и затронул любимую тему судейства: «Со мной многое произошло. Надеюсь, я изменился к лучшему. Я стал опытнее, подготовленнее и спокойнее. Сейчас вы скажете, конечно, что это из-за [работы в] России. Но там я был беспокойным из-за судей. Не люблю несправедливость. Я сам играл в футбол, а не в крикет, и всё это (имеется в виду несправедливая, по мнению Станковича, работа арбитров. – Прим. «Чемпионата») сбивало меня с ритма».

Деян Станкович главный тренер «Црвены Звезды» «Спартак» — большой клуб, но я не могу их сравнивать. Дом есть дом, «Црвена Звезда» есть «Црвена Звезда». «Спартак» — серьёзный клуб, самый большой в России, с серьёзной историей и армией болельщиков, однако дома всё совершенно по-другому. Эти эмоции, любовь и ответственность невозможно измерить».

А генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич считает, что в Белграде тренеру будет намного проще, чем в Москве. «Деян Станкович сейчас дома, в окружении высококлассных профессионалов. И ему, безусловно, будет гораздо легче, чем в «Спартаке», показать всё, на что он способен как тренер. Я верю, что в «Црвене Звезде» он добьётся всего, чего ему не удалось в «Спартаке». Не всё зависит от тренера, футбол – сложное дело», – цитирует Терзича «Матч».

Связывающие «Спартак» и Станковича новости на этом не закончились. Sportinjo сообщил, что Деян хочет подписать в «Црвену Звезду» вингера Маркиньоса. Тренер работал с ним не только в «Спартаке», но и ранее в венгерском «Ференцвароше». Однако, по данным издания, сделка маловероятна из-за стоимости бразильца.

Деян Станкович Фото: ФК «Црвена Звезда»

Да и сам Станкович на пресс-конференции прокомментировал эту информацию без оптимизма: «Маркиньос переходил в «Спартак» как «десятка». Нам удалось сделать из него игрока, который дал команде феноменальный баланс. Я не верю, что он может перейти в «Црвену Звезду». Он вывел свою карьеру на более высокий уровень – и в финансовом плане, и во всём остальном. Нужно быть реалистами».

Станкович-тренер уже выиграл пять трофеев с «Црвеной Звездой»

В Белграде Станковича очень любят. В статусе игрока он выиграл с «Црвеной Звездой» чемпионат Югославии – 1994/1995 и три Кубка Югославии (1995, 1996, 1997). И летом 1998 года сербы ещё и прилично заработали на трансфере Деяна: «Лацио» заплатил за полузащитника 24 млрд итальянских лир (если конвертировать в евро, то получится примерно € 12,4 млн).

После окончания игровой карьеры Станкович был ассистентом в «Удинезе» (2014-2015) и «Интере» (2015-2016). «Црвена Звезда» – его первая самостоятельная работа главным тренером. Удивительно, что самый титулованный клуб Сербии позвал Деяна в 2019-м спустя три года после его последнего опыта работы. Вместе с командой он взял три чемпионата подряд (2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022) и выиграл два Кубка (2021, 2022).

Деян Станкович Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

«Црвена Звезда» уволила Станковича в конце августа 2022 года. Тогда клуб вылетел из раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, уступив «Маккаби» из Хайфы. Остановка за шаг до группового этапа стала фатальной для Деяна. Станкович сначала отправился в «Ференцварош», а затем возглавил «Спартак». Но спустя более чем три года он получает второй шанс в родной команде. И для российских болельщиков история Станковича также любопытна. Мы станем ближе к ответу: провал тренера в «Спартаке» – закономерность или случайность.