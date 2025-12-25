«Реал» и «Барселона» уже не сыграют в 2025 году.

Футбол в топ-лигах уходит на паузу — продолжат только в двух странах. А когда он вернётся?

Сразу несколько европейских топ-клубов («Реал», «Барселона», «ПСЖ», «Бавария») больше не сыграют в этом году в своих лигах. Это связано с тем, что чемпионаты, в которых они принимают участие, ушли на небольшой перерыв. Изучаем, какие топ-лиги и когда вернутся с новыми матчами, а где играют в режиме нон-стоп.

«Барселона» начнёт 2026 год с дерби, «Реал» — матчем с участником еврокубков

Испанская Ла Лига ушла на двухнедельный перерыв. Следующий тур пройдёт в период со 2 по 4 января 2026 года. Он подарит сразу несколько встреч с интересными вывесками. К примеру, «Барселона» приедет в гости к «Эспаньолу» на каталонское дерби. Представляете, какой приём фанаты хозяев устроят вратарю Жоану Гарсии? Летом он перебрался к сине-гранатовым как раз из «Эспаньола».

«Реал» в предстоящем туре сыграет дома, а его соперником будет крепкий «Бетис». Банда Мануэля Пеллегрини находится на шестом месте. В начале 2025 года «бетикос» уже побеждали «Реал». Правда, тогда встреча состоялась в Севилье. Теперь соперники сойдутся в столице Испании.

«Атлетико» сыграет в гостях с «Реалом Сосьедад». Очень любопытно, как Арсен Захарян начнёт новый год.

Арсен Захарян Фото: Getty Images

7 и 8 января топовые испанские клубы проведут полуфинальные матчи Суперкубка страны. Трофей разыграют в Саудовской Аравии. Сначала «Барселона» встретится с «Атлетиком», а на следующий день нас ждёт увлекательная игра с участием двух столичных клубов — «Атлетико» против «Реала» . Далее победители этих встреч сыграют друг с другом в финале турнира – он состоится 11 января.

«ПСЖ» дважды встретится с «Парижем» и разыграет Суперкубок Франции в Кувейте

«ПСЖ» закрыл 2025 год серией из трёх побед во всех турнирах. Матвей Сафонов — «спонсор» одной из них (речь о финале Межконтинентального кубка). Первый матч в новом году столичный клуб проведёт 4 января — в этот день нас ждёт парижское дерби. Фаворит понятен. «ПСЖ» занимает второе место (да, не первое), «Париж» — 14-е. Эту встречу чемпион страны проведёт без Сафонова, который выбыл из строя на несколько недель из-за перелома руки.

В этом же туре очень серьёзный соперник ждёт команду Александра Головина. «Монако» сыграет на своём поле с «Лионом», который входит в топ-5. А вот монегаски после нескольких неудачных матчей откатились аж на девятое место. Откроется же тур матчем с участием лидера Лиги 1. Занимающий первое место «Ланс» приедет в гости к «Тулузе», которая располагается на восьмой строчке.

Александр Головин Фото: Getty Images

Далее «ПСЖ» ждёт достаточно плотный график. 8 января команда Луиса Энрике зарубится с «Марселем» за Суперкубок Франции. Кстати, эта встреча пройдёт в Кувейте. А 12 января «ПСЖ» сыграет в 1/16 финала Кубка Франции. И снова лучшая команда Европы сразится с ФК «Париж». Только на этот раз матч состоится на домашнем стадионе «ПСЖ». «Монако» же 10-го числа встретится на выезде с «Орлеаном».

Перерыв в Бундеслиге продлится три недели. Затем команды проведут три тура за короткое время

Давайте честно: тяжело представить расклад, при котором «Бавария» не станет чемпионом Германии. После 15 туров команда Венсана Компани сформировала отрыв от ближайшего преследователя в девять очков. Более того, «Бавария» забивает в среднем почти четыре мяча за игру. Остановит ли кто-то эту машину?

ФК «Бавария» Фото: Getty Images

Первый тур Бундеслиги после паузы пройдёт с 9 по 11 января. Он откроется очень крутым матчем — дортмундская «Боруссия» сыграет на выезде с «Айнтрахтом». Обе команды представляют Германию в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. «Бавария» же проведёт свою встречу последней в туре. В гости в Мюнхен приедет «Вольфсбург», который находится неподалёку от зоны вылета. Интересно, сколько мячей окажется в воротах соперника «Баварии»? «Байер» против «Штутгарта» — ещё одна крутая вывеска в 16-м туре. Обе команды сейчас входят в топ-6 Бундеслиги.

Далее немецкие клубы ждёт тур посреди недели (13-15 января) – «Бавария» встретится на выезде с «Кёльном», дортмундская «Боруссия» примет дома «Вердер», «Штутгарт» зарубится с «Айнтрахтом», а «Байер» поедет в гости к «Гамбургу». А уже 17-го числа «РБ Лейпциг» постарается остановить «Баварию». Получится ли?

В Италии играют без перерыва. В АПЛ традиционно плотный график

В Серии А не предусмотрен перерыв. Ближайший тур пройдёт с 27 по 29 декабря. Выделяется встреча двух чёрно-синих клубов — «Интер» приедет в гости к «Аталанте». А ещё очень интересно посмотреть, как нынешнего тренера «Дженоа» Даниэле Де Росси встретят в Риме, ведь его команде предстоит зарубиться с «Ромой». «Милан» примет на своём поле «Верону», «Наполи» поедет в гости к «Кремонезе», а «Ювентус» сыграет на выезде с «Пизой».

Первая половина января — достаточно тяжёлое время для клубов Серии А. Со 2-го по 12-е число состоится сразу три тура. 14 и 15 января перенесённые матчи проведут клубы-участники Суперкубка Италии. В первых числах нового года (18-й тур) выделяются встречи «Аталанта» — «Рома», «Лацио» — «Наполи» и «Интер» — «Болонья».

Микель Артета Фото: Getty Images

В Англии по традиции не знают, что такое перерыв в конце года. К 8 января клубы АПЛ проведут сразу четыре тура. 30 декабря нас ждёт очень увлекательная встреча «Арсенал» – «Астон Вилла». Лидер АПЛ постарается взять реванш у команды Унаи Эмери (а ей перед этим играть с «Челси» в ближайшие выходные).

4 января состоится игра с участием двух топ-клубов — «Манчестер Сити» примет «Челси». А 8-го числа нас ждёт заруба «Арсенала» и «Ливерпуля» в столице Англии. После всех этих туров клубы АПЛ ждут матчи Кубка Англии. Они пройдут с 9 по 12 января.

А что там в РПЛ?

Если вы уже скучаете по российскому футболу, то нам нечем вас порадовать. Первый после зимнего перерыва тур стартует только 27 февраля 2026 года. В этот день «Зенит» и «Балтика» сыграют в Санкт-Петербурге. На следующий день нас будут ждать матчи «Оренбург» — «Акрон», «Динамо» Махачкала — «Рубин», «Локомотив» — «Пари НН» и «Краснодар» — «Ростов».

В первый же день марта в РПЛ пройдут ещё три матча, все — с участием московских клубов. «Динамо» сыграет дома с «Крыльями Советов», «Спартак» приедет в гости к «Сочи», а ЦСКА отправится в Грозный на встречу с «Ахматом». А уже 3, 4 и 5 марта состоятся очередные матчи плей-офф Кубка России.