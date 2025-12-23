Билеты на ЧМ-2026 — первый крупный скандал турнира. Попасть на игры в США нереально дорого

Грядущий в 2026 году чемпионат мира по футболу обещает стать не только очередным грандиозным фестивалем самой популярной игры на планете, но и ярким примером алчности проводящей организации – ФИФА. Прежде всего это связано с космическими ценами на билеты. По этому поводу возмущение выразила группа болельщиков Football Supporters Europe (FSE), заявив, что «поражена возмутительной ценовой политикой ФИФА, и призвала «немедленно прекратить» продажу билетов.
И да, это не рядовое возмущение. Стоимость билетов выросла в среднем почти на 500% по сравнению с ЧМ-2022 года в Катаре! А для некоторых категорий – почти в 10 раз. FSE отмечает, что минимальная стоимость для фаната, желающего посетить все матчи своей команды от группового этапа до финала, составляет $ 6900 (около 550 тыс. рублей).
ФИФА удвоила доходы за цикл на фоне замедления других ведущих спортивных институтов
С каждым циклом доходы ФИФА растут сумасшедшими темпами. По итогам текущей четырёхлетки (2023-2026) организация, ведомая Джанни Инфантино, рассчитывает заработать $ 13 млрд, из которых порядка $ 10 млрд – ожидаемая выручка от ЧМ-2026. Для сравнения, в цикле 2019-2022 доход оказался почти в два раза меньше – $ 7,57 млрд (данные – официальные).
Фанаты в ожидании ЧМ-2026
Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images
Больше всего в текущем цикле ФИФА принесёт продажа прав на трансляции – $ 4,264 млрд (32,8%). Второе место по доходам ожидается от реализации билетов и услуг гостеприимства – $ 3,097 млрд (23,8%), а третья строчка, исходя из тех же официальных отчётов, принадлежит спонсорству – $ 2,846 млрд (21,9%). Порядка $ 2 млрд ФИФА получила от проведения клубного чемпионата мира в 2025 году (15,4%), и $ 793 млн принесёт лицензирование (0,6%).
Если сравнить с катарским ЧМ, то билеты и услуги перескочили с третьей позиции по выручке на вторую – тогда по этой статье доходов ФИФА заработала $ 949 млн (лишь 13%), а вклад спонсоров, по данным SportBusiness, составил $ 1,74 млрд (24%). Непосредственно продажа билетов на ЧМ-2022 принесла $ 686 млн. Расклады на американский чемпионат мира подтверждают более чем пятикратное увеличение стоимости билетов.
«Цифры всегда говорят наиболее красноречиво, – подчеркнул в начале 2025 года в своей прощальной речи на посту президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. – У олимпийского движения всё в порядке, тогда как доходы других международных спортивных организаций значительно снижаются, за исключением ФИФА. Международный футбол не только демонстрирует финансовую стабильность, но и развивается сумасшедшими темпами».
В то время как ФИФА почти удвоила доходы, выручка МОК в цикле 2021-2024 выросла всего на 12% по сравнению с допандемийным периодом. Если учесть инфляцию, то реальный рост практически отсутствует. Олимпийские игры сталкиваются с «кризисом хозяев» – города всё чаще отказываются от заявок из-за убыточности, тогда как ФИФА перекладывает расходы на адаптацию стадионов (особенно в США) на местные бюджеты и клубы. Динамика роста доходов ФИФА даже выше, чем у УЕФА с её сверхпопулярной Лигой чемпионов, хоть европейский футбол и обходит международный по доходам за цикл (в промежутке 2019-2023 УЕФА официально заработал € 17,1 млрд). Однако доходы в сравнении с предыдущим циклом увеличились лишь на 9%.
Несмотря на рост выручки, многие организации (например, НБА и АПЛ) отмечают снижение операционной прибыли из-за роста расходов (зарплаты игроков, юридические издержки и так далее). Рентабельность лиг падает, в то время как ФИФА словно находится на другой планете. В этом свете даже зарплата Инфантино кажется не такой и огромной – с жалованием в $ 4,67 млн в год он является самым богатым футбольным чиновником. Это официальные данные, если что, а не инсайды СМИ. Для сравнения, у босса УЕФА Александера Чеферина – $ 3,7 млн (данные Forbes), а главы АПЛ Ричарда Мастерса – $ 2,3 млн (nytimes).
Джанни Инфантино
Фото: Dan Mullan/Getty Images
Самый дорогой билет на финал ЧМ-2022 стоил $ 1 607, теперь он подорожает в 5,5 раза
Первопричина роста доходов ФИФА связана с расширением формата чемпионата мира с 32 до 48 команд и увеличением количества игр с 64 до 104. Неудивительно, что Инфантино провёл параллель с американским футболом и финалом Национальной футбольной лиги (НФЛ) – Супербоулом.
«У нас будет 104 Супербоула за один месяц!»
Больше стран – больше желающих приобрести билет, выше спрос – выше и предложение. Логика ФИФА проста, как и решение впервые в истории ЧМ применить к ценообразованию на билеты динамическую модель. То есть стоимость билетов нефиксированная и зависит от количества желающих их приобрести.
«ФИФА демонстрирует полную безответственность и даже наплевательское отношение к болельщикам! – это уже негодует исполнительный директор организации «Футбольные болельщики Европы» (FSE) Ронан Эвен. – Очевидно, что чемпионат мира в США будет дорогим – дорогие поездки, дорогие билеты, практически полное отсутствие общественного транспорта. Значительно взвинтить цены на билеты, в то время, когда финансовые резервы ФИФА составляют почти $ 3 млрд, выглядит совершенно неприемлемым. К сожалению, ФИФА живёт в параллельной вселенной, ей наплевать на болельщиков и общественное мнение. Это и тревожный сигнал для европейского футбола: нам нужны надлежащие законы о защите прав потребителей».
На динамику роста цена на билеты также влияет их ограниченное количество. В Катаре было реализовано 3,4 млн билетов, для турнира в США, Канаде и Мексике в 2026-м зарезервировано 6,5 млн билетов, что совершенно не сказывается на спросе. ФИФА сообщила, что всего за первые 24 часа после открытия основного этапа продаж (лотереи) в начале декабря было зарегистрировано более 5 млн заявок на билеты на ЧМ-2026, а по состоянию на конец года общее количество запросов от фанатов из 210 стран превысило 20 млн.
В условиях ограниченности количества билетов ФИФА уже традиционно разыгрывает возможность их покупки в формате лотереи и в несколько этапов. Самые дешёвые билеты на групповой этап (категория 4) обойдутся в $ 60, третья категория стоит от $ 100 до $ 265, вторая – $ 150-380 и люксовая (первая) – $ 140-563.
В плей-офф нижним порогом вплоть до финала останется $ 60, а стоимость самых дорогих билетов в зависимости от стадии ранжируется следующим образом:
- 1/16 финала – $ 751;
- 1/8 финала – $ 981;
- четвертьфиналы – $ 1777;
- полуфиналы – $ 3299;
- матч за третье место – $ 1125;
- финал – $ 8660.
Однако в условиях динамического ценообразования можно не сомневаться, что это удовольствие обойдётся гораздо дороже.
Для сравнения, в Катаре самые дешёвые билеты на групповой этап стоили по $ 11, а на финал стартовали от $ 206. На эпический титульный матч Аргентина – Франция (3:3, 4:2 пен.) самый дорогой билет первой категории стоил $ 1607. И это с фиксированным ценообразованием.
Мы обозначили цены для обычных болельщиков, но у ФИФА есть ещё и премиум-билеты, которые продаются в корпоративные ложи в зоне гостеприимства. Их стоимость на ЧМ-2026 – от $ 3500 до $ 73 200 на человека (Sky Sports).
|Цены на билеты ЧМ-2022 (фиксированные минимальные цены)
|Стадия
|Категория 4*
|Категория 3
|Категория 2
|Категория 1
|Группа
|$ 11
|$ 69
|$ 165
|$ 220
|1/8 финала
|$ 19
|$ 96
|$ 206
|$ 275
|1/4 финала
|$ 82
|$ 206
|$ 288
|$ 426
|1/2 финала
|$ 137
|$ 357
|$ 659
|$ 956
|3-е место
|$ 82
|$ 302
|$ 426
|$ 604
|Финал
|$ 206
|$ 604
|$ 1003
|$ 1607
* Только для резидентов Катара
|Цены на билеты ЧМ-2026 (динамическое ценообразование)
|Стадия
|Категория 4 *
|Категория 3
|Категория 2
|Категория 1
|Группа
|$ 60
|$ 100-265
|$ 150-380
|$ 140-563
|1/16 финала
|$ 60
|от $ 125
|от $ 185
|$ 260-751
|1/8 финала
|$ 60
|от $ 165
|от $ 225
|$ 330-981
|1/4 финала
|$ 60
|от $ 245
|от $ 330
|$ 470-1777
|1/2 финала
|$ 60
|от $ 400
|от $ 560
|$ 800-3299
|3-е место
|$ 60
|от $ 245
|от $ 330
|$ 470-1125
|Финал
|$ 60
|от $ 600
|от $ 1100
|$ 4185-8680+
* Категория 4 имеет фиксированную цену
Фанаты сравнивают снижение стоимости самых дешёвых билетов с костью, брошенной толпе
ФИФА оказалась под сильным огнём критики из-за огромных цен на билеты ЧМ-2026. Настоящий скандал разразился с билетами для болельщиков с ограниченными возможностями (обычно защищенная категория). Они появились на официальной платформе перепродажи билетов ФИФА по ценам, которые в шесть раз превышали номинальную стоимость. При этом не было никаких проверок, что эти билеты будут проданы именно людям с инвалидностью. Примечательно, что ФИФА не включила билеты для людей с ограниченными возможностями в самую дешёвую четвёртую категорию.
Кроме того, впервые в истории чемпионатов мира ФИФА решила взимать плату за билет для сопровождающего лица. Поскольку для многих людей с инвалидностью посещение матча без сопровождающего невозможно, это удваивало стоимость, что фанатские группы назвали «несправедливым налогом» на людей с ограниченными возможностями.
Такое отношение побудило Сеть болельщиков-инвалидов и сторонников инклюзивности в Европе написать письмо Инфантино. «На вашей пресс-конференции в Дохе в 2022 году вы заявили: «Сегодня я чувствую себя инвалидом». Это утверждение явно не соответствует нынешней ценовой политике ФИФА в отношении ЧМ-2026. Истинная инклюзивность – это не символические слова и не пустые обещания: она требует действий, которые признают структурные недостатки и устраняют барьеры, а не укрепляют их. Мы требуем решить эту проблему в приоритетном порядке», – говорится в письме.
Людям с ограниченными возможностями на ЧМ-2026 не досталось льготных билетов
Фото: Francois Laplante/Getty Images
Пока что единственным ответом и уступкой ФИФА на шквал критики стала фиксация минимальной стоимости билета на отметке в $ 60, причём на все встречи. До этого минимальный порог существовал лишь как «стартовый» для ряда игр, но не был гарантирован для всех встреч турнира. Однако воспользоваться этой привилегией могут не все, а только представители официальных ассоциаций болельщиков квалифицировавшихся стран.
То есть национальные федерации получают квоту мест на матчи своей команды и сами решают, кому их отдать в первую очередь. Правом на покупку этих билетов воспользуются не просто «быстрые» покупатели, а именно «проверенные» фанаты, которые годами ездят за сборной, что исключает (или сильно ограничивает) перекупов. Однако доля билетов по $ 60 составит лишь 10% от общего количества выделенных федерациям мест. А в общем числе билетов (6,5 млн билетов) и вовсе мизерная – лишь 1,6%.
В целом реакция на действия ФИФА вызывает преимущественно скепсис, гнев и упрёки в лицемерии. Президент американской фанатской группы American Outlaws Брайан Хексель считает эти уступки «слишком незначительными и запоздалыми», а мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани сравнил цены на билеты с «грабежом средь бела дня».
«ФИФА ведёт себя как высокомерный монополист, который считает, что болельщики – это бездонный кошелёк. Их жалкие 10% дешёвых билетов – это не забота о людях, это кость, брошенная толпе, чтобы она не разнесла их офис. Это оскорбление для миллионов преданных фанатов, которые годами поддерживают футбол», – выражает мнение представитель британской Ассоциации футбольных болельщиков (FSA) Кевин Майлз.
В общем, турнир ещё не начался, а организаторов уже критикуют. И очень мощно. По делу?