Билеты на ЧМ-2026 — первый крупный скандал турнира. Попасть на игры в США нереально дорого

Цены по сравнению с Катаром выросли в пять раз. Но катастрофа не только с ними.

Грядущий в 2026 году чемпионат мира по футболу обещает стать не только очередным грандиозным фестивалем самой популярной игры на планете, но и ярким примером алчности проводящей организации – ФИФА. Прежде всего это связано с космическими ценами на билеты. По этому поводу возмущение выразила группа болельщиков Football Supporters Europe (FSE), заявив, что «поражена возмутительной ценовой политикой ФИФА, и призвала «немедленно прекратить» продажу билетов.

И да, это не рядовое возмущение. Стоимость билетов выросла в среднем почти на 500% по сравнению с ЧМ-2022 года в Катаре! А для некоторых категорий – почти в 10 раз. FSE отмечает, что минимальная стоимость для фаната, желающего посетить все матчи своей команды от группового этапа до финала, составляет $ 6900 (около 550 тыс. рублей).

ФИФА удвоила доходы за цикл на фоне замедления других ведущих спортивных институтов

С каждым циклом доходы ФИФА растут сумасшедшими темпами. По итогам текущей четырёхлетки (2023-2026) организация, ведомая Джанни Инфантино, рассчитывает заработать $ 13 млрд, из которых порядка $ 10 млрд – ожидаемая выручка от ЧМ-2026. Для сравнения, в цикле 2019-2022 доход оказался почти в два раза меньше – $ 7,57 млрд (данные – официальные).

Фанаты в ожидании ЧМ-2026 Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Больше всего в текущем цикле ФИФА принесёт продажа прав на трансляции – $ 4,264 млрд (32,8%). Второе место по доходам ожидается от реализации билетов и услуг гостеприимства – $ 3,097 млрд (23,8%), а третья строчка, исходя из тех же официальных отчётов, принадлежит спонсорству – $ 2,846 млрд (21,9%). Порядка $ 2 млрд ФИФА получила от проведения клубного чемпионата мира в 2025 году (15,4%), и $ 793 млн принесёт лицензирование (0,6%).

Если сравнить с катарским ЧМ, то билеты и услуги перескочили с третьей позиции по выручке на вторую – тогда по этой статье доходов ФИФА заработала $ 949 млн (лишь 13%), а вклад спонсоров, по данным SportBusiness, составил $ 1,74 млрд (24%). Непосредственно продажа билетов на ЧМ-2022 принесла $ 686 млн. Расклады на американский чемпионат мира подтверждают более чем пятикратное увеличение стоимости билетов.

«Цифры всегда говорят наиболее красноречиво, – подчеркнул в начале 2025 года в своей прощальной речи на посту президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. – У олимпийского движения всё в порядке, тогда как доходы других международных спортивных организаций значительно снижаются, за исключением ФИФА. Международный футбол не только демонстрирует финансовую стабильность, но и развивается сумасшедшими темпами».

В то время как ФИФА почти удвоила доходы, выручка МОК в цикле 2021-2024 выросла всего на 12% по сравнению с допандемийным периодом. Если учесть инфляцию, то реальный рост практически отсутствует. Олимпийские игры сталкиваются с «кризисом хозяев» – города всё чаще отказываются от заявок из-за убыточности, тогда как ФИФА перекладывает расходы на адаптацию стадионов (особенно в США) на местные бюджеты и клубы. Динамика роста доходов ФИФА даже выше, чем у УЕФА с её сверхпопулярной Лигой чемпионов, хоть европейский футбол и обходит международный по доходам за цикл (в промежутке 2019-2023 УЕФА официально заработал € 17,1 млрд). Однако доходы в сравнении с предыдущим циклом увеличились лишь на 9%.

Несмотря на рост выручки, многие организации (например, НБА и АПЛ) отмечают снижение операционной прибыли из-за роста расходов (зарплаты игроков, юридические издержки и так далее). Рентабельность лиг падает, в то время как ФИФА словно находится на другой планете. В этом свете даже зарплата Инфантино кажется не такой и огромной – с жалованием в $ 4,67 млн в год он является самым богатым футбольным чиновником. Это официальные данные, если что, а не инсайды СМИ. Для сравнения, у босса УЕФА Александера Чеферина – $ 3,7 млн (данные Forbes), а главы АПЛ Ричарда Мастерса – $ 2,3 млн (nytimes).

Джанни Инфантино Фото: Dan Mullan/Getty Images

Самый дорогой билет на финал ЧМ-2022 стоил $ 1 607, теперь он подорожает в 5,5 раза

Первопричина роста доходов ФИФА связана с расширением формата чемпионата мира с 32 до 48 команд и увеличением количества игр с 64 до 104. Неудивительно, что Инфантино провёл параллель с американским футболом и финалом Национальной футбольной лиги (НФЛ) – Супербоулом.

Джанни Инфантино президент ФИФА «У нас будет 104 Супербоула за один месяц!»

Больше стран – больше желающих приобрести билет, выше спрос – выше и предложение. Логика ФИФА проста, как и решение впервые в истории ЧМ применить к ценообразованию на билеты динамическую модель. То есть стоимость билетов нефиксированная и зависит от количества желающих их приобрести.

«ФИФА демонстрирует полную безответственность и даже наплевательское отношение к болельщикам! – это уже негодует исполнительный директор организации «Футбольные болельщики Европы» (FSE) Ронан Эвен. – Очевидно, что чемпионат мира в США будет дорогим – дорогие поездки, дорогие билеты, практически полное отсутствие общественного транспорта. Значительно взвинтить цены на билеты, в то время, когда финансовые резервы ФИФА составляют почти $ 3 млрд, выглядит совершенно неприемлемым. К сожалению, ФИФА живёт в параллельной вселенной, ей наплевать на болельщиков и общественное мнение. Это и тревожный сигнал для европейского футбола: нам нужны надлежащие законы о защите прав потребителей».

На динамику роста цена на билеты также влияет их ограниченное количество. В Катаре было реализовано 3,4 млн билетов, для турнира в США, Канаде и Мексике в 2026-м зарезервировано 6,5 млн билетов, что совершенно не сказывается на спросе. ФИФА сообщила, что всего за первые 24 часа после открытия основного этапа продаж (лотереи) в начале декабря было зарегистрировано более 5 млн заявок на билеты на ЧМ-2026, а по состоянию на конец года общее количество запросов от фанатов из 210 стран превысило 20 млн.

В условиях ограниченности количества билетов ФИФА уже традиционно разыгрывает возможность их покупки в формате лотереи и в несколько этапов. Самые дешёвые билеты на групповой этап (категория 4) обойдутся в $ 60, третья категория стоит от $ 100 до $ 265, вторая – $ 150-380 и люксовая (первая) – $ 140-563.

В плей-офф нижним порогом вплоть до финала останется $ 60, а стоимость самых дорогих билетов в зависимости от стадии ранжируется следующим образом:

1/16 финала – $ 751;

1/8 финала – $ 981;

четвертьфиналы – $ 1777;

полуфиналы – $ 3299;

матч за третье место – $ 1125;

финал – $ 8660.

Однако в условиях динамического ценообразования можно не сомневаться, что это удовольствие обойдётся гораздо дороже.

Для сравнения, в Катаре самые дешёвые билеты на групповой этап стоили по $ 11, а на финал стартовали от $ 206. На эпический титульный матч Аргентина – Франция (3:3, 4:2 пен.) самый дорогой билет первой категории стоил $ 1607. И это с фиксированным ценообразованием.

Мы обозначили цены для обычных болельщиков, но у ФИФА есть ещё и премиум-билеты, которые продаются в корпоративные ложи в зоне гостеприимства. Их стоимость на ЧМ-2026 – от $ 3500 до $ 73 200 на человека (Sky Sports).

Цены на билеты ЧМ-2022 (фиксированные минимальные цены) Стадия Категория 4* Категория 3 Категория 2 Категория 1 Группа $ 11 $ 69 $ 165 $ 220 1/8 финала $ 19 $ 96 $ 206 $ 275 1/4 финала $ 82 $ 206 $ 288 $ 426 1/2 финала $ 137 $ 357 $ 659 $ 956 3-е место $ 82 $ 302 $ 426 $ 604 Финал $ 206 $ 604 $ 1003 $ 1607

* Только для резидентов Катара

Цены на билеты ЧМ-2026 (динамическое ценообразование) Стадия Категория 4 * Категория 3 Категория 2 Категория 1 Группа $ 60 $ 100-265 $ 150-380 $ 140-563 1/16 финала $ 60 от $ 125 от $ 185 $ 260-751 1/8 финала $ 60 от $ 165 от $ 225 $ 330-981 1/4 финала $ 60 от $ 245 от $ 330 $ 470-1777 1/2 финала $ 60 от $ 400 от $ 560 $ 800-3299 3-е место $ 60 от $ 245 от $ 330 $ 470-1125 Финал $ 60 от $ 600 от $ 1100 $ 4185-8680+

* Категория 4 имеет фиксированную цену

Фанаты сравнивают снижение стоимости самых дешёвых билетов с костью, брошенной толпе

ФИФА оказалась под сильным огнём критики из-за огромных цен на билеты ЧМ-2026. Настоящий скандал разразился с билетами для болельщиков с ограниченными возможностями (обычно защищенная категория). Они появились на официальной платформе перепродажи билетов ФИФА по ценам, которые в шесть раз превышали номинальную стоимость. При этом не было никаких проверок, что эти билеты будут проданы именно людям с инвалидностью. Примечательно, что ФИФА не включила билеты для людей с ограниченными возможностями в самую дешёвую четвёртую категорию.

Кроме того, впервые в истории чемпионатов мира ФИФА решила взимать плату за билет для сопровождающего лица. Поскольку для многих людей с инвалидностью посещение матча без сопровождающего невозможно, это удваивало стоимость, что фанатские группы назвали «несправедливым налогом» на людей с ограниченными возможностями.

Такое отношение побудило Сеть болельщиков-инвалидов и сторонников инклюзивности в Европе написать письмо Инфантино. «На вашей пресс-конференции в Дохе в 2022 году вы заявили: «Сегодня я чувствую себя инвалидом». Это утверждение явно не соответствует нынешней ценовой политике ФИФА в отношении ЧМ-2026. Истинная инклюзивность – это не символические слова и не пустые обещания: она требует действий, которые признают структурные недостатки и устраняют барьеры, а не укрепляют их. Мы требуем решить эту проблему в приоритетном порядке», – говорится в письме.

Людям с ограниченными возможностями на ЧМ-2026 не досталось льготных билетов Фото: Francois Laplante/Getty Images

Пока что единственным ответом и уступкой ФИФА на шквал критики стала фиксация минимальной стоимости билета на отметке в $ 60, причём на все встречи. До этого минимальный порог существовал лишь как «стартовый» для ряда игр, но не был гарантирован для всех встреч турнира. Однако воспользоваться этой привилегией могут не все, а только представители официальных ассоциаций болельщиков квалифицировавшихся стран.

То есть национальные федерации получают квоту мест на матчи своей команды и сами решают, кому их отдать в первую очередь. Правом на покупку этих билетов воспользуются не просто «быстрые» покупатели, а именно «проверенные» фанаты, которые годами ездят за сборной, что исключает (или сильно ограничивает) перекупов. Однако доля билетов по $ 60 составит лишь 10% от общего количества выделенных федерациям мест. А в общем числе билетов (6,5 млн билетов) и вовсе мизерная – лишь 1,6%.

В целом реакция на действия ФИФА вызывает преимущественно скепсис, гнев и упрёки в лицемерии. Президент американской фанатской группы American Outlaws Брайан Хексель считает эти уступки «слишком незначительными и запоздалыми», а мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани сравнил цены на билеты с «грабежом средь бела дня».

«ФИФА ведёт себя как высокомерный монополист, который считает, что болельщики – это бездонный кошелёк. Их жалкие 10% дешёвых билетов – это не забота о людях, это кость, брошенная толпе, чтобы она не разнесла их офис. Это оскорбление для миллионов преданных фанатов, которые годами поддерживают футбол», – выражает мнение представитель британской Ассоциации футбольных болельщиков (FSA) Кевин Майлз.

В общем, турнир ещё не начался, а организаторов уже критикуют. И очень мощно. По делу?