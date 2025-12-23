Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Нападающий Ливерпуля Александер Исак сломал голеностоп, травма, как получил, сроки возвращения, купят ли замену, Экитике, Семеньо

Самый дорогой трансфер АПЛ — провал. После травмы Исака «Ливерпуль» идёт за другой звездой
Никита Паглазов
Александер Исак сломал голеностоп
Статистика форварда и так удручала, а теперь он выбыл на несколько месяцев. За новую цель придётся побороться с «МЮ» и «Сити».

Осень 2025 года – худший период для «Ливерпуля» за несколько лет. С конца сентября по конец ноября команда потерпела девять поражений в 12 матчах. Ещё и разгорелся скандал из-за резких публичных высказываний Мохамеда Салаха об Арне Слоте. Вы об этом наверняка слышали или читали – в том числе на «Чемпионате». Одна из главных тем осени в мировом футболе.

В декабре кризис потихоньку отступает: в последних шести встречах мерсисайдцы ни разу не проиграли. Сейчас и вовсе идёт серия из трёх побед (в матчах с «Интером» в Лиге чемпионов, а также с «Тоттенхэмом» и «Брайтоном» в АПЛ). И тут – новая беда.

Исак наконец-то забил в важном матче. Ценой серьёзной травмы

После перерыва в игре с «Тоттенхэмом» Арне Слот выпустил на поле Александера Исака. И на 56-й минуте швед забил свой второй мяч в нынешнем сезоне АПЛ. Он замкнул передачу Флориана Вирца, однако под нападающего подкатился защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен. И уже после того, как Исак пробил, влетел в форварда. Получилось жёстко: левый голеностоп Исака в динамике оказался зажат между ног соперника. Вместо празднования забитого мяча Александер мучился от боли на газоне.

Момент с травмой Александера Исака

Момент с травмой Александера Исака

Фото: Catherine Ivill — AMA/Getty Images

Форвард «Ливерпуля» не смог продолжить игру и ушёл только с помощью медштаба. Уже тогда стало понятно: вряд ли это простой ушиб. Плохие новости начали поступать сразу же. Близкий к «Ливерпулю» журналист Пол Джойс сообщил, что швед получил серьёзную травму ноги и, как ожидается, вылетел на большой срок.

Худшие опасения подтвердились в ночь с 22 на 23 декабря. Официальный сайт «Ливерпуля» опубликовал заявление, в котором сообщил о переломе малоберцовой кости у Исака. Клуб заявил, что футболист уже перенёс операцию, однако не назвал точных сроков возвращения. Но тот же Пол Джойс добавил оптимизма: «Ливерпуль» ещё рассчитывает на шведа в этом сезоне.

«Ливерпуль»
«Ливерпуль»
заявление

«Александер Исак сегодня успешно перенёс операцию после травмы, полученной в субботу. Нападающий «Ливерпуля» получил повреждение в столкновении в момент, когда забивал первый мяч «Тоттенхэму», после чего был вынужден покинуть поле. После постановки диагноза была проведена операция на травмированном голеностопе, которая также включала в себя устранение перелома малоберцовой кости».

У Исака и без травмы сезон протекал очень трудно. Александер перешёл в «Ливерпуль» в последний день трансферного окна. Ради покупки шведа клуб побил свой же рекорд АПЛ и заплатил космические € 145 млн. Исак и сам форсировал трансфер на «Энфилд»: он пропустил предсезонку «Ньюкасла» и покинул клуб с конфликтом.

После перехода в «Ливерпуль» 26-летний швед с огромным трудом набирал форму. Только в конце сентября он забил дебютный мяч – «Саутгемптону» в Кубке лиги (2:1). Затем – ассист в матче АПЛ с «Челси» (1:2) 4 октября. Сам Исак впервые забил в чемпионате только 30 ноября во встрече с «Вест Хэмом» (2:0). Нападающий признавал, что испытывает проблемы с формой. Оно и неудивительно, когда пропускаешь полноценную подготовку к сезону.

Александер Исак
Александер Исак
форвард «Ливерпуля»

«Непростое начало – как индивидуально, так и командно. Результаты не лучшие. Я тоже хочу большего. Нам нужно сохранять позитивный настрой. Наилучшей физической формы я ещё не достиг. Но когда появляюсь на поле – хочу играть хорошо. И всегда жду от себя большего, даже когда играю очень хорошо».

В последних трёх встречах чемпионата Александер выходил на замену. С «Лидсом» и «Брайтоном» получил совсем немного времени, с «Тоттенхэмом» появился сразу после перерыва. И забил в важном матче! Вот он – момент для эмоционального подъёма. Но из-за одного неудачного эпизода Исак, вероятно, пропустит несколько месяцев.

Даже если Александер вернётся к концу чемпионата, то этот сезон уже точно для него вычеркнут. Ещё и у Швеции есть шансы отобраться на чемпионат мира: помочь сборной в стыках у форварда не получится. Да и не факт, что в случае выхода на ЧМ Исак полноценно восстановится и будет полезен.

Флориан как раз оформил ассист на Исака. Но пока что и его трансфер вызывает вопросы:
Вирц до сих пор без голов и ассистов в АПЛ. Но некоторые звёзды стартовали гораздо хуже
Вирц до сих пор без голов и ассистов в АПЛ. Но некоторые звёзды стартовали гораздо хуже

Травма Исака вынудит «Ливерпуль» оформить ещё один дорогой трансфер?

Главный лот на трансферном рынке АПЛ – вингер «Борнмута» Антуан Семеньо. У футболиста в январе 2026 года активируется пункт в контракте, по которому любой клуб сможет выкупить ганца за £ 65 млн (€ 74,1 млн). За Семеньо уже идёт гонка. «Ливерпуль» – среди претендентов (также за игрока борются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм»).

Журналист The Guardian Марк Добсон в своём материале сообщил, что «Ливерпуль» уже согласовал личные условия контракта с Антуаном. По его данным, также заинтересованные в игроке «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» полагают, что Семеньо предпочтёт перебраться к действующим чемпионам Англии.

Антуан Семеньо

Антуан Семеньо

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Однако у Фабрицио Романо немного другая информация: якобы «Сити» и «МЮ» дальше всех продвинулись в переговорах по Семеньо. Но Романо отдельно упомянул, что «Ливерпуль» на фоне травмы Исака после первичных контактов в ноябре может активнее включиться в переговоры.

У «Ливерпуля» есть замена Исаку по позиции – Уго Экитике. Француз также пришёл летом, однако, в отличие от Александера, с ходу показывает хороший футбол. Экитике забил уже 11 мячей в 24 встречах сезона. Поэтому глобально травма шведа не станет для «Ливерпуля» катастрофой. Тем более если клубу удастся перевезти Семеньо. Тогда у Слота появится больше возможностей для ротации Коди Гакпо: нидерландец сейчас играет слева в атаке, но также может выйти «девяткой». Мерсисайдцам в январе не помешало бы укрепить защиту, однако травма Исака заставляет сильнее задуматься о сделке по Семеньо.

Объясняем, чем же так крут вингер «Борнмута»:
Самый влиятельный игрок АПЛ — не из топ-клуба. Что в нём особенного?
Самый влиятельный игрок АПЛ — не из топ-клуба. Что в нём особенного?
