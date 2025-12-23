Конте взял новый трофей с «Наполи»! Тьмища моментов и просто незаконно ужасная реализация

«Болонья» была отвратительна. Есть 11-й титул в тренерской карьере Антонио и третий Суперкубок Италии для Неаполя!

«Наполи» и «Болонья» зарубились за Суперкубок Италии. Ранее команды прошли «Милан» и «Интер» соответственно, не позволив миланцам повторить финал прошлого сезона. Битва чемпиона против обладателя Кубка: что может быть логичнее такой пары?

Суперкубок Италии проходит в Саудовской Аравии. И финал в Эр-Рияде на «Аль-Авваль Парке» не собрал аншлага. Арена вмещает 25 тыс. зрителей, но на трибунах были видны пустые места. На фоне скандала с матчем «Милан» – «Комо» в Австралии (сначала подтвердили проведение, а затем отменили из-за финансовых рисков и условий Азиатской конфедерации), эта картинка добавляет аргументов противникам игр за пределами Италии.

В 2025 году «Болонья» и «Наполи» встречались дважды. В апреле команды сыграли вничью (1:1), а в ноябре команда Винченцо Итальяно разобралась с чемпионом дома – 2:0. За последние шесть матчей неаполитанцы всего один раз одержали победу над соперником. И в финале Суперкубка нейтральные болельщики ждали как минимум равную игру. Зря.

«Наполи» — «Болонья» Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

С первых минут «Наполи» завладел инициативой. А перекрывающей воздух сопернику «Болоньи» будто не было на поле. Столько сил потратили на игру с «Интером»? В первом тайме команда Итальяно не создала ни одного момента. Но что грустнее для тренера, «Болонья» позволила «Наполи» создавать опасные подходы с высокой частотой.

На 11-й минуте Элиф Элмас упустил первый топ-шанс: он получил мяч в штрафной и бахнул в ближний угол – чуть не попал. Позже очень опасно во вратарскую прострелил Джованни Ди Лоренцо. Команда Антонио Конте безостановочно рисовала атаки по фирменным механизмам тренера. Гол оставался вопросом времени.

И на 37-й минуте «Наполи» упустил топ-момент. Неаполитанцы провели очень красивую комбинацию: несколько игроков сыграли в одно касание, а к воротам «Болоньи» выскочил Леонардо Спинаццола. Тот пытался перебросить Федерико Равалью, но получилось слабо. Мяч на пути в створ остановил полузащитник «Болоньи» Льюис Фергюсон.

Не получилось забить один из самых красивых мячей 2025 года? Не беда – организуем ещё. Уже на 39-й минуте Давид Нерес получил мяч из-за боковой, сместился с правого фланга ближе к центру и пробил в дальний угол. Получился прекрасный, точный удар – 1:0! Закономерный итог первого тайма.

«Наполи» Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

После перерыва была надежда, что «Болонья» перезагрузится и вернёт интригу в финал. Однако «Наполи» не планировал отпускать первый с 2014 года Суперкубок Италии. На старте второго тайма неаполитанцы полетели забивать ещё. Голкипер «Болоньи» Равалья несколько раз спас команду: особенно классным получился сейв после удара Амира Ррахмани головой под перекладину.

На 56-й минуте команда Итальяно создала свой первый опасный момент. Риккардо Орсолини навесил на Фергюсона, а шотландец пробил прямо в Ваню Милинковича-Савича. И тут же «Болонья» получила второй мяч в ответ. Неудержимый Нерес запрессинговал в чужой штрафной Джона Лукуми, молниеносно сблизился с воротами и технично перебросил Равалью. Этот «привоз» отнял несколько миллионов с ценника защитника «Болоньи». У «Наполи» же появляется новая звезда! Нерес забил в прошлом матче «Милану», а теперь загрузил дубль в финале.

При счёте 2:0 неаполитанцы не постеснялись отдать владение сопернику. «Болонья» не так хороша в позиционных атаках, как в быстрых выпадах. Очередное подтверждение тезиса мы увидели и в финале. Больших проблем вратарю и защите «Наполи» команда Итальяно не создала.

Скорее, неаполитанцы были ближе к третьему мячу. Или даже к четвёртому. Например, на 78-й минуте о себе напомнил Скотт Мактоминей: полузащитник нанёс удар «ножницами» из штрафной, но не попал в ближний угол. Хотя в ноябре во встрече Шотландия – Дания этот трюк у него получился. Также парочка моментов была у арендованного из «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хойлунда: сначала он пробил мимо створа из выгодной позиции, а позже пожадничал и не покатил на свободного партнёра.

Довести счёт до разгромного мог и Маттео Политано. Полузащитнику было проще забить, чем промахнуться. Он выскочил на передачу от Мигеля Гутьерреса, а перед ним оставались только пустые ворота. Но мяч от его ноги предательски полетел выше створа. Неаполитанцы будто не хотели обижать «Болонью», упустив огромное количество моментов.

«Наполи» забрал третий Суперкубок Италии в истории. А Конте взял 11-й трофей в тренерской карьере. Пока что романтический период команды и тренера продолжается. Если Конте (как он это любит) не разругается с руководством/игроками, то неаполитанцы в нынешней форме способны замахнуться на второе золото Серии А подряд. «Болонья» же откровенно не подъехала на финал Суперкубка, не оказав настоящего сопротивления «Наполи».