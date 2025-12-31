Добрые истории от читателей «Чемпионата» к 20-летию. И злой комментарий про авторов

Мы попросили вспомнить, как сайт повлиял на вашу жизнь. И в ответ раскрыли, закончил ли хоть кто-то из редакции журфак.

В середине декабря мы предложили вам вспомнить интересные истории из вашей жизни, связанные с «Чемпионатом», или какие-то весёлые ошибки нашего сайта, накопившиеся за 20 лет. И вот что вы нам рассказали!

«Моя первая и единственная поездка за границу»

«Здравствуйте, меня зовут Роман. Вообще на «Чемпионате» я года так с 2005-2006-го. Знакомый как-то порекомендовал, я зашёл и так и остался. Сейчас мой ник на сайте romchik-cska. За это время, конечно, было много чего, но глыбой, главным событием для меня является то, что я выиграл в конкурсе от «Чемпионата» совместно с Huawei поездку в Испанию на матч мадридского «Реала».

Во-первых, это до сих пор, к сожалению, моя первая и единственная поездка за границу, во-вторых, среди иностранных клубов у меня два любимчика: «Ливерпуль» и «Реал». Поэтому эта поездка стала для меня самым настоящим откровением и счастьем.

Я побывал в другой стране, пожил в очень хороших отелях и кушал в замечательных ресторанах. Познакомился с культурой другой страны, завёл знакомства с другими людьми (нас было 11 человек, кто выиграл конкурс, одному, к сожалению, не одобрили визу). Побывал во многих городах Испании, прокатился на скоростном поезде, Впервые полетел на самолёте, впервые побывал в аэропортах разного уровня… В общем, описывать можно очень долго, вся эта история словно сказка. Огромная благодарность «Чемпионату» и Huawei.

Победители конкурса на матче «Реала» Фото: lfp.es

А что касается смешных ошибок на «Чемпионате», то они, к сожалению, практически в каждой новости, поэтому описывать их можно томами, как «Войну и мир». Хочу сказать, что я «Чемпионат» читаю всегда, я не пропускаю ни одной новости. Если несколько дней не заходил, то обязательно прочитываю всё до той новости, которой заканчивал предыдущее чтение".

«Ай нид подзарядкос!»

«Меня зовут Владислав, и я читаю «Чемп» уже очень много лет. В 2008 году ЦСКА играл против «Депортиво» в Кубке УЕФА: наши выиграли 3:0, и в том матче феерил Алан Дзагоев. Прекрасно помню, что после той игры читал «Чемп» — так что мой стаж читателя уже точно превышает 17 лет. Хочу сказать изданию спасибо за все эти годы! Едва ли найдётся хоть один день в году, когда бы я не заходил к вам.

Будучи большим поклонником футбола, я, разумеется, преимущественно читаю футбольные тексты. Ещё обожаю биатлон и хочу выделить раздел Lifestyle. Допускаю, что едва ли он пользуется большой популярностью у читателей (судя по количеству лайков и прочих эмодзи в конце текстов) – но лично мне как спортсмену-любителю он очень нравится! Тексты о тренировках и правильном питании, истории успешных актёров и других ярких личностей, туристические гиды – всё это можно прочитать на «Чемпе», и это очень здорово!

Владислав и другие волонтёры на ЧМ-2018 Фото: Читатель «Чемпионата» Владислав, из личного архива

А теперь – о моих историях. Летом 2018 года я работал волонтёром на нашем чемпионате мира по футболу. Функция «Обеспечение деятельности СМИ». Весной того же года сборная Россия играла против Бразилии товарищеский матч – и там я встретил Гришу Телингатера. Я трудился на медиатрибуне и после игры заметил, что какой-то журналист что-то настойчиво ищет. Подумал, что иностранец – спросил: «Can I help you? What do you need?» После чего услышал забавный ответ Гриши: «Ай нид подзарядкос!» К сожалению, не смог ему найти нужную подзарядку, а когда он ушёл – первую минуту пытался вспомнить, где же я видел этого парня…

Затем Гриша запустил подкаст с Кириллом Хаитом про АПЛ – и я стал их регулярным слушателем. Должен сказать, что Кирилл — мой любимый автор «Чемпа», хоть он сейчас уже и не работает у вас. Хаит принадлежит к той редкой группе журналистов, кто красочно и очень вкусно пишет и при этом глубоко и содержательно анализирует. Прекрасно помню текст, после прочтения которого стал фанатом Хаита – это был материал о Килиане Мбаппе:

А ещё я знаком с Сергеем Титовым. Списался с ним после Евро-2016, пообщались – и затем он предложил писать в его блоге «Пыльный чердак», чтобы набивать руку в спортивной журналистике. В итоге у нас на «Чердаке» подобралась солидная компания начинающих журналистов: Марк Бессонов сейчас трудится в «Спорт-экспрессе», Миша Громов – комментатор на «Окко Спорт». Так что я благодарен Серёге Титову: я получил хороший журналистский опыт, спасибо ему за это!

Такие вот пироги. Ещё раз поздравляю «Чемпионат» с 20-летним юбилеем и с наступающими Новым годом и Рождеством! Продолжайте радовать читателей яркими и сильными текстами, двигайтесь вперёд и не теряйте в душе огня!"

«Каково же было моё удивление, когда прозвучал Зиньковский...»

«Меня зовут Алексей. 41 год. Болельщик клуба «Меч» из города Ефремова. Была забавная история, связанная с вашим сайтом. 18 мая, 2022 года. День финала Лиги Европы. А до финала наша команда участвует в квизе «Паненка». Перед финальным седьмым раундом есть шансы не только войти в тройку, но и на победу.

Один из вопросов финального раунда звучит так: «Кто стал лучшим ассистентом РПЛ сезона-2021/2022»? С ходу даю ответ — Шиманьски! Запомнил, отложилось, ведь готовился по заветам вашего «Чемпионата». Причём настоял на ответе с пометкой "+1 балл", что в случае правильного ответа нашей команде сразу принесло бы два балла вместо одного…

Каково же было моё удивление, когда в ответе прозвучало «Зиньковский»! А это означает, что мы не только не зарабатываем баллы, а уходим в минус один! Тут начался диалог с организаторами, которых удалось убедить, что на сайте «Чемпионата» указан Шиманьский, тогда как на официальном сайте РПЛ числился Зиньковский.

Победители квиза Фото: Из личного архива читателя

В итоге организаторы поступили мудро и оба ответа засчитали как правильные! Наша команда с минус одного забрала плюс два, и этого хватило для победы в игре! Нашему счастью не было предела!"

«Увидел своими глазами ещё совсем молодого Ферстаппена»

«Меня зовут Егор Иванов. В 2015 году со мной произошла история, которую до сих пор вспоминаю с особым теплом. Тогда мне было всего 15 лет, и я неожиданно выиграл два билета на Гран-при Формулы-1 в Сочи в викторине, которую проводил «Чемпионат». Для меня это было чем-то почти нереальным. Формулу-1 я смотрел с раннего детства — во многом благодаря папе, который и привил интерес к автоспорту. Мы смотрели гонки вместе, обсуждали пилотов и команды, и поездка на настоящий Гран-при казалась чем-то из разряда несбыточных мечтаний.

Изначально мы планировали ехать вдвоём с папой. Но когда с нами связались представители «Чемпионата», мы пообщались и в разговоре рассказали, что у нас большая семья (ещё мама, младшая сестра и младший брат, которому на тот момент было чуть больше года). Спустя некоторое время нам перезвонили и сообщили, что один из победителей отказался от своих двух билетов, и предложили их нам. Так два билета неожиданно превратились в возможность поехать всей семьёй.

В итоге на Формулу-1 мы отправились впятером. Для семьи из Волгограда это было настоящее приключение: дорога, первое большое путешествие, новые впечатления и ощущение, что мы проживаем что-то по-настоящему особенное вместе. Для меня эта поездка до сих пор остаётся одним из самых счастливых событий в жизни. Мой первый гоночный уикенд, трибуны, рёв моторов, Олимпийский парк, атмосфера праздника и осознание того, что я вижу всё это не по телевизору, а вживую. Я впервые побывал на Гран-при и увидел своими глазами тогда ещё совсем молодого Макса Ферстаппена, который только начинал свой путь в Формуле-1.

Всё это стало возможным благодаря «Чемпионату». Простая викторина превратилась в воспоминание, которое мы храним всей семьёй и к которому я до сих пор мысленно возвращаюсь с улыбкой".

«Несколько часов большинство комментов было в стихах»

majahed1984: «Было дело, когда чувак с ником, кажется, pogrebinho стихи ляпал такие, что кровь из ушей текла. Я в комменте под какой-то новостью тоже стихи оставил, и решили, что я — его второй акк, на что я несколько обиделся.

Написал, что такие стихи, как у него, могу по десятку под каждой новостью строчить. Потом привёл несколько примеров, потом подключились другие ребята, в результате несколько часов на сайте большинство комментов в стихах было. Вот было время...»

*****

В комментариях и на почте были не только добрые истории, но и где-то справедливая, а где-то просто стёбная критика в наш адрес. Без неё тоже никуда, поэтому покажем типичный пример:

«Слабо написать, какое образование у всех сотрудников?!»

murkin123: «Хрущщ подготовил статью и тут же пишет «расскажите смешную ошибку»… Да все твои статьи попадают под это! Хотя нет, не только твои. А вообще все статьи!!! Которые пишут якобы «журналисты» сайта «Чемпионат.ком».

Слабо написать на своем сайте, какое образование имеют все сотрудники редакции «Чемпионат.ком»? Хоть один из вас закончил журфак? Даже ваш бывший «знаменитый» Егоров имел образование «музыкальная школа»! Что уж говорить про вас, не «знаменитых»…»

Знаете, а ведь мы решили провести опрос внутри редакции и готовы вам доложить. Журналистское образование примерно у трети опрошенных сотрудников (среди них не только члены редакции, но и разработка, отдел маркетинга и так далее). Ещё есть айтишники, юристы, экономисты, инженеры, педагоги, лингвисты, политологи, театроведы и даже логист на водном транспорте.

*****

На десерт просто оставим ссылки на новости с легендарными ветками комментариев. Речь, разумеется, про флешмоб в абсолютно проходных новостях про «Сент-Луис».

4555 комментариев, последний спустя семь лет: "Сент-Луис" продлил контракт с Полаком на пять лет

А ведь модераторы мужественно боролись…

24 020 комментариев! "Сент-Луис" пополнился молодым нападающим

Спасибо, что вы были и остаётесь с нами эти 20 лет!