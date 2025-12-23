Салах стал героем вечера! Еле-еле додавил аутсайдера в добавленное время! Видео

А ещё на турнире забили после очень смешного углового: при розыгрыше в штрафной было лишь два футболиста атаки. Главное на Кубке Африки.

Второй игровой день на Кубке Африки — всё. Три матча, в которых забивали все команды. Мохамед Салах принёс победу сборной Египта, Патсон Дака – ничью Замбии, а ЮАР одолела Анголу.

Дака спас Замбию от поражения, но чуть не сломался во время празднования

Касабланка — город, который принял первый матч игрового дня. Защитник «Балтики» Натан Гассама не попал в стартовый состав сборной Мали и на протяжении всей игры сидел в запасе. У замбийцев в старте вышли бывшие футболисты РПЛ. Фэшн Сакала (в сборной играет с капитанской повязкой) когда-то представлял «Спартак», а Кингз Кангва и Ламек Банда — тульский «Арсенал».

Главное событие первого тайма — нереализованный пенальти. Вратарь сборной Замбии Уилард Мванза отразил удар Эль Билала Туре незадолго до перерыва. Вторая встреча на турнире — второй нереализованный пенальти. Такого мы точно не ждали. Сборная Мали выглядела интереснее и заслуженно вышла вперёд. 61-я минута оказалась несчастливой для номинальных гостей. Большой привет замбийской обороне. Угловой в пользу Мали, в штрафную площадь пришли всего два футболиста в белых футболках. Казалось, ничего опасного. Но Замбия так провалилась в обороне, что ей пришлось начинать с центра поля. Лассин Синайоко со второй попытки вонзил мяч под перекладину.

Замбия отобрала очки у Мали Фото: cafonline.com

Но Замбия всё-таки ушла от поражения и сделала это в добавленное время. Команду спас Патсон Дака — тот самый, что наколотил четыре гола за «Лестер» в ворота «Спартака» (4:3) в матче Лиги Европы в 2021 году. В Марокко форвард просочился мимо защитников и головой пробил голкипера. Правда, после этого за игрока стало по-настоящему страшно. Дака отпраздновал гол кульбитом, однако получилось очень неудачно. Нападающий приземлился на голову — на повторе выглядело весьма жутко. К счастью, обошлось без травмы. Наверное, стоит пересмотреть то, как следует праздновать голы.

ВИДЕО

Ангола забила самый красивый гол дня, но проиграла

Обе команды на прошлом турнире оказались в восьмёрке лучших сборных Европы. Ангола добралась до четвертьфинала, ЮАР — до бронзовых медалей. А теперь они оказались в одной группе с Египтом. К слову, футболисты сборной ЮАР ещё и на чемпионат мира отобрались (опередили Нигерию в группе), в отличие от ангольцев (заняли только четвёртое место в группе).

Команды обменялись голами до перерыва. Осуин Апполлис уложил мяч в самый угол, а Ангола отыгралась со стандарта. Надо признать — получилось очень эффектно. Да и могло ли быть иначе, если учитывать, что результативный удар нанёс Шоу? Он пробил пяткой в падении — мяч влетел в ближний угол. Златан Ибрагимович ставит лайк.

После перерыва ЮАР была ближе ко второму голу. Тшепанг Мореми забил через пять минут после выхода на замену, однако видеоассистенты судьи увидели офсайд у другого игрока номинальных хозяев. А потом защитник Мбекезели Мбокази зарядил в перекладину. И всё же Ангола недотерпела — Лайл Фостер на 79-й минуте пробил над рукой голкипера. Есть первая победа сборной ЮАР на турнире!

ВИДЕО

Сборная ЮАР стартовала с победы Фото: cafonline.com

Тяжёлый старт для Египта

Сборная Египта чаще других брала золотые медали Кубка Африки, но провалила прошлый турнир. Тогда команда бывшего тренера «Спартака» Руя Витории с трудом выползла из группы (три ничьих в трёх матчах), после чего уступила ДР Конго в серии пенальти. Ни одной победы за весь турнир! Неудивительно, что Витория лишился работы после такого перформанса.

На смену португальцу пришёл Хоссам Хассан — культовый персонаж для египетского футбола. Трёхкратный победитель Кубка Африки как игрок и лучший бомбардир в истории национальной команды. При нём Египет отобрался на ЧМ-2026 и приехал в Марокко с желанием реабилитироваться за неудачу на Кубке Африки — 2023.

Первый соперник — сборная Зимбабве. Казалось, что Египет стартует с уверенной победы. Однако на перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу аутсайдера. Принс Дуб — автор первого гола Зимбабве на турнире. В этом эпизоде он оправдал имя, а не фамилию. Классный разворот и точный удар в дальний гол — 0:1. За несколько минут до этого Дуб прочесал шипами икроножную мышцу Мохамеду Салаху. Ни травмы, ни карточки.

Салах активно играл в начале встречи, но второй половине тайма скис. Тренер египтян сделал замену ещё до перерыва — Эмам Ашур присел на скамейку. Фаворит пробил вратаря Зимбабве только на 64-й минуте. Омар Мармуш (второй самый звёздный игрок сборной Египта) вонзил мяч с острого угла под перекладину.

Египтяне владели большим преимуществом и по владению мячом (77%), и по ударам (35:8 – это шок). На 90+1-й минуте забил тот, от кого этого больше ждали. Салах ударил не в самый угол, однако очень неудобно для вратаря. Есть первая победа сборной Египта на турнире с 2021 года!

ВИДЕО