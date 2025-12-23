Клики? А может, лучше новички «Мордовии» и тактика «Леганеса»? Путь бывшего автора «Чемпа»

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта « Легенды Чемпионата ». Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

Что я точно понял на «Чемпионате» и вместе с «Чемпионатом»: наш жизненный путь – это микс собственных желаний, случайностей и кропотливой работы, которая строит мостик к следующим желаниям и случайностям…

Закрытая газета, закрытый журнал, закрытый журфак

Путь навстречу «Чемпионату» я начал в 10 лет с чёткого осознания: меня манит мир футбола, я никогда не окажусь там как игрок (слишком поздно начал играть и даже в городской любительской команде ничем не выделялся на фоне сверстников), зато могу быть рядом с ним как рассказчик. Как те, кого я читал на страницах журнала «Советский спорт – Футбол» по вторникам и еженедельника «Футбол» по пятницам. У нас не было ни интернета, ни НТВ+, так что пресса была главным проводником в мир футбола (на той же ступени был только Football Manager 2006 – величайшая игра в истории серии). Я надеялся, что однажды стану таким же проводником для кого-то ещё, а в день, когда объявили о проведении ЧМ-2018 в России, пообещал себе, что обязательно буду там как журналист.

Потом была череда случайностей, которые погрузили меня в спортивную журналистику во всех смыслах. Первый текст я написал в 15 в газету «Еврофутбол», обозревал там АПЛ и Бундеслигу, осваивал жанр телефонных интервью для Fcdin.com, а подготовку к ЕГЭ совмещал с работой на новостной ленте и текстовых трансляциях Sport.ru. Правда, газета быстро закрылась, потом закрылся и одноимённый журнал, куда меня перевели, а на Sport.ru именно через месяц после моего перехода закончились деньги. (Ах да, об этом я рассказывал на самопрезентации на первом курсе журфака МГГУ, который тоже скоро закрылся.)

Дженнаро Гаттузо и Сергей Титов Фото: Из личного архива Сергея Титова

А потом возник «Чемпионат». Конечно, тоже после ряда случайностей: место для меня возникло после ухода Александра Шмурнова (признан в России иностранным агентом) и Игоря Рабинера, порекомендовал меня Миша Тяпков, знавший меня по Fcdin.com.

Взяли меня в Службу эксклюзивных новостей – обзванивать экспертов, подбирать цитаты на тренерских пресс-конференциях и в микст-зонах, работать на скорость – но очень быстро Ваня Карпов, руководитель СЭН, понял: текстовик из меня намного более перспективный, чем корр. И с того момента «Чемпионат» стал площадкой, где я постепенно находил себя.

Дмитрий Егоров и Сергей Титов Фото: Из личного архива Сергея Титова

Трансферы «Мордовии» в обмен на три ночных текста

Тот мир, где окнами в футбол были журналы и Football Manager, воспитал во мне два качества. Первое – сопереживать нетоповым или кризисным командам: их успехи реже и намного слаще для их фанатов, у них есть локальные легенды. На «Чемпионате» это сопереживание вылилось в гору узкопрофильных тем о незаметных героях: конечно, я понимал законы журналистики кликов, но всё равно с первой планёрки приносил Денису Целых и Мише Тяпкову, ответственным за тексты в отделе футбола, идеи написать про кризис «Гамбурга», историю нападающего «Уотфорда» или трансферы «Мордовии». Так быстро возникла негласная сделка – тексты на темы, интересные в редакции только мне, в обмен на… например, ночные смены на Лиге чемпионов, которые могли подарить работу над тремя текстами до трёх ночи.

Второе – учиться понимать футбол. В 2015-м я увидел, как можно интересно рассказывать о футбольной тактике, сразу в нескольких источниках: в текстах Антона Михашенка – пожалуй, самого близкого мне во взглядах на футбол и журналистику автора «Чемпионата», на «Спортсе» у Вадима Лукомского и Никиты Васюхина, на легендарном немецком сайте Spielverlagerung (его главная звезда Рене Марич сейчас помогает Венсану Компани в «Баварии»), на Zonal Marking Майкла Кокса. Мне стало интересно погружаться в игру в текстах, и довольно быстро я понял: лучший путь к этому – разбираться в игре самому, методом проб, ошибок и поисков закономерностей.

Сергей Титов в редакции «Чемпионата» Фото: Из личного архива Сергея Титова

Я начал разбирать матчи для себя, в стол – рисовать схемы, по которым играли команды, выписывать ключевые тайм-коды и мысли по эпизодам, обсуждать игры с Антоном, искать в Сети разборы тех же матчей и сравнивать со своими впечатлениями. И затем постепенно переносил наблюдения в тексты для «Чемпионата». Сейчас я уверен, что это лучший стартовый шаг для любого начинающего аналитика: ничто так не формирует собственное понимание игры, как её самостоятельное изучение. Но есть и серьёзный побочный эффект: спустя время вся аналитика, сделанная на старте карьеры, будет выглядеть очень поверхностной и наивной.

«Чемпионат» был площадкой, где я использовал оба этих качества и постепенно развивался. В 2017-м я задумался, почему мало кто пишет о тактике РПЛ – и сам занял нишу с еженедельными разборами туров, команд, игроков и тенденций. Примерно тогда же к этому пришёл Саша Дорский на «Спортсе». Так я начал смотреть каждый тур РПЛ, считать данные по матчам РПЛ – готовил себя к работе аналитиком в клубе, сам того не зная.

Идей было настолько много, что «Чемп» не мог переварить всё – в том числе поэтому появились мой авторский паблик «Пыльный чердак» и выросший из него сайт «Контрпресс», где мы собрали команду из таких же начинающих, голодных, заинтересованных в тотальном погружении в предмет авторов. Очень приятно, что многие ребята из проекта успешно ищут себя вокруг футбола: кто-то – на телевидении (Михаил Громов в Okko), кто-то – как скаут, кто-то – как аналитик (Артём Исаев и Дмитрий Романов). «Чемп» косвенно причастен и к их успеху тоже: во-первых, давал нам рекламу под каждым моим текстом, во-вторых, сам стал площадкой для тактических разборов некоторых авторов (Антон Иванов и Алек Кегелес писали здесь после «Контрпресса»).

Сергей Титов Фото: Из личного архива Сергея Титова

Но, конечно, «Чемпионат» для меня – это не только площадка для текстов о тактике…

Легендарный прогноз про «Лестер» и проблемные командировки

«Чемпионат» был местом моих лучших прогнозов. Главный, конечно, 20-е место «Лестера» в АПЛ перед стартом чемпионского сезона. В моменте это выглядело очень логично: из-за спасения на финише сезоном ранее, увольнения тренера посреди предсезонки, назначения Клаудио Раньери, который до «Лестера» давно не работал ни с кем выше ожиданий. Но, к счастью, в футбол играют не на бумаге, а прогнозы делают, чтобы их разбивать. Из других потрясающих «попаданий» – «Рубин» Хави Грасии в топ-3 (закончили девятыми, Грасию уволили в конце сезона) и невыход Хорватии из группы на ЧМ-2018 (дошли до финала).

К счастью, на «Чемпионате» быстро поняли, что я полезнее как автор с дивана, а не как корр с места событий. Но нескольких командировок для «Чемпа» хватило, чтобы я потерялся в Баку (первый евровыезд за «Краснодаром»), потерял банковскую карту в самолёте до Праги (второй евровыезд за «Краснодаром»), потерял паспорт в поезде Москва – Санкт-Петербург (в дороге на игру «Зенита»). Спасибо, что после этого и до чемпионата мира меня почти не привлекали к работе с места событий!

Отдел футбола «Чемпионата» в 2017 году Фото: Из личного архива Сергея Титова

«Чемпионат» менял мой язык. К сожалению, на старте я был из тех, кто ищет синоним к слову «мяч» и вворачивает потрясающие конструкции типа «пятнистый» и «кожаная сфера». Этот ужас выбивали из меня Денис Целых, Миша Тяпков и наши литературные редакторы. Когда я, например, делал подборку молодых игроков, которые «должны выстрелить», а литературный редактор на это отвечал, что «выстрелить может только говно из жопы», то быстро осознавал: надо относиться к написанию текста, как архитектор к эскизам зданий, и не допускать уродливых конструкций и надстроек.

«Чемпионат» мотивировал самим фактом работы в крупном спортивном СМИ, необходимостью быть ежедневно вовлечённым, погружаться в новые темы и смотреть новый футбол – настолько, что ради «Чемпа» я бросил журфак. Ни один факультет не даст столько практики, взаимодействий в редакции, сложных ситуаций за четыре года, как «Чемп» за пару месяцев. И – пусть меня простят нынешние авторы – как минимум отдел футбола на том «Чемпе» был праймовым, сильнейшим в истории сайта, что вынуждало работать ещё усерднее. Соответствовать уровню.

Жулио Баптиста и Сергей Титов Фото: Из личного архива Сергея Титова

Мой «Чемп» – это еженедельные планёрки, где я ждал идеальный момент, чтобы подкинуть 15 тем на неделю о тактике «Леганеса» и новичках «Амкара». Это посиделки по полтора-два часа за FIFA в конце рабочего дня – конечно же, с подготовкой тактики на каждую игру. Это кирпичный лофт на Тульской и квартира в Текстильщиках, где мы впервые встретились офлайн с Антоном Михашенком и под просроченные пельмени обсуждали пару центральных защитников Кутепов – Пуцко.

Это 10 матчей чемпионата мира в шести городах, включая финал.

Авторы «Чемпионата» на ЧМ-2018 Фото: Из личного архива Сергея Титова

Хохлов доверился «человеку с улицы»

После того чемпионата мира я уехал в отпуск, а после отпуска – ушёл из спортивной журналистики в футбол – так близко, как никогда не мог представить. Конечно, тоже помогли случайность и работа, чтобы повернуть эту случайность в свою пользу. Весной 2018-го в редакцию «Чемпионата» на интервью пришёл Дмитрий Валерьевич Хохлов, на тот момент главный тренер московского «Динамо», и я решил подготовить собственный аналитический отчёт по команде – об актуальных проблемах, точках её роста, индивидуальных деталях по игрокам, которые можно улучшить.

После интервью я передал ему отчёт, спустя две недели получил от Хохлова звонок, а ещё через три месяца – предложение помогать тренерскому штабу «Динамо» как аналитик. Мир футбола – очень закрытый, так что меня до сих пор восхищает, как Дмитрий Валерьевич доверился, по сути, человеку с улицы и открыл окно в профессиональный футбол.

Сергей Титов, Антон Третяк и Дмитрий Хохлов Фото: Из личного архива Сергея Титова

А сейчас уже мой восьмой сезон в качестве аналитика в РПЛ: были три сезона в «Динамо» с Дмитрием Хохловым, Кириллом Новиковым и Сандро Шварцем, четыре сезона в «Крыльях Советов» с Игорем Осинькиным, половинка сезона в «Спартаке» с Деяном Станковичем и Вадимом Романовым. Уверен, что и это далеко не потолок – нужно «всего лишь» собрать следующую комбинацию из случайностей и кропотливой работы.

Однако без «Чемпионата» и тех случайностей, которые привели меня сюда, ничего этого бы не произошло.