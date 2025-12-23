Как в «Динамо» отвергли революцию и были ли варианты, кроме Гусева. Шанс ему — это верно?

Ролан Гусев утверждён главным тренером «Динамо». Хотя ещё пару недель назад это казалось не особо реалистичным сценарием. От руководства, которое теперь публично представляет член совета директоров Сергей Степашин, мы слышали чёткий месседж: шанс для Ролана сохраниться в должности после карпинской смуты – выиграть четыре матча.

Гусев победил в самом очевидном – с Махачкалой. Потом были поражения от «Зенита» (хотя и прошли дальше) и «Ахмата», плюс ничья со «Спартаком». Казалось, это финал. Тренера поблагодарят за страховку, выйдут на рынок и найдут статусную альтернативу, которая за вторую часть сезона разберётся с тем, что есть. А с нового сезона уже снова будет работать с трофейными задачами. Да и публично фон у Гусева был не лучшим – Ролана критиковали за резкие высказывания в адрес экс-тренера команды.

Но клуб удивил. И, видимо, решил иначе расставить приоритеты. Ведь даже после встречи со «Спартаком» никто не говорил, что история Гусева завершается. В «Динамо» взяли паузу и даже инициировали заседание совета директоров. Там, судя по пробивавшейся информации, рассматривались несколько идей:

сохранить Гусева – он свой и заслужил полноценный шанс;

прекратить эксперименты и позвать Станислава Черчесова, который жаждет борьбы за трофеи. За этот вариант выступал Сергей Степашин;

взять Сергея Игнашевича – его кандидатура лоббировалась со стороны, но безрезультатно.

Также, по нашей информации, экс-глава совета директоров «Динамо», а ныне куратор клуба Юрий Соловьёв давал задание спортивному директору Желько Бувачу вернуть в команду Сандро Шварца. Бувач провёл переговоры со Шварцем, однако договориться не получилось. Провал в переговорах со Шварцем стал одной из причиной назначения Ролана Гусева главным тренером до конца сезона.

Сандро Шварц Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Так что в клубе выбрали самый понятный путь: сохранить и работать с тем, что уже есть. А не вкладывать кучу денег в новый проект. И этому есть простое объяснение.

Осенью в клубе сменился не только главный тренер, но и главный босс. Дмитрий Гафин покинул должность председателя совета директоров, а его место занял Александр Ивлев. И то официально это случилось только в декабре. И, как мы видим, новый руководитель – не сторонник резких изменений. И, возможно, не считает, что проблемы команды только в тренере. В принципе, понять его можно.

Ролан Гусев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Похоже, сейчас в клубе решили сконцентрироваться на другом – выстраивании взаимодействия внутри. Здорового и последовательного. А это очень важно, когда заходит новое лицо. Да, Ивлев, если мы верим его биографии, давно болеет за команду. Однако переживать и управлять – разные вещи.

При этом без задач играть оставшуюся часть сезона было бы точно скучно. Их и обозначил главный динамовский спикер последних месяцев Сергей Степашин.

Сергей Степашин член совета директоров «Динамо» «Задача, её озвучил и сам Гусев — взятие Кубка. Конечно, нужно подниматься выше и выше в чемпионате. Шансы для этого есть. Ролана я знаю с 18 лет. Воспитанник «Динамо», играл при Газзаеве, потом — в ЦСКА, за сборную страны, брал Кубок УЕФА. Вы знаете, он у нас в прошлом году уже примерялся к посту главного тренера. И в этом году четыре матча провёл, они были разными, но со «Спартаком», кстати, был неплохой. Поэтому мы рассчитываем, что наш воспитанник сумеет вместе с нами сделать всё, чтобы «Динамо» выполнило те задачи, о которых я говорю. Я рассчитываю, что и Валерий Георгиевич Газзаев, который воспитал и сделал Ролана как футболиста, тоже будет ему помогать. У меня с ним такая договорённость есть».

Если не получится – Ролана вряд ли кто-то осудит. «Динамо» наладит процессы, а уже летом вернётся к старым фамилиям. Черчесова наверняка будет чуть проще забрать из «Ахмата», как и, возможно, подписать Шварца. А если получится взять Кубок – это станет сказочной историей. Тогда точно всё будет не зря.