Топ-события среды: Овечкин vs Панарин, матчи «группы смерти» на Кубке Африки и баскетбол

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 24 декабря в Матч-центре
- 🏒 00:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 3:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 4:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 16:30: «Авангард» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏀 19:00: МБА-МАИ — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги
- 🏒 19:30: «Шанхайские Драконы» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️🎦 20:30: Кот-д'Ивуар — Мозамбик, Кубок африканских наций, группа F, 1-й тур
- ⚽️🎦 23:00: Камерун — Габон, Кубок африканских наций, группа F, 1-й тур
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🏒 00:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: кто уйдёт на рождественскую паузу в приподнятом настроении?
«Питтсбург» после травмы Евгения Малкина совсем сник и проиграл восемь матчей подряд, но в последней встрече с «Монреалем» смог прервать серию неудач, к тому же впервые в сезоне одержал победу в буллитной серии. «Торонто» находится в ещё более плачевном состоянии. Уступив в пяти из последних шести матчей, команда занимает последнее место на Востоке.
🏀 3:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: Дёмин снова удивит?
В прошлом матче с «Филадельфией» Егор Дёмин набрал 23 очка, девять подборов, пять передач и два блок-шота, показав, наверное, свой лучший перформанс в НБА. «Бруклин» сильно прибавил по сравнению с началом сезона, поэтому есть высокие шансы на то, чтобы россиянин снова зажёг в игре с «Сиксерс».
🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: прервёт ли Овечкин голевую засуху?
Александр Овечкин, страшно подумать, не может забить вот уже восемь матчей подряд. И «Вашингтон» без его помощи в атаке всё чаще проигрывает, хотя ещё и идёт третьим в Столичном дивизионе. Может, с «Рейнджерс» его прорвёт?
🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: возьмёт ли «Каролина» реванш?
Команды встречались несколько дней назад в Санрайзе, и тогда «Флорида» совершила мощный камбэк с 0:3 в последние 10 минут игры и одержала победу по буллитам. Сейчас черёд «Каролины» принимать «пантер» у себя дома, будет ли реванш или команда снова отдаст матч в концовке?
🏀 4:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА
Интрига: «Оклахома» отомстит?
«Сан-Антонио» не позволил «Оклахоме» выйти в финал Кубка НБА. При этом «Спёрс» находятся в великолепной форме, выиграв шесть последних матчей кряду. Действующий чемпион лиги уступает по большим праздникам, поэтому будет намерен показать свою силу недавнему обидчику.
🏒 16:30: «Авангард» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: начнёт ли «Нефтехимик» выбираться из ямы?
Команда Игоря Гришина проиграла последние четыре встречи, но по крайней мере в последнем матче с «Магниткой» их уже прорвало в атаке, стали забивать, а до этого с «Авангардом» было сухое поражение. Получится ли у «Нефтехимика» собрать всё воедино – и реализацию моментов, и надёжную игру в обороне?
🏀 19:00: МБА-МАИ — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги
Интрига: казанцы продлят свою серию?
УНИКС в последний раз проигрывал прямо перед уходом на паузу в Единой лиге. После этого последовали четыре победы кряду. Казанцы недавно одолели МБА-МАИ со счётом 83:66, но теперь игра будет проходить в Москве. Удастся ли подопечным Карасёва на домашнем паркете составить конкуренцию одной из лучших команд этого сезона?
🏒 19:30: «Шанхайские Драконы» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Спартак» продолжит доминацию над «Шанхаем»?
«Шанхайские Драконы» в этом сезоне – главный «клиент» «Спартака». Красно-белые осенью выиграли все три домашние встречи, а сейчас пожаловали на спаренные матчи в Санкт-Петербург и в первом одержали ещё одну победу – 3:1. Сможет ли Жерар Галлан наконец подобрать ключи к «Спартаку» или москвичи продолжат доминировать?
⚽️🎦 20:30: Кот-д'Ивуар — Мозамбик, Кубок африканских наций, группа F, 1-й тур
📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: Кот-д’Ивуар начнёт КАН с победы?
Сборная Кот-д’Ивуара — действующий победитель Кубка Африки. И на новый турнир команда приехала с целью защитить титул. Состав позволяет рассчитывать на это. В 1-м туре группового этапа ивуарийцы сыграют с Мозамбиком. За историю матчей Кот-д’Ивуар ни разу не уступил сопернику. И вряд ли планирует ломать традицию.
⚽️🎦 23:00: Камерун — Габон, Кубок африканских наций, группа F, 1-й тур
📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией
Интрига: Габон огорчит проблемный Камерун?
Сборная Камеруна оказалась в центре скандала ещё до старта турнира. Президент федерации Самуэль Это’О поменял тренера и исключил из заявки трёх звёзд: Андре Онана, Венсана Абубакара и Эрика Шупо-Мотинга. Весело. В 1-м туре камерунцев ждёт тяжёлый матч с Габоном. И совсем не факт, что Камерун в нынешнем состоянии справится с соперником.