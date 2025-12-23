Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 24 декабря 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: Овечкин vs Панарин, матчи «группы смерти» на Кубке Африки и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 24 декабря 2025 года
Лучший спорт 24 декабря: Дёмин и Вембаньяма в НБА, игры Кот-д'Ивуара и Камеруна, Малкин и Бобровский в НХЛ и «Шанхай» — «Спартак» — в КХЛ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 24 декабря в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 00:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 00:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Интрига: кто уйдёт на рождественскую паузу в приподнятом настроении?

«Питтсбург» после травмы Евгения Малкина совсем сник и проиграл восемь матчей подряд, но в последней встрече с «Монреалем» смог прервать серию неудач, к тому же впервые в сезоне одержал победу в буллитной серии. «Торонто» находится в ещё более плачевном состоянии. Уступив в пяти из последних шести матчей, команда занимает последнее место на Востоке.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Ещё один повод для радости «Питтсбурга» — Кросби обошёл Лемье по очкам:
Кросби побил великий рекорд «Питтсбурга»! А кто является лучшими бомбардирами клубов НХЛ?
Кросби побил великий рекорд «Питтсбурга»! А кто является лучшими бомбардирами клубов НХЛ?

🏀 3:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Интрига: Дёмин снова удивит?

В прошлом матче с «Филадельфией» Егор Дёмин набрал 23 очка, девять подборов, пять передач и два блок-шота, показав, наверное, свой лучший перформанс в НБА. «Бруклин» сильно прибавил по сравнению с началом сезона, поэтому есть высокие шансы на то, чтобы россиянин снова зажёг в игре с «Сиксерс».

Статистика регулярного чемпионата НБА
Небольшое интервью Егора после победы:
«Адаптироваться стало легче». Слова Егора Дёмина после лучшей серии в НБА
«Адаптироваться стало легче». Слова Егора Дёмина после лучшей серии в НБА

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Интрига: прервёт ли Овечкин голевую засуху?

Александр Овечкин, страшно подумать, не может забить вот уже восемь матчей подряд. И «Вашингтон» без его помощи в атаке всё чаще проигрывает, хотя ещё и идёт третьим в Столичном дивизионе. Может, с «Рейнджерс» его прорвёт?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Восемь матчей без голов — такого с Ови в этом сезоне ещё не было:
Овечкин продолжает бить антирекорд! Восьмой матч подряд без голов, а «Вашингтон» проиграл
Видео
Овечкин продолжает бить антирекорд! Восьмой матч подряд без голов, а «Вашингтон» проиграл

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Интрига: возьмёт ли «Каролина» реванш?

Команды встречались несколько дней назад в Санрайзе, и тогда «Флорида» совершила мощный камбэк с 0:3 в последние 10 минут игры и одержала победу по буллитам. Сейчас черёд «Каролины» принимать «пантер» у себя дома, будет ли реванш или команда снова отдаст матч в концовке?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
С «Тампой» у «ураганов» тоже всё пошло наперекосяк:
Что происходит?! «Каролина» вновь отдала преимущество в три шайбы и вошла в клуб лузеров
Что происходит?! «Каролина» вновь отдала преимущество в три шайбы и вошла в клуб лузеров

🏀 4:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Интрига: «Оклахома» отомстит?

«Сан-Антонио» не позволил «Оклахоме» выйти в финал Кубка НБА. При этом «Спёрс» находятся в великолепной форме, выиграв шесть последних матчей кряду. Действующий чемпион лиги уступает по большим праздникам, поэтому будет намерен показать свою силу недавнему обидчику.

Статистика регулярного чемпионата НБА
Неожиданный лучший новичок?
Кон Нуппель — претендент на легендарный рекорд Карри? Считаем и проверяем вероятность
Кон Нуппель — претендент на легендарный рекорд Карри? Считаем и проверяем вероятность

🏒 16:30: «Авангард» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Интрига: начнёт ли «Нефтехимик» выбираться из ямы?

Команда Игоря Гришина проиграла последние четыре встречи, но по крайней мере в последнем матче с «Магниткой» их уже прорвало в атаке, стали забивать, а до этого с «Авангардом» было сухое поражение. Получится ли у «Нефтехимика» собрать всё воедино – и реализацию моментов, и надёжную игру в обороне?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Гришин — тот человек, который способен выправить ситуацию:
Обыкновенное чудо. В КХЛ появился новый Х-фактор, который мы не заметили
Обыкновенное чудо. В КХЛ появился новый Х-фактор, который мы не заметили

🏀 19:00: МБА-МАИ — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Интрига: казанцы продлят свою серию?

УНИКС в последний раз проигрывал прямо перед уходом на паузу в Единой лиге. После этого последовали четыре победы кряду. Казанцы недавно одолели МБА-МАИ со счётом 83:66, но теперь игра будет проходить в Москве. Удастся ли подопечным Карасёва на домашнем паркете составить конкуренцию одной из лучших команд этого сезона?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Голосуйте за своих любимчиков!
Молодой герой «Локо» и яркие представители топ-клубов. Выбирайте лучшего в Единой лиге
Рейтинг
Молодой герой «Локо» и яркие представители топ-клубов. Выбирайте лучшего в Единой лиге

🏒 19:30: «Шанхайские Драконы» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Спартак
Москва
Интрига: «Спартак» продолжит доминацию над «Шанхаем»?

«Шанхайские Драконы» в этом сезоне – главный «клиент» «Спартака». Красно-белые осенью выиграли все три домашние встречи, а сейчас пожаловали на спаренные матчи в Санкт-Петербург и в первом одержали ещё одну победу – 3:1. Сможет ли Жерар Галлан наконец подобрать ключи к «Спартаку» или москвичи продолжат доминировать?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
«Шанхаю» сложно даются голы:
Галлан — о кризисе «Шанхая»: в целом неплохо играем, но каждый раз что-то идёт не так

⚽️🎦 20:30: Кот-д'Ивуар — Мозамбик, Кубок африканских наций, группа F, 1-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок африканских наций . Группа F. 1-й тур
24 декабря 2025, среда. 20:30 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Мозамбик
Интрига: Кот-д’Ивуар начнёт КАН с победы?

Сборная Кот-д’Ивуара — действующий победитель Кубка Африки. И на новый турнир команда приехала с целью защитить титул. Состав позволяет рассчитывать на это. В 1-м туре группового этапа ивуарийцы сыграют с Мозамбиком. За историю матчей Кот-д’Ивуар ни разу не уступил сопернику. И вряд ли планирует ломать традицию.

Турнирная таблица Кубка африканских наций
Главное про Кубок Африки:
Топовый турнир сборных посреди клубного сезона. Главное о Кубке Африки
Топовый турнир сборных посреди клубного сезона. Главное о Кубке Африки

⚽️🎦 23:00: Камерун — Габон, Кубок африканских наций, группа F, 1-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Кубок африканских наций . Группа F. 1-й тур
24 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Камерун
Не начался
Габон
Интрига: Габон огорчит проблемный Камерун?

Сборная Камеруна оказалась в центре скандала ещё до старта турнира. Президент федерации Самуэль Это’О поменял тренера и исключил из заявки трёх звёзд: Андре Онана, Венсана Абубакара и Эрика Шупо-Мотинга. Весело. В 1-м туре камерунцев ждёт тяжёлый матч с Габоном. И совсем не факт, что Камерун в нынешнем состоянии справится с соперником.

Турнирная таблица Кубка африканских наций
Первый матч Египта вышел драматичным:
Салах стал героем вечера! Еле-еле додавил аутсайдера в добавленное время! Видео
Салах стал героем вечера! Еле-еле додавил аутсайдера в добавленное время! Видео
