Это какой-то детектив: тренера увольняют, уходить тот не хочет, а в сборную не берут топовых футболистов.

«Я просто слишком силён для него». Всё о скандале Камеруна с Это’О и двумя заявками на КАН

Сборной Камеруна сегодня, 24 декабря, предстоит первый матч на Кубке Африки. Однако уже до него в команде произошёл большой скандал. Главная причина – действия президента камерунской федерации футбола Самуэля Это’О. Что же опять приключилось с экс-игроком «Барселоны», «Интера» и «Анжи»?

1 декабря камерунцы опубликовали заявку на Кубок Африки. И в ней неожиданно не оказалось сразу трёх важных игроков: вратаря Андре Онана, а также форвардов Венсана Абубакара и Эрика Шупо-Мотинга. А главным тренером был указан Давид Пагу, хотя официально эту должность занимал бельгиец Марк Брис (его контракт действует до сентября 2026-го).

The Sun сообщила, что переизбранный чуть ранее на пост главы Федерации футбола Камеруна Это’О уволил Бриса и заменил его на Пагу. А в BBC опубликовали документ с решением, в котором отмечаются причины. В чём его обвинили?

В «профессиональной некомпетентности», «подстрекательстве игроков к неповиновению федерации футбола» и «активном сотрудничестве с неизвестными лицами внутри федерации».

В неявке на совещания, отказе раскрывать свои тренировочные программы, создании проблем в отношениях со спонсорами, несвоевременном опубликовании состава команды и использовании «уловок для уклонения от своих профессиональных обязанностей по проведению пресс-конференций».

Однако Брис отказался уходить с должности тренера. В интервью бельгийскому изданию VTM Nieuws он сказал: «С самой первой минуты целью Это’О было избавиться от меня. Я был просто слишком силён для него. До тех пор пока президент Камеруна не подпишет документ о назначении Давида Пагу тренером, я останусь тренером национальной команды. Здесь нет места для дискуссий. Так было в Камеруне на протяжении 30 лет».

Также бельгиец опубликовал свою версию заявки на Кубок Африки. В отличие от экс-помощника Пагу, Брис включил в состав Онана, Абубакара и Шупо-Мотинга. В интервью Afrik Foot тренер разнёс президента федерации.

Марк Брис экс-тренер сборной Камеруна «Это'О не включил в список важных игроков и лидеров. Очевидно, что именно он выбирал состав. Как можно участвовать в таком турнире без вратаря мирового класса или без Абубакара? Потому что это игроки с характером, которые противостоят президенту. Это невероятно, но меня это не удивляет, учитывая, что он самовлюблённый человек, который считает себя лучшим».

Отсутствие Онана в списке не стало неожиданностью для камерунцев. У голкипера давно сложились натянутые отношения с Это'О. А вот невключение Абубакара вызвало большие вопросы. 33-летний форвард – капитан и один из лидеров команды. Однако и этому нашлось объяснение.

По данным The Sun, Венсана не позвали на Кубок Африки, чтобы он не приблизился к Это’О по количеству голов за сборную. Сейчас у Абубакара 45 мячей, а Самуэль остановился на отметке в 56 голов. Якобы этот разрыв пугает бывшего нападающего: он не хочет потерять статус лучшего бомбардира в истории Камеруна.

Венсан Абубакар в сборной Камеруна Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Крайний срок окончательной подачи заявки прошёл 11 декабря. И в расположение сборной Камеруна в итоге прибыли футболисты из списка Пагу. Он же указывается как тренер на всех страницах команды в соцсетях и готовит её к Кубку Африки. При этом, по данным ВВС, судьба Бриса в сборной Камеруна окончательно не решена. Его работодателем выступает министерство спорта страны, а оно пока никак не прокомментировало одностороннее решение федерации уволить бельгийца.

«Трудно представить, как новый тренер сможет выстроить игровую систему, создать условия, в которых футболисты смогут свободно проявлять себя на поле и играть как единая команда», – заявил в интервью BBC Sport Africa камерунский аналитик Нджие Эноу.

Конфликты между Это’О и тренером – уже классика. Ещё в июле Брис даже грозился уйти сам

У Бриса и Это′О отношения не сложились с самого начала. Марка назначили на пост тренера сборной Камеруна весной 2024 года. Но сделал это в одностороннем порядке министр спорта Нарсис Муэль Комби. Федерация футбола Камеруна не согласилась с решением чиновника и заявила, что по регламенту ФИФА запрещается любое вмешательство правительства в дела спортивных организаций.

Actu Foot Afrique опубликовал тогда скандальную видеозапись, сделанную на одной из первых встреч Это’О с Брисом.

Самуэль Это’О президент Федерации футбола Камеруна «Я президент, сэр. Если вы хотите работать с нами… Нет? Вы становитесь тренером, когда я вас назначаю, а не кто-то другой. Вы совершили много ошибок, так что, пожалуйста, останьтесь на собрании. Если вы не останетесь, я буду обязан задать вопросы нашему исполнительному комитету. В Камеруне политикой не занимаются, ею занимается только один человек – президент Бийя. Не вам решать, потому что то, чем вы занимаетесь, находится в моей зоне ответственности. Я глава федерации, и то, что вы делаете – это моя ответственность».

Самуэль продолжил эмоциональную тираду и дальше: «Я же не делаю такого в вашей стране. Не забывайтесь, не надо со мной так разговаривать, господин тренер. Футболист не может со мной так разговаривать. Я теперь президент, не надо со мной так разговаривать. Сядьте, нам предстоит работа, завязывайте. Вы в какой стране находитесь, сэр? Могу ли я так себя вести в Бельгии? А как вы можете так себя вести в Камеруне?»

Тирада Самуэля Это’О Фото: Кадр из видео

Позже президент федерации заявил, что параллельно назначит другого тренера. Ассоциации любительских и профессиональных клубов Камеруна подали коллективную жалобу на решение Это′О, а тот потребовал убрать незаконно назначенного Бриса и пригрозил письмом в ФИФА (и был бы прав, так как в работу федерации вмешалось правительство) В итоге Самуэль одержал победу: бельгийца и его штаб отстранили от работы.

Однако уже в мае тренер и президент публично помирились на совместной пресс-конференции, где Это'О даже извинился перед Брисом. Но история продолжилась осенью 2024 года. Камерун обыграл Кению в квалификации ЧМ-2026, а тренер на пресс-конференции раскритиковал Это'О: «Федерация составила список официальных лиц и не включила в него моего помощника. Если такое повторится, я немедленно покину сборную».

В июле 2025 года Брис сам подавал в отставку. Тогда он требовал расторгнуть контракт из-за невыплаты зарплаты. В заявлении на имя президента федерации тренер просил немедленно выплатить всю оставшуюся сумму в качестве компенсации. В случае неурегулирования ситуации Брис угрожал судом.

Письмо Марка Бриса

«В качестве главного тренера «Неукротимых Львов» я официально уведомляю вас о решении в одностороннем порядке расторгнуть вышеупомянутый контракт по уважительной причине в связи с невыплатой моей заработной платы и заработной платы моему персоналу в течение более чем 60 дней. [...] В соответствии с этим обоснованным расторжением я требую немедленной выплаты остаточной стоимости контракта в качестве компенсации», – отмечалось в письме.

Тогда вопрос удалось решить без больших проблем. Но теперь их вряд ли удастся избежать: Брис не захочет расставаться со сборной Камеруна без компенсации (напомним, официальный контракт ещё действует до осени 2026 года).

Это’О – президент-проблема

История Самуэля Это’О в должности президента Федерации футбола Камеруна – постоянные скандалы. На чемпионате мира — 2022 он ударил блогера после оскорблений, после чего экс-футболисту пришлось извиниться. А ещё до этого в июне его приговорили к 1 году 10 месяцам условно в Испании за налоговые преступления.

Параллельно развивались истории с внебрачными дочерьми. Это’О признал первого ребёнка, однако отказался платить алименты. А затем появилась ещё одна внебрачная дочь, потребовавшая год тюрьмы для отца, так как он не платил алименты на протяжении пяти лет.

Самуэль Это’О Фото: Zuma/TASS

В 2023 году Это’О попал под подозрения в причастности к договорным матчам. The Athletic сообщил, что президента федерации также обвиняют в злоупотреблении властью, коррупции и угрозах насилия в адрес людей, не согласных с его позицией. Тогда Самуэль подал в отставку, но её не приняли. А в ноябре 2025-го Это’О переизбрали на новый срок. И всё это даже несмотря на ещё одну историю, когда ФИФА дисквалифицировала Это′О на полгода за агрессивное поведение во время матча Камеруна с Бразилией в плей-офф женского чемпионата мира U20 в 2024 году.