Топ-дебют! Звезда «Спартака» принёс победу ДР Конго в первом же матче Кубка Африки! Видео

Второй гол Бонгонда в сезоне-2025/2026 — и снова решающий. Ещё бы перенести эту продуктивность на РПЛ.

Сборная ДР Конго стартовала на Кубке Африки. Команда Себастьена Дезабра обыграла Бенин (1:0). А одним из главных героев встречи стал вингер конголезцев Тео Бонгонда.

Футболист московского «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ вышел на поле всего три раза. Зато в сборной Бонгонда – важнейший игрок. Тео оказался в старте на матч 1-го тура с Бенином, заняв место правого вингера.

Сборная ДР Конго мощно начала встречу. И на 16-й минуте забила быстрый мяч. Автор – Бонгонда! Тео открылся под дальний заброс от Артура Масуаку и в касание перебросил голкипера Бенина Сатурнина Альягбе. Важнейший гол для игрока «Спартака». В нынешнем сезоне он отличился всего один раз: в октябре в отборе ЧМ-2026 забил победный мяч Судану (1:0), который официально вывел ДР Конго в континентальные стыки.

После забитого мяча Бонгонда не отдыхал. Он был одним из самых активных игроков конголезцев на поле. Тео нанёс три удара по воротам, совершил три касания в чужой штрафной, заработал на себе один фол и отдал 73% точных передач. Но уже на 68-й минуте Дезабр заменил Тео. Тактически верный ход: впереди у сборной ещё два тяжёлых матча в группе (Сенегал и Ботсвана) и очень вероятный плей-офф. Склонный к травмам Бонгонда нужен тренеру здоровым.

Впрочем, и без футболиста «Спартака» ДР Конго удержала победный счёт. Хотя Бенин провёл неплохую встречу. Например, превзошёл более статусную сборную по владению (60% на 40%) и ударам (12:11).

В следующем туре конголезцы сыграют с Сенегалом (27 декабря). Де-факто команды разыграют первое место в группе, хотя сенегальцы ещё не провели первый матч на турнире. А Бенин попытается зацепиться за шансы на плей-офф во встрече с Ботсваной (также 27 декабря).