Лучший российский форвард 2025 года. После такого прогресса Воробьёв уйдёт из «Локо»?

Вы наверняка знакомы с тезисом, который продвигался ещё пару месяцев назад. Звучал он просто: Дмитрий Воробьёв – лучший нападающий Мир РПЛ с отечественным паспортом. Он не только разгонялся инфлюенсерами, но и подтверждался делом: к середине октября форвард настрелял восемь голов в чемпионате за «Локомотив», выходил в условной основе на матчи сборной России и забил Ирану. После той игры у Валерия Карпина даже спросили: является ли Дмитрий сейчас главным форвардом страны. Напрямую тренер не ответил, ведь для него в сборной все лучшие. Но и не стал опровергать данную мысль. Значит, она точно имеет под собой основания.

Эффект Воробьёва, может, и не был бы таким заметным, если бы его кто-то ожидал. Но давайте честно: ещё год назад Дмитрий точно не жил перспективой добиться статуса одного из лучших российских футболистов 2025-го. Амбиции, вероятно, были куда скромнее: как бы закрепиться в «Локомотиве», где он оказался летом-2024.

А ведь Воробьёв не сразил публику своим мастерством. Да, он неплохо начал, отличился в первых трёх матчах. Но в оставшихся 15 встречах до зимнего перерыва оформил всего два мяча. Дмитрия критиковали эксперты, Михаил Галактионов тяжело вздыхал на пресс-конференциях, а Дмитрий Ульянов говорил о запросе на «киллера». Хорошо ещё, что ситуацию сглаживал Алексей Батраков, забивавший за партнёра. Зато инсайдеры были чётко убеждены: зимой клуб пойдёт за ещё одним нападающим.

Дмитрий Воробьёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Претендентов и правда было много. Тимур Гурцкая тоже сообщал: якобы клуб общался с 25 нападающими, но ни с кем не договорился. По простой причине – главный тренер хотел Мирлинда Даку. Однако тот оказался слишком дорогим. Остальные кандидатуры забраковали, ведь, вероятно, уже именно Галактионов нёс ответственность за подписания.

Казалось, как будет чувствовать себя в это время Воробьёв, которому дают время, но он не часто забивает? Наверняка паршиво. В первую очередь ментально. Ты проходишь сборы, читаешь новости и ждёшь, когда привезут твою замену. Но Воробьёв не смутился. Спокойно отработал подготовительный период, а весной наклепал ещё семь голов. В итоге с 12 мячами стал четвёртым бомбардиром сезона и вторым – с российским паспортом (после Алексея Батракова). Не так уж и плохо, согласитесь? Особенно с учётом того, что это был первый сезон Дмитрия в топ-клубе.

Однако усиление в Черкизово всё-таки приехало. Оно не могло не доехать. Причём статусное – Николай Комличенко много лет был главным бомбардиром «Ростова» и давно заслужил повышение. Часть общественности наверняка полагала, что теперь уж Воробьёв точно присядет на скамейку. Как же она ошибалась. Конкуренция дала дополнительный мотивационный буст, и Дмитрий заиграл ещё ярче. В первых шести матчах сезона – пять мячей. Какая тут может быть скамейка?

Воробьёв действует на своих сильных качествах, главное из которых – классные открывания. Он хорошо располагается между защитниками и способен убежать под передачу. А ещё за год нападающий стал хорошо понимать партнёров. Это, кстати, отмечал Галактионов, когда в августе рассуждал о приоритетах в атаке.

Михаил Галактионов главный тренер «Локомотива» «Воробьёв находится в хорошей форме, в хорошем состоянии. Он понимает, как нам атаковать, как нам проводить свои атаки. Стратегически нам в этом плане тоже всё понятно, кого выпускать с первых минут, а кого — по ходу матча. Нельзя говорить, что кто-то хуже, а кто-то кого-то превосходит. На сегодняшний день есть хороший уровень готовности Воробьёва, который в каждой встрече показывает свою состоятельность».

Да, в ноябре форвард слегка просел. Сказалась травма – из четырёх матчей за месяц Дмитрий провёл два и оформил один ассист. Однако предыдущие заслуги не забыты. Если оценивать весь год, Воробьёв и правда лучший российский нападающий. А поэтому возникает справедливый вопрос: что дальше?

Дмитрию 28 лет. И он явно на пике карьеры. А ещё переваривает слухи об интересе к себе: в медиа уже ведутся разговоры о ЦСКА, которому очень нужен нападающий, и о «Зените», у которого форвардов и без того хватает. Но если петербургский клуб отпустит Лусиано и продаст Матео Кассьерру, то Дмитрий точно станет выгодной опцией в преддверии нового лимита. По ЦСКА всё не так очевидно, если клуб как раз заберёт Лусиано – решит проблемы с форвардом. А вот «Зенит»? Воробьёв куда вариативнее Александра Соболева и структурно может подойти команде.

А ещё Иван Карпов написал об интересе к россиянину со стороны «Удинезе». Но в такую историю верится с большим трудом. Хотя как сказать: карьерой в «Локомотиве» Воробьёв доказывает, что невозможное возможно.