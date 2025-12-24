Рождественский мерч топ-клубов Европы. Чей вам нравится больше?

В ночь с 24 на 25 декабря в странах Западной Европы отмечают католическое Рождество. Футбольные топ-клубы по традиции выпустили специальный мерч к празднику. Некоторые подошли к этому делу со всей серьёзностью и предложили достаточно богатый ассортимент. Мы изучили, что продают ведущие клубы в топ-лигах.

Онлайн-магазин «Барселоны» предлагает разнообразные рождественские свитеры. Стоимость — € 50, детские размеры — € 40. Что ещё есть в рождественской коллекции? Детская пижама (€ 35), игрушечная модель автобуса «Барселоны» (€ 30), настенные носки (€ 15), ёлочный шар с логотипом каталонского клуба (€ 15), настенные и настольные календари (€ 10).

Свитеры «Барселоны» Фото: fcbarcelona.com

«Реал» удивил рождественским свитером с пингвином. Эта деталь наверняка отлично подошла бы хоккейному клубу «Питтсбург Пингвинз», и её тяжело ассоциировать с мадридской командой. Кстати, стоимость такого свитера составляет $ 100 (детский размер можно купить за $ 90).

Свитер «Реала» с пингвином Фото: realmadrid.com

Свитер Фото: realmadrid.com

Свитер с оленем Фото: realmadrid.com

«Атлетико» предлагает своим болельщикам рождественские свитеры стоимостью от € 46 до € 52, пижамы — от € 53 до € 58, рождественский шарф (€ 20), шапку (€ 16), ёлочные украшения (от € 12 до € 25), разнообразные плюшевые игрушки (от € 13 до € 29). Есть даже игрушечный автобус с рождественским орнаментом за € 13.

Свитер «Атлетико» Фото: atleticodemadrid.com

«Манчестер Сити» очень ответственно подошёл к оформлению рождественских лотов в онлайн-магазине клуба. Есть достаточно много разнообразной продукции. Тут и рождественские свитеры для взрослых двух видов (по £ 15), и пижамы (£ 25), и детские свитеры (£ 16). Помимо этого, можно купить плюшевого медведя (£ 9), рождественский носок (£ 6,4), табличку на дверь (£ 4), кружку (£ 6), ёлочный шар (£ 5), календарь в формате А3 (£ 15). А ещё есть специальный кухонный набор, который включает в себя полотенце, прихватку и фартук. Стоимость такого комплекта составляет £ 10.

Кухонный набор от «Манчестер Сити» Фото: mancity.com

Свитер Фото: mancity.com

Ёлочные украшения Фото: mancity.com

«Ливерпуль» также подготовил достаточно обширную продукцию на рождественские праздники. Свитеры для детей и взрослых, пижамы, худи, банданы, носки, одежда для собак, ёлочные украшения. Продают даже плитку шоколада (850 г, £ 15). Набор ёлочных шаров (на фото) можно приобрести за £ 15.

Ёлочные шары Фото: liverpoolfc.com

Свитер Фото: liverpoolfc.com

Худи Фото: liverpoolfc.com

В онлайн-магазине «Манчестер Юнайтед» представлено много идей для рождественских подарков. Однако если рассматривать те, где так или иначе присутствует определённый орнамент, можно выделить, пожалуй, только пижаму. Её стоимость составляет £ 46,5.

Пижама «Манчестер Юнайтед» Фото: manutd.com

У «Арсенала» можно приобрести рождественские свитеры нескольких видов стоимостью от £ 14 до £ 28. Также в ассортименте есть одежда для собак (£ 14), кухонный набор (включает в себя фартук, полотенце и прихватку) за £ 21, рождественская подушка за £ 14, рождественский носок за £ 8,4. Кроме того, можно купить набор из трёх вещей (кружка, подставка под кружку и значок) за £ 10,5.

Свитеры «Арсенала» Фото: arsenal.com

Плюшевый медведь Фото: arsenal.com

Подушка Фото: arsenal.com

В онлайн-магазине «Тоттенхэма» можно приобрести детские свитеры (£ 12,5), пижаму (£ 10), набор ёлочных украшений (£ 10), рождественскую кружку (£ 10), игрушечного гнома (£ 15), рождественский носок (£ 10). В наличии есть и одежда для домашних животных (£ 14).

Одежда для собак Фото: tottenhamhotspur.com

Гном Фото: tottenhamhotspur.com

Носок для подарков Фото: tottenhamhotspur.com

Стоимость рождественского свитера «Интера» составляет € 38,6, а вот худи обойдётся дороже — в € 55,82. Помимо этого, миланский клуб предлагает своим болельщикам зимнюю шапку (€ 19,75), пижаму (€ 30), носки (€ 11), подушку (€ 12), кружку (€ 11), ёлочные украшения (от € 6 до €17) и свечу (€ 6).

Мерч «Интера» Фото: inter.it

Шапка Фото: inter.it

Подушки Фото: inter.it

В магазине «Милана» есть свитеры разнообразной расцветки: светлые, красные, красно-чёрные. Есть даже джемпер в клетку. Они стоят по € 48 (детские — € 44). Помимо этого, в магазине «россонери» можно купить рождественскую подушку (€ 28), набор ёлочных украшений (€ 26), снежный шар (€ 20), кружку (€ 15).

Свитер в клетку Фото: acmilan.com

Свитер Фото: acmilan.com

Ёлочные украшения Фото: acmilan.com

«Ювентус» всегда ассоциировался с чёрно-белыми цветами, однако рождественский свитер туринского клуба выполнен в иной расцветке — жёлто-синей. Такой джемпер стоит € 27,9. В онлайн-магазине можно приобрести шапку (€ 16,9) и кружку (€ 15,9) в таких же цветах. А вот набор ёлочных шаров (€ 19,9) продают в чёрно-белых тонах. Ещё «Юве» предлагает гирлянды с огоньками в форме футбольных мячей. Стоимость такого комплекта составляет € 14,9.

Жёлто-синий свитер «Ювентуса» Фото: juventus.com

Шапка Фото: juventus.com

Ёлочные шары Фото: juventus.com

«Наполи» с помощью своего рождественского свитера ещё раз напоминает всем, кто стал чемпионом Италии по итогам прошлого сезона. Стоимость такого джемпера составляет € 69 (детские размеры — € 59).

Расмус Хойлунд в свитере «Наполи» Фото: sscnapoli.it

«ПСЖ» представил свитер с узором, на котором присутствует Эйфелева башня. На переднюю часть лучший клуб Европы наложил гигантскую голову Санта-Клауса в солнцезащитных очках и с бородой викинга. Насколько хорошо получилось — решать вам. Стоимость такого свитера — € 57.

Мерч «ПСЖ» Фото: psg.fr

Ниже — один из вариантов рождественского свитера «Баварии». Он стоит € 41. В целом в онлайн-магазине мюнхенского клуба довольно скромный выбор лотов на праздничную тематику.

Свитер «Баварии» Фото: fcbayern.com

У «Байера» куда более обширная рождественская продукция. Тут есть свитеры (стоимостью от € 40 до € 50), ёлочные шары (€ 13), рождественские шапочки (€ 10), рождественские носки (€ 13), игрушечные гномы (€ 25) и даже набор дротиков для дартса (€ 20).